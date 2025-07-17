Как легко выдерживать трудности (но не быть терпилой)? Нейросоветы от современных ученых и античных философов-стоиков

Музоний Руф и важность практики

Один из великих римских стоиков Гай Музоний Руф подчеркивал: чтобы научиться жить как стоик, нужно постоянно практиковаться. Это контрастирует с попытками изучить стоицизм, используя исключительно или преимущественно интеллектуальные средства. Музоний приводит несколько аналогий в подтверждение своей точки зрения, в том числе говорит о различии в мастерстве музыкантов, один из которых обучался игре на инструменте по книгам, а другой — в ходе практических занятий.

Тренировка ума и тела имеет прямое отношение к стресс-толерантности. Одна из ключевых идей стоицизма заключается в том, что невзгоды дают возможности для роста. Приучив себя сознательно делать то, что трудно (но не опасно), мы нарастим свою «мышцу стресс-толерантности».

Возьмем, к примеру, плавание в холодной воде. До нас не дошли письменные свидетельства о том, что древние стоики практиковали холодные обливания, ледяные ванны или душ. Многие современные стоики используют эти методы для повышения психологической выносливости. Хотя это не является обязательным компонентом философии стоицизма, стоит отметить, что холод стимулирует естественную реакцию организма на стресс, включая выброс таких гормонов, как адреналин, норадреналин и эндорфины. Когда мы окунаемся в бассейн с холодной водой или заходим в океан, первые ощущения весьма неприятны, но потом мы адаптируемся. То же самое можно сказать и о стрессовых ситуациях. Они неизбежны, но, если мы научимся их принимать, первоначальный дискомфорт пройдет, и мы сможем плыть вперед, вместо того чтобы выскакивать из воды.

Военные говорят: «Тренируйтесь так, будто вы сражаетесь, и сражайтесь так, будто тренируетесь». Стоическая мудрость подсказывает: если мы хотим научиться переносить дискомфорт, неизбежный в нашей жизни, нужно сознательно устраивать для себя стрессовые ситуации.

Развитие навыков стресс-толерантности

Навыки стресс-толерантности лучше всего развивать посредством регулярной практики, включающей экспозиции дискомфорта. Главное здесь — правильный настрой. Если видеть в этой практике возможность чему-то научиться, а не мучительное испытание, она будет гораздо эффективнее. Чем разнообразнее типы дискомфорта в экспозициях, тем более разносторонний опыт вы получите. Полезно разбить упражнения по типам дискомфорта: физический, эмоциональный и когнитивный, а затем выбрать то, что может стать частью вашего ежедневного или еженедельного распорядка. Возьмите на вооружение некоторые из перечисленных ниже практик на развитие стресс-толерантности и терпимости к дискомфорту.

Физический дискомфорт:

Принимать холодный душ.

Периодически отказываться от любимой еды или добавления сахара в чай (кофе).

Отказываться от использования лифта.

Парковаться за несколько кварталов от места назначения, чтобы пройтись пешком.

Стоять в планке и выполнять другие физические упражнения.

Держать в руке кусочек льда, пока он не растает.

Эмоциональный дискомфорт:

Смотреть фильмы, вызывающие неприятные эмоции.

Читать новости, вызывающие дискомфорт и тревогу.

Вести важные, но тяжелые разговоры.

Прерывать на короткое время текущее занятие и отмечать эмоцию, испытываемую в данный момент.

Вспоминать о чем-то очень желанном, но недоступном и обдумывать это какое-то время.

Когнитивный дискомфорт:

Заниматься деятельностью, которая вам не нравится и требует умственных усилий (например, решать трудную головоломку).

Изучать какие-то темы по предметам, которые вам не даются.

Время от времени вспоминать ситуацию, которая вызывает у вас гнев или печаль, и стараться взглянуть на нее без эмоций, говоря себе: «Я не могу изменить прошлое и поэтому не позволю ему портить мое настоящее и будущее» или «Что было, то прошло, это не помешает мне двигаться вперед».

Определить, какие вещи в вашей жизни давно вас не устраивают. Вместо того чтобы расстраиваться, рассматривать их одну за одной и объективно анализировать; предложить себе совет, который вы дали бы лучшему другу в подобной ситуации.

Выбрав одну или несколько практик, отметьте для себя, как часто будете их применять. Например: