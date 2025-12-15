Психотип суперэффективного лидера: Бунтарь, Бренд, Мастер или Тревожник? В какой сфере развиваться и какие скиллы качать, чтобы проекты «выстреливали»?

Моментом считываете тренды и уверены, что под них нужно подстраивать бизнес, или, наоборот, новинки встречаете с покерфейсом Сидни Суини? Это проявления психотипа лидера, которые, при правильном применении, сделают вас успешнее х 100. Как определить свою управленческую модель и где раскрыть потенциал? Рассказывает Алина Мерзляк, к.э.н., магистр психологии, преподаватель МГИМО, executive коуч PCC ICF.
Интро: почему экономика заинтересовалась психологией
Факт: современное управление стало больше ориентироваться на психологию руководителей и сотрудников, как индивидуальную, так и командную. Еще в 2002 году психолог Д.Канеман получил нобелевскую премию по экономике «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности», по сути, предложив новые подходы к тому, как прогнозировать поведение условного «экономического человека».
Причина здесь простая: жизнь стала слишком непонятной — даже возникли такие термины, как VUCA-мир (от англ. Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity — реальность, заполненная нестабильностью, неопределенностью, сложностью и неоднозначностью) и BANI-мир (Brittle — хрупкий, Anxious — тревожный, Nonlinear — нелинейный, Incomprehensible — непостижимый).
Новые поколения дополнительно привносят новые требования к условиям труда и своему психологическому равновесию на работе (шутки про миллениалов и зумеров в сторону, они действительно принципиально разные сотрудники). Получается: хочешь, чтобы команда работала как часы — прими, что они люди, причем очень разные, учитывай их психоэмоциональные особенности при решении рабочих задач — и в нестабильном мире проект сохранит под ногами хотя бы кусочек почвы.
Однако не все так радужно: в условиях кризиса «плюшки» сокращаются (пожалуйста, оставьте звуконепроницаемые комнаты, чтобы проораться! Прим. ред.), а остается только то, что реально может помочь в условиях жестких трансформационных процессов (при том, что ряд компаний игнорирует даже и такие инструменты).
К примеру, сложно представить конкурентоспособный проект, в котором не применяются инструменты решения конфликтов, медиации, тренингов, стратегических сессий, тестирования при найме и аттестации, командного и индивидуального коучинга и даже корпоративных кабинетов психологической поддержки.
Как бизнесу научиться понимать людей (в том числе лидеров) и что это дает
Научно обоснованная психодиагностика или психотипирование помогают просчитать возможное поведение, понять мотивации и болевые триггеры (что вдохновит человека действовать эффективно и что выбьет его из колеи).
Инструменты требуют мастерства в обращении, поэтому в статье мы дадим только некоторые ориентиры. За основу возьмем апробированные психологические и медицинские научные классификации, опыт работы в частной практике клинического психолога и научно-практическое исследование автора под эгидой МГИМО по влиянию личностно-психологических особенностей руководителей на их стиль управления в условиях неопределенности.
Поехали: что такое психотип
Психотип — это условная психологическая модель личности, которая объединяет людей с похожими чертами темперамента и характера (врожденных и приобретенных). Это, по сути, комплекс особенностей развития личности (от условно «здорового» до невротического, психопатического, иными словами, пограничного и даже психотического), формируемых в течение жизни, а также генетически заданных. Отметим, что человек может обладать чертами различных психотипов.
Иными словами психотип можно представить как шаблон, который помогает специалистам исследовать поведение человека по группам параметров.
Часто под психотипом в психологии понимается только акцентуация — ярко выраженные личностные черты как крайний вариант условного здоровья. В профайлинге это для простоты понимания сводится к укороченному списку групп особенностей. Вместе с тем в медицине психодиагностика уже подразумевает некоторую стадию «нездоровья» личности и искажения черт, поэтому условно «здоровые» проявления в такие справочники не попадают.
То есть классификации психотипов формируются либо на базе наблюдения акцентуаций условно здоровых людей (преимущественно психология), либо изучения видов психических расстройств (преимущественно психиатрия).
