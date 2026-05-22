Как перестать тащить всё на себе и постоянно что-то заслуживать? Разбираем, почему забота о себе до сих пор кажется эгоизмом

«Полюби себя», «позаботься о себе», «выбери себя» — кажется, современный мир уже превратил это в обязательные wellness-мантры. Но почему тогда отдых воспринимается как роскошь, а попытка замедлиться — как слабость? Почему одни живут в режиме вечного спасателя, а другие умеют только работать, терпеть и держаться до последнего? Вместе с системным стратегическим психотерапевтом Ольгой Князятовой разбираемся, что на самом деле мешает нам слышать собственные потребности, и учимся заботиться о себе без чувства вины, перегрузки и попыток все время что-то заслужить.
Исторически заботу о себе долго воспринимали как что-то лишнее, почти эгоизм. А если отдых и был, то скорее как награда за старания и преодоление. Сначала нужно много работать, терпеть, справляться и только потом отпуск, поездка на море, концерт или вечер в театре. Но и тут есть подвох: право на эту «награду» человек чаще всего получает будто бы не от себя, а от других.
Поэтому неудивительно, что многим взрослым сегодня сложно понять, что вообще значит заботиться о себе. И приходится объяснять, что это не «что я себе позволю, когда заслужу», а «как я с собой обхожусь каждый день»:
- чувствую ли, что устал
- замечаю ли, где мне трудно, больно тяжело
- реагирую ли на эти сигналы
Как выглядит здоровое отношение к себе
С точки зрения психологии забота о себе — это навык саморегуляции и внимательного отношения к своему состоянию. Его основа обычно формируется еще в детстве — через отношения с близкими взрослыми. Но спустя много лет многим приходится буквально переучиваться: заново замечать усталость, понимать свои потребности и переставать жить на износ.
Сдвиг происходит в тот момент, когда человек перестает воспринимать отдых как награду, которую нужно заслужить. Он понимает, как жить в ритме, который не разрушает изнутри. И тогда уже не нужен особый повод, чтобы остановиться, выспаться, восстановить силы или признать, что сейчас тяжело.
Почему мы превращаем заботу о себе в очередное давление
Даже когда человек начинает внимательнее относиться к своему самочувствию, это еще не всегда про настоящее внутреннее внимание и бережность. Очень часто полезные привычки становятся очередным способом соответствовать ожиданиям, меньше тревожиться или поддерживать высокую эффективность. Со стороны все выглядит идеально, но внутри все равно остается напряжение и ощущение, что с человеком опять «что-то не так».
- Искажение 1. Забота — это инвестиция в продуктивность
Человек начинает уделять внимание своему состоянию только для того, чтобы оставаться эффективным и справляться с нагрузкой. Передышка здесь воспринимается не как ценность сама по себе, а как способ быстрее вернуться к делам и снова выдавать результат.
- Искажение 2. Забота как желание соответствовать моде
Это история про спорт ради фигуры и осознанность как часть красивого образа жизни. Медитации, массажи и «правильное» питание становятся способом соответствовать ожиданиям и не выпадать из трендов. Но внутри часто остается тревога, что без всего этого человек окажется недостаточно успешным, красивым или «правильным».
- Искажение 3. Забота как способ избежать неприятные чувства
Иногда за всеми полезными привычками стоит не желание чувствовать себя лучше, а страх выглядеть уставшим, потерять форму или запустить себя. В итоге человек не становится спокойнее и счастливее, а просто пытается убежать от тревоги, стыда и внутреннего напряжения.
Здоровое отношение к себе отличается от всех этих искажений одним: в нем забота — не средство для чего-то, а самоценный процесс. Человек отдыхает, потому что чувствует усталость, а не потому что «заработал» отдых или получил на него право от кого-то другого. Он ест свежеприготовленную еду, потому что получает от нее удовольствие, а не потому что для людей его уровня так положено. Он прислушивается к себе не для галочки в трекере, а потому что ему интересно проанализировать свое состояние.
Как формируется отношение к себе
Все начинается в детстве — через отношения с близкими взрослыми:
- Ребенок появляется на свет с базовыми потребностями, но пока не умеет сам о себе позаботиться. Когда он голоден, его нужно накормить. Когда страшно — успокоить. Когда устал — уложить спать. В этот момент взрослый становится для него внешней опорой: замечает состояние ребенка и помогает с ним справиться.
- Если такой опыт регулярно повторяется, постепенно у ребенка формируется навык саморегуляции. Он начинает лучше понимать себя: замечать усталость, различать эмоции, чувствовать, что именно ему сейчас нужно. Со временем внутри словно появляется внутренний голос, который не игнорирует состояние человека, а поддерживает его: «Ты устал — тебе нужен отдых», «Тебе грустно — это нормально».
