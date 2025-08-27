Петербургские ученые нашли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера!

Большинство подходов к терапии болезни Альцгеймера сегодня сосредоточено на превенции или остановке формирования амилоидных бляшек (внеклеточных отложений белка бета-амилоида), которые вызывают нейровоспаление и потерю когнитивных функций. Однако исследователи СПбПУ сфокусировались на другом патологическом векторе работы бета-амилоида — нарушении поступления ионов кальция в нейроны. В норме уровень кальция строго фиксирован, но при болезни клетки мозга получают его в неконтролируемом количестве. В результате этого сбоя развивается гиперактивность нейронов, нарушаются их связи, клетки мозга гибнут и умственные способности снижаются.

Ученые предложили следующее решение: усиливать работу так называемого внутриклеточного насоса SERCA, который транспортирует избытки кальция в специальные хранилища, с помощью внутрибрюшинного введения соединения NDC-9009. На данный момент успех гипотезы подтвердили эксперименты на мышах, показавшие, что такой подход потенциально может восстановить нормальную нейронную активность и исправить кальциевый дисбаланс. Исследования продолжаются.