«Серый кардинал», «главный сплетник», «вечный скептик»: как понять неформальные правила компании и построить успешную карьеру?

Айсберг корпоративной культуры: чего не видно на поверхности

Психолог и практик менеджмента Эдгар Шейн сравнивал организационную культуру с айсбергом: на поверхности находятся артефакты — миссия, офис, дресс-код, ритуалы, стиль общения. Но под водой, как в «Титанике», скрыт куда более мощный слой — негласные правила, базовые установки, история прошлых конфликтов, неформальные союзы.

Новички думают, что в коллективе все решают профессионализм и хорошие результаты. На практике этого мало. Ваши идеи могут игнорироваться, важная информация — проходить мимо, безобидный поступок — вызывать раздражение у коллег. Поэтому, чем раньше исследуешь подводную часть айсберга, тем легче будет работать.

Центры власти в команде можно разглядеть в первые недели. Вот на что стоит обратить внимание:

На совещаниях — на кого смотрят, когда возникает сложный вопрос?

Чье мнение становится финальным, даже если человек формально не руководитель?

В коммуникации — к кому идут за советом, минуя начальника?

Чьи шутки поддерживают, а чьи игнорируют?

В ресурсах — кто получает поддержку других отделов и бюджеты на проекты?

Шесть типажей, которые найдутся в каждом офисе

Власть в организации принадлежит тем, кто контролирует потоки информации и связывает между собой разные группы людей, писал социолог Рональд Берт. И в каждой компании — независимо от размера и индустрии — есть один и тот же набор персонажей. Вот как их распознать, чтобы выстроить стратегию поведения.

1. «Серый кардинал» — формально занимает не самую высокую позицию, при этом имеет прямой доступ к топам и помнит всю историю компании (кто, когда, что и почему делал).

Стратегия: проявить уважение к его опыту, посоветоваться по вопросам «как тут все устроено».

2. «Главный сплетник» — знает все обо всех: кто с кем в конфликте, кто в отношениях, кто присматривает себе новую работу. Я бы не стала демонизировать этот типаж, тем более он может быть полезен.

Стратегия: использовать как дополнительный источник информации о команде, но никогда не кормить компроматом и не присоединяться к обсуждению третьих лиц.

3. «Вечный скептик», который на любую идею реагирует одинаково — «здесь это не сработает» или «мы это уже пробовали, ничего не получилось».

Стратегия: перевести разговор в формат «ты прав, риск действительно есть — а как бы ты сам подстраховался?» Таким образом, скептик поможет вам продумать слабые места.

4. «Неформальный лидер». Серый кардинал влияет сверху вниз (через топов), неформальный лидер — горизонтально (через команду). Часто он задает эмоциональный тон, на него ориентируются, ему доверяют как человеку.

Стратегия: найти точки пересечения за пределами рабочих задач — общие интересы и ценности, схожий бэкграунд.

5. «Вечная жертва» — постоянно жалуется на несправедливость, плохое руководство и злых коллег. Энергию забирает в больших количествах, но ничего в своей ситуации менять не планирует.

Стратегия: вежливо, но твердо ограничивать время на общение и не вовлекаться эмоционально, превращаясь в бесплатного терапевта.

6. «Тихий саботажник». На совещаниях со всем соглашается и кивает, потом «забывает» сделать, «случайно» теряет важную информацию и проваливает дедлайны.

Стратегия: фиксировать все договоренности письменно, ставить четкие дедлайны и точки контроля, не давать размытых формулировок задач