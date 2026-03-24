Почему «денежная энергия» не работает? Как перестать верить в «потоки» и наконец разобраться с финансами? Спойлер: всё решает поведение

Нам постоянно советуют найти, куда утекает энергия, и перенаправить ее. А как, собственно, это сделать? Хороший вопрос. Но здесь дело не в том, как перенаправить, а в том, на что именно. Когда я задаю людям вопрос: «Куда вы направите свою энергию после того, как она у вас появится?» — это ставит их в тупик. Но если вы не дадите своей энергии работу, ваш мозг сам найдет для нее занятие, и это занятие точно не пойдет вам на пользу. Почему?

Дело в том, что мозг не хочет нам навредить. Он оптимизирован для выживания в сложных условиях. Он быстро усваивает новое, но при этом с большой неохотой отпускает прежние настройки.

Вот ключевые причины, почему мозг по умолчанию выбирает «вредные» занятия:

1. Энергосбережение любой ценой

Главная задача мозга наших предков — сохранять калории, которые могут понадобиться для поиска пищи, спасения от хищников и размножения. Любая необязательная умственная или физическая активность воспринимается мозгом как расточительство.

«Вредные» занятия с низкими энергозатратами: лежать, скроллить ленту (имитация сканирования среды на угрозы), пережевывать уже известную информацию (тревожиться). С точки зрения мозга древнего человека, это идеальный режим.

Полезные занятия (учеба, спорт, глубокий труд) требуют огромных затрат энергии. Мозг будет сопротивляться им как ненужной трате ценного ресурса.

2. Принцип «дофаминового правления»

Мозг стремится к действиям, которые сулят немедленное вознаграждение (выброс дофамина). В природе это еда, секс, социальное одобрение — все, что способствует выживанию и передаче генов. Однако современный мир взломал эту систему.

«Вредные» занятия (соцсети, уведомления, фастфуд) — это суперстимулы, дающие дофаминовый всплеск без усилий.

Полезные занятия (достижение долгосрочных целей) дают отсроченное и менее интенсивное вознаграждение. Мозгу это невыгодно. Он всегда выберет синицу в руках (дофамин от просмотра мема) вместо журавля в небе (удовлетворение от сданного проекта).

3. Избегание неопределенности и дискомфорта

Мозг — машина для прогнозирования. Неопределенность — это угроза. Любое новое, сложное дело — это зона неопределенности, риска ошибки и когнитивного дискомфорта.

«Вредные» занятия — это привычные, предсказуемые паттерны. Дорога от дивана к холодильнику известна. Алгоритм листания ленты отточен. Здесь нет дискомфорта новизны.

Полезные занятия (начало нового проекта, тренировка, сложный разговор) — это территория риска. Мозг будет саботировать эти действия, чтобы уберечь нас от потенциальной опасности (социального отвержения, неудачи).

4. Сила нейронных путей: «Проторенная дорожка»

Наш мозг работает по принципу «что используется, то и укрепляется». Каждый раз, когда мы в стрессе бежим заедать его сладким или проверяем почту от скуки, мы прокладываем и укрепляем нейронную дорожку.

«Вредные» занятия — привычные способы занять себя. Когда энергия высвобождается и не имеет четкого вектора, мозг по инерции скатывается к самым проторенным, сильным нейронным путям.

Чтобы выбрать новое, полезное занятие, нужно сознательным усилием проложить новую тропу в нейронных джунглях. Это требует энергии, которую мозг как раз и пытается сэкономить.

5. Отсутствие явной угрозы

В древности бездействие могло быть смертельно опасным (голод, хищник). В современном мире последствия бездействия отсрочены и абстрактны.

Решение не пойти на тренировку сегодня не приведет к мгновенной смерти. Последствия (плохое здоровье) проявятся только через годы.

Решение не начать проект сегодня не будет иметь сиюминутных последствий. Упущенная выгода — слишком абстрактное понятие.

Мозг отлично реагирует на явные и немедленные угрозы (боль, голод), но слеп к тихим отсроченным катастрофам.

Из всего сказанного можно сделать вывод: мозг — не наш враг. Мозг — инструмент психики. Это суперкомпьютер с устаревшим программным обеспечением, оптимизированным для каменного века. Наша задача как пользователей — не сражаться с железом, а переустановить операционную систему и взять управление на себя. В сущности, весь процесс управления деньгами — это борьба с нашими древними импульсами (потратить сейчас или сохранить ресурс?) ради современных целей (финансовая свобода). Понимание работы мозга — первый шаг к победе в этой борьбе.

Еще одно расхожее заблуждение состоит в том, что существует некая отдельная денежная энергия, с которой можно так или иначе взаимодействовать. Как управлять денежной энергией? Почему энергия денег блокируется? Однако все дело в том, что никакой энергии денег как самостоятельной физической или метафизической субстанции не существует. Можно сколько угодно пытаться ее визуализировать, представить в виде денежного дождя, подставлять под него руки. Но по факту в кармане от этого ничего не прибавится, если не совершить конкретные действия.