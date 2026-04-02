Кризисное мышление: почему в стрессе мы принимаем решения, о которых потом жалеем и как этого избежать

Подруга уже в третий раз торопит: «Давай быстрее, бери и пошли». И вот вы стоите на кассе с вещью, которую десять минут вертели в руках , но так и не поняли, нужна она или нет. Дома разочарование: цвет не тот, сидит странно, зачем вообще это было? Почему в моменте не получилось поступить иначе? А теперь масштабируем и обратимся к эксперту. Магистр психологии, к.э.н., доцент МГИМО, executive коуч PCC ICF Алина Мерзляк объясняет, почему в стрессе даже самые рациональные люди принимают странные решения, зачем мозг заставляет нас «срочно что-то сделать», даже если это ухудшит ситуацию, и как не поддаться этому импульсу.
Почему неопределенность пугает сильнее, чем реальные потери
Наше мышление не любит сюрпризы — ему важно понимать, что будет дальше. Поэтому оно постоянно просчитывает будущее, чтобы чувствовать себя в безопасности и не тратить лишние ресурсы. Но как только привычная картина рушится и жизнь становится непредсказуемой — система дает сбой. Опора исчезает и включается тревога, даже если объективно все не так уж плохо.
Это хорошо показал эксперимент ученых из Калифорнийского технологического института в 2016 году. Одной группе участников заранее сказали, что их ударят током. А другой, что это случится с шансом 50/50. И вот парадокс: сильнее стрессовали те, кто заранее не знал, что произойдет. Неизвестность оказалась тяжелее, чем гарантированная неприятность. В жизни работает так же. Нас часто пугает не сам кризис, а то, что будет дальше. И этот туман давит сильнее, чем уже произошедшие потери.
Когда эмоции перехватывают управление
Стрессовые ситуации переводят тело на режим выживания. В кровь выбрасываются гормоны стресса — кортизол и адреналин. Они запускают древний сценарий: атаковать, убежать или замереть. Сердце бьется быстрее, мышцы напрягаются — когда-то это спасало жизнь, но в современной реальности только мешает спокойно думать.
Особенно уязвима зона, которая отвечает за логику, планирование и самоконтроль, она первой «сдает позиции». Исследования показывают: в такие моменты связь с центром страха в мозге ослабевает и управление перехватывают эмоции. В итоге люди хуже анализируют ситуацию, начинают мыслить по принципу «или все, или ничего» и действуют импульсивно.
В реальной жизни это выглядит как резкое сужение обзора. Там, где раньше человек видел несколько вариантов, он цепляется за один — обычно самый тревожный — и принимает решение, не замечая нюансов и последствий. И дело тут не в силе характера, просто происходит временный выход из строя.
Исследования Роберта Сапольски показали — длительное напряжение может снижать когнитивные способности на 10–15%. Проще говоря, часть ресурса мышления как будто временно «выключается». Хорошая новость в том, что этот эффект обратим: как только уровень стресса снижается, голова опять становится ясной.
Как в стрессе мозг обманывает нас
Даже самые рассудительные люди в нестабильные периоды вдруг начинают предпринимать резкие и опасные шаги, несмотря на возможные потери. Парадокс в том, что желание «не потерять» толкает на действия, которые могут только ухудшить ситуацию. Так работает базовый механизм выживания: при нехватке ресурсов организм выбирает риск, а не смирение.
Следующий эффект — иллюзия контроля. Когда вокруг все становится непредсказуемым, особенно важно почувствовать, что вы хоть на что-то влияете. И тогда любое действие (даже ошибочное!) дает ощущение опоры. Решение становится не столько рациональным шагом, сколько способом сказать себе: «Я не жду, я действую».
А еще в моменты, когда все рассыпается, появляется желание «закрыть вопрос» — быстро, хоть как-нибудь. И стоит только принять решение, как внутри становится спокойнее, даже если разум подсказывает, что вариант неидеальный. Почему так? Все дело в нейрохимии: когда мы действуем, организм получает выброс дофамина — нейромедиатора, который отвечает за мотивацию и радость от достижения целей. В такие моменты возникает чувство, что ситуация снова под контролем. А вот оставаться в неопределенности гораздо сложнее: это требует ресурсов и выдержки, которых в стрессе и так не хватает.
Поэтому быстрый шаг — даже не самый удачный — приносит облегчение быстрее, чем спокойный разбор. В этом смысле деятельная паника становится способом хоть как-то вернуть ощущение контроля. Человек перестает быть пассивным наблюдателем, даже если объективно он ухудшает свое положение.
Как в стрессе мозг обманывает себя
В турбулентные периоды активируется целый букет ошибок мышления:
- Предвзятость подтверждения. Мы цепляемся за информацию, которая усиливает тревогу. Если ждете, например, падения рынка, взгляд автоматически выхватывает только плохие новости об этом, а сигналы о стабильности как будто исчезают.
