Чем потеря работы похожа на утрату и как договориться с тревогой (и внутренним критиком!), чтобы превратить увольнение в точку роста?

Увольнение как карьерная травма

Не каждый уход с работы превращается в болезненный опыт. Когда вы покидаете компанию по своей инициативе, понимаете, что делать дальше, а иногда уже держите на руках оффер, все проходит относительно спокойно. Но чаще сценарий другой: внезапное «нам не по пути», давление, обесценивание или месяцы в токсичной атмосфере, где вас постепенно выталкивают. И тогда это уже полноценный психологический удар.

В этот момент ломается ощущение стабильности, опоры. В один день обнуляется представление о себе как о профессионале, исчезает понятный сценарий будущего и базовое чувство безопасности. Именно поэтому увольнение переживается как утрата: человек теряет не только работу, но и свою роль, статус, предсказуемость жизни.

Травма может быть «острой», если все случается внезапно и жестко: только что давали положительный фидбек, а теперь предлагают написать заявление «по собственному». Или «хронической», когда самооценка разрушается постепенно – критикой, токсичностью, давлением со стороны руководства. Но в обоих случаях человек оказывается с подорванным ощущением собственной ценности.

Сигналы, что это уже не просто стресс:

Возникает сильная реакция, которая похожа на проживание горя – слезы, зацикленность на ситуации, невозможность «отпустить» даже спустя время.

Появляются вина, стыд, сомнения в собственной компетентности.

Поведение уходит в крайности: одни начинают «бежать» — хвататься за любые предложения и снижать требования, лишь бы вернуть ощущение стабильности. Другие, наоборот, замирают — откладывают поиск, боятся откликаться на вакансии и месяцами остаются в паузе под предлогом «мне нужно время».

Здесь важно честно себе признаться: «Да, меня это задело!». И при этом не обесценивать происходящее, не гнать себя в продуктивность. Попытка перескочить этот этап почти всегда приводит к новым ошибкам и только закрепляет ту самую трещину в самооценке, с которой все началось.

Не открывайте LinkedIn сразу

Первая реакция после увольнения — срочно разослать резюме. Чем быстрее, тем лучше: лишь бы не сбавлять темп. Такой импульс может сыграть против вас. В этот момент решения принимаются на основе эмоций. Из страха — «если не найду сейчас, не найду никогда». Из стыда — «надо срочно доказать, что я чего-то стою». Из злости — «я им покажу». Это состояние считывается сразу: на собеседованиях, в переговорах, даже в тексте резюме. Работодатель сразу увидит, что перед ним человек в турбулентности.

Два действия, чтобы не перенести старые ошибки на новую работу:

Шаг 1. Пауза

Сначала — остановитесь. Хотя бы несколько дней, а лучше неделю, не принимайте стратегических решений. Не обязательно лежать и страдать, для восстановления — действуйте! Короткая поездка, простые и приятные хобби, отложенные на потом маленькие радости — подходит все, что помогает снова почувствовать себя нормально.

Шаг 2. Разобраться в своём опыте

Если его не отрефлексировать, новая работа может оказаться копией предыдущей — с теми же конфликтами, тем же типом руководителя и теми же ошибками.

Задайте себе несколько честных вопросов:

Что в этой работе было по-настоящему ценным?

Где вы усилились?

Какие «красные флаги» проигнорировали на старте?

За что в этой ситуации отвечали вы?

Это не упражнение по самокритике, суть в том, чтобы собрать свой четкий образ – сильные стороны, ограничения и реальные ожидания от следующего шага. Какая роль вам подходит? Какая команда? Какой руководитель? Что для вас теперь неприемлемо? Так вы сможете объективно оценить себя и ситуацию, чтобы не оказаться в компании и в роли, которая вам не подходит.