Психофизиолог Александр Каплан расскажет о мозге и свободе воли на лекции в Петербурге

«Экспериментально доказано, что мозг принимает решение за несколько миллисекунд до того, как мы узнали об этом решении. Нам кажется, что мы внезапно захотели пошевелить пальцем. А на самом деле за миг до этого мозг уже запустил процесс. Можем ли мы каким-то образом вмешаться и остановить его?» — задаются вопросом в лектории.

На лекции, которая пройдет 4 апреля в киноцентре «Родина», Александр Каплан расскажет, обладают ли люди реальным контролем над своими поступками и решениями и что об этом сегодня знают специалисты по изучению мозга.

Александр Каплан — психофизиолог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией в нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени Ломоносова. Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники (2002). Лауреат премии им. Ломоносова за цикл работ по нейроинтерфейсам (2020). Постоянный спикер лектория «Прямая речь».

14+