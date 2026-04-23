20+ практик нового self-care: слушать, создавать, отпускать и другие способы позаботиться о себе (без банальностей о сне и питании!)

Зал, правильное питание и разговоры с психологом — база. Пора выходить на «роскошный максимум» в заботе о себе! Это когда к спорту и терапии добавляется регулярная «гигиена» мышления, окружения, смыслов. Как не чувствовать себя недостаточно умной, не уставать от людей и при этом не терять связь с собой — объясняет психолог Марта Мартинес Новоа в книге «Синдром хорошей девочки».
Забота о своем интеллектуальном состоянии
Забота о физическом состоянии подпитывает ваше тело, а забота об эмоциональном — вашу душу или мир эмоций. Так и забота об интеллектуальном состоянии стимулирует ваш мозг и обеспечивает активность, необходимую для того, чтобы быть в форме. Кроме того, забота о себе в этом плане поможет избавиться от ощущения собственной глупости — столь свойственного, как уже говорилось, людям с синдромом хорошей девочки. Давайте посмотрим, что значит заботиться о своем интеллектуальном состоянии:
- Поддерживать мозг в активном состоянии, то есть активно мыслить и вовлекаться в занятия, которые стимулируют умственные процессы.
- Находить время на обучение.
- Получать образование в сферах, важных лично для вас.
Чем можно заняться, чтобы позаботиться о своем уме? Вот несколько идей:
- Слушайте образовательные подкасты о том, что вас интересует: за рулем или занимаясь повседневными делами, или ничего не делая, полностью погрузившись в слушание. Или, если хотите, можете читать книги, популярные статьи, подписаться в социальных сетях на кого-нибудь из тех, кто специализируется на интересующих вас темах.
- Делайте что-нибудь руками или выполняйте упражнения, развивающие креативность, старайтесь не сдерживать себя и создавать то, что у вас получается, не ориентируясь на правила или руководства.
- Запишитесь на занятия в какой-нибудь мастерской по интересующей вас теме, о чем вам бы хотелось узнать больше.
- Время от времени изменяйте свои привычки. Это просто и стимулирует мозг намного больше, чем можно предположить. Например, вместо того чтобы ходить в магазин перед работой, сходите после, а свободное время посвятите чему-нибудь другому. Или отправьтесь на работу, в школу или любое место, которое часто посещаете, другим маршрутом.
- Если вам нравится, разгадывайте филворды, кроссворды, решайте головоломки или судоку.
Забота о своем социальном состоянии
Этот тип заботы о себе основан на личных отношениях с людьми или группами и связан с эмоциональными потребностями принадлежности и стремлением находиться в компании, чувствовать себя понятой и в безопасности. Такая забота поможет вам побороть чувство одиночества. Посмотрим, что это означает:
- Общаться с другими людьми, чтобы ощущать свою принадлежность к ним и делиться событиями своей жизни.
- Работать над эмпатией.
- Учиться умению просить о помощи и предлагать ее.
Давайте посмотрим, что можно сделать на практике:
- Договоритесь о встрече с человеком или людьми, которые заряжают вас энергией и поднимают настроение, но которых вы давно не видели, потому что постоянно откладывали вашу встречу на потом.
- Позвоните или напишите людям, с которыми вам хотелось бы поговорить или с кем вы давно не общались и очень соскучились.
- Следите за уровнем заряда своей социальной батарейки. Иными словами, уделять время общению, конечно же, важно, но не менее важно учитывать, сколько времени и сил это потребует. Видимо, следует подумать об ограничении вынужденных отношений. Старайтесь тратить минимально возможное время — если нет другого выбора — на тех людей, с кем вам некомфортно или вы не можете быть собой. Также можно регулировать время, которое вы проводите в очень эмоционально насыщенных местах, будь то скопления людей, шумные и тесные помещения.
- Запишитесь на какое-нибудь новое для вас мероприятие, где вы познакомитесь с людьми, разделяющими ваши интересы, и почувствуете себя среди своих.
- Если ничто не препятствует, то время от времени выбирайтесь из дома: просто посмотреть на людей и почувствовать себя в их окружении. Например, вы можете пойти в парк, отправиться на спектакль или в музей.
- Время от времени пересматривайте и ранжируйте свои контакты: подумайте, остаетесь ли вы самой собой с определенными людьми? И связывает ли вас с ними еще хоть что-то? Не живете ли вы в слишком разных мирах? Вы получаете удовольствие от встреч или вам скучно?
Даже если будет тяжело, уверяю вас, такая ревизия полезна для обеих сторон. Это позволит не заставлять себя делать то, что неприятно, и получать больше удовольствия от общения с оставшимися людьми.
Забота о своем духовном состоянии
Такая забота о себе для одних людей важнее, чем для других, причем каждый понимает это по-своему. В основном забота о своем духовном состоянии позволяет понять свою сущность: то, кем вы на самом деле являетесь. И соответственно, заниматься тем, что дает вам наибольшее ощущение связи со своим внутренним миром и своими идеалами. Поэтому в данном случае в основе заботы о себе:
- понимание своих ценностей и следование им;
- альтруизм;
- жизнь здесь и сейчас.
Вот способы, которые позволят вам заботиться о своем духовном состоянии в повседневной жизни:
- Если вы следуете каким-то убеждениям или религиозным верованиям, мистицизму и чему-то в этом духе, то посвящайте этому часть времени, будь то в одиночестве или с другими людьми, официально или нет.
- Займитесь какой-нибудь волонтерской работой. Особенно если она связана с чем-то действительно важным для вас или к чему вы чувствуете причастность.
- Если это для вас приемлемо, то создайте ассоциацию или организуйте какую-нибудь мастерскую. Так вы сможете поддержать свое увлечение, которое принесет пользу другим или просто стоит того, чтобы про него рассказать.
- Если вам нравится, общайтесь с природой. Это поможет вам в какой-то мере почувствовать то, что мы не всегда осознаем: мы являемся частью чего-то гораздо большего, чем мы сами.
- Найдите время для «разговора» с людьми, которых уже нет. Это можно делать мысленно. Такое общение поможет вам сохранять живым их образ и чувствовать, что они рядом, хотя их уже нет в этом мире.
- Будьте благодарны за то, что у вас есть, будь то много или мало, на ваш взгляд, — не имеет значения. Возможно, легче будет записывать несколько слов благодарности каждый день или когда вам захочется.
- Ищите вдохновение в том, что вас интересует. Например, в том, что сделали или делают другие — те, чьи интересы схожи с вашими.
