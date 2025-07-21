Как перестать паниковать из-за рабочих задач и легко с ними справляться: 11 практических (и действенных!) советов от топ-менеджера

Учиться расставлять приоритеты

На старте карьеры я успела поработать персональным ассистентом у руководителей трех компаний («Платонов и Партнеры», Johnson Controls, BIOCAD). Это был период, когда все горело, казалось срочным и важным. Тогда я научилась разделять задачи на следующие группы:

а) что важно сделать здесь и сейчас,

б) что нужно запустить в работу,

в) что стоит делегировать,

г) что — отложить или отменить.

По сути, это была ежедневная практика матрицы Эйзенхауэра и обучение тайм-менеджменту. Для молодых людей, которые хотят построить карьеру в корпоративном мире, персональный ассистент — идеальная должность.

Если можно сделать задачу в ближайший час — сделать сразу

Я писала протоколы совещаний прямо во время встречи. После нее уходило не больше 10 минут на финальную правку — и документ уже был у руководителя на почте. До сих пор удивляюсь, когда вижу, как материалы присылают на следующий день или позже — особенно сейчас, когда такие задачи легко автоматизировать с помощью ИИ.

Отказываться от ненужного

Когда на свет появилась моя дочь Вера, я работала вице-президентом фармкомпании, и уже через четыре часа после родов отвечала на рабочую почту. Но в тот момент мне стало ясно: личное время больше не принадлежит только мне. Теперь это наше время — мое и моего ребенка. Все, что касается работы, должно стать максимально эффективным. Неважные задачи, встречи, коммуникации, контакты — отпали автоматически.