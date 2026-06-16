Газлайтинг, неггинг и игра в жертву: гид по манипуляциям, которые мы часто принимаем за любовь

«Я не вечная», «Ты слишком чувствительная», «Всё из-за тебя». Знакомые фразы? Если да — этот текст для вас! В отрывке из книги «Защита от тёмной психологии» бывший офицер разведки ВМС США (ого!) и военный следователь (ого! х2) Лена Сиско разбирает самые распространённые приёмы манипуляции — от газлайтинга до неггинга — и рассказывает, какие пять вопросов помогут вовремя заметить психологическое давление и перестать искать проблему в себе.
Газлайтинг
Одна из самых опасных форм манипуляции — газлайтинг, когда один человек заставляет другого сомневаться в собственных воспоминаниях и адекватности восприятия реальности. Термин «газлайтинг» происходит от названия пьесы Патрика Гамильтона «Газовый свет» (Gas Light, 1938), в которой муж, чтобы обокрасть жену, постепенно убеждает ее, будто она сходит с ума. Газлайтинг часто применяется в абьюзивных отношениях: манипулятор шаг за шагом подрывает уверенность жертвы в себе, своих ощущениях и чувствах. […] Это мощная форма эмоционального насилия, поскольку подразумевает манипулирование не просто поступками жертвы, но и восприятием реальности.
По мнению доктора психологии Робин Стерн, автора книги «Скрытые манипуляции для управления твоей жизнью», газлайтинг работает благодаря нарастающему эффекту. Манипулятор начинает с мелкой лжи и искажений, постепенно повышая уровень обмана, пока жертва не запутается настолько, что перестанет доверять собственному разуму и восприятию реальности. Исследования Стерн показали, что газлайтинг особенно распространен в отношениях, в которых один из партнеров эмоционально уязвим: например, переживает расставание, страдает от низкой самооценки или проходит через сложный жизненный период.
Манипуляция виной
Используя вину для контроля, манипулятор заставляет жертву чувствовать ответственность за его счастье, благополучие и эмоциональное состояние. Манипуляция виной срабатывает потому, что задействует наше естественное желание заботиться о близких и поддерживать их. Но когда вина становится оружием, возникает нездоровая динамика: один человек постоянно жертвует своими потребностями ради другого. Со временем это приводит к обидам, эмоциональному выгоранию и депрессии.
Многим знакомы истории наподобие той, что случилась с моим другом Марком. Его воспитывала мать, которая постоянно манипулировала виной. Если Марк не навещал ее каждые выходные, она говорила что-то вроде: «Значит, тебе на меня плевать» или «Я не вечная, и ты еще пожалеешь, что не проводил со мной время». Из-за подобных высказываний Марк чувствовал себя ужасно и, несмотря на напряженный график и собственную семью, постоянно перестраивал свою жизнь так, чтобы угодить матери. Чёткие личные границы помогают вовремя заметить давление и не поддаваться чувству вины, которое навязывает манипулятор.
Игра в жертву
Манипулятор представляет себя беспомощным или несправедливо обиженным в любой ситуации, пытаясь вызвать сочувствие и желание помочь. Искать поддержку в трудные моменты — это нормально, но постоянная игра в жертву представляет собой форму эмоциональной манипуляции, которая заставляет окружающих чувствовать вину, долг или ответственность.
Доктор психологии Кэрил Макбрайд, автор книги «Достаточно хорошая: Путь исцеления для женщин, выросших рядом с нарциссическими матерями», утверждает, что люди, постоянно играющие роль жертвы, таким образом избегают ответственности за собственные поступки. Представляя себя пострадавшей стороной, они отвлекают внимание от своего поведения и вызывают у других чувство вины за недостаточную помощь и поддержку.
Реверсивная психология
Это тактика, при помощи которой манипулятор заставляет вас выполнить то, чего он хочет, предлагая прямо противоположное. В ее основе лежит естественное человеческое стремление к независимости и контролю. Когда люди чувствуют угрозу своей автономии, они склонны делать прямо противоположное тому, к чему их побуждают, чтобы вернуть ощущение контроля над собой и ситуацией. Таким образом манипулятор добивается желаемого без видимого давления.
На работе это может выглядеть примерно так: «Ты, наверное, слишком занят, чтобы помочь мне с проектом, не стоит отвлекаться», — говорит коллега. Внешне человек проявляет заботу о вас, но фактически побуждает ответить: «Я помогу». Это способ управлять вашими действиями без прямых просьб. […] Манипулятор никогда не выражает своё желание напрямую, а вынуждает собеседника проявить инициативу. Эта форма манипуляции особенно опасна тем, что ее трудно заметить, ведь формально человек ничего не требует.
Реверсивная психология основана на теории реактивного сопротивления, разработанной Джеком Бремом в 1966 году. В соответствии с ней, когда люди ощущают ограничение свободы выбора, у них возникает неприятная эмоциональная реакция (реактивное сопротивление), побуждающая отстаивать свою автономию противоположными действиями. Сильнее всего этот эффект проявляется у людей, которые высоко ценят независимость и возможность самостоятельно принимать решения.
