Гиперконтроль — причина лишнего веса! Почему? И как отпустить ситуацию, чтобы появились силы (и мотивация) стройнеть? Вот 3 сильные техники

Гиперконтроль

Умение планировать и контролировать свою жизнь дает множество преимуществ. Такой человек принимает ответственность за свои действия и их результаты, умеет ставить адекватные цели и преодолевать препятствия на пути к ним. Но, когда эта способность переходит в навязчивую форму гиперконтроля, мы оказываемся неспособны адаптироваться к переменам, принять то, что не в нашей власти, вовремя отступить перед обстоятельствами непреодолимой силы.

Помните строчку о форс-мажоре, которая есть в каждом грамотно составленном договоре? Этот пункт предусматривает ситуации, в которых стороны могут оказаться бессильны выполнять свои обязательства друг перед другом. Если допустить, что все пойдет не по плану, то вместо отчаяния возникнет готовность к любому развитию событий, а значит, как ни парадоксально, — уверенность.

В конце концов мы выживем благодаря тому, что просто позволим неприятностям совершиться и отпустим друг друга с поля боя по взаимному согласию. Гиперконтролирующие люди беззащитны перед ситуацией форс-мажора, потому что не умеют принимать неожиданные события и изменения. Они предъявляют к себе и партнерам чрезмерный уровень требований и не умеют расслабляться, что негативно отражается на психическом и физическом здоровье, но не решает проблему.

Иллюзия всемогущества

Представьте, что вы выходите на ринг с каким-то известным боксером-тяжеловесом, например Николаем Валуевым или Майком Тайсоном. Как вы думаете, сможете ли вы одержать победу? Скорее всего, секунд через 30 вы будете лежать в нокауте или в коме. Допустим, что вас увозят в больницу и каким-то чудом ставят на ноги. Согласитесь, что сказать себе после этого «Надо только больше тренироваться» и пойти учиться боксировать, чтобы впоследствии взять реванш, — это полное безумие.

Или вы идете по улице и встречаете толпу пьяных парней, которые вызывающе себя ведут. Попытаетесь ли вы объяснить им правила хорошего тона и преимущества здорового образа жизни? Взрослому человеку понятно, что ничем хорошим такое общение не кончится. Вы даже не попробуете повлиять на эту глубоко неприятную ситуацию, а постараетесь как можно быстрее уйти с дороги, чтобы сохранить свои жизнь и здоровье для решения тех проблем, которые вам по силам. Если вы, к несчастью, оказались на рельсах и видите несущийся навстречу поезд, то будете раздавлены столько раз, сколько есть у вас в запасе жизней. Машинист не сможет ни повернуть, ни остановиться, а вы будете не в силах помешать поезду, как бы ни были отлично экипированы.

Просто остановите фильм. Уйдите с рельсов. Не надо выходить на ринг там, где нас совершенно точно нокаутируют.

Вспомните любимый фильм с трагическим финалом. Мы знаем конец, мы раз десять его видели, но что-то детское в самой глубине сердца заставляет нас верить, что Джек продержится на проклятой двери до прибытия спасательной шлюпки, а раненый Чапаев доберется до другого берега Урала. Просто остановите фильм. Уйдите с рельсов. Не надо выходить на ринг там, где нас совершенно точно нокаутируют. И если вы волею судьбы оказались на поле боя, то единственное верное решение — сдаться до начала сражения