Что мешает слышать себя уже во взрослом возрасте
В норме бережное отношение к себе вырастает из опыта, когда о человеке заботились другие. Но если этого опыта не было (или он был слишком тревожным, холодным или противоречивым) во взрослом возрасте с этим часто возникают сложности.
Есть несколько распространенных сценариев, из-за которых человеку становится трудно замечать свои потребности, разрешать себе отдых или относиться к себе с вниманием. Они могут пересекаться, накладываться друг на друга и по-разному проявляться, в зависимости от пола и семейной истории и социальных ожиданий.
- Сценарий 1. Ценность только через пользу
Ребенок привыкает к мысли: «Меня любят, когда я удобен, помогаю и чего-то добиваюсь». Его усталость и потребности отходят на второй план. Во взрослом возрасте это часто превращается в жизнь, где есть только обязанности, работа и постоянное «надо».
- Сценарий 2. Запрет на эмоции
Если в детстве запрещали злиться, грустить или жаловаться, со временем человек перестает понимать собственные чувства и потребности. Уже взрослым он может жить с постоянным напряжением и не понимать, что именно с ним происходит.
- Сценарий 3. Гиперопека
Когда за ребенка все решают и слишком сильно его контролируют, ему становится трудно самостоятельно понимать себя и опираться на собственные ощущения. Во взрослом возрасте такие люди либо теряются без поддержки, либо начинают резко отвергать любое внимание к себе.
- Сценарий 4. Травматический опыт
Тяжелые события — насилие, потеря близких, серьезная болезнь — могут надолго перевести психику в режим выживания. Из-за этого становится сложно расслабляться, останавливаться и проявлять к себе мягкость.
На каждый такой сценарий накладываются еще и социальные ожидания.
Почему женщинам сложно отдыхать, а мужчинам — останавливаться
И тем, и другим часто мешает внутреннее убеждение, что внимание к себе — это эгоизм. Многие годами живут так, будто собственные потребности всегда должны быть на последнем месте. Из-за этого даже попытки замедлиться или восстановиться нередко вызывают чувство вины и внутреннее сопротивление. Но дальше сценарии различаются.
Женщины часто попадают под влияние мифа о природной жертвенности. С детства их мягко, но настойчиво ориентируют на других. Игры в дочки-матери, похвала за помощь по дому, поощрение эмпатии и заботливости — все это формирует идентичность, в которой ценность женщины связана с тем, сколько она отдает. Какая она, «хорошая девочка»? Правильно: удобная, чуткая, заботливая.
Во взрослом возрасте из-за этого многим сложно просить о помощи, ставить себя не на последнее место и спокойно отдыхать без чувства вины.
Вот к чему это приводит:
- Выгорание из-за совмещения разных ролей. Женщина живет в режиме многозадачности, пытаясь быть идеальной матерью, женой, дочерью, сотрудницей, хозяйкой. Внешне она может быть успешна, но рано или поздно подключаются хроническая усталость, раздражительность, чувство опустошенности. «Я — последняя буква в алфавите» — ее ежедневная реальность.
- Гиперответственность. Невозможность делегировать, отпустить контроль, попросить о помощи: «Лучше я сделаю сама, быстрее и качественнее». За этим часто стоит страх осуждения за неидеальность и глубинная установка: «Моя ценность в том, что я все тащу сама».
- Забота как инвестиция во внешность. Женщина может тратить много времени, денег и сил на уход за собой, но это не приносит радости. Потому что это не забота о себе, а стремление соответствовать стандартам.
Для мужчин препятствием становится миф о силе как неуязвимости. «Мальчики не плачут», «будь мужчиной», «соберись» — эти фразы формируют запрет на проявление слабости. Из-за этого многим сложно признать усталость, стресс или потребность в поддержке. Остановиться, отдохнуть или честно сказать, что тяжело, нельзя, ведь это восприниматься как слабость.
Мужские сценарии «не-заботы» о себе обычно выглядят так:
- Эскапизм вместо отдыха. Человек не признает усталость и не дает себе нормально восстановиться, а старается все время чем-то себя занять. Кто-то уходит в работу без выходных, кто-то — в изматывающие тренировки, компьютерные игры до утра или алкоголь. Любой способ переключиться, но не остановиться. Потому что остановка — это встреча с собой, которая часто пугает.
- Изоляция. В ответ на перегрузку мужчина может отстраняться от близких, уходить в «пещеру». Ему нужно побыть одному, чтобы переварить стресс. Но это не всегда осознанная забота о себе — скорее, автоматическая реакция, которая может обижать близких и усугублять чувство одиночества.