Обвинение жертвы
Суть в том, что человек, причинивший вред другому, перекладывает вину на жертву. В отношениях такая тактика позволяет избежать ответственности за абьюзивное, деструктивное или недостойное поведение. Тот, кто причиняет вред и обвиняет жертву, настаивает, что пострадавший сам виноват в случившемся. Звучит это примерно так: «Если бы ты меня не провоцировала, я бы так не разозлился» или «Если бы ты не вела себя как сумасшедшая, я бы никогда тебя не бросил». […] Подобные высказывания переключают внимание с поведения абьюзера на мнимые недостатки или ошибки жертвы. Постепенно она начинает верить, будто сама виновата в жестоком обращении, что приводит к неуверенности в себе, заниженной самооценке и даже депрессии. […]
Человеку свойственно верить в справедливость мира и в то, что плохое всегда происходит по какой-то причине. Такое убеждение называется гипотезой справедливого мира — это защитный механизм, помогающий нам чувствовать себя в безопасности. Но вместе с тем он делает людей склонными обвинять жертву: если у кого-то неприятности, значит, человек заслужил их своими поступками. При таком подходе мир кажется более предсказуемым и управляемым.
Для обвиняемого последствия могут быть разрушительными. Жертвы манипуляций начинают сомневаться в себе, мучаясь вопросами: «А вдруг это и правда моя вина?»; «Может, я действительно заслужила такое отношение?» . Манипулятор намеренно подпитывает эти сомнения, удерживая жертву в замкнутом круге вины и стыда. Обвинение жертвы также приводит к изоляции пострадавшего от систем поддержки. Когда человек начинает верить, что сам несет ответственность за насилие, стыд и чувство вины могут помешать ему обратиться за помощью к друзьям, родным или специалистам. Такая изоляция еще сильнее привязывает жертву к абьюзеру.
Неггинг
Неггинг (от англ. neg, сокращение от negative — «негативный») — манипулятивная тактика, которую часто применяют в романтических отношениях, особенно на начальном этапе знакомства. Суть в том, чтобы сделать двусмысленный комплимент, который на первый взгляд кажется похвалой, но на самом деле содержит скрытое оскорбление. Цель неггинга — пошатнуть уверенность человека в себе, выбить почву из-под ног и тем самым заставить искать одобрения и подтверждения своей значимости у того, кто нанес удар по самооценке. Например, собеседник может сказать: «У тебя неплохая фигура. Если бы еще немного позанималась, выглядела бы шикарно»; или: «Ты умная, хотя, судя по внешности, должно быть наоборот». В результате жертва теряет уверенность и начинает сомневаться в себе.
Психологический механизм неггинга основан на том, что, услышав завуалированное оскорбление, человек стремится опровергнуть негативную оценку и восстановить равновесие. Жертва начинает искать подтверждения своей значимости именно у того, кто ее оскорбил, пытаясь вернуть уверенность в себе. Манипулятор сеет зерно сомнения и, чтобы получить контроль над жертвой и ситуацией, позиционирует себя как человека, который может дать одобрение.
Эмоциональные сигналы манипуляции
Первый шаг к защите — осознанность. Вот пять ключевых вопросов, которые стоит себе задать, чтобы распознать обман.
- Испытываю ли я чувство вины или тревогу после общения с этим человеком?
Манипуляторы виртуозно используют вину как инструмент контроля, заставляя жертву чувствовать ответственность за их счастье, проблемы и эмоциональное состояние. Вы можете постоянно беспокоиться из-за того, что делаете недостаточно для благополучия манипулятора или виноваты в его неудачах. Если рядом с этим человеком вы часто тревожитесь или чувствуете себя так, будто сидите на пороховой бочке, это серьезный сигнал: скорее всего, вашими эмоциями манипулируют, чтобы добиться желаемого.
- Начинаю ли я сомневаться в собственных воспоминаниях и восприятии, когда этот человек не согласен со мной?
Например, фразы «Ты драматизируешь» или «Такого не было» в ответ на ваши опасения могут свидетельствовать о попытке манипулировать восприятием событий. Со временем такая тактика подрывает уверенность в способности адекватно оценивать и интерпретировать ситуации, и вы начинаете полагаться в этом на других.
- Кто в наших отношениях всегда идет на уступки и извиняется — только я?
Спросите себя: как часто вы извиняетесь, даже если ни в чем не виноваты? Чувствуете ли давление, вынуждающее вас поступаться важными для себя принципами, ценностями, личными границами, приоритетами, лишь бы сохранить мир? Если вы постоянно подстраиваетесь под чужие потребности, забывая о собственных, возможно, вы состоите в манипулятивных отношениях и партнер или коллега использует чувство вины и психологическое давление для контроля над вами.
- Отказывают ли мне в поддержке, внимании или одобрении, чтобы заставить подчиняваться?
Манипуляторы часто прибегают к тактике эмоционального отстранения. Они демонстративно игнорируют вас, прекращают общаться или лишают ласки и заботы, если вы не выполняете их требований. В результате вы отчаянно пытаетесь вернуть их расположение. Если настроение человека и его отношение к вам кардинально меняются в зависимости от того, оправдываете ли вы его ожидания, значит, он использует эмоциональное отстранение как манипулятивную стратегию, чтобы держать вас в подчинении.
- Чувствую ли я, что мною управляют, а не поддерживают меня?
В здоровых отношениях обе стороны чувствуют поддержку и собственную ценность. Манипуляторы же предпочитают управлять отношениями, воспринимая вторую сторону как ресурс, а не как партнера, достойного уважения. Если ваши мысли, поступки и решения направляются исключительно в нужное для другого русло, а вы остаетесь ни с чем, это свидетельствует о манипуляции. Вы также можете заметить, что человек проявляет интерес к вашей жизни, только когда ему это выгодно, а не из искреннего желания поддержать.
Если ответы на эти вопросы вызывают тревогу, пора пересмотреть отношения и установить четкие границы для самозащиты.
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