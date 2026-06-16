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Психология

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Газлайтинг, неггинг и игра в жертву: гид по манипуляциям, которые мы часто принимаем за любовь

«Я не вечная», «Ты слишком чувствительная», «Всё из-за тебя». Знакомые фразы? Если да — этот текст для вас! В отрывке из книги «Защита от тёмной психологии» бывший офицер разведки ВМС США (ого!) и военный следователь (ого! х2) Лена Сиско разбирает самые распространённые приёмы манипуляции — от газлайтинга до неггинга — и рассказывает, какие пять вопросов помогут вовремя заметить психологическое давление и перестать искать проблему в себе.

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Газлайтинг

Одна из самых опасных форм манипуляции — газлайтинг, когда один человек заставляет другого сомневаться в собственных воспоминаниях и адекватности восприятия реальности. Термин «газлайтинг» происходит от названия пьесы Патрика Гамильтона «Газовый свет» (Gas Light, 1938), в которой муж, чтобы обокрасть жену, постепенно убеждает ее, будто она сходит с ума. Газлайтинг часто применяется в абьюзивных отношениях: манипулятор шаг за шагом подрывает уверенность жертвы в себе, своих ощущениях и чувствах. […] Это мощная форма эмоционального насилия, поскольку подразумевает манипулирование не просто поступками жертвы, но и восприятием реальности. 

По мнению доктора психологии Робин Стерн, автора книги «Скрытые манипуляции для управления твоей жизнью», газлайтинг работает благодаря нарастающему эффекту. Манипулятор начинает с мелкой лжи и искажений, постепенно повышая уровень обмана, пока жертва не запутается настолько, что перестанет доверять собственному разуму и восприятию реальности. Исследования Стерн показали, что газлайтинг особенно распространен в отношениях, в которых один из партнеров эмоционально уязвим: например, переживает расставание, страдает от низкой самооценки или проходит через сложный жизненный период.

Манипуляция виной

Используя вину для контроля, манипулятор заставляет жертву чувствовать ответственность за его счастье, благополучие и эмоциональное состояние. Манипуляция виной срабатывает потому, что задействует наше естественное желание заботиться о близких и поддерживать их. Но когда вина становится оружием, возникает нездоровая динамика: один человек постоянно жертвует своими потребностями ради другого. Со временем это приводит к обидам, эмоциональному выгоранию и депрессии.

Многим знакомы истории наподобие той, что случилась с моим другом Марком. Его воспитывала мать, которая постоянно манипулировала виной. Если Марк не навещал ее каждые выходные, она говорила что-то вроде: «Значит, тебе на меня плевать» или «Я не вечная, и ты еще пожалеешь, что не проводил со мной время». Из-за подобных высказываний Марк чувствовал себя ужасно и, несмотря на напряженный график и собственную семью, постоянно перестраивал свою жизнь так, чтобы угодить матери. Чёткие личные границы помогают вовремя заметить давление и не поддаваться чувству вины, которое навязывает манипулятор.

Игра в жертву

Манипулятор представляет себя беспомощным или несправедливо обиженным в любой ситуации, пытаясь вызвать сочувствие и желание помочь. Искать поддержку в трудные моменты — это нормально, но постоянная игра в жертву представляет собой форму эмоциональной манипуляции, которая заставляет окружающих чувствовать вину, долг или ответственность.

Доктор психологии Кэрил Макбрайд, автор книги «Достаточно хорошая: Путь исцеления для женщин, выросших рядом с нарциссическими матерями», утверждает, что люди, постоянно играющие роль жертвы, таким образом избегают ответственности за собственные поступки. Представляя себя пострадавшей стороной, они отвлекают внимание от своего поведения и вызывают у других чувство вины за недостаточную помощь и поддержку.

Реверсивная психология

Это тактика, при помощи которой манипулятор заставляет вас выполнить то, чего он хочет, предлагая прямо противоположное. В ее основе  лежит естественное человеческое стремление к независимости и контролю. Когда люди чувствуют угрозу своей автономии, они склонны делать прямо противоположное тому, к чему их побуждают, чтобы вернуть ощущение контроля над собой и ситуацией. Таким образом манипулятор добивается желаемого без видимого давления.

На работе это может выглядеть примерно так: «Ты, наверное, слишком занят, чтобы помочь мне с проектом, не стоит отвлекаться», — говорит коллега. Внешне человек проявляет заботу о вас, но фактически побуждает ответить: «Я помогу». Это способ управлять вашими действиями без прямых просьб. […] Манипулятор никогда не выражает своё желание напрямую, а вынуждает собеседника проявить инициативу. Эта форма манипуляции особенно опасна тем, что ее трудно заметить, ведь формально человек ничего не требует.

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Реверсивная психология основана на теории реактивного сопротивления, разработанной Джеком Бремом в 1966 году. В соответствии с ней, когда люди ощущают ограничение свободы выбора, у них возникает неприятная эмоциональная реакция (реактивное сопротивление), побуждающая отстаивать свою автономию противоположными действиями. Сильнее всего этот эффект проявляется у людей, которые высоко ценят независимость и возможность самостоятельно принимать решения.

