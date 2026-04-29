Чем потеря работы похожа на утрату и как договориться с тревогой (и внутренним критиком!), чтобы превратить увольнение в точку роста?

Еще вчера — офискор и планы на квартал, сегодня — пустой календарь и полный тильт. Увольнение – почти неизбежный сюжет в карьерной биографии. Одни проживают его утопая в рилсах, другие – разражаются гневными постами с посылом «я выбираю себя». За внешней драматургией часто скрывается более сложный процесс: потеря опоры, пересборка идентичности и попытка заново ответить на вопрос «кто я, если не моя работа».
Айгюн Курбанова, автор тг-канала о карьере, основательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов, рассказала, как сделать такой кризис точкой роста.
Увольнение как карьерная травма
Не каждый уход с работы превращается в болезненный опыт. Когда вы покидаете компанию по своей инициативе, понимаете, что делать дальше, а иногда уже держите на руках оффер, все проходит относительно спокойно. Но чаще сценарий другой: внезапное «нам не по пути», давление, обесценивание или месяцы в токсичной атмосфере, где вас постепенно выталкивают. И тогда это уже полноценный психологический удар.
В этот момент ломается ощущение стабильности, опоры. В один день обнуляется представление о себе как о профессионале, исчезает понятный сценарий будущего и базовое чувство безопасности. Именно поэтому увольнение переживается как утрата: человек теряет не только работу, но и свою роль, статус, предсказуемость жизни.
Травма может быть «острой», если все случается внезапно и жестко: только что давали положительный фидбек, а теперь предлагают написать заявление «по собственному». Или «хронической», когда самооценка разрушается постепенно – критикой, токсичностью, давлением со стороны руководства. Но в обоих случаях человек оказывается с подорванным ощущением собственной ценности.
Сигналы, что это уже не просто стресс:
- Возникает сильная реакция, которая похожа на проживание горя – слезы, зацикленность на ситуации, невозможность «отпустить» даже спустя время.
- Появляются вина, стыд, сомнения в собственной компетентности.
- Поведение уходит в крайности: одни начинают «бежать» — хвататься за любые предложения и снижать требования, лишь бы вернуть ощущение стабильности. Другие, наоборот, замирают — откладывают поиск, боятся откликаться на вакансии и месяцами остаются в паузе под предлогом «мне нужно время».
Здесь важно честно себе признаться: «Да, меня это задело!». И при этом не обесценивать происходящее, не гнать себя в продуктивность. Попытка перескочить этот этап почти всегда приводит к новым ошибкам и только закрепляет ту самую трещину в самооценке, с которой все началось.
Не открывайте LinkedIn сразу
Первая реакция после увольнения — срочно разослать резюме. Чем быстрее, тем лучше: лишь бы не сбавлять темп. Такой импульс может сыграть против вас. В этот момент решения принимаются на основе эмоций. Из страха — «если не найду сейчас, не найду никогда». Из стыда — «надо срочно доказать, что я чего-то стою». Из злости — «я им покажу». Это состояние считывается сразу: на собеседованиях, в переговорах, даже в тексте резюме. Работодатель сразу увидит, что перед ним человек в турбулентности.
Два действия, чтобы не перенести старые ошибки на новую работу:
Шаг 1. Пауза
Сначала — остановитесь. Хотя бы несколько дней, а лучше неделю, не принимайте стратегических решений. Не обязательно лежать и страдать, для восстановления — действуйте! Короткая поездка, простые и приятные хобби, отложенные на потом маленькие радости — подходит все, что помогает снова почувствовать себя нормально.
Шаг 2. Разобраться в своём опыте
Если его не отрефлексировать, новая работа может оказаться копией предыдущей — с теми же конфликтами, тем же типом руководителя и теми же ошибками.
Задайте себе несколько честных вопросов:
- Что в этой работе было по-настоящему ценным?
- Где вы усилились?
- Какие «красные флаги» проигнорировали на старте?
- За что в этой ситуации отвечали вы?
Это не упражнение по самокритике, суть в том, чтобы собрать свой четкий образ – сильные стороны, ограничения и реальные ожидания от следующего шага. Какая роль вам подходит? Какая команда? Какой руководитель? Что для вас теперь неприемлемо? Так вы сможете объективно оценить себя и ситуацию, чтобы не оказаться в компании и в роли, которая вам не подходит.
Факты или личный нарратив
Как только вы покините компанию, могут появиться мысли в духе: «я недостаточно хорош», «со мной что-то не так», «меня больше никуда не возьмут». Но это не факты, а интерпретации. И если их не отделить от реальности, они начнут управлять карьерными решениями.
Вот как можно разобрать ситуацию, чтобы не застрять в негативе:
1. Проанализировать факты
Без эмоций, по пунктам. Что именно произошло: сокращение, смена стратегии, конфликт с руководителем или пересмотр роли? Менялся ли контекст — команда, менеджмент, задачи бизнеса? Была ли до этого критика и в чем именно она заключалась?
