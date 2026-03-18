Не мешайте себе жить! Вот как тревожным людям научиться доверять интуиции: практики от медитации до «ничегонеделания»

А вы умеете «просто знать»? Думать, анализировать, взвешивать «за» и «против» нас учат с самого детства, но уроков по интуиции никто не дает. Что делать, когда тревожные мысли мчатся по кругу, а разум заходит в тупик? Почему ответы часто приходят во сне, в паузе или в момент вынужденного ничегонеделания? И как интуиция может стать опорой, когда логика только усиливает беспокойство? Публикуем отрывок из книги Сьюзен Шумски «Тревожься… но действуй!» о том, как начать слышать внутренний голос.
Успокойте свой ум
Один из способов повысить свои шансы в поиске решения проблемы — перестать постоянно ее обдумывать и просто позволить себе «знать», как следует поступить. Не думайте... просто знайте. Подключитесь к Вселенскому замыслу. Мне очень нравится, как поэтично описал это Дипак Чопра: «Душа космоса говорит с нами шепотом в те мгновения, когда замолкает наша мысль». Разве не поразительно, что мы можем узнать о Вселенной больше, «когда замолкает наша мысль», а не «посредством наших мыслей»?
В предыдущих книгах я описывала множество приемов, которые эффективно успокаивают ум. Среди них медитация, тай-ци, молитва, центрирование, визуализации, аффирмации, глубокий и осознанный взгляд и многое другое. Вам также не помешает поисследовать мир снов. Спящее сознание не подчинено рассудку и может навести нас на блестящие интуитивные находки. Вспомните: как часто ваши сны приносили вам ответы и озарения?
Недавно на одном званом ужине я разговорилась с врачом, который в качестве хобби занимался скульптурой. Он рассказал мне, как долго не мог вылепить протянутую в сторону руку у почти четырехметровой статуи. Он совершенно сломал голову и уже отчаялся было найти решение — но тут оно само пришло к нему во сне. Представляете? При помощи информации, добытой из сна, он смог легко и просто расправиться с проблемой, решение которой ему никак не удавалось добыть своим рациональным, логическим, аналитическим умом. Скажу еще, что восторг, с которым он поведал мне эту историю, был весьма красноречив: ему как будто открылся целый новый мир.
Не зря нам иногда советуют переспать, оставив решение трудной задачи. Когда поставленный в тупик разум расслабляется, в него легче проникнуть сигналам от Вселенной. Довольно часто сложная проблема рассудку оказывается не по плечу — но пока он отдыхает, открывается поле для чудесной работы разума интуитивного. [...]
Не мешайте себе
Не мешать самой себе мне больше всего помогло упражнение, которое я почерпнула из уроков духовного учителя Рам Дасса. Когда мне нужно принять решение — неважно, маленькое или большое, — я не терзаюсь вопросами вроде «Что мне делать?». Я задаю куда более спокойный вопрос: «Интересно, как поступит Сьюзен?» [прим. ред.: автор обращается к себе], а затем просто отпускаю переживания о предстоящем выборе и переключаюсь на другие вещи. А когда подходит время, без труда воплощаю в жизнь принятое решение.
В чем секрет этого упражнения? Дело в том, что вопрос «Что мне делать?» запускает в нас всевозможные аналитические процессы. Он запускает терзания, колебания, взвешивание за и против, нагружая тем самым рассудок. Но когда вместо этого задаюсь вопросом «Интересно, как поступит Сьюзен?», я из исполнителя превращаюсь в наблюдателя и передаю контроль подсознанию. Я отстраняюсь от лишних эмоций. Расслабляюсь, вверяю себя своей внутренней мудрости и перестаю беспокоиться о проблеме. А затем просто наблюдаю, как сама «доживаю» до ответа.
