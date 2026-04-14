Как выстроить границы в паре: 20+ готовых фраз, чтобы не терпеть, а договариваться (cпойлер: без этого не будет ни уважения, ни доверия!)

Промолчать, принять ситуацию, не обижаться зря — не равно любить! От этого отношения тихо выгорают. Пора добавить в лексикон спасительные фразы: «скажи нормально», «мне так не ок», «давай не сейчас». Испанский психолог Монтсе Каскарра в книге «Надежная любовь» объясняет, как работают границы в паре и как научиться говорить о важном, не разрушая, а укрепляя связь.
Вот вам новая аффирмация: уважение порождает достоинство. Люди, с которыми общаются уважительно, чувствуют себя заслуживающими любви, достойными добра, ценными. В том, как мы ведем себя с другими, содержится посыл, как с ними нужно обращаться.
Партнер заслуживает, чтобы вы уважали его. И вы тоже. Как этого можно достичь? Указывая на свои границы. Это искусство, которому стоит научиться, ведь оно может привести к оздоровлению и укреплению отношений или к их временному разрыву, может, и к расставанию, если партнеру это не понравится. Тем не менее игра стоит свеч, поскольку на кону ваше эмоциональное благосостояние.
- Оливия хотела бы чаще проводить время с партнером. Ее парень весь день работает, и на совместный досуг у них остаются лишь вечер субботы и утро воскресенья.
- Жена Фернандо часто ездит в командировки, в это время супруги обмениваются в мессенджере короткими сообщениями. Но Фернандо хочет, чтобы общение с женой было более полноценным.
- Мирте неприятно, что не может рассказать о проблемах на работе без того, чтобы ее партнер не давал советы. Она устала выполнять задачи и хочет, чтобы ее выслушали.
- Хулиан чувствует, что родители его жены нарушают его частную жизнь постоянными незваными визитами.
- Надин неприятно, что ее партнер расплачивается за свои покупки их общей картой.
- Марсела ощущает себя униженной, когда муж спорит с ней в присутствии детей, нарушая договоренности относительно их воспитания.
Что общего у вышеперечисленных ситуаций? Их участникам нужно научиться указывать на свои границы.
Они нужны всем: с их помощью мы сообщаем партнеру, что нам нравится, что не нравится, что с нами можно, а чего нельзя. Собственные границы нужны и партнеру, чтобы мы могли знать, что можно делать, а что ему неприятно. Таким образом в отношениях развиваются уважение, доверие и безопасность.
Не расставив границы, мы рискуем пойти на чрезмерные уступки в ущерб своим потребностям, самооценке и комфорту. Или, наоборот, слишком активно критиковать и упрекать партнера, а то и перейти к пассивной агрессии, что совсем не конструктивно и не идет на пользу отношениям, выводя их на спираль накаливания, которая не прибавляет безопасности, а наоборот.
Границы позволяют нам любить друг друга и себя здоровой и надежной любовью. Если вы любите партнера, вы уважаете его границы. Если вы любите себя, вы постараетесь сделать так, чтобы ваши границы тоже уважали, а в противном случае примете меры по защите своего благосостояния.
Меня часто спрашивают на консультациях: «Как понять, что пора прочертить границу?» Мой ответ прост: «Когда ваше чувство благосостояния просит об этом». Достаточно прислушаться к своим эмоциям, самооценке и эмоциональному благосостоянию. Если в какой-то ситуации вам некомфортно, больно, вы не чувствуете уверенности, но ощущаете унижение, значит, здесь должна быть граница.
Подумайте об эмоциях, которые вы испытываете от своих отношений. Скорее всего, новые границы потребуются если:
- вам хочется упрекнуть партнера;
- поведение партнера причиняет вам боль или вред;
- партнер не уважает вас, не учитывает вашего мнения, не признает ваших усилий или не ценит вас;
- вам тяжело и утомительно общаться с партнером;
- в разговоре с самим собой вас переполняют упреки и критика;
- не удовлетворяются ваши потребности;
- пропадает ощущение комфорта;
- динамика отношений приводит к снижению вашей самооценки.
Мы привыкли считать, что беседа о границах непременно неприятная. Да, так может быть. Но поверьте, это того стоит. Постарайтесь запомнить, как проходил разговор и что было после него. Если вы настроены на здоровые отношения, в которых эмоциональная безопасность — постоянная составляющая, партнер должен вас выслушать и уважать ваши границы. Как этого добиться?
- Коммуникация
«Ты мог/могла бы сказать это другими словами?», «Если ты будешь повышать голос, мне придется закончить разговор», «Мне кажется, этот вопрос лучше обсудить лично, по телефону мы можем не понять друг друга», «Сейчас не лучший момент для этого разговора», «Боюсь, это надо обсудить прямо сейчас, тянуть больше нельзя», «Мне важно, чтобы мы поговорили спокойно. Можем начать заново?», «Я не умею читать мысли. Пожалуйста, скажи мне ясно, что тебе нужно».
- Обещания
«Я хочу знать, что могу положиться на тебя. Пожалуйста, обещай только то, что сможешь сделать», «На этот раз я не приму извинений, пока не увижу изменений», «Я хочу понимать, кто мы друг другу, в каких мы отношениях», «Я хочу поговорить о верности в нашей паре».
- Приватность
«Мне неловко рассказывать тебе так подробно о моих бывших», «Мне хочется, чтобы любые рассказы о нас в присутствии других были согласованы».
