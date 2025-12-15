Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Психотип суперэффективного лидера: Бунтарь, Бренд, Мастер или Тревожник? В какой сфере развиваться и какие скиллы качать, чтобы проекты «выстреливали»?

Моментом считываете тренды и уверены, что под них нужно подстраивать бизнес, или, наоборот, новинки встречаете с покерфейсом Сидни Суини? Это проявления психотипа лидера, которые, при правильном применении, сделают вас успешнее х 100. Как определить свою управленческую модель и где раскрыть потенциал? Рассказывает Алина Мерзляк, к.э.н., магистр психологии, преподаватель МГИМО, executive коуч PCC ICF.

SvetaZi

Интро: почему экономика заинтересовалась психологией

Факт: современное управление стало больше ориентироваться на психологию руководителей и сотрудников, как индивидуальную, так и командную. Еще в 2002 году психолог Д.Канеман получил нобелевскую премию по экономике «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности», по сути, предложив новые подходы к тому, как прогнозировать поведение условного «экономического человека».

Причина здесь простая: жизнь стала слишком непонятной — даже возникли такие термины, как VUCA-мир (от англ. Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity —  реальность, заполненная нестабильностью, неопределенностью, сложностью и неоднозначностью) и BANI-мир (Brittle — хрупкий, Anxious — тревожный, Nonlinear — нелинейный, Incomprehensible — непостижимый). 

Новые поколения дополнительно привносят новые требования к условиям труда и своему психологическому равновесию на работе (шутки про миллениалов и зумеров в сторону, они действительно принципиально разные сотрудники). Получается: хочешь, чтобы команда работала как часы — прими, что они люди, причем очень разные, учитывай их психоэмоциональные особенности при решении рабочих задач — и в нестабильном мире проект сохранит под ногами хотя бы кусочек почвы.

Однако не все так радужно: в условиях кризиса «плюшки» сокращаются (пожалуйста, оставьте звуконепроницаемые комнаты, чтобы проораться! Прим. ред.), а остается только то, что реально может помочь в условиях жестких трансформационных процессов (при том, что ряд компаний игнорирует даже и такие инструменты).

К примеру, сложно представить конкурентоспособный проект, в котором не применяются инструменты решения конфликтов, медиации, тренингов, стратегических сессий, тестирования при найме и аттестации, командного и индивидуального коучинга и даже корпоративных кабинетов психологической поддержки. 

Как бизнесу научиться понимать людей (в том числе лидеров) и что это дает

Научно обоснованная психодиагностика или психотипирование помогают просчитать возможное поведение, понять мотивации и болевые триггеры (что вдохновит человека действовать эффективно и что выбьет его из колеи). 

Инструменты требуют мастерства в обращении, поэтому в статье мы дадим только некоторые ориентиры. За основу возьмем апробированные психологические и медицинские научные классификации, опыт работы в частной практике клинического психолога и научно-практическое исследование автора под эгидой МГИМО по влиянию личностно-психологических особенностей руководителей на их стиль управления в условиях неопределенности.

Stokkete

Поехали: что такое психотип

Психотип — это условная психологическая модель личности, которая объединяет людей с похожими чертами темперамента и характера (врожденных и приобретенных). Это, по сути, комплекс особенностей развития личности (от условно «здорового» до невротического, психопатического, иными словами, пограничного и даже психотического), формируемых в течение жизни, а также генетически заданных. Отметим, что человек может обладать чертами различных психотипов.

Иными словами психотип можно представить как шаблон, который помогает специалистам исследовать поведение человека по группам параметров.

Часто под психотипом в психологии понимается только акцентуация —  ярко выраженные личностные черты как крайний вариант условного здоровья. В профайлинге это для простоты понимания сводится к укороченному списку групп особенностей. Вместе с тем в медицине психодиагностика уже подразумевает некоторую стадию «нездоровья» личности и искажения черт, поэтому условно «здоровые» проявления в такие справочники не попадают.

То есть классификации психотипов формируются либо на базе наблюдения акцентуаций условно здоровых людей (преимущественно психология), либо изучения видов психических расстройств (преимущественно психиатрия). 

На практике одинаковые названия психотипов в разных классификациях могут иметь разное значение, или классификации сильно отличаются друг от друга по названиям и по группировке черт, что создает определенные заметные неудобства для использования «в миру» и много споров в научных и околонаучных кругах.

