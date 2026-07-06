Опозорились? Коуч по лидерству и спикер TEDx – о том, почему неловкость может стать вашим преимуществом и как не позволить ей управлять жизнью

А если я скажу вам, что пролить кофе на белые брюки на самом деле полезно? Что, споткнувшись на пороге лифта, вы можете произвести хорошее впечатление? Правда, вы бы сказали, что я спятила? Но исследование Эллиота Аронсона 1960-х годов подтвердило: неловкие моменты и смущающие ошибки могут принести вам больше пользы чаще, чем вы думаете. Этот социально-психологический феномен даже получил название: эффект оплошности. Если вы читаете книги, вы наверняка умный, способный и компетентный человек. А эффект оплошности состоит в том, что такие люди больше нравятся другим, когда допускают обыденные промахи. Да, именно так. Пролив кофе на себя, вы становитесь обаятельнее.

Как же это работает? Эффект оплошности проявляется потому, что умниц и профессионалов высшей пробы порой воспринимают как полубогов, немного пугающих, почти непостижимых. Их небольшая оплошность позволяет другим увидеть в них простых людей, причем гораздо более симпатичных, чем прежде.

Во время выступления Леди Гаги на 53-й ежегодной церемонии «Грэмми» вышла незадача — слетела туфля с левой ноги. Не такой «эпик фейл», как у Джанет Джексон на Суперкубке, но все равно неловко! Вместо того чтобы смутиться, певица сделала вид, что так и было задумано: продолжила петь и танцевать, от всей души, не обращая никакого внимания на босую ногу. И зрителям это понравилось! Журналисты восхищались ее способностью «оставаться в моменте» и нашли, что ее находчивость и чувство юмора сделали номер еще более запоминающимся. Готовность принять неловкость обернулась тем, что певица показала свою человечность, профессионализм, умение импровизировать. Ее выступление стало одним из самых ярких событий того года на «Грэмми», и поклонники полюбили ее еще больше.

Это и есть эффект оплошности. После Аронсона многие исследователи стремились выделить другие его факторы: пол, самооценку, даже степень серьезности ошибки. Но в основном все они подтверждают контринтуитивные преимущества промахов: неожиданные ошибки могут привести к неожиданно приятным открытиям.