У психологов основные инструменты — тестирования на базе классификаций акцентуаций и реже расстройств у различных ученых (Юнг, Кречмер, Крепелин, Леонгард-Шмишек, Личко, Ганнушкин, МакВильямс и др.), у психиатров — клиническое интервью и наблюдение с формированием диагнозов на базе международных и национальных медицинских классификаторов (МКБ-11 и DSM-5).
Как проходит типирование на базе психодиагностики
Оно включает следующие шаги:
- Определяем все психотипы (наиболее заметный глазу — не всегда основной);
- Конкретизируем, на каком уровне каждая из этой группы черт проявляется (акцентуация, невроз, расстройство личности);
- Отделяем личностные изменения от других расстройств психики (если имеются).
В целом это уже работа психиатра или клинического психолога в рамках развернутых гипотез. Ниже мы приводим ряд наиболее часто встречающихся черт лидеров на базе психологической части психотипирования, условно их «здоровых» проявлений.
Интересно отметить! Именно условия стресса выявляют проявления невротических и пограничных черт, которые могут как мешать, так и способствовать ведению бизнеса.
Лидер-бренд
Часто имеет проявленные черты истероидного психотипа, с которым его можно соотнести. Начинаем с него, потому что он обычно виднее всего, хотя реальные результаты деятельности могут быть не столь впечатляющими.
Поведение и самопрезентация: заметное, демонстративное.
Внешний вид: привлекающий внимание, эстетичный и модный.
Основные функциональные направления в бизнесе: маркетинг, PR и соцсети, публичные выступления.
Бизнес: модный или хорошо вписанный в тренды.
Сильные управленческие черты: хорошие ораторские способности; умение презентовать бизнес успешнее, чем есть на самом деле; дружелюбие и теплота; участие в командообразовании.
Слабые управленческие черты: потребность в привлечении любого внимания к себе и своей деятельности; зависимость от мнения окружающих и капризы (в связи с этим бывают непоследовательными с лишними активностями и нарушением своих и чужих личных границ).
Лидер-бунтарь
Условно возбудимый/аффективный психотип, который встречается у всех собственников, если не скомпенсирован вторым партнером (иначе драйва делать что-то свое не хватило бы).
Поведение и самопрезентация: харизматичны, поляризуют окружение (либо сильно нравятся, либо наоборот), им всегда всего мало, потому что любопытно плюс нужно все и сразу.
Внешний вид: импульсивное, яркое и даже агрессивное самопроявление
Основные функциональные направления в бизнесе: управление развитием, продажами, коммерческая стратегия.
Бизнес: в новых областях (бунтари — главные стартаперы, склонные к смене ролей, бизнесов, задач, высокому риску).
Сильные управленческие черты: высокая скорость принятия решений; максимально предпринимательский и инновационный склад ума; любят делать x100000 в бизнесе, масштабироваться и расти.
Слабые управленческие черты: могут давить личные границы, проявлять гнев в общении; на эмоции людей обращают мало внимания — некогда; тонкостью чувств не обладают — собственный мощный эмоциональный фон перекрывает прием сигналов; команду то любят, то ненавидят; систему не строят, в детали не всматриваются, быстро переключаются не всегда доводя до конца — отсутствие оптимизации бизнеса перекрывают ростом.
Целеустремленный лидер
Условно «параноид», доля которого есть практически в любом успешном собственнике или топ-менеджере — иначе сложно прийти к цели (но она бывает небольшой или скомпенсированной другим членом команды).
Поведение и самопрезентация: проявляют себя как люди «идейные», упертые, ставящие большие цели (в их понимании).
Внешний вид: функциональный.
Основные функциональные направления в бизнесе: стратеги, идеологи, визионеры, методологи.
Бизнес: интеллектуальный или «сложносочиненный». Такие люди могут играть вдолгую и строить большие бизнесы-структуры, готовы растить бизнесы с длительным возвратом инвестиций.
Сильные управленческие черты: склонны к жесткому, но не жестокому управлению, способны на масштаб, результат и системность.
Слабые управленческие черты: сосредоточены на деле, а не на людях (свои эмоции, чувства и удобство тоже могут игнорировать), могут проявлять «топорность» и упертость при взаимодействии со стейкхолдерами.