У психологов основные инструменты — тестирования на базе классификаций акцентуаций и реже расстройств у различных ученых (Юнг, Кречмер, Крепелин, Леонгард-Шмишек, Личко, Ганнушкин, МакВильямс и др.), у психиатров —  клиническое интервью и наблюдение с формированием диагнозов на базе международных и национальных медицинских классификаторов (МКБ-11 и DSM-5). 

Как проходит типирование на базе психодиагностики

Оно включает следующие шаги:

  • Определяем все психотипы (наиболее заметный глазу — не всегда основной);
  • Конкретизируем, на каком уровне каждая из этой группы черт проявляется (акцентуация, невроз, расстройство личности);
  • Отделяем личностные изменения от других расстройств психики (если имеются).

В целом это уже работа психиатра или клинического психолога в рамках развернутых гипотез. Ниже мы приводим ряд наиболее часто встречающихся черт лидеров на базе психологической части психотипирования, условно их «здоровых» проявлений.

Интересно отметить! Именно условия стресса выявляют проявления невротических и пограничных черт, которые могут как мешать, так и способствовать ведению бизнеса.

Roman Samborskyi

Лидер-бренд 

Часто имеет проявленные черты истероидного психотипа, с которым его можно соотнести. Начинаем с него, потому что он обычно виднее всего, хотя реальные результаты деятельности могут быть не столь впечатляющими.

Поведение и самопрезентация: заметное, демонстративное.

Внешний вид: привлекающий внимание, эстетичный и модный.

Основные функциональные направления в бизнесе: маркетинг, PR и соцсети, публичные выступления.

Бизнес: модный или хорошо вписанный в тренды.

Сильные управленческие черты: хорошие ораторские способности; умение презентовать бизнес успешнее, чем есть на самом деле; дружелюбие и теплота; участие в командообразовании.

Слабые управленческие черты: потребность в привлечении любого внимания к себе и своей деятельности; зависимость от мнения окружающих и капризы (в связи с этим бывают непоследовательными с лишними активностями и нарушением своих и чужих личных границ).

Лидер-бунтарь 

Условно возбудимый/аффективный психотип, который встречается у всех собственников, если не скомпенсирован вторым партнером (иначе драйва делать что-то свое не хватило бы).

Поведение и самопрезентация: харизматичны, поляризуют окружение (либо сильно нравятся, либо наоборот), им всегда всего мало, потому что любопытно плюс нужно все и сразу.

Внешний вид: импульсивное, яркое и даже агрессивное самопроявление

Основные функциональные направления в бизнесе: управление развитием, продажами, коммерческая стратегия.

Бизнес: в новых областях (бунтари — главные стартаперы, склонные к смене ролей, бизнесов, задач, высокому риску).

Сильные управленческие черты: высокая скорость принятия решений; максимально предпринимательский и инновационный склад ума; любят делать x100000 в бизнесе, масштабироваться и расти.

Слабые управленческие черты: могут давить личные границы, проявлять гнев в общении; на эмоции людей обращают мало внимания — некогда; тонкостью чувств не обладают — собственный мощный эмоциональный фон перекрывает прием сигналов; команду то любят, то ненавидят; систему не строят, в детали не всматриваются, быстро переключаются не всегда доводя до конца — отсутствие оптимизации бизнеса перекрывают ростом.

Roman Samborskyi

Целеустремленный лидер 

Условно «параноид», доля которого есть практически в любом успешном собственнике или топ-менеджере — иначе сложно прийти к цели (но она бывает небольшой или скомпенсированной другим членом команды).

Поведение и самопрезентация: проявляют себя как люди «идейные», упертые, ставящие большие цели (в их понимании).

Внешний вид: функциональный.

Основные функциональные направления в бизнесе: стратеги, идеологи, визионеры, методологи.

Бизнес: интеллектуальный или «сложносочиненный». Такие люди могут играть вдолгую и строить большие бизнесы-структуры, готовы растить бизнесы с длительным возвратом инвестиций.

Сильные управленческие черты: склонны к жесткому, но не жестокому управлению, способны на масштаб, результат и системность.

