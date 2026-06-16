Газлайтинг, неггинг и игра в жертву: гид по манипуляциям, которые мы часто принимаем за любовь

Газлайтинг

Одна из самых опасных форм манипуляции — газлайтинг, когда один человек заставляет другого сомневаться в собственных воспоминаниях и адекватности восприятия реальности. Термин «газлайтинг» происходит от названия пьесы Патрика Гамильтона «Газовый свет» (Gas Light, 1938), в которой муж, чтобы обокрасть жену, постепенно убеждает ее, будто она сходит с ума. Газлайтинг часто применяется в абьюзивных отношениях: манипулятор шаг за шагом подрывает уверенность жертвы в себе, своих ощущениях и чувствах. […] Это мощная форма эмоционального насилия, поскольку подразумевает манипулирование не просто поступками жертвы, но и восприятием реальности.

По мнению доктора психологии Робин Стерн, автора книги «Скрытые манипуляции для управления твоей жизнью», газлайтинг работает благодаря нарастающему эффекту. Манипулятор начинает с мелкой лжи и искажений, постепенно повышая уровень обмана, пока жертва не запутается настолько, что перестанет доверять собственному разуму и восприятию реальности. Исследования Стерн показали, что газлайтинг особенно распространен в отношениях, в которых один из партнеров эмоционально уязвим: например, переживает расставание, страдает от низкой самооценки или проходит через сложный жизненный период.

Манипуляция виной

Используя вину для контроля, манипулятор заставляет жертву чувствовать ответственность за его счастье, благополучие и эмоциональное состояние. Манипуляция виной срабатывает потому, что задействует наше естественное желание заботиться о близких и поддерживать их. Но когда вина становится оружием, возникает нездоровая динамика: один человек постоянно жертвует своими потребностями ради другого. Со временем это приводит к обидам, эмоциональному выгоранию и депрессии.

Многим знакомы истории наподобие той, что случилась с моим другом Марком. Его воспитывала мать, которая постоянно манипулировала виной. Если Марк не навещал ее каждые выходные, она говорила что-то вроде: «Значит, тебе на меня плевать» или «Я не вечная, и ты еще пожалеешь, что не проводил со мной время». Из-за подобных высказываний Марк чувствовал себя ужасно и, несмотря на напряженный график и собственную семью, постоянно перестраивал свою жизнь так, чтобы угодить матери. Чёткие личные границы помогают вовремя заметить давление и не поддаваться чувству вины, которое навязывает манипулятор.

Игра в жертву

Манипулятор представляет себя беспомощным или несправедливо обиженным в любой ситуации, пытаясь вызвать сочувствие и желание помочь. Искать поддержку в трудные моменты — это нормально, но постоянная игра в жертву представляет собой форму эмоциональной манипуляции, которая заставляет окружающих чувствовать вину, долг или ответственность.

Доктор психологии Кэрил Макбрайд, автор книги «Достаточно хорошая: Путь исцеления для женщин, выросших рядом с нарциссическими матерями», утверждает, что люди, постоянно играющие роль жертвы, таким образом избегают ответственности за собственные поступки. Представляя себя пострадавшей стороной, они отвлекают внимание от своего поведения и вызывают у других чувство вины за недостаточную помощь и поддержку.

Реверсивная психология

Это тактика, при помощи которой манипулятор заставляет вас выполнить то, чего он хочет, предлагая прямо противоположное. В ее основе лежит естественное человеческое стремление к независимости и контролю. Когда люди чувствуют угрозу своей автономии, они склонны делать прямо противоположное тому, к чему их побуждают, чтобы вернуть ощущение контроля над собой и ситуацией. Таким образом манипулятор добивается желаемого без видимого давления.

На работе это может выглядеть примерно так: «Ты, наверное, слишком занят, чтобы помочь мне с проектом, не стоит отвлекаться», — говорит коллега. Внешне человек проявляет заботу о вас, но фактически побуждает ответить: «Я помогу». Это способ управлять вашими действиями без прямых просьб. […] Манипулятор никогда не выражает своё желание напрямую, а вынуждает собеседника проявить инициативу. Эта форма манипуляции особенно опасна тем, что ее трудно заметить, ведь формально человек ничего не требует.