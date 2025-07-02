Гиперконтроль — причина лишнего веса! Почему? И как отпустить ситуацию, чтобы появились силы (и мотивация) стройнеть? Вот 3 сильные техники

Хватит оценивать себя через «нехорошесть» и «недостаточность» — это отнимает уйму сил и тормозит достижение любых целей: от простого отдыха до фигуры мечты! А как быть, если вы контрол-фрик? Выйти из этой роли. Серьезно. Почему капитуляция — лучшая победная стратегия, как найти место силы и восстановиться, что поможет сместить фокус внимания с ветряных мельниц на собственные потребности? Объясняет Анна Сенницкая, практикующий психолог по нарушениям пищевого поведения и диетолог, в книге «Лишний вес не вернется».
Гиперконтроль
Умение планировать и контролировать свою жизнь дает множество преимуществ. Такой человек принимает ответственность за свои действия и их результаты, умеет ставить адекватные цели и преодолевать препятствия на пути к ним. Но, когда эта способность переходит в навязчивую форму гиперконтроля, мы оказываемся неспособны адаптироваться к переменам, принять то, что не в нашей власти, вовремя отступить перед обстоятельствами непреодолимой силы.
Помните строчку о форс-мажоре, которая есть в каждом грамотно составленном договоре? Этот пункт предусматривает ситуации, в которых стороны могут оказаться бессильны выполнять свои обязательства друг перед другом. Если допустить, что все пойдет не по плану, то вместо отчаяния возникнет готовность к любому развитию событий, а значит, как ни парадоксально, — уверенность.
В конце концов мы выживем благодаря тому, что просто позволим неприятностям совершиться и отпустим друг друга с поля боя по взаимному согласию. Гиперконтролирующие люди беззащитны перед ситуацией форс-мажора, потому что не умеют принимать неожиданные события и изменения. Они предъявляют к себе и партнерам чрезмерный уровень требований и не умеют расслабляться, что негативно отражается на психическом и физическом здоровье, но не решает проблему.
Иллюзия всемогущества
Представьте, что вы выходите на ринг с каким-то известным боксером-тяжеловесом, например Николаем Валуевым или Майком Тайсоном. Как вы думаете, сможете ли вы одержать победу? Скорее всего, секунд через 30 вы будете лежать в нокауте или в коме. Допустим, что вас увозят в больницу и каким-то чудом ставят на ноги. Согласитесь, что сказать себе после этого «Надо только больше тренироваться» и пойти учиться боксировать, чтобы впоследствии взять реванш, — это полное безумие.
Или вы идете по улице и встречаете толпу пьяных парней, которые вызывающе себя ведут. Попытаетесь ли вы объяснить им правила хорошего тона и преимущества здорового образа жизни? Взрослому человеку понятно, что ничем хорошим такое общение не кончится. Вы даже не попробуете повлиять на эту глубоко неприятную ситуацию, а постараетесь как можно быстрее уйти с дороги, чтобы сохранить свои жизнь и здоровье для решения тех проблем, которые вам по силам. Если вы, к несчастью, оказались на рельсах и видите несущийся навстречу поезд, то будете раздавлены столько раз, сколько есть у вас в запасе жизней. Машинист не сможет ни повернуть, ни остановиться, а вы будете не в силах помешать поезду, как бы ни были отлично экипированы.
Вспомните любимый фильм с трагическим финалом. Мы знаем конец, мы раз десять его видели, но что-то детское в самой глубине сердца заставляет нас верить, что Джек продержится на проклятой двери до прибытия спасательной шлюпки, а раненый Чапаев доберется до другого берега Урала. Просто остановите фильм. Уйдите с рельсов. Не надо выходить на ринг там, где нас совершенно точно нокаутируют. И если вы волею судьбы оказались на поле боя, то единственное верное решение — сдаться до начала сражения
Скрытые резервы
Когда женщина сдается, отпускает контроль над вещами, на которые не способна повлиять, она наконец может направить освободившуюся энергию и внимание на ключевые для своей собственной жизни сферы, инвестировать ресурсы в свое настоящее и будущее. Например, она может снизить и сохранить вес, получить перспективную профессию, начать новые, вдохновляющие отношения.
Совсем недавно ей казалось, что вести дневник питания слишком тяжело. Но теперь, когда ей не нужно больше контролировать личную жизнь неверного супруга или бороться за мир во всем мире, она оказывается вполне в состоянии организовать собственный режим дня. Крайне важно уметь различать ситуации, которыми управляем не мы, а вот этот «профессиональный боксер».
