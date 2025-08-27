Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Здоровье
  • Психология
Психология

Поделиться:

Петербургские ученые нашли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера!

Команда Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработала новую стратегию лечения Альцгеймера, одного из самых тяжелых нейродегенеративных заболеваний в мире (сегодня им страдает более 30 миллионов человек!). Ее суть заключается в том, чтобы помочь нейронам регулировать количество ионов кальция внутри себя. Информацией о новом достижении поделилось Минобрнауки России.

Orawan Pattarawimonchai

Большинство подходов к терапии болезни Альцгеймера сегодня сосредоточено на превенции или остановке формирования амилоидных бляшек (внеклеточных отложений белка бета-амилоида), которые вызывают нейровоспаление и потерю когнитивных функций. Однако исследователи СПбПУ сфокусировались на другом патологическом векторе работы бета-амилоида — нарушении поступления ионов кальция в нейроны. В норме уровень кальция строго фиксирован, но при болезни клетки мозга получают его в неконтролируемом количестве. В результате этого сбоя развивается гиперактивность нейронов, нарушаются их связи, клетки мозга гибнут и умственные способности снижаются.

Ученые предложили следующее решение: усиливать работу так называемого внутриклеточного насоса SERCA, который транспортирует избытки кальция в специальные хранилища, с помощью внутрибрюшинного введения соединения NDC-9009. На данный момент успех гипотезы подтвердили эксперименты на мышах, показавшие, что такой подход потенциально может восстановить нормальную нейронную активность и исправить кальциевый дисбаланс. Исследования продолжаются.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: