Почему кружится голова? Вот безобидные причины, рэд-флаги и еще 8 превент-упражнений, чтобы прокачать вестибулярный аппарат

Кому неприятно, если мир вращается вокруг него? Человеку, столкнувшемуся с головокружением! Может ли оно произойти, если со здоровьем все, в целом, ок, когда точно подумать о визите к неврологу, а когда — к эндокринологу, и как хождение вокруг стула поможет перезагрузить мозг (главный шаг в профилактике!) — объясняет врач-невролог Иоланта Лялите в книге «У меня есть мозг».
Причины головокружений
Есть причины безобидные. Голова может «кружиться»:
- после долгой поездки,
- после катания на аттракционах,
- после шумных мероприятий или употребления алкоголя,
- во время беременности,
- после родов,
- в начале менструального цикла.
А есть и серьезные, требующие принятия срочных мер, варианты. Например, в некоторых случаях при инсульте именно головокружение будет основной жалобой. В подавляющем большинстве случаев головокружение успешно лечится. Поэтому так важно добиваться от врача внимательного осмотра, а при необходимости — обследования, адекватного диагноза и лечения.
Первый вопрос, который врач задает пациенту с головокружением: «Как кружится голова? Будто все предметы крутятся вокруг тела или тело крутится в пространстве? Или же ощущения в самой голове, а тело и пространство стоят на своем месте?»
Ответ на этот вопрос позволяет сделать важное заключение: мы имеем дело с так называемым системным головокружением или несистемным. В первом случае, когда пациент столкнулся с системным головокружением и ощущает движение пространства или себя в пространстве, мы делаем выводы о вероятном поражении вестибулярной системы. Круг поиска сужается, проблему найти становится легче. Среди диагнозов, проявляющихся системным головокружением: ДППГ (доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение), болезнь Меньера, вестибулярный неврит, вестибулярная мигрень, инсульт и некоторые другие.
Если жалобы на НЕсистемное головокружение, то тут могут прятаться как неврологические заболевания, так и, казалось бы, вовсе не связанные с головой: болезни сердца, крови, эндокринной системы, психические расстройства... Потребуется более тщательное обследование, чтобы не пропустить анемию, аритмию, сахарный диабет и другие неприятности.
Самый распространенный случай
Персистирующее постурально-перцептивное головокружение (ПППГ) — наиболее частая причина головокружений, при которых больной жалуется на неустойчивость, ощущение шатания при ходьбе, как будто качает на волнах. Человек почти постоянно ощущает неустойчивость в вертикальном положении, а при движении состояние ухудшается. Также присутствуют жалобы на необходимость постоянно контролировать походку, чтобы не шатало. При этом со стороны пациент выглядит устойчивым, его качания и шатания заметны лишь ему самому. В положении лежа больной отмечает значительное улучшение или даже полное прекращение симптомов.
! Данный недуг возникает из-за сбоя «программного обеспечения» в мозге. Такое может происходить из-за перенесенной болезни.
После ряда заболеваний, сопровождающихся головокружением и шаткостью (например, тот же вестибулярный нейронит, ДППГ, болезнь Меньера, тревожно-депрессивное расстройство, анемия), головной мозг адаптируется к неустойчивости настолько, что возврат к уже непривычной для него устойчивости воспринимается как патология. Иногда мозг в состоянии достаточно быстро перестроиться на новую норму, и тогда шаткость пропадает. Но если этого не происходит — привет, ПППГ.
Во-первых, важно уточнить, что лечение ПППГ может быть сложнее, чем лечение заболеваний, которые к нему привели. Поэтому так важно вовремя обращаться к врачу и лечить причину головокружения, не доводя до осложнений! Используются различные способы обратного «перепрограммирования» мозга: вестибулярная гимнастика, когнитивно-поведенческая психотерапия, а также при необходимости антидепрессанты.
Основной принцип для больных ПППГ — больше движений, вестибулярных нагрузок и физической активности. Пациенты же, наоборот, стремятся меньше двигаться и не провоцировать неприятные ощущения, что лишь усугубляет течение заболевания. «Перезагрузка» мозговой системы в данном случае требует избавления от тревожности и охранительного поведения. Чем больше сигналов от активных движений поступает в мозг, тем быстрее он обучается и адаптируется.