Следующий шаг — научиться осознанно не включаться в «бой с тенью». Теперь мы можем вернуть свои ресурсы себе и направить их на выстраивание дисциплины питания, создание собственного бизнеса, учебу, укрепление здоровья.
Уход от реальности
По сути, намерение догнать во внешнем облике девушку на 20 лет моложе себя равносильно состязанию в боксе с Майком Тайсоном, вы не находите? Для многих женщин в такой ситуации лишний вес становится способом физически отдалиться от мужа. В действительности женщина уже понимает, что не интересна мужчине, но признать, что все кончено, вне зависимости от того, как она выглядит, невыносимо больно. Вместо того, чтобы раз за разом сталкиваться с пренебрежением, игнорированием, отказом в близости, женщина словно бы сама ставит крест на своей сексуальности, запрещает себе оставаться привлекательной, защищается лишними килограммами. Теперь она может укрыться в созданной иллюзии.
Проще плакать над лишним весом, обвиняя свое тело в охлаждении мужа, чем убиваться над своей неудавшейся жизнью. Ей кажется, что, признав поражение здесь и сейчас, она ставит крест на всем своем будущем. Это ошибка. В действительности, чтобы написать новые страницы в своей судьбе, нужно перевернуть те, на которых не осталось больше свободного места.
Техника «Признать свою слабость и капитулировать»
Вспомните проблемы, для решения которых вы безуспешно перепробовали множество способов. Например, вам так и не удалось повлиять на отношение к себе мужа, справиться с критикой матери, плохой учебой детей, обесцениванием вас начальника и т.д.
Теперь скажите себе вслух: «Я сдаюсь, я бессильна что-либо изменить в этих отношениях, во мнении обо мне этого человека, в его способе действовать и т.д.». И уйдите с «ринга».
Техника «100 желаний»
Напишите на листе бумаги 100 желаний, которые первыми придут вам в голову: от самых значимых и сокровенных до пустяков, от легко реализуемых каждый день до трудно выполнимых, требующих времени и финансовых вложений. Затем выберите из них 20 наиболее важных, но таких, которые можно воплотить в течение месяца, и запланируйте их. Например, вы давно хотели поехать куда-то с подругами с ночевкой в отеле. Или попробовать спа-процедуры. Пойти на популярный мюзикл. Какие изменения происходят в вашем психическом состоянии, когда удается сместить фокус внимания на свои потребности? Влияет ли это на атмосферу в семье?
Техника «Пространство для себя»
Смещение внимания с неразрешимых задач на удовлетворение собственных потребностей начинается с создания личного пространства. Сначала пусть это будет ваша любимая чашка, из которой запрещено пить домочадцам. Потом выберите и оборудуйте в доме «место вашей силы», например кресло под уютным торшером, где вам приятно читать, заниматься рукоделием. Возможно, это будет целая комната, которую вы обставите и декорируете, руководствуясь исключительно собственным вкусом.
Отличный терапевтический способ создать дистанцию между вами и источником переживаний — организовать себе раз в неделю в течение, допустим, месяца ночевки вне дома: в гостинице или у подруги. Таким образом вы освободите не только физическое пространство вокруг себя, но и получите эмоциональную разгрузку, возможность сфокусировать свою внутреннюю силу.
Если в течение долгого времени вам не удается справиться с проблемой, несмотря на множество попыток
- попробуйте найти источник самореализации и признания вне дома и рабочего коллектива, например в сообществах по интересам, на форумах, конференциях, социальных сетях;
- признайте тот факт, что человек, на которого вы пытаетесь повлиять, — самостоятельная личность со своими идеями, предпочтениями, страхами, комплексами. Его выбор или поступки и слова, адресованные вам, не продиктованы вашей «нехорошестью», «недостаточностью». Признайте, что это не относится лично к вам, но и вы не можете на них влиять;
- стремитесь создавать и охранять личное пространство, дистанцируйтесь по мере возможности от людей или ситуаций, которые хотели бы исправить;
- заменяйте саморазрушающие привычки и ритуалы на простые, приятные и полезные действия заботы о себе;
- отпустите контроль над неподвластными вам вещами и инвестируйте освободившиеся силы в действительно важные сферы вашей жизни;
- уйдите с «боксерского ринга» до начала сражения.
Комментарии (0)