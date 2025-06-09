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Психология

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Как найти себя, поднять самооценку, перестать бояться мира после травмирующего детства или абьюза партнера?

Избавиться от навязчивых страхов «Все будет плохо!», искоренить зудящее убеждение «Меня никто не полюбит просто так, надо соответствовать» — сложно (особенно если корни проблемы уходят в детство), но возможно и нужно! Упражнения по установке границ, эмоциональный дневник, полезные книги и даже мультфильмы — советует (и разбирает на примерах из практики) психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Петр Галигабаров в книге «Отцы и дочери».

Roman Samborskyi

Как поднять романтическую самооценку

Кристина верит на уровне глубинных убеждений, что недостойна любви. «Меня никто и никогда не полюбит», — эта формулировка идеи сама по себе содержит когнитивную ошибку «СверхОбобщение». «Никто», «Никогда» — это выводы, сделанные в детстве на основе отношений с отцом, которые превратились в глобальный ментальный фильтр. Через него Кристина смотрит на мир вокруг, присматриваясь к тем, кто доказывает поведением идею: «Меня никто и никогда не полюбит». У девушки есть правило: «Надо быть удобной, надо ублажать других, чтобы тебя любили и уважали». Стабильность ее самооценки зависит от чужого мнения. Кристине потребуется научиться условно принимать сторонние суждения о себе и гибко отстаивать личностные границы.

Что делать, если вы увидели сходство между собой и Кристиной?

Возьмите ручку и бумагу, организуйте себе свободное время и спокойное место, ответьте на вопросы:

  1. Каковы мои физические, сексуальные, временные, материальные, психологические, интеллектуальные границы?
  2. Что со мной можно делать в физическом плане, в сексуальном?
  3. Можно ли нарушать оговоренные со мной временные сроки?
  4. Можно ли брать мои вещи или деньги, какие и кому?
  5. Можно ли меня обесценивать, унижать, вызывая негативные эмоции и нарушая психологическое здоровье?
  6. Согласна ли я на нарушение интеллектуальных границ или считаю, что имею право на свое мнение по различным вопросам, а окружающие имеют право на свое?

Описанное упражнение потенциально позволит лучше понять себя!

Что еще сделать:

Выпишите на бумагу всех значимых мужчин, начиная с отца или отчима и проведите сравнение: чем похожи, чем различаются? Это позволит объективно оценить, кого вы выбираете для создания партнерских отношений, обратить внимание на мужчин с отличными чертами мышления и поведения.

Если физически ни отца, ни отчима не было, то стоит держать в уме, что отец, в любом случае, был, просто он отсутствовал. Если, как Кристина, от нестерпимой боли вы используете сэлф-харм, то есть самоповреждение, чтобы через страдания тела снизить агонию в душе, — обратитесь к когнитивно-поведенческому психологу или психотерапевту. Почему? Самоповреждение потенциально опасно для физической жизни. Например, актриса Анджелина Джоли так чуть не отправилась к праотцам, нанося себе раны.

Запомните, пожалуйста: для того, чтобы поверить в функциональную идею «Меня можно полюбить такой, какая я есть», требуется время и навык безусловной любви к себе. Навык как мышца, его можно натренировать.

Roman Samborskyi

Что делать, если в вас воспитали страх перед окружающим миром

Работа с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) непростая и длительная, хотя все зависит от личных особенностей клиента, его истории, мотивации. Надя взрослела как хрупкое растение, трепетно и навязчиво оберегаемое значимыми взрослыми. В результате она начала верить: «Мир небезопасен. Я обязательно заболею и от этого умру». Ей потребуется научиться оспаривать и подвергать сомнению ошибочные мысли о собственной уязвимости, вызывающие страх, ужас.

Что делать, если вы увидели сходство между собой и Надеждой?

Начните с поиска мотивации решить проблему! Возьмите ручку и бумагу, обеспечьте спокойное место, время и письменно подробно ответьте на вопросы:

  1. Если я продолжу верить в идею «Мир опасен, я обязательно заболею и умру», то какой будет моя жизнь через год?
  2. Если я попробую верить в идею «Мир может быть опасен, но у меня достаточно ресурсов, сил, чтобы наслаждаться жизнью», то какой будет моя жизнь через год?

