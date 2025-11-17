Ревную — это нормально или я абьюзер? Как отличить здоровое чувство от патологического и сохранить отношения?

Ревность — плохо или не очень

Разговоры об этом стары, как мир. И так же однобоки: заведите их, и услышите про неуверенность, подозрительность, созависимость. Наверное, именно поэтому люди часто испытывают стыд, обнаруживая в себе следы этого сложного чувства, рождающего целый спектр не менее сложных эмоций, от которого в полной мере не свободен никто. Хотя бы потому, что ревность — она ведь не только там, где мужчина и женщина. Она имеет место и с родителями, и с детьми, и с друзьями, и даже с теми, кого лично не знают, но ревнуют, заглядывая издалека в чужую жизнь.

Мне, например, подруга рассказывала, что ни за одного мужчину не переживала так, как за своего лабрадора Стю, который годами «изменял» ей с соседкой-собачницей, каждую прогулку утыкаясь в ту носом. И в этой шутке, если что, лишь доля шутки.

Есть ли (искренне!) неревнивые люди

Когда человек в качестве очевидного достоинства отрицает в себе наличие даже малого количества ревности, возникают сомнения — больше видится здесь или страх признаться, или разрыв контакта с собой, или просто вранье.

Полное отсутствие этого чувства ближе к равнодушию, к невключенности в общую историю, к пренебрежительному убеждению, будто близкий человек никому «снаружи» априори не может быть интересен.

Что считается нормой

Естественная ревность (не люблю дележек на здоровую и нездоровую!) не отменяет доверия и уважения к человеку. Она равна живому и уязвимому внутри, которое признает себя, признает свою тревогу и беспокойство, свой столь же естественный страх потерять, свое искреннее желание оставаться значимым и выбранным в жизни важных для себя людей.

И неуверенность в себе здесь часто ни при чем: можно иметь полноценное самовосприятие и ревновать при этом, особенно когда кто-то очень любимый делает то же самое, что и лабрадор Стю.