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Психология

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Как перестать паниковать из-за рабочих задач и легко с ними справляться: 11 практических (и действенных!) советов от топ-менеджера

Как все решить, если дедлайн — «сдать вчера», число вопросов на день перевалило за 33, а внимания требует не только профессиональная, но и личная жизнь? Матрица Эйзенхауэра, тайм-менеджмент и артикуляция «спасибо»! Рекомендациями делится наш колумнист Александра Тутова (Глазкова) — советник генерального директора «Уралхим», экс-вице-президент BIOCAD, преподаватель МГУ и автор канала «А я вам говорила…».

Roman Samborskyi

Учиться расставлять приоритеты

На старте карьеры я успела поработать персональным ассистентом у руководителей трех компаний («Платонов и Партнеры», Johnson Controls, BIOCAD). Это был период, когда все горело, казалось срочным и важным. Тогда я научилась разделять задачи на следующие группы:

а) что важно сделать здесь и сейчас,

б) что нужно запустить в работу,

в) что стоит делегировать,

г) что — отложить или отменить.

По сути, это была ежедневная практика матрицы Эйзенхауэра и обучение тайм-менеджменту. Для молодых людей, которые хотят построить карьеру в корпоративном мире, персональный ассистент — идеальная должность. 

Если можно сделать задачу в ближайший час — сделать сразу

Я писала протоколы совещаний прямо во время встречи. После нее уходило не больше 10 минут на финальную правку — и документ уже был у руководителя на почте. До сих пор удивляюсь, когда вижу, как материалы присылают на следующий день или позже — особенно сейчас, когда такие задачи легко автоматизировать с помощью ИИ.

Отказываться от ненужного 

Когда на свет появилась моя дочь Вера, я работала вице-президентом фармкомпании, и уже через четыре часа после родов отвечала на рабочую почту. Но в тот момент мне стало ясно: личное время больше не принадлежит только мне. Теперь это наше время — мое и моего ребенка. Все, что касается работы, должно стать максимально эффективным. Неважные задачи, встречи, коммуникации, контакты — отпали автоматически. 

Roman Samborskyi

Заботиться о самочувствии

Рабочая тревога часто связана не с самими задачами, а с психосоматическим состоянием человека. Выспался ли он? Поел вовремя? Есть ли фоновый стресс — болезнь близкого, личные сложности, перегруз? Поддерживайте себя в разных сферах жизни, иначе теряется фокус и снижается устойчивость. 

Дать себе время поволноваться — но ограниченное

Иногда беспокойство неизбежно — к примеру, перед важной встречей или экзаменом. Недавно я сдавала аттестационный кейс для Школы продюсирования Николая Картозия при МГУ. Что помогло?

  1. Заранее определила удобное время для выполнения работы — утренние часы, когда я в ресурсе. 
  2. Продумала, как создать комфортную среду: тишина, кружка чая, минимум отвлекающих факторов.
  3. Только потом нажала кнопку «Старт», получила билет и сдала кейс в выбранное время.

Проживать волнение нормально, но лучше выделить на это полчаса, а не растягивать на три дня. Я всегда напоминаю себе, что любая тревога заканчивается

Обращаться за поддержкой к близким

Иногда важно поделиться своими переживаниями по поводу работы — с семьей, друзьями, коллегами. Когда я проговариваю ситуацию, тревога снижается. А еще можно услышать полезную обратную связь. 

Продумать разные сценарии развития событий

Если передо мной сложная задача, я мысленно проигрываю варианты финала:

  • Что, если все пойдет неудачно?
  • Если получится, но не идеально?
  • Если все сложится наилучшим образом?

Это просто упражнение помогает вернуть ощущение контроля. Ты заранее знаешь, чего боишься — и что будешь делать в любом случае.

Roman Samborskyi

Использовать еженедельное и долгосрочное планирование

Прежде, чем окунуться в рабочий поток, каждое воскресенье вечером составляю to-do list на неделю

  1. Заношу в календарь все: рабочие встречи и задачи; личные дела, спорт, отдых; занятия и расписание ребенка. Если что-то не зафиксировано, значит, с вероятностью 99%  просто выпадет из памяти.
  2. Подчищаю долги: кому не ответила в конце прошлой недели, что не занесла в график? 
  3. Выделяю самое важное на этой неделе — не просто список задач, а реальный фокус. 

Также применяю долгосрочное планирование. Каждый январь формулирую все, что хочу реализовать в течение года. Распределяю цели поквартально: что и когда должно быть сделано или запущено, где будет отдых, перезагрузка, осмысление проектов. Это моя устойчивая многолетняя практика. Летом, в июне-июле, после дня рождения возвращаюсь к этим планам и пересматриваю их с учетом новых вводных и возможностей.

Обращаться за экспертизой, если задача выходит за рамки

Сложный проект — это тот, по которому мне приходится заново искать профильных специалистов и выстраивать нетворкинг. Если понимаю, что знаний не хватает (а это почти всегда так в новых масштабных задачах), знаю: я не буду делать его одна. Нужно подготовить команду. Причем команда — это не только те, кто будет работать со мной над проектом, но и эксперты, у которых можно учиться.

Я всегда обращаюсь к людям, которые могут поделиться опытом: беру консультации, прошу совета, спрашиваю, как лучше подойти, где подстраховаться, где найти нужный контакт. Зачем вставать на грабли, если кто-то уже это проходил и может показать, как их обойти? 

Учитывать рост нагрузки ближе к дедлайну

Грандиозные задачи требуют строгого менеджмента и распределения ресурсов. И очень важно понимать: чем ближе к финалу, тем больше вовлеченность в работу. 

Обычно под сдачу проекта нагрузка резко возрастает — и к этому нужно быть готовым. Я заранее закладываю это в календарь, пересматриваю личное время и беру на себя ответственность за итоговый результат. Особенно если кейс — мой, или я сама за него взялась.

Отмечать завершение проекта и подводить итоги

Советую не просто поставить точку, а зафиксировать:

  • что получилось хорошо,
  • что можно было сделать по-другому,
  • какие контакты стоит сохранить,
  • как представить сделанное в портфолио. 

После каждого большого кейса я обязательно говорю «спасибо» — команде, себе и заказчикам за доверие. А еще полезно визуализировать результат заранее — представить, что все получилось. Это придает сил и помогает пройти путь увереннее.

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Люди:
Александра Глазкова (Тутова)

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