Слабые управленческие черты: сосредоточены на деле, а не на людях (свои эмоции, чувства и удобство тоже могут игнорировать), могут проявлять «топорность» и упертость при взаимодействии со стейкхолдерами.

Следующие два психотипа встречаются среди лидеров чуть реже, но тем не менее, хотя, возможно, кого-то это удивит, составляют большую выборку (особенно в крупных компаниях и проектах с большими оборотами).

Лидер-мастер 

Условно «шизоидный» психотип, «физики и лирики».

Поведение и самопрезентация: сосредоточены на себе и своем внутреннем мире; процессы, механизмы, символы, идеи для них важнее людей, отсюда низкая потребность в коллективе и публичности; склонны к детализации и работе с отдельными объектами/пазлами.

Внешний вид: аскетичный / творческий / необычный = не конвенциальный и не общетрендово-модный, а либо «недо-», либо «пере-».

Основные функциональные направления в бизнесе: развитие продукта, дизайн, ИТ и цифровизация, инженерно-производственные направления, реже финансы/бухучет.

Бизнес: креативный, творческий или инструментальный; технические отрасли, а также информационные и интеллектуальные бизнес-системы.

Сильные управленческие черты: стиль управления не подвержен внешнему влиянию, управляют на базе фактов и расчетов или собственной интуиции; часто создают или оттачивают «новые элементы мира» (в технических или творческих областях).

Слабые управленческие черты: недостаточно эмпатии и понимания эмоций других людей; по деталям бизнес отстроен, но целостности нет, иногда застревает на мелочах; «творческий хаос» тоже возможен, даже если индустрия не творческая.

Тревожный лидер

Условно тревожный психотип.

Поведение и самопрезентация: «Кабы чего не вышло», «Шаг вперед три шага назад, тихий прыжок на месте».

Внешний вид: скромный.

Основные функциональные направления в бизнесе: финансы / бухгалтерия, юриспруденция и ИТ-управление.

Бизнес: обычно или стабильный и традиционный, или очень хорошо просчитанный и обложенный страховками.

Сильные управленческие черты: чувствуют эмоции других людей, могут быть эмпатичны и сенситивны, знать, что и как кому сказать; в случае достижения высоких уровней управления могут быть максимально эффективны в риск-менеджменте (тревожный тип в большом бизнесе!) — это про просчет сценариев и стратегий, а не про постоянное чувство тревоги.

Слабые управленческие черты: иногда могут действовать медленнее, чем надо или чем среднестатистический управленец; стараются не отсвечивать в коллективе и избегают публичности, даже если она положена по статусу, при этом могут быть ранимы и обидчивы, отстраняться от людей, чтобы не пораниться о них.

Эмотивные, эпилептоидные лидеры также встречаются, но реже. И почти никогда не встретишь среди руководителей избегающие и зависимые психотипы.

Roman Samborskyi

Наивный вопрос: получается, любой психотип может быть успешным? Меняться не надо?

Важно знать свой психотип как лидера и психотипы своего окружения (руководителей, сотрудников, коллег, партнеров), чтобы создавать баланс в команде и в партнерстве и вовремя реагировать на вызовы, используя сильные стороны и «подстелив соломку» под слабые. 

Очевидные примеры, которые вряд ли вызовут возражения, даже если вы еще не совсем ловки в понимании разницы психотипов: 

  1. Если один из собственников любит цифры и процессы, а не людей и публичность, то в пару ему прекрасно подойдет более открытый и демонстративный психотип, который закроет эти задачи. 
  2. Креативным лидерам-изобретателям в команду хорошо набирать людей более стабильных и сконцентрированных на долгосрочных задачах, которые смогут помочь собственнику реализовать его идею в реальность, не разбрасываясь и не теряя фокусировки.

Знание психотипов также помогает предотвращать или готовиться к конфликтам и вести сложные (возможно, уже не такие сложные) переговоры.

Обязательно помните, что не стоит пытаться менять свой психотип или считать, что только один или два наиболее заметных психотипа способны получить бизнес-преимущество. Поменять свою структуру личности — дело долгое и малоэффективное, а понять сильные стороны своего психотипа и как их можно развивать и использовать —  гораздо быстрее и результативнее. Практика показывает, что почти у любого психотипа лидерства есть свои сильные черты. Главное — найти им правильное применение.

