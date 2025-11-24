Символическое моделирование — нестандартный (и классный!) метод психотерапии! Вот как он помогает пересобрать себя, проработать травмы и страхи

— И так и должно быть, и теперь спокойно и радостно, и что сейчас с ощущением твоей тревоги и печали?

— Они хранятся в архиве.

— И они хранятся в архиве, и есть ли у этого архива цель или предназначение?

— Хранить, потому что это было.

— И это предназначение хранить, потому что это было, и есть ли что-то еще об этом предназначении?

— Это порядок.

— И это порядок, и этот порядок твой или чей-то?

— Мой.

— И этот порядок твой, и есть ли что-то еще, что ты хочешь, чтобы произошло с этой тревогой и этой печалью, которые теперь хранятся в архиве, потому что это было и это порядок?

— Чтобы это не повторилось.

— Нужно ли что-то для того, чтобы это не повторилось?

— Не верить таким людям.

— И нужно не верить таким людям, и что нужно для того, чтобы не верить таким людям?

— Знание.

— И нужно знание, чтобы не верить таким людям, и откуда приходит это знание?

— Из мира.

— И это знание приходит из мира, и что нужно для того, чтобы это знание пришло из мира к тебе?

— Позвать.

— И можешь ли ты позвать его?

— Да.

— И ты можешь позвать его, и что произойдет потом?

— Ко мне придут люди и будут учить и учиться.

— И к тебе придут люди, и будут учить и учиться, и есть ли что-то еще об этом?

— И он тоже придет. Но он будет другой.

— И он тоже придет, но он будет другой, и есть ли что-то еще о нем, который будет другой?

— Он захочет защитить.

— И он захочет защитить, и есть ли что-то еще об этом?

— Он останется.

— И он останется, и что произойдет потом?

— Будет что-то великое.

— Как большой шар.

— И оно как большой шар, и где именно находится этот шар?

— Между нами. В нем фиолетовая текучая энергия, а сверху золотые корни и листья.

— И в нем фиолетовая текучая энергия, а сверху золотые корни и листья, и есть ли что-то еще об этой фиолетовой текучей энергии в шаре и об этих золотых корнях и листьях сверху?

— Они создают.

— И они создают, и есть ли что-то, что ты замечаешь о своем состоянии сейчас?

— Дышать стало легче.

— И дышать стало легче, и есть ли что-то еще?

— Ветер и флаги. Это цели. Они наши, мы их придумали. Они указывают путь.

— И они ваши, и вы их придумали, и они указывают путь, и есть ли что-то еще о твоем состоянии в связи с этим?

— Умиротворение.

— И есть умиротворение, и как твои тревога и печаль теперь?

— Они далеко, в старом доме, а я теперь в новом.

— И они в старом доме, а ты теперь в новом, и что находится в поле твоего внимания теперь?

— Легкость.

— И это легкость, и есть ли что-то, что ты хочешь, чтобы произошло в этой сессии?

— Нет.

— Можем ли мы на этом остановиться сейчас?

— Да.

Процессы и итоги разных клиентов не будут выглядеть одинаковыми. Готовность психики и ее потребности в глубине, скоростях, результатах могут достаточно сильно различаться. Просто потому, что и мы, люди, в своих индивидуальных особенностях достаточно сильно различаемся между собой. Конечно, такая быстрая и глубокая работа с травмой за одну-единственную сессию — это не только заслуга психолога или «чудодейственного» метода, но еще и накопленная сила и опыт терапии самого клиента. Девушка из беседы выше имеет опыт длительной работы в других методах. Все это в совокупности вкладывается в общий процесс.