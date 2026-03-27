«(Не)возьми телефон, детка!» Как оторвать ребёнка от гаджета и договориться без скандалов — объясняет психолог

Почему ребенка тянет в телефон

Сегодня значительная часть жизни молодежь проводит онлайн. Там общение, учеба, отдых, а также ощущение, что тебя замечают и принимают. Из-за этого меняется и восприятие гаджетов. Когда взрослый просит «отложить телефон», подросток слышит не предложение сделать паузу, а необходимость выйти из привычной среды, где он чувствует себя включенным.

Поэтому жесткие ограничения редко дают тот эффект, на который рассчитывают родители. Ребенок не «переключается» на реальный мир, а выпадает из общения: не понимает, о чем говорят одноклассники, не участвует в переписках, теряет ощущение связи. Это тревожит и может отражаться на самооценке.

Но дело не только в среде, важно учитывать и возрастные особенности. Подростковый мозг иначе реагирует на удовольствие: система, которая отвечает за «награду», еще формируется, поэтому отклик на стимулы становится более ярким. Короткие видео, лайки и уведомления дают быстрый результат — приятные эмоции без усилий и ожидания. В обычной жизни цепочка длиннее: сначала действие, потом результат, потом удовлетворение. Экран эту последовательность сокращает и мозг выбирает более простой путь.

Такое «залипание» — не про лень и не про слабый характер. Дело в том, как устроен сам контент: он дает быстрые и яркие эмоции, к которым легко привыкаешь. В цифровом пространстве ребенок ищет вполне понятные вещи — интерес, контакт, ощущение, что его замечают. Но на практике получает короткие всплески: посмотрел видео, пролистал ленту, увидел лайк — приятно, но ненадолго. Эти быстрые реакции не дают ощущения насыщения. Поэтому хочется повторить опыт снова, и именно из-за этого становится трудно остановиться.

Что важнее экранного времени

Хочется опереться на четкую цифру — сколько минут или часов можно проводить в телефоне. Но универсальной нормы здесь нет. Гораздо важнее не длительность, а то, как именно ребенок использует устройство и что происходит после. Одни и те же три часа могут давать разный результат. Общение, учеба или интересный контент — один эффект. Бесконечная лента и постоянное сравнение себя с другими — совсем другой.