Что такое провокативная терапия? Шок, но управляемый обман и подначивание к «плохому» возвращают самооценку и повышают стресс-толерантность!

Уловки и манипуляции, ролевая игра в «адвоката дьявола» и язвительные «комплименты» со стороны пси-специалиста помогают людям обрести ментальную устойчивость и не скатываться обратно в девиантные сценарии? Да, если человек выбрал для себя формат провокативной терапии! О том, как устроен метод перепрошивки сознания, при котором правду раздают без прикрас (сдабривая тем, что зумеры бы назвали токсиком) — рассказывает его автор, психотерапевт Фрэнк Фаррелли и психолог Джеффри Брандсма в книге «Провокативная терапия».
Провокативная терапия всегда провоцирует?
Следует отметить, что, несмотря на название «провокативная терапия», далеко не все слова психотерапевта в рамках этой терапии действительно можно назвать «провокативными». Как заметил один из аспирантов, прослушав множество записей бесед пациентов и психотерапевтов различных теоретических ориентаций, в провокативной терапии используется целый ряд других техник:
- конфронтация;
- открытые вопросы, не предполагающие ответа «да» или «нет»;
- предоставление информации и т. д.
(Даже в клиент-центрированной терапии не каждая реакция специалиста действительно является отзеркаливанием переживаний клиента, хотя преобладающее большинство относится именно к этой категории.) Но психотерапевтические системы обычно называются по основному типу ответов и реакций психотерапевта или по основному теоретическому или мировоззренческому набору — отсюда и название «провокативная терапия».
Для того чтобы психотерапия имела немедленный эффект, используется широкий набор техник. Психотерапевт стремится вызвать как позитивные, так и негативные реакции и интегрировать их с их же социальными и межличностными последствиями. Чаще всего негативными реакциями у клиента являются гнев или отвращение, а позитивными — юмор (смех) и теплое отношение. Таким образом, провокативный психотерапевт делается более и менее чутким в разговоре с клиентом; гнев и смех становятся противоядием от ощущения тревоги и реакции «беги».
А для чего это нужно?
Провокативный психотерапевт пытается создать как положительные, так и отрицательные эмоции, чтобы спровоцировать клиента вести себя пятью различными способами:
- Развивать самоуважение как вербально, так и поведенчески.
- Быть стойким и независимым в своих оценках и суждениях как в профессиональной и бытовой сфере, так и во взаимоотношениях.
- Защищаться оправданными способами.
- Учиться видеть различия между вещами и явлениями окружающего мира и реагировать на них исходя из ситуации. Обобщенное восприятие рождает обобщенные, стереотипные реакции; дифференцированное восприятие — адаптивные реакции.
- Не бояться вступать в заведомо непредсказуемые отношения с другими людьми, в частности сразу сообщать важным для себя людям о своей привязанности и уязвимости. Ведь самыми сложными в отношениях часто являются искренние слова «я люблю тебя», «я скучаю по тебе», «я беспокоюсь о тебе».
В процессе психотерапии с помощью различных техник клиент шаг за шагом приближается к этим пяти целям. Поведение, согласующееся с этими целями, приобретается по следующему сценарию:
- психотерапевт провоцирует клиента давать вербальные ответы;
- клиент демонстрирует как вербальные, так и эмоциональные реакции, причем последние порой бывают неадекватными;
- во время сессий клиент выдает полноценные реакции, то есть его эмоции соответствуют словам;
- вне сессий клиент применяет копинг-стратегии, свидетельствующие о его полноценных реакциях;
- вне терапевтических отношений клиент стремится к самоутверждению, ведет себя уверенно, отстаивает свое мнение приемлемыми способами, не боится вступать в значимые отношения.
Все методы сгодятся?
Для того чтобы иметь хорошие шансы на успех терапии, большинство маневров пациентов должны быть доступны психотерапевту с целью достижения терапевтических изменений. Так, психотерапевт может пойти на явную ложь, отрицание, рационализацию, выдумку (например, придуманное на ходу исследование), плач и фиглярство. Поведение клиента часто является уловкой, направленной на достижение контроля над терапевтическими отношениями, и иногда психотерапевту приходится противостоять ему на довольно примитивном уровне. Образно говоря, психотерапевт часто связан по рукам и ногам правилами маркиза Куинсберри, а пациент использует психологический эквивалент ударов коленом под дых и тыканья большим пальцем в глаз. Исход такого поединка часто не вызывает сомнений — в конечном счёте он оборачивается во вред пациенту.
Как выстраивается провокативная коммуникация?