Исследование 657 пациентов с депрессией в психосоматической клинике Германии показало: те, кто определил цели как движение к положительным изменениям, продемонстрировали лучшие симптоматические улучшения. Поэтому визуализируйте мысленно или нарисуйте, насколько приятнее станет жизнь после снижения вашего ОКР!

Поскольку существуют исследования, доказывающие большую эффективность совмещения графики и текста, нарисуйте воплощение веры в более адаптивную идею или сделайте коллаж с вырезками из журналов. Таким образом, используя когнитивно-поведенческую арт-терапию, вы сможете больше поверить в то, что у вас достаточно ресурсов, сил, чтобы наслаждаться жизнью, строить любящие отношения с собой и окружающими.

Из релаксационных техник Надежде легче всего дается арт-терапия, основанная на осознанности (MBAT, mindfulness based art therapy). Она и расслабляет, и тренирует осознанность, и помогает справляться с навязчивыми повторяющимися мыслями (руминациями).

  1. Например, каждый вечер в течение пяти минут Надя рисует какой-нибудь свой страх, фокусируясь на тактильных ощущениях.
  2. Все свое внимание она уделяет прикосновению карандашей, фломастеров к коже. Она закрывает глаза и погружается в осязание, водя грифелем по бумаге.
  3. Дышит при этом через ноздри, растягивая выдох и вдох, округляя живот, сохраняя осанку уверенного в себе человека, расправив плечи, раскрыв грудь.
  4. Свои рисунки Надя не выбрасывает, шутит, что устроит когда-нибудь выставку.

Используйте опыт Надежды! Начните рисовать собственные страхи, предварительно посоветовавшись с когнитивно-поведенческим психологом, психотерапевтом, лечащим врачом. Помните, диагноз ОКР может поставить только врач! Лечение расстройства осуществляйте совместно со специалистами в области ментального здоровья.

Prachova Nataliia

Как вернуться к себе после абьюза

Можно ли забыть бывшего, от которого сбежала, ушла, уехала, уползла? Нет! Память не отформатировать. Можно ли вылечить любовную зависимость от бывшего партнера при помощи дружеского секса с ним? Нет! Любовная зависимость не пройдет, если принимать для терапии редкий интим с бывшим. А что поможет? Что делать, если вы увидели сходство между собой и Боженой (героиней, с которой все это произошло. Прим.ред.)? Выполните минимум три шага:

Шаг 1: Определите и назовите все эмоции, которые испытываете по поводу бывшего партнера (и убеждения в его адрес, особенно заострите внимание на руминациях — это назойливые, повторяющиеся неприятные или приятные воспоминания, мысли).

Часто сталкиваюсь в практике психолога с непониманием клиентами собственных эмоций. Спрашиваю у клиентки: «Что ты почувствовала, когда вы расстались?» Ответ: «Меня словно обухом по голове ударили, словно бетонной плитой придавили». «А какие эмоции ты испытала?» — уточняю. «Словно в землю вдавило все тело», — слышу в ответ. Это не эмоции, которых может быть при разрыве (даже абьюзивных) отношений несколько: от грусти до злости, от вины до радости.

Каждую эмоцию необходимо выявить и привязать к мысли, ее вызвавшей, например, клиентка думает: «Я все пропердела», — и испытывает вину, стыд, грусть, злость (на себя).

Навык определять и называть собственные эмоции — это шаг к адекватной самооценке.

Научиться различать свои психические реакции в тех или иных ситуациях помогут занятия с психологом, знакомым с Теорией эмоциональных схем Роберта Лихи и практикующим в рамках данной модальности, вышедшей из когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Но вы можете сначала найти в интернете не специалиста по ментальному здоровью, а колесо эмоций Роберта Плутчика. Этот американский психолог, профессор нарисовал понятную «ромашку» из восьми базовых эмоций и их градаций в зависимости от интенсивности (например, печаль переходит в грусть, а та может стать горем). Распечатайте в цвете или сохраните себе в телефон и отслеживайте свои реакции на возникающие мысли, происходящие события.

