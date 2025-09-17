Что такое провокативная терапия? Шок, но управляемый обман и подначивание к «плохому» возвращают самооценку и повышают стресс-толерантность!

Как это работает?

Клиенты изначально различаются по моделям общения с психотерапевтом. Однако в той мере, в какой психотерапевт способен контролировать эти различия, он неустанно стремится к высокой скорости реагирования, к большому количеству циклов «стимул — реакция», т. е. к быстрой, короткой, обрывистой, эмоциональной последовательности общения, пытаясь спровоцировать спонтанную реакцию клиента, чтобы обойти его внутреннюю цензуру и стандартные ответы. Поведение многих клиентов часто несёт такой посыл: «Вы должны слушать меня на моих условиях и не перебивать, пока я не закончу».

Провокативный психотерапевт с самого начала сталкивается с таким гиперконтролем со стороны клиента и требует, чтобы клиент уделял ему как минимум равное время и тратил столько же усилий на то, чтобы понять его, сколько он, психотерапевт, тратит на то, чтобы понять клиента. Многократное использование провокативных техник на протяжении всей терапии уменьшает вероятность возникновения зависимых отношений, которые, как кажется, характерны для других форм терапии. И, наконец, практикующий провокативную терапию психотерапевт не любит пауз, а предпочитает монологи в стиле Джонатана Уинтерса, и обычно используемые им техники вызывают клиента на разговор.

Будет ли обратная связь?

Хотя техники могут быть разными, в рамках провокативной терапии немедленная обратная связь является целью.

Пример.

В кабинет входит пациент с ожирением.

Клиент: Могу ли я поговорить с вами, мистер Фаррелли?

Психотерапевт: Боже мой, никак дирижабль сорвался с привязи и залетел ко мне в кабинет!

Еще один пример комментариев о внешнем виде.

Клиентка входит в кабинет с озабоченным видом, садится.

Психотерапевт (озадаченным тоном): Вы сегодня выглядите озабоченной, красавица. Но неважно. Ну и причёска! Не могу понять, на что она похожа — на старое крысиное гнездо или на взрыв на фабрике по производству пружин для кроватей.

Клиентка (мрачнеет, смеется): Сегодня на улице ветрено, и я знаю, что выгляжу неважно, но хочу поговорить о том, что произошло на этой неделе, если вы перестанете хамить. На днях...

Нам кажется естественным, что, поскольку психотерапевты часто не говорят клиентам о своем отношении к ним, они рассказывают о нём своим коллегам, супервизорам и консультантам. Стажер, проходящий супервизию, жаловался на «раздражающего пассивно-агрессивного мистера Х, который вместо того, чтобы напрямую поговорить со своей властной матерью, идёт домой и третирует жену». На вопрос: «Вы говорили об этом клиенту на сессии?» он ответил: «Нет...» «Так почему же вы ожидаете, что он будет рисковать в отношениях с вами и другими людьми, если в собственном поведении вы исповедуете максиму “кто ничем не рискует, тот ничего не теряет”?»

Многие психотерапевты ведут себя с пациентами так, как пациенты, по их мнению, не должны вести себя. Мы считаем, что лучше сказать клиенту, чем коллегам в столовой, — то есть выложить все карты на стол. Если говорить более конкретно, то для того, чтобы донести до клиента свою реакцию (или высказать свое мнение, или спровоцировать ответную реакцию), психотерапевт должен использовать любой доступный реквизит, ролевые игры, шутки, мгновенно придумывать несуществующие исследования и вымышленных клиентов, говорить о предыдущих пациентах и ситуациях, схожих с ситуацией нынешнего клиента. Кроме того, он должен постоянно, неявно и явно, проверять обратную связь от клиента, чтобы убедиться, что он на правильном пути.

Обратная связь не подразумевает «рубить с плеча», а скорее — «вот что я чувствую по отношению к вам здесь и сейчас». И доносить ее можно с юмором. Клиент имеет право на честную реакцию психотерапевта, имеет право знать его мнение и мнение окружающих о себе. То, что не расскажут лучшие друзья клиента, должен рассказать психотерапевт, т. е. дать точную, немедленную обратную связь, как позитивную, так и негативную. Мы обнаружили, что искреннее непринятие (определенных форм поведения), безусловно, оказывает больший терапевтический эффект, чем фальшивое принятие или безучастное безразличие.