Полюбите прокрастинацию
Если вы не знаете, что делать, возможно, мудрее всего — не делать ничего! Иными словами, прокрастинировать. Я знаю, что слово «прокрастинация» обычно употребляется в негативном ключе, но здесь речь идет о вполне позитивном действии. Как часто мы торопимся действовать из-за страха, нетерпеливости или других негативных эмоций. Мы хотим, чтобы все разрешилось как можно скорее — сейчас. В таких случаях как раз и нужно притормозить. Не ищите ответа в сознании, ждите, когда его подскажет ваше сердце. Тренируйтесь не спешить с выбором, когда не знаете, что выбрать. Пусть интуиция сама сделает его за вас. Здесь опять-таки важно не забывать, что она, как правило, подает голос в самую неожиданную минуту.
Не пытайтесь сразу найти ответы на все вопросы
Когда мы слишком усердно пытаемся чего-то достичь, мы сами же себе мешаем. Поэтому не старайтесь как можно скорее добиться ответа у интуиции. Она по определению сродни потоку, а поток плохо дружит с намерением «срочно чего-то добиться». Вместо этого вверьтесь подсознанию и просто «знайте», что ответ придет к вам рано или поздно... может, глубокой ночью, а может, когда вы будете за рулем; может, сегодня, а может, через три года... но обязательно придет.
Не анализируйте
Думаю, понятно, почему получаемые от интуиции послания не следует подвергать анализу. Если бы, услышав зов «Иди в Новую школу», я села его анализировать, то никогда никуда не пошла бы. Просто положитесь на свой внутренний голос. А если сомневаетесь в существовании интуиции — тогда на любопытство, на интерес, в конце концов: «Интересно, куда меня заведет эта мысль». Кто-то как-то откуда-то говорит с вами. Разве не интересно разведать, кто и почему?
Хотя рациональный ум не может знать всей информации о мире, в нас, однако, есть часть, которая может ее получать. Именно эта часть видит мир гораздо шире и глубже, чем доступно разуму. Потому мы не можем доверять решения одному лишь рассудку — необходимо научиться полагаться и на интуитивное мышление.
Практика, практика и еще раз практика
Меня иногда спрашивают: «Как понять, что со мной говорит интуиция, а не рассудок, притворяющийся ею?» Вначале различать их будет нелегко. Например, недавно многие люди (включая меня) «почуяли», что выиграют в лотерею. Но выиграл только один. Что же случилось на самом деле? Очевидно, у всех остальных «интуицией» было прикрыто всего лишь очень-очень сильное желание! Суть проблемы идеально выражает следующая фраза: «Нам нужно действовать интуитивно, то есть по велению сердца, в котором укрощено желание».
К сожалению, многие из нас (опять-таки не исключая и меня) слишком часто идут на поводу у желания, отчего и думают — будто бы шестым чувством, — что выиграют в лотерею, хотя ничего подобного их не ждет!
Бывает также, что интуиция толкает к тому, что нам неприятно. В таких случаях имеет смысл разобраться, не скрывается ли за ней иная эмоция... К примеру, гнев. Если вам не по себе от некоего выбора — он точно ошибочен. Это значит, что в данный момент вы действуете в ущерб своему высшему благу. Поэтому с интуицией так важно экспериментировать — особенно вначале. Еще раз напомню, что не следует забывать и об ответственности, то есть, что бы вы ни делали, не причинять вреда себе и другим.
Нужна практика, практика и еще раз практика. Тренируйтесь на мелочах. Если вас посетил безотчетный порыв кому-нибудь позвонить — не задумывайтесь, а позвоните. Если интуиция подсказывает вам свернуть направо — идите направо. Наблюдайте, куда вас «ведут». Если в магазине вам приглянулась случайная книга — прочитайте ее. И если хотите купить лотерейный билет — почему бы и нет! В общем, вы поняли.
Все это время вы ежедневно пользовались интуицией, сознавая это или нет. Возможно, до сих пор вы этого не замечали. Начните замечать теперь. [...] Чем больше вы будете прислушиваться к интуиции, тем больше удивительных новых возможностей начнет вам открываться. Выборы, совершаемые рассудком, всегда предсказуемы; но путь, который прокладывает интуитивное мышление, — всякий раз приключение, так как интуиция способна завести нас в такие края, которые наше рацио и представить не может.
Комментарии (0)