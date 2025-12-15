Психотип суперэффективного лидера: Бунтарь, Бренд, Мастер или Тревожник? В какой сфере развиваться и какие скиллы качать, чтобы проекты «выстреливали»?

Интро: почему экономика заинтересовалась психологией

Факт: современное управление стало больше ориентироваться на психологию руководителей и сотрудников, как индивидуальную, так и командную. Еще в 2002 году психолог Д.Канеман получил нобелевскую премию по экономике «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности», по сути, предложив новые подходы к тому, как прогнозировать поведение условного «экономического человека».

Причина здесь простая: жизнь стала слишком непонятной — даже возникли такие термины, как VUCA-мир (от англ. Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity — реальность, заполненная нестабильностью, неопределенностью, сложностью и неоднозначностью) и BANI-мир (Brittle — хрупкий, Anxious — тревожный, Nonlinear — нелинейный, Incomprehensible — непостижимый).

Новые поколения дополнительно привносят новые требования к условиям труда и своему психологическому равновесию на работе (шутки про миллениалов и зумеров в сторону, они действительно принципиально разные сотрудники). Получается: хочешь, чтобы команда работала как часы — прими, что они люди, причем очень разные, учитывай их психоэмоциональные особенности при решении рабочих задач — и в нестабильном мире проект сохранит под ногами хотя бы кусочек почвы.

Однако не все так радужно: в условиях кризиса «плюшки» сокращаются (пожалуйста, оставьте звуконепроницаемые комнаты, чтобы проораться! Прим. ред.), а остается только то, что реально может помочь в условиях жестких трансформационных процессов (при том, что ряд компаний игнорирует даже и такие инструменты).

К примеру, сложно представить конкурентоспособный проект, в котором не применяются инструменты решения конфликтов, медиации, тренингов, стратегических сессий, тестирования при найме и аттестации, командного и индивидуального коучинга и даже корпоративных кабинетов психологической поддержки.

Как бизнесу научиться понимать людей (в том числе лидеров) и что это дает

Научно обоснованная психодиагностика или психотипирование помогают просчитать возможное поведение, понять мотивации и болевые триггеры (что вдохновит человека действовать эффективно и что выбьет его из колеи).

Инструменты требуют мастерства в обращении, поэтому в статье мы дадим только некоторые ориентиры. За основу возьмем апробированные психологические и медицинские научные классификации, опыт работы в частной практике клинического психолога и научно-практическое исследование автора под эгидой МГИМО по влиянию личностно-психологических особенностей руководителей на их стиль управления в условиях неопределенности.