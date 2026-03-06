Как включить режим креативности? Девник впечатлений, маленькие эксперименты, внимательность к мелочам и другие лайфхаки

Можно ли научиться жить так, чтобы каждый день приносил новые открытия? Психолог и исследователь счастья Михай Чиксентмихайи уверен: да — если развить привычку к любопытству и научиться входить в состояние «потока». В книге «Креативность: поток и психология открытий и изобретений» он объясняет, как простые привычки постепенно включают творческую энергию и делают жизнь заметно ярче.
Любопытство и интерес
Итак, первый шаг на пути к творческой жизни заключается в том, чтобы начать культивировать любопытство и интерес, то есть способность уделять внимание вещам просто ради них самих. Здесь вам могут помочь несколько советов.
- Каждый день удивляйтесь
Удивляйтесь увиденному, услышанному, прочитанному. Остановитесь и рассмотрите припаркованную у обочины машину необычного вида, попробуйте какое-нибудь новое блюдо в кафетерии, внимательно прислушайтесь к разговорам коллег в офисе. Чем это будет отличаться от других таких же машин, блюд, разговоров? В чем суть увиденного, услышанного, испробованного? Не говорите себе, что вы и так уже знаете, что тут и почему, или даже что если вы что-то узнаете, это все равно будет какая-нибудь маловажная чепуха. Примите вещь такой, какая она есть, а не такой, какой она вам видится. Будьте открыты тому, что говорит вам мир. Жизнь — это всего лишь поток опыта, и чем глубже вы в него погрузитесь, чем дальше заплывете, тем богаче она будет.
- Каждый день удивляйте хотя бы одного человека
Не будьте предсказуемы — скажите что-нибудь неожиданное, выскажите мнение, которое до сих пор не осмеливались озвучить, задайте вопрос, который раньше ни за что не задали бы. Нарушьте рутину жизни — пригласите кого-нибудь на представление, в ресторан, в музей, где вы никогда не были. Поэкспериментируйте со своей внешностью. Уютная рутина хороша, когда вам нужно сберечь силы для чего-то действительно важного, однако, если вы пока еще ищете это что-то, рутина будет лишь помехой, лишающей вас многих вариантов будущего.
- Записывайте, что удивило вас и как вы удивили других
Большинство творческих людей ведут личный дневник, пишут в блокноте, ведут лабораторные журналы, чтобы подробно описать и закрепить полученный опыт. Если вы еще не ведете дневник, попробуйте начать с очень простой вещи: каждый вечер записывайте самое удивительное событие дня и самое удивительное из того, что сделали за день вы сами. Это совсем не сложно, да к тому же весело. Спустя несколько дней перечитайте написанное и поразмыслите над описанными событиями. Один из самых надежных способов сделать жизнь богаче заключается в том, чтобы удержать впечатления [...].
- Если что-то вызвало у вас интерес, идите в этом направлении
Обычно, когда наше внимание бывает чем-то привлечено — идеей, песней, цветком, интерес длится недолго. Мы слишком заняты, чтобы как следует изучить эту идею, или песню, или цветок. Или считаем, что это вообще нас не касается. Мы, в конце концов, не мыслители, не певцы, не ботаники, так что это все — вне сферы наших интересов. Это, конечно, полная глупость. Мир нас очень даже касается, и мы не сможем понять, какая его часть лучше всего подходит нам и таящимся в нас способностям, если только не приложим все усилия к тому, чтобы узнать о нем как можно больше.
Создание потока в повседневной жизни
Если мы научимся получать удовольствие от использования спящей в нас творческой силы и делать так, чтобы она сама своей внутренней энергией подпитывала состояние концентрации, мы не только избежим депрессии, но и научимся более сложным способам взаимодействия с миром. Как это делается? Как заново научиться радоваться любопытству и добиться, чтобы погоня за новым опытом и новым знанием служила вознаграждением сама по себе?
1. Проснувшись утром, поставьте перед собой заманчивую цель
Мы, как правило, не считаем свои дела такими уж важными. Но если вы покопаетесь в памяти, то наверняка обнаружите, что хотя бы одно дело из сделанного за день — стоящее. Может быть, вы собираетесь с кем-то встретиться, отправиться в магазин на поиски нужной вещи, пересадить в новый горшок пальму, навести порядок у себя на столе, написать письмо, примерить новое платье. Будет проще, если каждый вечер, перед тем как заснуть, вы мысленно окинете взглядом завтрашний день и наметите дело, которое по сравнению со всеми остальными будет сравнительно интересным или привлекательным. На следующее утро, открыв глаза, представьте себе это дело во всех деталях — прокрутите его в мозгу, как на видеомагнитофоне, чтобы вам до смерти захотелось поскорее за него взяться.