Как себе помочь, если вы столкнулись с головокружением
Если голова закружилась внезапно, в первую очередь необходимо оценить безопасность обстановки. За что-то схватитесь, попросите помощи у окружающих, отойдите от опасного места (например, если стоите на краю платформы в метро), остановите машину, если вы за рулем. Не закрывайте глаза: это может усилить головокружение. Зафиксируйте взгляд на неподвижном предмете. Если есть вероятность инсульта (симптомы инсульта обсудим в отдельной главе) — вызовите скорую помощь.
Если головокружения для вас регулярная история, поделюсь несколькими наиболее эффективными упражнениями вестибулярной гимнастики, которые помогают тренировать вестибулярный аппарат и устойчивость.
№ 1. Садимся устойчиво на неподвижную поверхность (вокруг предметы также неподвижны, в дороге не выполняем!), устанавливаем карточку с надписью перед глазами на расстоянии вытянутой руки и начинаем медленно вертеть головой вправо-влево, при этом фокусируя взгляд на надписи. Постепенно увеличиваем скорость поворотов, амплитуду движения, продолжая фокусироваться на надписи. Такое упражнение на первых порах может ухудшить головокружение, однако это временный эффект. Регулярные упражнения тренируют вестибулярный аппарат и адаптируют состояние. Повторять подходами по 1 минуте 3–5 раз в день.
№ 2. Если вы освоили первое упражнение, усложняйте: крутите головой с более высокой скоростью (главное — сохраняйте фокусировку на надписи), добавляйте продолжительность и количество подходов, выполняйте упражнение стоя и затем стоя на мягкой поверхности, стоя на одной ноге, добавляйте движущиеся предметы вокруг (например, делайте упражнение на улице с интенсивным движением или перед телевизором).
№ 3. Следующее упражнение — продвинутая версия предыдущего. Не только двигайте головой, фокусируя взгляд на надписи, но и перемещайте саму карточку с надписью. Например, голову поворачивайте влево, а карточку в это время отводите рукой вправо. И наоборот, по очереди, от медленных поворотов до всё более интенсивных. Аналогично добавляйте движения головой и карточкой в вертикальной плоскости. Постепенно усложняйте упражнения, используя советы из предыдущего пункта. Главный принцип — не теряйте фокус зрения на надписи.
Что еще (не) делать
Также рекомендуются упражнения [для прокачки вестибулярного аппарата], которые намеренно ведут к укачиванию и головокружениям. Например:
- ходить вокруг стула,
- кружиться вокруг себя,
- крутить и качать головой с открытыми и закрытыми глазами,
- фокусировать взгляд на пальце, перемещая его из близи вдаль и обратно,
- упражнения на балансировку (в том числе с использованием различных балансиров и стабилоплатформ).
! Перед проведением вестибулярной гимнастики рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.
Чего не нужно делать, если у вас кружится голова:
- Принимать длительно так называемые вестибулярные супрессанты (препараты от укачивания и тошноты), так как это замедляет восстановление; рекомендован прием препаратов до трех дней.
- Придерживаться охранительного режима, снижая двигательную активность и те нагрузки, которые провоцируют усиление головокружения. Эффект от такой тактики обратный вестибулярной гимнастике — ухудшение прогноза выздоровления и хронизация головокружений.
- 3. Принимать бетагистин при любых видах головокружения. Этот препарат назначается при редкой болезни Меньера, и то данные исследований об эффективности противоречивы. И, как мы уже обсудили выше, иногда он может быть назначен со слабым ожидаемым эффектом при ДППГ, если не помогли специальные маневры.
Несмотря на показания, зачастую бетагистин принимают пациенты с любыми причинами головокружений и шума в ушах. В таком случае препарат становится пустышкой, высасывает деньги из кармана пациента и создает мнимое ощущение проводимого лечения. Все это — вместо того, чтобы найти истинный диагноз и своевременно лечить его согласно эффективным рекомендациям.
Редакция напоминает, что материал не может использоваться для самодиагностики, а медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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