Следующие два психотипа встречаются среди лидеров чуть реже, но тем не менее, хотя, возможно, кого-то это удивит, составляют большую выборку (особенно в крупных компаниях и проектах с большими оборотами).
Лидер-мастер
Условно «шизоидный» психотип, «физики и лирики».
Поведение и самопрезентация: сосредоточены на себе и своем внутреннем мире; процессы, механизмы, символы, идеи для них важнее людей, отсюда низкая потребность в коллективе и публичности; склонны к детализации и работе с отдельными объектами/пазлами.
Внешний вид: аскетичный / творческий / необычный = не конвенциальный и не общетрендово-модный, а либо «недо-», либо «пере-».
Основные функциональные направления в бизнесе: развитие продукта, дизайн, ИТ и цифровизация, инженерно-производственные направления, реже финансы/бухучет.
Бизнес: креативный, творческий или инструментальный; технические отрасли, а также информационные и интеллектуальные бизнес-системы.
Сильные управленческие черты: стиль управления не подвержен внешнему влиянию, управляют на базе фактов и расчетов или собственной интуиции; часто создают или оттачивают «новые элементы мира» (в технических или творческих областях).
Слабые управленческие черты: недостаточно эмпатии и понимания эмоций других людей; по деталям бизнес отстроен, но целостности нет, иногда застревает на мелочах; «творческий хаос» тоже возможен, даже если индустрия не творческая.
Тревожный лидер
Условно тревожный психотип.
Поведение и самопрезентация: «Кабы чего не вышло», «Шаг вперед три шага назад, тихий прыжок на месте».
Внешний вид: скромный.
Основные функциональные направления в бизнесе: финансы / бухгалтерия, юриспруденция и ИТ-управление.
Бизнес: обычно или стабильный и традиционный, или очень хорошо просчитанный и обложенный страховками.
Сильные управленческие черты: чувствуют эмоции других людей, могут быть эмпатичны и сенситивны, знать, что и как кому сказать; в случае достижения высоких уровней управления могут быть максимально эффективны в риск-менеджменте (тревожный тип в большом бизнесе!) — это про просчет сценариев и стратегий, а не про постоянное чувство тревоги.
Слабые управленческие черты: иногда могут действовать медленнее, чем надо или чем среднестатистический управленец; стараются не отсвечивать в коллективе и избегают публичности, даже если она положена по статусу, при этом могут быть ранимы и обидчивы, отстраняться от людей, чтобы не пораниться о них.
Эмотивные, эпилептоидные лидеры также встречаются, но реже. И почти никогда не встретишь среди руководителей избегающие и зависимые психотипы.
Наивный вопрос: получается, любой психотип может быть успешным? Меняться не надо?
Важно знать свой психотип как лидера и психотипы своего окружения (руководителей, сотрудников, коллег, партнеров), чтобы создавать баланс в команде и в партнерстве и вовремя реагировать на вызовы, используя сильные стороны и «подстелив соломку» под слабые.
Очевидные примеры, которые вряд ли вызовут возражения, даже если вы еще не совсем ловки в понимании разницы психотипов:
- Если один из собственников любит цифры и процессы, а не людей и публичность, то в пару ему прекрасно подойдет более открытый и демонстративный психотип, который закроет эти задачи.
- Креативным лидерам-изобретателям в команду хорошо набирать людей более стабильных и сконцентрированных на долгосрочных задачах, которые смогут помочь собственнику реализовать его идею в реальность, не разбрасываясь и не теряя фокусировки.
Знание психотипов также помогает предотвращать или готовиться к конфликтам и вести сложные (возможно, уже не такие сложные) переговоры.
Обязательно помните, что не стоит пытаться менять свой психотип или считать, что только один или два наиболее заметных психотипа способны получить бизнес-преимущество. Поменять свою структуру личности — дело долгое и малоэффективное, а понять сильные стороны своего психотипа и как их можно развивать и использовать — гораздо быстрее и результативнее. Практика показывает, что почти у любого психотипа лидерства есть свои сильные черты. Главное — найти им правильное применение.