Наиболее емко роль провокативного психотерапевта можно обозначить как «адвокат дьявола». Психотерапевт становится негативной половиной амбивалентного отношения пациента к самому себе, своим жизненным целям и ценностям и другим людям. Психотерапевт играет роль сатаны, искушая клиента продолжать «грешить» и придерживаться девиантных, патологических моделей поведения, приводя веские и благовидные причины.
Во время сессии он берет на себя «кривую» часть разговора, тем самым провоцируя клиента отвечать за более рациональную, «прямую» и психически адаптивную часть. В качестве примера можно привести следующий случай: привлекательная девушка, проститутка и наркоманка, была направлена (к Ф. Ф.) для планирования выписки из больницы.
Психотерапевт (удивленно): Планирование выписки?! (смеется) Ну понятно, чем вы будете заниматься, выйдя отсюда.
Клиентка (протестуя): Минуточку... я нашла работу официантки.
Психотерапевт (аргументированно): А зачем стоять на ногах по восемь часов в день, когда можно заработать те же деньги, лёжа на спине всего 20 минут?
Клиентка (смеясь, но серьезно): Перестаньте так говорить!
Эта клиентка зарабатывала до 500 долларов за ночь в качестве девушки по вызову, и, конечно, у нее был соблазн вернуться к прежней жизни. Однако она твёрдо решила этого не делать (даже несмотря на то, что психотерапевт пытался убедить ее в обратном). Вместо этого она выбрала более стабильную работу официантки и не отступала от своего выбора, поскольку сама пришла к выводу, что ее прошлые модели поведения носили разрушительный характер.
В рамках провокативной терапии психотерапевт различными способами имплицитно или эксплицитно указывает на социальные последствия установок и поведения клиента. Он пытается высказать словами все то, что в нашей культуре запрещено говорить друг другу; он стремится выразить невыразимое, почувствовать невысказанное и подумать немыслимое вместе с клиентом, облекая в словесную форму его неявные сомнения, повторяя его упаднические мысли и страхи о себе и реакции на него других людей. Клиент неизменно обнаруживает, что он не раздавлен и уничтожен, а может справляться с различными жизненными конфликтами и проблемами более осознанно, подходящими способами и адекватно ситуации.
Психотерапевт, практикующий провокативную терапию, очень часто выходит за рамки простого побуждения и искушения. Действительно, в абсурдном поощрении симптомов (до такой степени, что они становятся нелепыми) существует мало ограничений:
- Психотерапевт приводит «идиотские» данные из любых источников в поддержку и для доказательства иррациональных утверждений клиента.
- Он с иронией и достаточным правдоподобием рационализирует и оправдывает отговорки и уходы от ответа (reductio ad absurdum).
- Психотерапевт высмеивает поведение пациента, постоянно одобряя и оправдывая его. Например, психотерапевт (обращаясь к холодной, отстранённой и циничной пациентке «искренним» тоном): «Вы слишком честны и проницательны, чтобы быть ласковой и доброй».
- Безответственность пациента и его неспособность измениться как лейтмотив проходят в словах психотерапевта.
Как это работает?
Клиенты изначально различаются по моделям общения с психотерапевтом. Однако в той мере, в какой психотерапевт способен контролировать эти различия, он неустанно стремится к высокой скорости реагирования, к большому количеству циклов «стимул — реакция», т. е. к быстрой, короткой, обрывистой, эмоциональной последовательности общения, пытаясь спровоцировать спонтанную реакцию клиента, чтобы обойти его внутреннюю цензуру и стандартные ответы. Поведение многих клиентов часто несёт такой посыл: «Вы должны слушать меня на моих условиях и не перебивать, пока я не закончу».
Провокативный психотерапевт с самого начала сталкивается с таким гиперконтролем со стороны клиента и требует, чтобы клиент уделял ему как минимум равное время и тратил столько же усилий на то, чтобы понять его, сколько он, психотерапевт, тратит на то, чтобы понять клиента. Многократное использование провокативных техник на протяжении всей терапии уменьшает вероятность возникновения зависимых отношений, которые, как кажется, характерны для других форм терапии. И, наконец, практикующий провокативную терапию психотерапевт не любит пауз, а предпочитает монологи в стиле Джонатана Уинтерса, и обычно используемые им техники вызывают клиента на разговор.
Будет ли обратная связь?
Хотя техники могут быть разными, в рамках провокативной терапии немедленная обратная связь является целью.
Пример.
В кабинет входит пациент с ожирением.
