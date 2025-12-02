Знаем о мозге больше, а исследований лекарств от нейрозаболеваний все меньше. Почему?

За последние десятилетия фармакологические компании предприняли многочисленные усилия, чтобы использовать фундаментальные знания нейронауки (особенно в области химии мозга) для разработки новых средств лечения психических заболеваний. К несчастью, как уже говорилось, большинство этих попыток провалились, чаще всего — на последней стадии клинических испытаний, где оценивается реальная эффективность препарата в лечении заболевания. А поскольку каждая неудачная попытка обходилась в сотни миллионов долларов, ряд фармакологических компаний отказались от поиска новых психотропных препаратов, более того, многие из них вообще отказались от изучения мозга (в том числе для поиска лекарств против таких нейродегенеративных заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона) и полностью закрыли свои нейробиологические подразделения.

Почему поиск таких новых медикаментов потерпел полный крах, несмотря на растущее количество наших знаний о работе мозга?

Часто приводится объяснение, что нейробиологи, пытаясь разобраться в психических расстройствах, образно говоря, направляют свои усилия не в то филогенетическое русло. Согласно этому утверждению, мозг грызунов (не говоря уже о мозге дрозофилы) настолько эволюционно далек от мозга человека, что просто бессмысленно моделировать психические заболевания на этих животных. К примеру, как должна выглядеть крыса с депрессией? У крыс и мышей вообще бывает депрессия? Как мы узнаем, если она есть? Конечно, вы можете накормить крысу препаратом на основе флуоксетина или ввести его инъекцией. Если вы это сделаете и затем поместите крысу в бассейн с водой, то она будет плавать дольше, чем плавала бы без приема препарата. Но как это поможет подростку из примера в начале главы [с депрессией]? Каждый любящий родитель хочет вылечить своего ребенка от депрессии, а не сделать его таким олимпийским чемпионом по плаванию, как Майкл Фелпс (который, кстати, тоже страдает от депрессии).

Сторонники этой точки зрения говорят, что даже для рака, который, несомненно, имеет более явные биологические причины, чем любое психическое заболевание, есть сотни примеров лекарств, которые были эффективны на мышах (то есть вылечили у них опухоль), но не сработали на людях. Почему мы должны ожидать чего-то иного для психических болезней, которые гораздо менее понятны, чем рак?

Если не крысы и мыши, то, может быть, обезьяны, в том числе шимпанзе? Они больше похожи на нас и, возможно, страдают от депрессии , запертые в клетках зоопарка, вынужденные целыми днями наблюдать, как маленькие приматы без шерстяного покрова им машут, кричат и строят рожи. Звучит разумно. Но это долго: проходит много времени, прежде чем животное достигает половой зрелости и производит на свет потомство. С ними сложно и очень дорого работать, а многие люди вообще возражают против экспериментов на них именно потому, что обезьяны так похожи на людей. Кстати, шимпанзе нельзя использовать в качестве экспериментальных объектов, даже если речь идет о лечении заболеваний, угрожающих жизни.

Существуют попытки разработать модели для изучения психических заболеваний на нечеловекообразных приматах, таких как карликовые игрунки. Но эти работы находятся еще в зачаточном состоянии, и мы пока слишком мало знаем о естественном поведении интересующих нас игрунок, чтобы точно сказать, станут ли они лучшей моделью для изу чения психических расстройств человека. И даже игрунок очень дорого содержать, и трудно получить к ним доступ: в настоящее время с ними могут работать лишь несколько лабораторий, располагающих необходимым специализированным оборудованием, а не тысячи научных групп, которые используют крыс или мышей.

Что же нам остается? Похоже, мы оказались межу молотом и наковальней: животные, с которыми просто работать (например, грызуны), видимо, не подходят в качестве хорошей модели для психических заболеваний, а на животных, которые могли бы стать хорошей моделью (например, на приматах), сейчас сложно проводить такие исследования. Есть ли какой-то способ двигаться вперед?

С другой стороны, есть мнение, что проблема не в животных, а в том, что мы моделируем на них не те заболевания. Возможно, грызуны могут быть полезны для понимания не всех, но некоторых видов психических расстройств. Кажется разумным использовать этих животных для изучения заболеваний, в основе которых лежат нарушения мозговых систем, контролирующих эволюционно древние эмоции — страх , тревогу и агрессию. С другой стороны, такие заболевания, как шизофрения, биполярное расстройство и пограничное расстройство личности, могут быть связны с когнитивными нарушениями в эволюционно более молодых корковых структурах, поэтому их не так эффективно моделировать на грызунах.

Кроме того, мы, вероятно, сильно недооценили сложность мозга и поведения грызунов, и наши неудачи могут, хотя бы отчасти, быть связаны не только с эволюционной дистанцией между грызунами и людьми, но и с поверхностным и упрощенным подходом. С этой точки зрения проблема не в том, что мы изучаем мышей, хотя должны были бы исследовать обезьян, а в том, что мы все еще не знаем, как изучать поведение обоих этих видов детализированными, объективными и количественными методами, необходимыми для понимания механизмов контроля в мозге эмоциональных состояний в их адаптивной и дезадаптивной формах. И это препятствие можно устранить.