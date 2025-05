И все-таки: сколько нужно спать? Что происходит в мозге ночью? Правда, что у некоторых людей есть ген, который помогает высыпаться за 3 часа?

Противоалармический ликбез. Новость о мутации в гене SIK3, который отвечает за потребность в отдыхе, — интересный инфоповод, но не глобальный прорыв. Во-первых, это не единственный ген, особенности кода которого связаны с феноменально коротким сном (ученые Калифорнийского университета знают еще, как минимум, четыре!). Во-вторых, выводы самого исследования предваряются словом «вероятно» (читаем оригинальную публикацию в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences!) — их нужно аргументировать, собирать доказательную базу, и это нормально. В-третьих, эксперименты проходили на мышах, и еще предстоит проверить, в какой степени мутация влияет на человека. Наконец, сами ученые отмечают, что такие генетические особенности — редкость. Так что спите свои семь-восемь часов, друзья. И вот, почему.

Пора спать — чем ночной сон так важен?

Сон — без преувеличения один из важнейших биологических процессов, обеспечивающих гармоничную работу нашего организма. Он оказывает колоссальное влияние на здоровье нервной системы, участвуя в регуляции процессов памяти, концентрации, эмоциональной устойчивости и многих других аспектах психической деятельности.

Ключевую роль в засыпании и поддержании сна играет гормон мелатонин, вырабатываемый в эпифизе (шишковидной железе). Его концентрация повышается в темное время суток, что запускает ряд изменений в организме — расслабление и переход к состоянию покоя.

«Мужчинам необходимо спать не менее 7 часов, женщинам — не менее 8 часов. Если у вас высокие показатели депрессивности или апатии — рекомендовано увеличение продолжительности в индивидуальном порядке. Но совершенно точно стоит ложиться раньше. Это обусловлено временем, которое необходимо на прохождение всех фаз сна. Каждая из них имеет свое влияние на работу нервной системы и процессы восстановления в организме» — отмечает Таисия Потевская, психолог, преподаватель международного института психологии Smart.

Разбираемся, из чего состоит такой (казалось бы) понятный процесс ночного отдыха.

1. Фаза медленного сна (NREM)

Первая стадия (N1): полудрема, переходное состояние между бодрствованием и «отключением». Мозг начинает замедлять активность, однако человек еще может реагировать на внешние раздражители.

Вторая стадия (N2): в этой стадии появляется особый тип брейн-активности — «сонные веретена». Происходит дальнейшее снижение возбуждения нервных клеток, подготовка организма к более глубокому сну.

Третья (глубокая) стадия (N3): именно во время нее идет активная регенерация клеток, синтез белка, восстановление энергетических запасов. Мозг в этот период наиболее «отключен» от внешних стимулов, а нервная система получает максимум отдыха.

2. Фаза быстрого сна (REM)

Ее главная особенность — интенсивная работа мозга, которая сопровождается быстрыми движениями глаз под закрытыми веками. В этот период мы видим фантастические сюжеты на грани триллера The Weekend и кукольных мультфильмов, происходит переработка и консолидация полученных за день знаний и впечатлений. REM-сон крайне важен для формирования памяти, укрепления эмоциональных связей, а также для психической стабилизации. Если эта фаза систематически нарушается, человек может испытывать повышенную тревожность и нарушение когнитивных функций.

Во время REM в нервной системе запускаются процессы, способствующие очищению мозга от токсичных продуктов метаболизма. Исследования показывают, что во сне улучшается отток интерстициальной жидкости — это помогает удалять белки и продукты жизнедеятельности нейронов, накапливающиеся в дневное время.

Кроме того, в этом состоянии усиливается нейропластичность — способность мозга перестраиваться, формировать новые связи между нейронами. Это критически важно для обучения, адаптации к изменениям внешней среды и восстановления после травм, а также играет фундаментальную роль и в работе памяти! Дело в том, что в процессе ночного отдыха наша голова сортирует и структурирует полученную за день информацию, помогая запоминать важные детали и детоксицироваться от «лишней» информации.