Клиент: Могу ли я поговорить с вами, мистер Фаррелли?
Психотерапевт: Боже мой, никак дирижабль сорвался с привязи и залетел ко мне в кабинет!
Еще один пример комментариев о внешнем виде.
Клиентка входит в кабинет с озабоченным видом, садится.
Психотерапевт (озадаченным тоном): Вы сегодня выглядите озабоченной, красавица. Но неважно. Ну и причёска! Не могу понять, на что она похожа — на старое крысиное гнездо или на взрыв на фабрике по производству пружин для кроватей.
Клиентка (мрачнеет, смеется): Сегодня на улице ветрено, и я знаю, что выгляжу неважно, но хочу поговорить о том, что произошло на этой неделе, если вы перестанете хамить. На днях...
Нам кажется естественным, что, поскольку психотерапевты часто не говорят клиентам о своем отношении к ним, они рассказывают о нём своим коллегам, супервизорам и консультантам. Стажер, проходящий супервизию, жаловался на «раздражающего пассивно-агрессивного мистера Х, который вместо того, чтобы напрямую поговорить со своей властной матерью, идёт домой и третирует жену». На вопрос: «Вы говорили об этом клиенту на сессии?» он ответил: «Нет...» «Так почему же вы ожидаете, что он будет рисковать в отношениях с вами и другими людьми, если в собственном поведении вы исповедуете максиму “кто ничем не рискует, тот ничего не теряет”?»
Многие психотерапевты ведут себя с пациентами так, как пациенты, по их мнению, не должны вести себя. Мы считаем, что лучше сказать клиенту, чем коллегам в столовой, — то есть выложить все карты на стол. Если говорить более конкретно, то для того, чтобы донести до клиента свою реакцию (или высказать свое мнение, или спровоцировать ответную реакцию), психотерапевт должен использовать любой доступный реквизит, ролевые игры, шутки, мгновенно придумывать несуществующие исследования и вымышленных клиентов, говорить о предыдущих пациентах и ситуациях, схожих с ситуацией нынешнего клиента. Кроме того, он должен постоянно, неявно и явно, проверять обратную связь от клиента, чтобы убедиться, что он на правильном пути.
Самое главное: принятие клиента на невербальном уровне
Вопрос принятия клиента является ключевым для всех психотерапевтических подходов. Клиент должен каким-то образом почувствовать, что психотерапевт на его стороне и не стремится причинить ему вред. Одна из важнейших переменных клиент-центрированного подхода — безусловное позитивное отношение, и большинство подходов так или иначе имеют дело с этим аспектом терапевтических отношений. Однако, как нам кажется, способы выражения такого отношения гораздо более разнообразны, чем в других подходах.
По нашему опыту, невербальные сигналы, выражающие заботу, играют в этом отношении не меньшую, если не большую роль, чем вербальные сигналы. Поскольку провокативный психотерапевт часто вербально побуждает клиента к девиантному поведению, а иногда бывает резок и вызывает клиента на конфронтацию, невербальные аспекты его поведения становятся очень важными.
Юмор, конечно, является одним из основных средств выражения позитивного отношения (и будет рассмотрен в отдельной главе), а также прикосновения, блеск в глазах психотерапевта, высокий уровень активности, свидетельствующий о вовлеченности (один из клиентов назвал это «интенсивностью внимания»).
Пример.
Клиент покидает кабинет психотерапевта по окончании сессии. Психотерапевт хлопает клиента по плечу.
Психотерапевт (удрученно вздыхая): Ну, Безнадежный Случай, увидимся на следующей неделе. (внезапно «замечает» свою руку на плече клиента, показывает на нее другой рукой). Вы видите эту руку? Вот это называется профессиональное принятие. (наклоняется вперед, прижимает свой лоб ко лбу клиента, гримасничая и демонстрируя отвращение)
Клиент (смешливо фыркает, качает головой, хлопает психотерапевта по плечу): Фрэнк, ты все не можешь успокоится, да? Ладно, до следующей недели. (уходит, махая рукой, качая головой и смеясь)
Выражение обеспокоенного гнева также свидетельствует о заботе; многие пациенты воспринимают его именно так, что быстро повышает уровень их вовлеченности в отношения. Таким образом, провокативный психотерапевт рассматривает все свое тело как коммуникативный инструмент и должен умело использовать невербальные компоненты общения для достижения желаемых результатов.
Редакция напоминает, что любые терапевтические практики должны осуществляться по желанию клиента и только квалифицированным специалистом. Иначе — рэд-флаг, прощайте!