Пусть поначалу ваши цели окажутся тривиальными и не слишком интересными — неважно. Важно другое: пусть первые несложные шаги помогут вам овладеть этой привычкой, а уж после этого вы сможете медленно перейти к более сложным целям. В конце концов вы должны прийти к дню, который будет почти целиком состоять из самых что ни на есть желанных вещей, и тогда утренний подъем из тяжелого мероприятия превратится в радость.
2. Если вы делаете дело хорошо, оно доставляет вам удовольствие
Неважно, что именно вы делаете — пишете стихи или моете пол, ставите научный эксперимент или бежите наперегонки. Качество опыта повышается пропорционально вложенным в него усилиям. Бегун выдохся, у него болит все тело, но, если он вкладывает в бег все силы, бег его бодрит. Чем больше дел мы умеем делать стильно и прекрасно, тем больше внутренних наград получаем от жизни.
Начать проще всего с самых заурядных дел, которых предостаточно в жизни каждого из нас. Как можно получать удовольствие, когда чистишь зубы? Принимаешь душ? Одеваешься? Завтракаешь? Едешь на работу? Возьмите самые простые рутинные дела и потренируйтесь разворачивать их в поток. Как следовать правилам потока, когда загружаешь посудомоечную машину? Если вы отнесетесь к делу серьезно и постараетесь учесть разные варианты, вы удивитесь тому, сколько радости можно извлечь из самого простого дела вроде чистки зубов.
3. Чтобы дело постоянно приносило радость, его надо постепенно усложнять
Как заметил Геродот, нельзя войти в одну реку дважды. Нельзя снова и снова получать удовольствие от одного и того же занятия, если только не открываешь в нем новые задачи и возможности. Так недолго и заскучать. Невозможно долго получать удовольствие от чистки зубов — у этого занятия слишком маленький потенциал к усложнению. Хотя, конечно, можно усложнять даже самую простейшую задачу, сочетая ее с чем-то еще, — например, чистя зубы, составлять план на день или думать о том, что произошло вчера. Но обычно куда большее удовлетворение приносят занятия, не имеющие ограничений, — музыка, поэзия, плотницкое дело, работа на компьютере и в саду, философия или глубокие межличностные отношения.
Большинство сфер так сложны, что познать их целиком невозможно, даже потратив на это всю жизнь — или весь срок существования человеческой расы. Всегда можно выучить или написать новую песню. Всегда можно найти способ делать что-то еще лучше. Вот почему креативность — попытка расширить границы сферы деятельности — приносит нам шанс на радость длиной в жизнь.
Привычки силы
Как же выработать привычки, которые позволят вам контролировать внимание, быть открытыми и восприимчивыми или, наоборот, концентрироваться и устремляться вперед в зависимости от того, какая цель сейчас перед вами стоит?
- Поработайте с расписанием дня
Циркадные ритмы нашего организма в значительной степени связаны с внешними факторами: восходом солнца, расписанием поездов, дедлайном на работе, обеденным перерывом, требованиями клиентуры. Если вас это устраивает, то лучше всего целиком положиться на эти вехи, чтобы не решать каждый раз, чем заняться в данный момент. Но может случиться так, что ваше расписание не вполне соответствует вашим целям. Может быть, вам легче всего высвободить творческую энергию рано утром или поздно вечером. Не удастся ли вам выделить немного личного времени в наиболее эффективный с точки зрения креативности период? А для сна выбрать ту часть суток, которая вам удобна, а не наоборот?
- Выделите время, чтобы поразмыслить и расслабиться
Многие люди, а особенно успешные и ответственные, воспринимают «крысиные бега» крайне серьезно, а время, потраченное на что-то, кроме работы, заставляет их ощущать смутную тревогу или даже открыто нервничать. Они считают, что даже дома обязаны постоянно мыть полы, подстригать газоны или чинить поломанные табуретки. Конечно, постоянный труд достоин уважения и трудиться уж точно лучше, чем слоняться без дела и жалеть себя. И все-таки для творческого начала постоянный труд не полезен. В дне, в неделе, в году должно быть специально отведено время на то, чтобы критически взглянуть на свою жизнь и проверить, чего вы добились, а что еще предстоит совершить.
