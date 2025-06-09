Как найти себя, поднять самооценку, перестать бояться мира после травмирующего детства или абьюза партнера?

Как вернуться к себе после абьюза

Можно ли забыть бывшего, от которого сбежала, ушла, уехала, уползла? Нет! Память не отформатировать. Можно ли вылечить любовную зависимость от бывшего партнера при помощи дружеского секса с ним? Нет! Любовная зависимость не пройдет, если принимать для терапии редкий интим с бывшим. А что поможет? Что делать, если вы увидели сходство между собой и Боженой (героиней, с которой все это произошло. Прим.ред.)? Выполните минимум три шага:

Шаг 1: Определите и назовите все эмоции, которые испытываете по поводу бывшего партнера (и убеждения в его адрес, особенно заострите внимание на руминациях — это назойливые, повторяющиеся неприятные или приятные воспоминания, мысли).

Часто сталкиваюсь в практике психолога с непониманием клиентами собственных эмоций. Спрашиваю у клиентки: «Что ты почувствовала, когда вы расстались?» Ответ: «Меня словно обухом по голове ударили, словно бетонной плитой придавили». «А какие эмоции ты испытала?» — уточняю. «Словно в землю вдавило все тело», — слышу в ответ. Это не эмоции, которых может быть при разрыве (даже абьюзивных) отношений несколько: от грусти до злости, от вины до радости.

Каждую эмоцию необходимо выявить и привязать к мысли, ее вызвавшей, например, клиентка думает: «Я все пропердела», — и испытывает вину, стыд, грусть, злость (на себя).

Навык определять и называть собственные эмоции — это шаг к адекватной самооценке.

Научиться различать свои психические реакции в тех или иных ситуациях помогут занятия с психологом, знакомым с Теорией эмоциональных схем Роберта Лихи и практикующим в рамках данной модальности, вышедшей из когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Но вы можете сначала найти в интернете не специалиста по ментальному здоровью, а колесо эмоций Роберта Плутчика. Этот американский психолог, профессор нарисовал понятную «ромашку» из восьми базовых эмоций и их градаций в зависимости от интенсивности (например, печаль переходит в грусть, а та может стать горем). Распечатайте в цвете или сохраните себе в телефон и отслеживайте свои реакции на возникающие мысли, происходящие события.

Также изучите в качестве библиотерапии книги об эмоциях (даже рассчитанные на детскую аудиторию, совсем простые). Еще посмотрите мультики «Головоломка», «Головоломка 2», «Я краснею» и другие в качестве кинотерапии. Обязательно после просмотра письменно ответьте на вопросы: «А как я ощущаю показанные эмоции», «Как я себя веду, гневаясь, брезгуя, радуясь, боясь и так далее», «Чему я научилась у персонажей мультиков?».

Дополнительно вы можете (учитывая дисклеймер о надуманности сюжета) посмотреть первый сезон сериала «Обмани меня» (Lie to Me) 2009–2011 годов выпуска. В некоторых переводах он называется «Теория лжи», и в начальной заставке кино уже показаны внешние проявления некоторых эмоций. Но, повторюсь, не принимайте в этом сериале все на веру. Доктор Лайтман иногда врет.

Если после предложенного выше вы все-таки не можете отличить «ужас» от «придавило бетонной плитой», «возбуждение» от «бабочки порхают в животе», «восторг» от «мед течет по венам», то обратитесь к специалисту в области ментального здоровья

Шаг 2: Примите названные эмоции и проработайте (опровергните по возможности) мысли, их вызывающие.

Руминации мешают принять мысли и вызванные ими эмоции, поскольку заставляют большинство людей сожалеть о сделанном или несделанном. Например, клиентка думает: «Как я попалась в лапы абьюзера, я могла заметить “красные флаги”, где же я промахнулась?» — и обмусоливает в голове варианты, прокручивает прошлое раз за разом, вместо того чтобы жить настоящим, быть в «здесь и сейчас», вместо того чтобы принять эмоции.

Шаг 3: Письменно определите, какие и с каким человеком отношения вы желаете построить в будущем.

Цель тут, думаю, понятна — это планирование будущего, формирование перспективы. Иначе будет страшно выйти из жестоких отношений в никуда. Или при разрыве связи снова в партнеры будет выбран, например, владелец аттракциона «Эмоциональные качели». Важно понять, что трудно будет в любом случае, но с визуализацией будущего легче.