- Эвристика доступности. Оценка строится не на фактах, а на том, что быстрее всплывает в памяти. Если вокруг у всех сложности, начинает казаться, что это неизбежный сценарий, даже если реальных оснований на это нет..
- Катастрофизация. Воображение дорисовывает самый негативный исход. Любая неопределенность превращается в мысль «все пропало». В итоге человек либо замирает, либо действует резко, пытаясь защититься от угрозы, которой может и не быть.
- Бинарное мышление. Картина мира упрощается до крайностей: «все или ничего», «спасать или бросать». На сложные стратегии просто не хватает ресурса. Поэтому выбор часто падает на радикальные решения. Но на дистанции выигрывают те, кто сохранил гибкость и сумеет подстроиться.
Информационный шум — топливо для тревоги
Цифровая среда превратила масштабные кризисы в непрерывный поток тревоги. Новости, телеграм-каналы, бесконечные обсуждения создают ощущение, что опасность повсюду. Нервная система остается в постоянном напряжении: ни отдохнуть, ни собраться — только фоновый выматывающий стресс.
Каждый кричащий заголовок заставляет немного заволноваться. Когда таких сигналов десятки за день, организм живет в режиме перегрузки. При этом для мозга нет большой разницы — произошло событие на самом деле или вы просто прочитали о нем. В обоих случаях активируется центр страха — амигдала. Но есть важный нюанс: на реальную ситуацию можно повлиять, а на поток информации — нет. Он бесконечный, противоречивый и не поддается контролю. Поэтому информационная гигиена в кризис — не просто полезная привычка, а способ сохранить ясность мышления.
Как напряжение отзывается в теле
Долгая жизнь в режиме неопределенности отражается не только на настроении, но и на работе всего организма. Первыми сдаются сон и пищеварение. Кортизол разрушает циркадные ритмы: человек либо не может заснуть, либо просыпается среди ночи с чувством тревоги. ЖКТ реагирует спазмами, изжогой, синдромом раздраженного кишечника. Повышается давление, растет нагрузка на сердце, сбивается женский цикл, страдает щитовидная железа. Часто приходится обойти нескольких врачей, прежде чем становится понятно: источник состояния — не болезнь, а длительная перегрузка психики.
Способы вернуть контроль
Рациональность в турбулентные периоды — это умение вовремя заметить, что эмоции захватили управление, и поставить паузу. Хорошая новость: такой навык можно развить! Те, кто лучше справляется с кризисами, не подавляют тревогу, а учатся ее распознавать и не действовать на автомате.
Как понять, что решение продиктовано паникой? Есть несколько сигналов:
- возникает ощущение срочности: «нужно прямо сейчас»
- после выбора сразу становится легче
- нет запасного варианта
- остается чувство «хоть что-то сделал», а не «сделал правильно»
Если это похоже на вас — лучше остановиться и дать себе подумать.
Вот методы, которые помогают «переключить систему» и вернуть контроль:
- Дыхание. Медленный, длинный выдох напрямую воздействует на блуждающий нерв (вагус), который работает как тормоз для нервной системы. Осознанное дыхание с акцентом на выдох посылает мозгу сигнал: «опасность миновала».Через минуту-две уровень кортизола снижается и мозг опять готов принимать взвешенные решения.
- Смена фокуса. В тревоге внимание зацикливается на проблеме. Попробуйте перевести его наружу: назвать несколько предметов вокруг, услышать звуки, отметить телесные ощущения. Это помогает успокоиться и осознать себя здесь и сейчас.
- Информационные границы. Постоянный поток новостей не дает мозгу восстановиться. Лучше задать четкие рамки: например, проверять информацию утром и вечером, а не жить в режиме бесконечного скролла.
- Зоны влияния. Разделите все происходящее на две категории: то, на что вы можете повлиять, и то, что вне вашего контроля. Сфокусируйтесь на первой.
Что делать, если неопределенность не проходит
Жить в ситуации, где нет ясных ответов — отдельный навык. Он появляется, когда мы отказываемся от идеи, что все можно заранее просчитать и держать под контролем. В психологии это называют устойчивостью к неопределенности. Ее можно натренировать: не пытаться предсказать все наперед, а смотреть на то, что действительно можно сделать, и учиться жить в условиях нехватки информации.
На практике это означает немного сместить фокус:
- не пытаться угадать будущее, а адаптироваться по ходу дела
- вместо «что будет?» задавать себе вопрос «как я с этим справлюсь?»
- не зацикливаться на избегании рисков, а сохранять гибкость
По сути, это переход от жесткого плана к набору вариантов, из которых можно выбирать по ситуации. Когда нестабильность затягивается, проще перестать воспринимать ее как временный сбой. Это уже не исключение, а новая реальность. И под нее постепенно меняются установки:
- устойчивость больше не воспринимается как норма по умолчанию
- тревога признается естественной реакцией, а не слабостью
- навыки саморегуляции становятся базовой необходимостью
Умение вовремя разобраться в своих эмоциях — один из ключевых навыков, когда неопределенность становится постоянным фоном.
