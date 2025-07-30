Как сепарироваться от родителей и почему это необходимо? Вот способы перейти от «Чтобы был дома к 9» к «Буду дома в 9»

Что такое сепарация и почему она обязательна?

Сепарация — процесс, при котором близкие люди (обычно родители и дети) постепенно отдаляются друг от друга и становятся более независимыми (понятие появилось благодаря теории, разработанной венгерским врачом-психиатром Маргарет Малер). Благодаря этому — рассказывает в своей диссертации Елена Валентиновна Кумыкова, российский психолог, кандидат наук, — у ребенка формируется собственное мировоззрение и идентичность (термин немецкого психолога в сферах психологии развитии и психоаналитики — Эрика Эриксона). Он осознает себя как отдельную целостную личность со стабильным внутренним «Я», и это ощущение дает человеку способность, в том числе, принимать решения на основе собственных интересов, независимо от чужого мнения. Например, поступать на искусствоведа вместо юриста, как наставляли родители, или одеваться так, как хочется, не пытаясь втиснуться в рамки мимолетных трендов.

Всегда ли сепарация возможна?

Ответственность за гармоничность отделения по большей части лежит на родителях, потому что ребенок, находясь в более зависимой позиции, нуждается в их помощи в процессе внутреннего становления и понимания себя. Именно отношение взрослого к младшему и определяет, как будет проходить сепарация: легко или ее вовсе не будет.

Как указывают Берри и Дженей Уайнхолд, психологи и авторы книги-исследования «Breaking Free of the Co-Dependency Trap», ключ — быть открытым к диалогу с ребенком, разрешать ошибаться, поддерживать его, но не допускать абсолютной вседозволенности, объяснять запреты.

Кейс: ребенок (16 лет) хочет пойти на вечеринку к однокласснику

Разрешение: «Да, ты можешь пойти. Это ценно, чтобы ты отдохнул(а) и хорошо провел(а) время с друзьями».

Ограничение: «Вернуться домой нужно будет к 23:00. Также попрошу тебя раз в час писать короткое сообщение, что все в порядке».

Объяснение: «Я доверяю тебе, и мне хочется, чтобы ты учился(лась) быть ответственным(ой) за свои поступки. Условия я ставлю не для контроля, а потому что мне важна твоя безопасность.»

Так сын / дочь сможет научиться самостоятельности и инициативности, сохранив благополучные отношения с родителями и умея адаптироваться к любой социальной ситуации.