2. Понять, где причина — в вас или в системе
В большинстве случаев увольнение — это комбинация факторов. Компания режет бюджеты, руководитель собирает «своих», направление закрывают. Да, иногда есть и личные ошибки — срывы сроков, конфликты, несоответствие позиции. Но бывает, что все решает простое совпадение.
Проверка здесь простая: есть ли реальные подтверждения, что у вас профессиональные проблемы? Повторяющиеся неудачи, зафиксированные в результатах? Или, наоборот, сильные проекты, рост и хорошие отзывы? Важно увидеть всю картину, а не только ту часть, которую подпитывает внутренний критик.
3. Аккуратно относиться к фидбэку
Обратная связь при увольнении не всегда объективна. Ее могут смягчить, чтобы не обострять разговор, или, наоборот, ужесточить, чтобы быстрее закрыть вопрос. Принимать это за абсолютную истину не стоит.
4. Не путать событие и себя
Вас уволили — факт. Но это не делает вас плохим специалистом. А только лишь значит, что в конкретной ситуации и системе было принято такое решение.
Как психика защищается и что с этим делать
После увольнения включаются не только эмоции, но и защитные механизмы. Психика старается пережить стресс и часто делает это не самым удачным способом. Обычно все сводится к трем сценариям: резкие действия, пауза или постоянные сомнения.
- Срочный поиск любой работы
Страшно остаться без дохода, хочется скорее пристроиться хоть куда-нибудь, лишь бы перестать тревожиться. В такие моменты опасно хвататься за первый попавшийся оффер, игнорируя условия, культуру и собственные приоритеты. Можно оказаться на совершенно неподходящем вам месте.
- Полная остановка
Снаружи это выглядит как восстановительный перерыв или ожидание лучшего момента на рынке. Короткая пауза после стресса действительно помогает прийти в себя. Но если она затягивается на месяцы и за ней уже не отдых, а страх отказов или повторения неприятного опыта, то поиск останавливается. Отклики на вакансии не отправляются, собеседования не происходят, решения откладываются на потом. В итоге временный стоп превращается в зависание, из которого все сложнее выйти.
- Жесткий контроль и перепроверка
Из-за страха ошибки человек начинает разбирать каждую деталь: компанию, команду, отзывы, возможные риски. Любое предложение кажется недостаточно хорошим, и пока идет дополнительная проверка, оффер уходит к другому кандидату.
Все три сценария – это нормальная реакция на стресс. По сути, это те же «бей, беги или замри», только в контексте карьеры. Проблема в том, что ни один из этих сценариев не приводит к устойчивому результату.
Здесь важен баланс. Пауза после увольнения действительно нужна, но ограниченная. Несколько дней или пара недель, чтобы выдохнуть и прийти в себя. Дальше – возвращаемся к действиям. Если вы по-прежнему «буксуете» или соглашаетесь на все подряд — значит переживание ситуации еще не завершилось.
Превращаем увольнение в точку роста
Это не произойдёт само по себе, важно, как вы себя ведете после. Один и тот же опыт может либо разрушить карьеру, либо, наоборот, резко ускорить ее. Разница – в отношении и действиях.
Вот три шага, которые помогут собрать себя и двигаться дальше:
- Верните себе ощущение контроля через малые шаги
Не пытайтесь найти идеальную работу за неделю, вместо этого напишите понятный план действий: обновить резюме, откликнуться на несколько релевантных вакансий, написать одному-двум контактам из индустрии. Просто, но эффективно.
- Разбавьте окружение
Надоело, что друзья и близкие постоянно спрашивают: ну что там с работой? Поймите, они тоже переживают за вас — просто по-своему и не всегда аккуратно. Чтобы не поддаваться этой тревоге, разбавьте привычный круг общения — включайтесь в профессиональное комьюнити. Это могут быть коллеги, люди из сферы и профильных сообществ. С ними проще говорить по делу: обсуждать рынок, сверяться с реальностью и получать трезвую оценку своих действий.
- Начинайте поиск в устойчивом состоянии
Если вы не тревожитесь, можете спокойно рассказать об увольнении и понимаете, чего хотите дальше, то можно считать, что внутреннее состояние уже выровнялось. Появляется энергия и, что важно – любопытство к следующему шагу. Ключевой маркер: когда увольнение перестает быть личной катастрофой и становится опытом, из которого извлечены выводы. Когда позиция меняется с вынужденного состояния на осознанный выбор — открывается пространство для роста. Потому что вместо попытки «вернуть, как было» появляется шанс пойти дальше.
Увольнение — не финал, а развилка. Да, почти всегда это этап растерянности и пересборки, но зато здесь появляются новые навыки и более трезвый взгляд на карьеру.
