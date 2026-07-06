Опозорились? Коуч по лидерству и спикер TEDx – о том, почему неловкость может стать вашим преимуществом и как не позволить ей управлять жизнью

Отправили сообщение не в тот чат? Икали во время презентации проекта? Или ляпнули что-то не то на первом свидании? Всё, окружающие запомнят этот кринж навсегда. Или нет? Почему мозг заставляет нас преувеличивать значение собственных промахов? Публикуем отрывок из книги «Полезная неловкость. Как превратить смущение в суперсилу», где коуч по лидерству и спикер TEDx Хенна Прайор рассказывает, как даже самый неловкий момент может сыграть в вашу пользу.
А если я скажу вам, что пролить кофе на белые брюки на самом деле полезно? Что, споткнувшись на пороге лифта, вы можете произвести хорошее впечатление? Правда, вы бы сказали, что я спятила? Но исследование Эллиота Аронсона 1960-х годов подтвердило: неловкие моменты и смущающие ошибки могут принести вам больше пользы чаще, чем вы думаете. Этот социально-психологический феномен даже получил название: эффект оплошности. Если вы читаете книги, вы наверняка умный, способный и компетентный человек. А эффект оплошности состоит в том, что такие люди больше нравятся другим, когда допускают обыденные промахи. Да, именно так. Пролив кофе на себя, вы становитесь обаятельнее.
Как же это работает? Эффект оплошности проявляется потому, что умниц и профессионалов высшей пробы порой воспринимают как полубогов, немного пугающих, почти непостижимых. Их небольшая оплошность позволяет другим увидеть в них простых людей, причем гораздо более симпатичных, чем прежде.
Во время выступления Леди Гаги на 53-й ежегодной церемонии «Грэмми» вышла незадача — слетела туфля с левой ноги. Не такой «эпик фейл», как у Джанет Джексон на Суперкубке, но все равно неловко! Вместо того чтобы смутиться, певица сделала вид, что так и было задумано: продолжила петь и танцевать, от всей души, не обращая никакого внимания на босую ногу. И зрителям это понравилось! Журналисты восхищались ее способностью «оставаться в моменте» и нашли, что ее находчивость и чувство юмора сделали номер еще более запоминающимся. Готовность принять неловкость обернулась тем, что певица показала свою человечность, профессионализм, умение импровизировать. Ее выступление стало одним из самых ярких событий того года на «Грэмми», и поклонники полюбили ее еще больше.
Это и есть эффект оплошности. После Аронсона многие исследователи стремились выделить другие его факторы: пол, самооценку, даже степень серьезности ошибки. Но в основном все они подтверждают контринтуитивные преимущества промахов: неожиданные ошибки могут привести к неожиданно приятным открытиям.
Поясню: я не предлагаю специально проливать на себя кофе во время деловой встречи. Я лишь хочу уделить этому феномену заслуженное внимание: знание о нем несет благую весть для всех нас. Нам действительно нравятся компетентные серьезные люди, которые могут быть неловкими, неповоротливыми, спотыкаться и путаться. Становиться лучше — имеет смысл, а стремиться к безупречности — нет.
Повторяем вместе: неловкость может заставить сердце биться чаще, но не позволяйте ей задавать ритм. Если прошлый опыт мешает вам действовать сейчас, попробуйте эти стратегии:
1. Поблагодарите свой мозг
Прежде всего, если вы чувствуете неловкость в общении, мысленно скажите спасибо мозгу: это значит, что он здоров, работает правильно и выполняет свою функцию. Неудивительно, что за века эволюции люди стали более подвержены чувству неловкости: мозг прекрасно приспособился к общению и сотрудничеству, научился комфортно взаимодействовать и понимать социальные нормы. Это позволяет нам делать выводы о ситуации буквально мгновенно. Молодец, мозг. Аплодисменты тебе.
2. Разделите эмоции и факты, стремитесь к нейтральности
Чтобы по-настоящему осознать ценность физического и эмоционального дискомфорта, нужно научиться отстраняться. Один из методов — нейтральное мышление, концепция, предложенная Тревором Моавадом в книге «Главное правило мышления». Я узнала о ней, сотрудничая с Limitless Minds, созданной в том числе квотербеком НФЛ Расселлом Уилсоном, Гарри Уилсоном, DJ Эйдсоном и покойным Моавадом. Цель этой организации — сделать доступными практики ментальной подготовки и тренировки мышления, которые ранее были прерогативой профессиональных спортсменов.
В основе нейтрального мышления лежит такая идея: нельзя игнорировать свои эмоциональные реакции. Их стоит рассматривать как часть условий, особенно принимая решение о будущем. Если прошлый неловкий опыт мешает двигаться дальше, нейтральное мышление позволяет сосредоточиться на вашем внутреннем голосе.
Вот вопросы, которые помогут вам вернуться в реальность и стабилизировать эмоции:
- Если бы я обсудил(–а) эту ситуацию с доверенным человеком, как бы он ее оценил?
- Каковы могут быть худшие последствия действий в этой ситуации? Насколько они вероятны?
- На чем основаны мои опасения — на фактах или на эмоциях?
- Как может улучшиться моя жизнь, если я начну действовать? Какие преимущества я могу получить?
- Как прошлые ошибки помогут мне в этой ситуации? Что можно сделать иначе?
- Позволяю ли я эмоциям управлять моим поведением или принимаю рациональное решение, основанное на доступных мне фактах и доказательствах?
- Что бы я чувствовал, если бы не предпринял никаких действий в этой ситуации? Пожалею ли я об этом позже?
- Бонус нейтрального мышления — понимание: часто тишина, кажущаяся неловкой, совсем не такова. Она просто свидетельствует о том, что вы или ваш собеседник глубже задумались над происходящим.
3. Используйте визуальные якоря
Когда человек испытывает неловкость, его мозг принимает решение избегать этого чувства в будущем. Постепенно это может перерасти в привычку сторониться всего, что кажется нам угрожающим или неприятным, даже если на самом деле оно безопасно или полезно для нашего развития.
Визуальные якоря — фотография, предмет или даже вопрос на стикере — способны разорвать замкнутый круг. Они выступают в роли зрительного триггера, прерывающего поток негативных мыслей и эмоций, и помогают нам иначе взглянуть на ситуацию, проявить больше любопытства и открытости.
Мой любимый визуальный якорь — Мисс Марвел. Если вы не увлекаетесь комиксами, поясню: этот персонаж — невероятно неуклюжая американская старшеклассница пакистанского происхождения (похожа кое на кого, правда?). Она умна, хорошо учится, но ей трудно общаться со сверстниками. Позже выясняется, что у нее множество суперспособностей, и она учится воспринимать свои особенности как источник силы. Глядя на нее, я вспоминаю, что нужно глубоко вдохнуть и сосредоточиться на преимуществах смелых решений сейчас, не зацикливаясь на прошлых неловких ситуациях. Этот момент перезагрузки помогает сформулировать вопрос, который подтолкнет меня к действию. А какой визуальный якорь могли бы использовать вы, чтобы остановить негативные мысли, вызванные пережитой неловкостью?
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