Обвинение жертвы

Суть в том, что человек, причинивший вред другому, перекладывает вину на жертву. В отношениях такая тактика позволяет избежать ответственности за абьюзивное, деструктивное или недостойное поведение. Тот, кто причиняет вред и обвиняет жертву, настаивает, что пострадавший сам виноват в случившемся. Звучит это примерно так: «Если бы ты меня не провоцировала, я бы так не разозлился» или «Если бы ты не вела себя как сумасшедшая, я бы никогда тебя не бросил». […] Подобные высказывания переключают внимание с поведения абьюзера на мнимые недостатки или ошибки жертвы. Постепенно она начинает верить, будто сама виновата в жестоком обращении, что приводит к неуверенности в себе, заниженной самооценке и даже депрессии. […]

Человеку свойственно верить в справедливость мира и в то, что плохое всегда происходит по какой-то причине. Такое убеждение называется гипотезой справедливого мира — это защитный механизм, помогающий нам чувствовать себя в безопасности. Но вместе с тем он делает людей склонными обвинять жертву: если у кого-то неприятности, значит, человек заслужил их своими поступками. При таком подходе мир кажется более предсказуемым и управляемым.

Для обвиняемого последствия могут быть разрушительными. Жертвы манипуляций начинают сомневаться в себе, мучаясь вопросами: «А вдруг это и правда моя вина?»; «Может, я действительно заслужила такое отношение?» . Манипулятор намеренно подпитывает эти сомнения, удерживая жертву в замкнутом круге вины и стыда. Обвинение жертвы также приводит к изоляции пострадавшего от систем поддержки. Когда человек начинает верить, что сам несет ответственность за насилие, стыд и чувство вины могут помешать ему обратиться за помощью к друзьям, родным или специалистам. Такая изоляция еще сильнее привязывает жертву к абьюзеру.

Неггинг

Неггинг (от англ. neg, сокращение от negative — «негативный») — манипулятивная тактика, которую часто применяют в романтических отношениях, особенно на начальном этапе знакомства. Суть в том, чтобы сделать двусмысленный комплимент, который на первый взгляд кажется похвалой, но на самом деле содержит скрытое оскорбление. Цель неггинга — пошатнуть уверенность человека в себе, выбить почву из-под ног и тем самым заставить искать одобрения и подтверждения своей значимости у того, кто нанес удар по самооценке. Например, собеседник может сказать: «У тебя неплохая фигура. Если бы еще немного позанималась, выглядела бы шикарно»; или: «Ты умная, хотя, судя по внешности, должно быть наоборот». В результате жертва теряет уверенность и начинает сомневаться в себе.

Психологический механизм неггинга основан на том, что, услышав завуалированное оскорбление, человек стремится опровергнуть негативную оценку и восстановить равновесие. Жертва начинает искать подтверждения своей значимости именно у того, кто ее оскорбил, пытаясь вернуть уверенность в себе. Манипулятор сеет зерно сомнения и, чтобы получить контроль над жертвой и ситуацией, позиционирует себя как человека, который может дать одобрение. 

Диляра Керимбаева, Собака.ru

Эмоциональные сигналы манипуляции

Первый шаг к защите — осознанность. Вот пять ключевых вопросов, которые стоит себе задать, чтобы распознать обман.

  • Испытываю ли я чувство вины или тревогу после общения с этим человеком?

Манипуляторы виртуозно используют вину как инструмент контроля, заставляя жертву чувствовать ответственность за их счастье, проблемы и эмоциональное состояние. Вы можете постоянно беспокоиться из-за того, что делаете недостаточно для благополучия манипулятора или виноваты в его неудачах. Если рядом с этим человеком вы часто тревожитесь или чувствуете себя так, будто сидите на пороховой бочке, это серьезный сигнал: скорее всего, вашими эмоциями манипулируют, чтобы добиться желаемого.

  • Начинаю ли я сомневаться в собственных воспоминаниях и восприятии, когда этот человек не согласен со мной?

Например, фразы «Ты драматизируешь» или «Такого не было» в ответ на ваши опасения могут свидетельствовать о попытке манипулировать восприятием событий. Со временем такая тактика подрывает уверенность в способности адекватно оценивать и интерпретировать ситуации, и вы начинаете полагаться в этом на других.

  • Кто в наших отношениях всегда идет на уступки и извиняется — только я?

Спросите себя: как часто вы извиняетесь, даже если ни в чем не виноваты? Чувствуете ли давление, вынуждающее вас поступаться важными для себя принципами, ценностями, личными границами, приоритетами, лишь бы сохранить мир? Если вы постоянно подстраиваетесь под чужие потребности, забывая о собственных, возможно, вы состоите в манипулятивных отношениях и партнер или коллега использует чувство вины и психологическое давление для контроля над вами.

  • Отказывают ли мне в поддержке, внимании или одобрении, чтобы заставить подчиняваться?

Манипуляторы часто прибегают к тактике эмоционального отстранения. Они демонстративно игнорируют вас, прекращают общаться или лишают ласки и заботы, если вы не выполняете их требований. В результате вы отчаянно пытаетесь вернуть их расположение. Если настроение человека и его отношение к вам кардинально меняются в зависимости от того, оправдываете ли вы его ожидания, значит, он использует эмоциональное отстранение как манипулятивную стратегию, чтобы держать вас в подчинении.

  • Чувствую ли я, что мною управляют, а не поддерживают меня?

В здоровых отношениях обе стороны чувствуют поддержку и собственную ценность. Манипуляторы же предпочитают управлять отношениями, воспринимая вторую сторону как ресурс, а не как партнера, достойного уважения. Если ваши мысли, поступки и решения направляются исключительно в нужное для другого русло, а вы остаетесь ни с чем, это свидетельствует о манипуляции. Вы также можете заметить, что человек проявляет интерес к вашей жизни, только когда ему это выгодно, а не из искреннего желания поддержать.

Если ответы на эти вопросы вызывают тревогу, пора пересмотреть отношения и установить четкие границы для самозащиты.

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