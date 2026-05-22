Как перестать тащить всё на себе и постоянно что-то заслуживать? Разбираем, почему забота о себе до сих пор кажется эгоизмом

Исторически заботу о себе долго воспринимали как что-то лишнее, почти эгоизм. А если отдых и был, то скорее как награда за старания и преодоление. Сначала нужно много работать, терпеть, справляться и только потом отпуск, поездка на море, концерт или вечер в театре. Но и тут есть подвох: право на эту «награду» человек чаще всего получает будто бы не от себя, а от других.

Поэтому неудивительно, что многим взрослым сегодня сложно понять, что вообще значит заботиться о себе. И приходится объяснять, что это не «что я себе позволю, когда заслужу», а «как я с собой обхожусь каждый день»:

чувствую ли, что устал

замечаю ли, где мне трудно, больно тяжело

реагирую ли на эти сигналы

Как выглядит здоровое отношение к себе

С точки зрения психологии забота о себе — это навык саморегуляции и внимательного отношения к своему состоянию. Его основа обычно формируется еще в детстве — через отношения с близкими взрослыми. Но спустя много лет многим приходится буквально переучиваться: заново замечать усталость, понимать свои потребности и переставать жить на износ.

Сдвиг происходит в тот момент, когда человек перестает воспринимать отдых как награду, которую нужно заслужить. Он понимает, как жить в ритме, который не разрушает изнутри. И тогда уже не нужен особый повод, чтобы остановиться, выспаться, восстановить силы или признать, что сейчас тяжело.

Почему мы превращаем заботу о себе в очередное давление

Даже когда человек начинает внимательнее относиться к своему самочувствию, это еще не всегда про настоящее внутреннее внимание и бережность. Очень часто полезные привычки становятся очередным способом соответствовать ожиданиям, меньше тревожиться или поддерживать высокую эффективность. Со стороны все выглядит идеально, но внутри все равно остается напряжение и ощущение, что с человеком опять «что-то не так».

Искажение 1. Забота — это инвестиция в продуктивность

Человек начинает уделять внимание своему состоянию только для того, чтобы оставаться эффективным и справляться с нагрузкой. Передышка здесь воспринимается не как ценность сама по себе, а как способ быстрее вернуться к делам и снова выдавать результат.

Искажение 2. Забота как желание соответствовать моде

Это история про спорт ради фигуры и осознанность как часть красивого образа жизни. Медитации, массажи и «правильное» питание становятся способом соответствовать ожиданиям и не выпадать из трендов. Но внутри часто остается тревога, что без всего этого человек окажется недостаточно успешным, красивым или «правильным».

Искажение 3. Забота как способ избежать неприятные чувства

Иногда за всеми полезными привычками стоит не желание чувствовать себя лучше, а страх выглядеть уставшим, потерять форму или запустить себя. В итоге человек не становится спокойнее и счастливее, а просто пытается убежать от тревоги, стыда и внутреннего напряжения.

Здоровое отношение к себе отличается от всех этих искажений одним: в нем забота — не средство для чего-то, а самоценный процесс. Человек отдыхает, потому что чувствует усталость, а не потому что «заработал» отдых или получил на него право от кого-то другого. Он ест свежеприготовленную еду, потому что получает от нее удовольствие, а не потому что для людей его уровня так положено. Он прислушивается к себе не для галочки в трекере, а потому что ему интересно проанализировать свое состояние.