- Пространство
«Когда мы ссоримся, мне нужно пространство, чтобы выдохнуть и успокоиться. Пожалуйста, не утомляй меня вопросами, в чем дело», «Мне кажется, у нас разные потребности относительно пространства. Сейчас я хочу побыть наедине с собой. Давай вернемся к разговору через пару минут, хорошо?».
Время: «Мне неприятно, что ты отвечаешь на рабочие звонки, когда мы вместе», «Я хочу проводить больше времени с тобой, но чувствую, что должен/должна чаще оставаться в одиночестве».
- Совместная жизнь
«Я не чувствую себя комфортно дома, когда здесь столько вещей», «Я хочу, чтобы ты уважал(-а) наши договоренности относительно разделения обязанностей по дому».
Секс: «Я сегодня не хочу заниматься сексом», «Мне неприятно, что ты так настаиваешь с сексом», «Мне не нравится то, что ты говоришь в постели», «Мне некомфортно в этой позе», «Да, я говорил(-а), что хочу это попробовать, но мое мнение изменилось. Давай не будем», «Я не стану заниматься сексом без презерватива. Это не обсуждается».
- Экономия
«Я хочу, чтобы мы соблюдали договоренность относительно разделения расходов», «Я не согласен с таким распределением расходов. Можем это обсудить», «Я увидел(-а) на нашем счету покупку за несколько тысяч. Это больше, чем мы можем себе позволить. Нам надо об этом поговорить», «Больше исключений не будет: как мы и договаривались, личные расходы каждый оплачивает сам».
- Родители
«Я хочу, чтобы ты попросил(-а) своих родителей сообщать о своем приезде заранее», «Мы каждое воскресенье ходим обедать к твоим родителям. Но мне хочется разнообразия», «Мне неприятно говорить с твоими родителями о политике».
- Дети
«Когда я им что-то запрещаю, а ты разрешаешь, они привыкают, что наши слова ничего не стоят. Мне кажется, это неправильно. Мы должны стоять на одном», «Если тебе что-то не нравится в моем методе воспитания, давай обсудим это, но не в присутствии детей», «Мне не понравилось, как ты наказываешь детей. Это слишком сурово. Давай придем к какому-то соглашению».
Если вам тяжело указывать на свои границы, попробуйте прощупать почву такими словами: «Я хотел/хотела кое о чем поговорить», «Я думаю, тебе стоит знать, что...», «Хочу поделиться с тобой, как я почувствовал/а себя, когда...», «Я хочу, чтобы ты понял(-а), что в этой ситуации чувствовал(-а) я».
Мне часто задают вопрос: «А если партнер не захочет соблюдать мои границы?» Конечно, этого нельзя исключать. Может, ваш партнер привык к отсутствию у вас границ, может, он подумал, что вы пошутили, а может, он проверяет их на прочность... В любом случае несоблюдение границ на первом этапе — это еще не тревожный звоночек, это просто значит, что вам нужно укрепить их.
Вот вам несколько идей, как укрепить свои границы:
- «Я недавно говорила тебе, что хочу, чтобы... Не мог бы ты иметь это в виду?»
- «Помнишь наш разговор на тему...? Я хотел бы, чтобы ты об этом помнила».
- «Я говорила, как мне неприятно, когда ты... Наверное, ты забыл. Это важно для меня, пожалуйста, не делай так больше».
- «Я просил тебя дать мне отдышаться, а ты меня никак не отпускаешь. Я ненадолго выйду. Пожалуйста, уважай эту мою потребность».
Если границы по-прежнему не соблюдаются, может возникнуть желание изменить партнера любой ценой. Но нужно помнить, что человека нельзя силой заставить измениться, но и ждать, пока он изменится, несправедливо для нас. Это очень сложная тема, о которой можно написать отдельную книгу. Пока что запомните:
Если границы не соблюдаются систематически, возможно, причина в том, что у партнеров разные потребности, может быть, даже взаимоисключающие. Не исключено, что несоблюдение ваших границ связано с тем, что потребности вашего партнера не удовлетворены. В этом случае надо помнить, что здоровым отношениям свойственны обсуждение и компромисс. Они помогают преодолеть неуверенность и укрепить чувство безопасности.
А если найти способ удовлетворения потребностей обеих сторон путем обсуждения и компромисса не получается, то, возможно, остаются только радикальные решения: если мы хотим комфорта и благополучия, иногда отношения лучше прекратить.
Вполне возможно, что ваши границы не соотносятся с потребностями вашего партнера, или наоборот. Так бывает, и об этом нельзя забывать, если мы хотим здоровых и надежных отношений.
«А если он рассердится?», «А если она захочет уйти?» — мысль о границах часто вызывает такие переживания. Мы понимаем, что партнер может не принять наши границы. У некоторых даже был такой опыт. Не стану обманывать — может быть и так. Но посмотрите на это иначе: вы действительно хотите быть с человеком, который не уважает ваши границы? Как вы будете себя с ним чувствовать? Как на вас повлияет отсутствие границ? Конечно же, вы придете к выводу, что ставить границы необходимо. Они защищают нас, без них нам некуда деться.
Еще один момент: если в отношениях есть абьюз, их нужно прекратить. Другого варианта нет. В этом случае границы помогут собраться с силами и сделать шаг, но они не должны быть инструментом продления таких отношений.