Так как научиться заботиться о себе
Женщинам часто мешают чувство вины и привычка в первую очередь думать о других. Мужчинам — постоянная необходимость быть сильными, справляться и не показывать слабость. Из-за этого многим сложно вовремя замечать усталость, понимать свои эмоции и разрешать себе просто остановиться.
Женщинам важно начать с легализации права на заботу:
- Дать себе разрешение. Признать, что отдых и внимание к своему состоянию не нужно заслуживать: «Я имею право на заботу просто потому, что я есть». Для многих это становится внутренним сдвигом.
- Замечать и разбирать чувство вины. Если она возникает за отдых или несделанное для других, полезно спросить: «Перед кем я виновата? Чей это голос?». Часто это старые правила и закрепленные установки, а не реальная необходимость.
- Вводить микрограницы. Не менять жизнь радикально, а начать с малого: потратить 20 минут в день только для себя, отключить рабочие уведомления после 20:00, практиковать одно «нет» в неделю, делегировать хотя бы одну бытовую задачу кому-то из членов семьи.
- Сместить фокус с внешности на самочувствие. Перед тем как купить абонемент в спортзал или сесть на диету, спросить себя: «Я делаю это из заботы о своем теле и здоровье или из страха не соответствовать?» Если второе — возможно, сейчас нужна другая форма поддержки.
Когда база выстроена, следующий шаг — превратить заботу из обязанности перед собой в источник устойчивости.
- Углублять контакт с телом. Не как с объектом для улучшения, а как с союзником. Танцы, йога или прогулки без цели помогают раньше замечать сигналы усталости и напряжения, не дожидаясь момента, когда организм уже буквально кричит о помощи.
- Инвестировать в «я-хочу». Составить список не обязанностей, а наслаждений: чтение, творчество, разговоры, «бесполезные» радости. И встраивать их в расписание как приоритет.
- Учиться опираться на себя. Чаще задавать себе простые вопросы: «Что я сейчас чувствую?», «Мне это подходит?», «Что для меня здесь важно?». Такой внутренний диалог помогает меньше зависеть от чужого одобрения и лучше понимать собственные потребности.
- Пересмотреть экологию отношений. Иногда важно провести бережный аудит своего окружения: после каких встреч появляются силы и ощущение поддержки, а после каких — только усталость и напряжение. Стоит сделать акцент на общении, где есть взаимность, уважение и возможность быть собой без постоянного напряжения.
Мужчинам часто проще начать с конкретных, измеримых действий и рациональных объяснений:
- Перевести заботу на язык функциональности. Сон, питание, движение и медосмотры — это не про слабость. Представьте, что вы инструмент. Чтобы он хорошо работал, ему нужно техническое обслуживание.
- Ввести ритуалы и чек-листы. Мужчинам часто легче работать с алгоритмами. Полезно ввести небольшие регулярные действия: утренний стакан воды, пятиминутная разминка после работы, 15 минут тишины перед сном. Когда это становится привычкой, уходит сопротивление и необходимость каждый раз принимать решение.
- Определить отдых как задачу. В мире, где ценность мужчины часто измеряется результатами, можно временно использовать этот же механизм для внедрения заботы. Объявить «ничегонеделание» воскресным вечером не прокрастинацией, а задачей, которую нужно обязательно выполнить. Отметить галочкой в списке дел «отдыхал 2 часа». Звучит немного механистично, но на старте работает как «костыль».
- Найти свое пространство. Создать место, где можно побыть одному и не нужно никому ничего доказывать: мастерская, личный кабинет, домашний спортзал, берег, где можно порыбачить. Важно воспринимать это не как место, куда вы сбегаете от работы или семьи, а как пространство для восстановления (после которого вы вернетесь в контакт с окружающими более устойчивым).
Когда базовая забота встроена, следующий шаг — расширить ее за пределы «технических» потребностей.
- Развивать эмоциональную грамотность. Переходить от «все нормально» к более точным состояниям: я разочарован, я чувствую неуверенность, мне одиноко, я злюсь, но не могу это показать.
- Сформировать среду, где можно быть уязвимым. В нее могут входить как друзья и близкие, так и члены профессионального сообщества — например, психологи. Делиться своими чувствами на первых порах может быть сложно. Начните с малого — просто опишите свое состояние, например: «В последнее время чувствую, будто выгорел и потерял интерес к работе, хочу поговорить и разобраться».
- Пересматривать отношения с достижениями. Учиться ценить себя не только за результаты, но и за усилия, намерения, способность остановиться в нужный момент. Дни восстановления — такие же значимые, как дни побед.
Забота о себе — это не награда за подвиги, а внутренняя позиция: «Я — тот, за кого я несу ответственность в первую очередь». Когда люди учатся такому отношению к себе, они становятся свободнее — от тирании гендерных стереотипов, хронического истощения и вечной гонки за чужим одобрением.
