Нас разрушает «улыбающаяся депрессия» — гиперпозитив и отказ признать, что внутри бывает тяжело и грустно! Это болезнь? Как ее лечить? И при чем тут успешный успех?

Улыбающаяся, или высокофункциональная, депрессия (УД) — состояние, в котором человек выглядит оптимистично, но внутри разворачивается классическое депрессивное состояние

Ответ на вопрос, как такое возможно, многослоен, ведь в этом процессе участвует не один фактор. Если смотреть с позиции тела и нервной системы, то это гибридное, расщепленное состояние: внутри разворачивается коллапс (по научному — дорсальная стрессовая активация по Порджесу), который порождает отчаяние и бессилие, снаружи — фасад социальной игры (позитивная симпатическая активация). Это два противоположных полюса:

истощение и пассивность внутри + радость и активность снаружи

Очень интересный механизм, потому что в депрессии как таковой нет сил на такую игру.

Основная причина — о депрессии говорить по-прежнему стыдно

В нашем обществе до сих пор существует серьезная стигма ментальных расстройств (само слово «расстройство» очень сложно принять, я предпочитаю слово «адаптация» — то, что нам помогает справляться с вызовами жизни, даже если ради этого приходится отказаться от чего-то важного — ощущения жизни, например).

Депрессия чуть больше других адаптаций начала просачиваться в общее поле, некоторые работодатели начинают понимать, что депрессивный эпизод у сотрудника — не просто нежелание идти на работу. Но этого все равно пока очень мало. Плюс депрессия в общественном сознании — нечто очень размытое, миллениальская блажь и проблемы первого мира: «У всех депрессия, прабабки наши вообще в поле рожали и никаких проблем ни у кого не было, а ты просто ноешь».

В этом есть горькая правда — депрессия действительно есть почти у всех, она становится нормой выживания в большом городе, где отсутствует доступ ко многим способам регуляции, и тело быстро исчерпывает запасы адаптации в условиях перманентной нагрузки среды. Я не специалист в фарме, но не удивлюсь если однажды антидепрессанты перекочуют на полки с витаминами.

В нас глубоко сидит убеждение, что если что-то не проявлено внешне, то этого как будто не существует. «А, это у тебя психологическое» звучит так, будто человек может по своему желанию повлиять на ситуацию. Но как раз повлиять на тело, например, заживить перелом ноги, значительно проще (и намного дешевле), чем что-то наладить внутри своего ума и перепрошить глубокие паттерны.

Еще один социальный фактор — гипериндивидуалистичная культура успешного успеха

Мы отрезаны от питающих связей с другими (которые сами по себе могут быть мощным ресурсом при депрессии), и при этом вынуждены постоянно бежать вперед и показывать счастливую жизнь. Мы очень одиноки в этом цирке.

Социальные факторы не возникли сами по себе. Если в семье — нашей первой социальной среде — нет места нашему отчаянию, печали, унынию, надо всегда быть радостным и довольным, то куда все это девать? С эмоциями не работает подход «если я не буду на них смотреть, они исчезнут». Они появляются, чтобы рассказать о том, что с нами происходит, и чтобы быть выраженными вовне. А если мы не находим способа их выразить, они продолжают жить внутри и никогда не заканчиваются. Всем знакомы фразы «если я начну плакать, я никогда не остановлюсь», «если я начну выпускать свой гнев, я просто разрушу все». На самом деле, все эмоции довольно быстро заканчиваются. Обратный эффект имеют именно застрявшие внутри переживания, которым как будто нет места.

Вот и получается: в детстве окружение не выдерживает нашу печаль и отчаяние, и мы очень рано понимаем: чтобы нас заметили, чтобы от нас не отвернулись, надо быть позитивными. Начинается раскол на внутреннюю реальность и внешнюю поведенческую маску. Но эта маска сидит настолько глубоко, что уже срослась с нами.