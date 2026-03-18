Не мешайте себе жить! Вот как тревожным людям научиться доверять интуиции: практики от медитации до «ничегонеделания»

Успокойте свой ум

Один из способов повысить свои шансы в поиске решения проблемы — перестать постоянно ее обдумывать и просто позволить себе «знать», как следует поступить. Не думайте... просто знайте. Подключитесь к Вселенскому замыслу. Мне очень нравится, как поэтично описал это Дипак Чопра: «Душа космоса говорит с нами шепотом в те мгновения, когда замолкает наша мысль». Разве не поразительно, что мы можем узнать о Вселенной больше, «когда замолкает наша мысль», а не «посредством наших мыслей»?

В предыдущих книгах я описывала множество приемов, которые эффективно успокаивают ум. Среди них медитация, тай-ци, молитва, центрирование, визуализации, аффирмации, глубокий и осознанный взгляд и многое другое. Вам также не помешает поисследовать мир снов. Спящее сознание не подчинено рассудку и может навести нас на блестящие интуитивные находки. Вспомните: как часто ваши сны приносили вам ответы и озарения?

Недавно на одном званом ужине я разговорилась с врачом, который в качестве хобби занимался скульптурой. Он рассказал мне, как долго не мог вылепить протянутую в сторону руку у почти четырехметровой статуи. Он совершенно сломал голову и уже отчаялся было найти решение — но тут оно само пришло к нему во сне. Представляете? При помощи информации, добытой из сна, он смог легко и просто расправиться с проблемой, решение которой ему никак не удавалось добыть своим рациональным, логическим, аналитическим умом. Скажу еще, что восторг, с которым он поведал мне эту историю, был весьма красноречив: ему как будто открылся целый новый мир.

Не зря нам иногда советуют переспать, оставив решение трудной задачи. Когда поставленный в тупик разум расслабляется, в него легче проникнуть сигналам от Вселенной. Довольно часто сложная проблема рассудку оказывается не по плечу — но пока он отдыхает, открывается поле для чудесной работы разума интуитивного. [...]

Не мешайте себе

Не мешать самой себе мне больше всего помогло упражнение, которое я почерпнула из уроков духовного учителя Рам Дасса. Когда мне нужно принять решение — неважно, маленькое или большое, — я не терзаюсь вопросами вроде «Что мне делать?». Я задаю куда более спокойный вопрос: «Интересно, как поступит Сьюзен?» [прим. ред.: автор обращается к себе], а затем просто отпускаю переживания о предстоящем выборе и переключаюсь на другие вещи. А когда подходит время, без труда воплощаю в жизнь принятое решение.

В чем секрет этого упражнения? Дело в том, что вопрос «Что мне делать?» запускает в нас всевозможные аналитические процессы. Он запускает терзания, колебания, взвешивание за и против, нагружая тем самым рассудок. Но когда вместо этого задаюсь вопросом «Интересно, как поступит Сьюзен?», я из исполнителя превращаюсь в наблюдателя и передаю контроль подсознанию. Я отстраняюсь от лишних эмоций. Расслабляюсь, вверяю себя своей внутренней мудрости и перестаю беспокоиться о проблеме. А затем просто наблюдаю, как сама «доживаю» до ответа.

Полюбите прокрастинацию

Если вы не знаете, что делать, возможно, мудрее всего — не делать ничего! Иными словами, прокрастинировать. Я знаю, что слово «прокрастинация» обычно употребляется в негативном ключе, но здесь речь идет о вполне позитивном действии. Как часто мы торопимся действовать из-за страха, нетерпеливости или других негативных эмоций. Мы хотим, чтобы все разрешилось как можно скорее — сейчас. В таких случаях как раз и нужно притормозить. Не ищите ответа в сознании, ждите, когда его подскажет ваше сердце. Тренируйтесь не спешить с выбором, когда не знаете, что выбрать. Пусть интуиция сама сделает его за вас. Здесь опять-таки важно не забывать, что она, как правило, подает голос в самую неожиданную минуту.