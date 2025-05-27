Почему кружится голова? Вот безобидные причины, рэд-флаги и еще 8 превент-упражнений, чтобы прокачать вестибулярный аппарат

Причины головокружений

Есть причины безобидные. Голова может «кружиться»:

после долгой поездки,

после катания на аттракционах,

после шумных мероприятий или употребления алкоголя,

во время беременности,

после родов,

в начале менструального цикла.

А есть и серьезные, требующие принятия срочных мер, варианты. Например, в некоторых случаях при инсульте именно головокружение будет основной жалобой. В подавляющем большинстве случаев головокружение успешно лечится. Поэтому так важно добиваться от врача внимательного осмотра, а при необходимости — обследования, адекватного диагноза и лечения.

Первый вопрос, который врач задает пациенту с головокружением: «Как кружится голова? Будто все предметы крутятся вокруг тела или тело крутится в пространстве? Или же ощущения в самой голове, а тело и пространство стоят на своем месте?»

Ответ на этот вопрос позволяет сделать важное заключение: мы имеем дело с так называемым системным головокружением или несистемным. В первом случае, когда пациент столкнулся с системным головокружением и ощущает движение пространства или себя в пространстве, мы делаем выводы о вероятном поражении вестибулярной системы. Круг поиска сужается, проблему найти становится легче. Среди диагнозов, проявляющихся системным головокружением: ДППГ (доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение), болезнь Меньера, вестибулярный неврит, вестибулярная мигрень, инсульт и некоторые другие.

Если жалобы на НЕсистемное головокружение, то тут могут прятаться как неврологические заболевания, так и, казалось бы, вовсе не связанные с головой: болезни сердца, крови, эндокринной системы, психические расстройства... Потребуется более тщательное обследование, чтобы не пропустить анемию, аритмию, сахарный диабет и другие неприятности.