Также изучите в качестве библиотерапии книги об эмоциях (даже рассчитанные на детскую аудиторию, совсем простые). Еще посмотрите мультики «Головоломка», «Головоломка 2», «Я краснею» и другие в качестве кинотерапии. Обязательно после просмотра письменно ответьте на вопросы: «А как я ощущаю показанные эмоции», «Как я себя веду, гневаясь, брезгуя, радуясь, боясь и так далее», «Чему я научилась у персонажей мультиков?».

Дополнительно вы можете (учитывая дисклеймер о надуманности сюжета) посмотреть первый сезон сериала «Обмани меня» (Lie to Me) 2009–2011 годов выпуска. В некоторых переводах он называется «Теория лжи», и в начальной заставке кино уже показаны внешние проявления некоторых эмоций. Но, повторюсь, не принимайте в этом сериале все на веру. Доктор Лайтман иногда врет.

Если после предложенного выше вы все-таки не можете отличить «ужас» от «придавило бетонной плитой», «возбуждение» от «бабочки порхают в животе», «восторг» от «мед течет по венам», то обратитесь к специалисту в области ментального здоровья 

Шаг 2: Примите названные эмоции и проработайте (опровергните по возможности) мысли, их вызывающие.

Руминации мешают принять мысли и вызванные ими эмоции, поскольку заставляют большинство людей сожалеть о сделанном или несделанном. Например, клиентка думает: «Как я попалась в лапы абьюзера, я могла заметить “красные флаги”, где же я промахнулась?» — и обмусоливает в голове варианты, прокручивает прошлое раз за разом, вместо того чтобы жить настоящим, быть в «здесь и сейчас», вместо того чтобы принять эмоции.

Шаг 3: Письменно определите, какие и с каким человеком отношения вы желаете построить в будущем.

Цель тут, думаю, понятна — это планирование будущего, формирование перспективы. Иначе будет страшно выйти из жестоких отношений в никуда. Или при разрыве связи снова в партнеры будет выбран, например, владелец аттракциона «Эмоциональные качели». Важно понять, что трудно будет в любом случае, но с визуализацией будущего легче.

предоставлено пресс-службой издательства «БОМБОРА»

Что еще поможет разорвать связь с токсичным прошлым

В качестве библиотерапии порекомендую книгу «Взрослые дети алкоголиков: семья, работа, отношения» Джанет Войтиц. Эта книга, основанная на большом практическом опыте автора, подходит и давно выросшим детям наркоманов, нарциссов, религиозных фанатиков и прочих нестабильных родителей.

Также поищите в месте своего проживания группы психологической помощи созависимым и/ или взрослым детям алкоголиков, наркоманов под руководством грамотного специалиста. В наше время вы можете примкнуть и к работе онлайн. Поскольку я имею опыт ведения когнитивно-поведенческих групп по проживанию горя, снижению тревожности, то могу рекомендовать встречи этого направления психотерапии (КПТ направления) — они обычно хорошо структурированы и обучают инструментам самопомощи.

Я сталкивался с мнением, что «нытье на встречах для созависимых» или делает хуже, или не помогает. Хочу здесь привести слова девушки — первообраза Божены:

«Когда я впервые пришла по твоей рекомендации на встречу для детей алкоголиков, то в душе смеялась над этими убогими, хнычущими по поводу своего детства. Потом я рассказала, как спасала старшего брата от гонявшегося за ним с топором обдолбанного отца, как дралась со Стасом, доказывая свое право общаться с подругами, как насильно в старших классах средней школы оформляла мать в рехаб… Все слушали открыв рот. А потом ко мне подошли несколько девочек и сказали, что я их героиня, что им стало легче после моего рассказа. Одна даже попросила разрешения меня обнять. Я разрешила, хотя мне было не особо приятно».

Спустя пару месяцев Божена поделилась:

«Теперь я понимаю, что моя защита от эмоций была как панцирь, что я обесценивала и свои эмоции, и чужие… А встречи и вправду помогают. Я вижу, что не одна жила в аду, что есть надежда исправить свою жизнь».

Вот такие слова. Вместо вывода: просто «пилить опилки», то есть вспоминать и обвинять в своих страданиях родителей, малоэффективно, поэтому найдите группу, в которой будут и обучение способам самопомощи, и проработка ваших дисфункциональных убеждений о себе, окружающих, будущем.

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