В эти периоды вам не нужно ничего делать, не нужно принимать никаких решений. Насладитесь роскошью размышлений просто так. Новые идеи и выводы возникнут в сознании независимо от вашего желания — и чем меньше усилий вы будете прилагать к управлению процессом, тем более творческие мысли к вам придут.
- Упорядочьте свое пространство
На макроуровне вопрос может быть задан так: где вам жилось бы счастливее всего — на берегу моря, в окружении гор или равнин либо в кипящем городском котле? Нравится ли вам смена времен года? А как вы относитесь к снегу? Некоторые люди физически плохо переносят длительные периоды без солнечного света. Нынешнее место обитания может казаться вам ловушкой по очень многим причинам, причем из ловушки этой вы не можете выбраться. Но прожить всю жизнь в неподходящем для вас месте — это ли не пустая трата времени? Один из первых шагов на пути к личной креативности заключается в том, чтобы рассмотреть все имеющиеся у вас варианты условий жизни, а потом заняться разработкой стратегии, которая позволит реализовать самый оптимальный из них.
Решения на микроуровне реализовать гораздо проще. Все мы решаем, какую среду хотим создать в доме. Была бы только крыша над головой, а там уж даже самый последний бедняк сможет организовать пространство и собрать вокруг себя любимые вещи, способствующие течению творческой энергии.
Организация пространства может способствовать креативности и другим способом, сформулированным как «каждой вещи свое место, каждая вещь на своем месте». Выработав в себе привычку класть на место такие вещи, как ключи от машины или солнечные очки, вы можете сэкономить массу времени. Если вы знаете свой дом или офис так хорошо, что с закрытыми глазами найдете в нем любой предмет, ход вашей мысли не будет постоянно прерываться необходимостью устраивать поиски.
- Разберитесь в том, что вам в жизни нравится, а что не нравится
Просто удивительно, как мало большинство людей знает о своих чувствах. Кто-то даже не может сказать, был ли он когда-либо счастлив, а если был, то когда или где. Их жизнь представляет собой обезличенный поток опыта, цепь событий, едва просматривающихся сквозь пелену равнодушия. Состояние творческого человека полностью противоположно такой хронической апатии. Творческий человек очень хорошо осведомлен о своих чувствах. Он всегда знает, зачем он делает ту или иную вещь, он остро ощущает боль, скуку, радость, заинтересованность и другие эмоции. Если ему скучно, он очень быстро собирается и уходит, а если интересно — моментально втягивается в работу. Привычки эти он практикует годами, и потому ему не приходится тратить психическую энергию на внутренний мониторинг — он и без копания в себе знает, что чувствует в душе.
Как научиться чувствовать смену эмоций? Первым делом следует тщательно записывать, что вы делали каждый день и что при этом ощущали. [...] Вся древнегреческая философия была выстроена на велении познать себя. Первый шаг к этому познанию заключается в том, чтобы точно понять, на что вы тратите свою жизнь и что при этом ощущаете.
- Чаще делайте то, что вам очень нравится, и реже — то, что терпеть не можете
Спустя несколько недель мониторинга откройте свой дневник или записную книжку и займитесь анализом [...]. Штука в том, что, когда вы понимаете, из чего состоит ваша повседневная жизнь и какие чувства она с собой несет, вам становится проще взять над ней власть. Может быть, проанализировав свои чувства, вы увидите, что вам следует сменить работу или привнести в нее больше потока. Или что вам чаще следует бывать на улице. Или что нужно придумать какие-нибудь дела поинтереснее, чтобы заниматься этим с детьми. Важно одно: сделайте так, чтобы затраченная вами психическая энергия давала наибольшую отдачу и повышала качество пережитого опыта.
Единственный способ сохранить в себе творческое начало заключается в том, чтобы противопоставить тяготам жизни такие техники организации времени, пространства и деятельности, которые будут работать в вашу пользу. Это значит: составьте расписание так, чтобы сберечь свое время и не отвлекаться; обустройте пространство вокруг себя так, чтобы оно способствовало концентрации; избавьтесь от бессмысленных повседневных дел, которые тянут из вас психическую энергию, а высвободившиеся силы направьте на то, что для вас действительно важно. Если в повседневной жизни вы получаете максимум оптимальных ощущений, поддерживать в себе личную креативность становится гораздо проще.
