«Лентяй», «паникёр» и «неудачник»! Знакомьтесь, рефрейминг — простой (дико полезный!) психологический приём помогает перестать ругать себя и принять свои недостатки

Недавно проходила вебинар на тему психологии денег. Лектор раскрывала этот вопрос через призму позитивной психотерапии. С этим направлением я была не очень близко знакома, но после вебинара поняла: позитивная психотерапия — сплошной рефрейминг.

Re — «пере-», frame — «рамка». Это искусство переформулирования, или замена рамки в картине. Лучше на примере. Прямо сейчас мысленно воспроизведи какую-то не очень приятную ситуацию, в которую попал недавно. Неприятный разговор с клиентом, пробка и опоздание на важную встречу, волнительное выступление перед коллегами и прочее. Не поленись, вспомни.

Проиграй эту ситуацию в голове и, словно картину, помести в черную рамку. Почувствуй, как меняется эмоциональный фон. Есть? Что ты сейчас испытываешь, глядя на эту ситуацию в черной рамке? Теперь проиграй ту же самую ситуацию, но рамку сделай белую. Давай! Чувствуешь, как меняется твое состояние? Что ты испытываешь, вспоминая тот эпизод? А теперь проиграй этот фрагмент еще раз, только рамку сделай розовую, с плюшевыми мишками по краям. Есть ли разница? Как правило, есть. Если у тебя ничего не поменялось — не вешай нос, так бывает. Некоторые люди менее чувствительны к подобным экспериментом.

Рефрейминг — это когда делаешь перестановку в комнате, а после ловишь ощущение свежести и новизны. Привычное пространство вдруг наполняется другим настроением, теперь здесь хочется находиться, обживаться. При том что ничего нового в помещение ты не привнес, просто поменял местами мебель. [...].

В психологии рефрейминг — это пересмотр ситуации, позволяющий найти в ней новые смыслы, извлечь на поверхность то, чего раньше не было видно. Относительно недавно именно такой опыт я пережила сама в формате гипнотической сессии.

Профессор, руководивший ею, вызвал меня для демонстрации. Он попросил вспомнить неприятную ситуацию, потом ввел меня в состояние транса и спросил, исходя из чего я посчитала ее негативной. Мой пример был про неудачное выступление на одной из конференций. Я вспомнила незаинтересованную аудиторию — кто-то сидел в телефоне, кто-то зевал, — ну и я волновалась. Преподаватель попросил меня присмотреться к ситуации и увидеть, в чем этот опыт был позитивным. И мне удалось обнаружить в своем воспоминании ту часть аудитории, которая поддерживала зрительный контакт, улыбалась шуткам, а в конце выступления еще и задавала вопросы. Выйдя из транса, я почувствовала, что этот эпизод уже не вызывает во мне столько стыда и разочарования, как раньше. Более того, я действительно стала рассматривать этот опыт под другим углом и с другими эмоциями. Вот это и был рефрейминг в чистом виде.