Что такое когнитивный резерв? Как его развить в 20, 40 и 60 лет? Он правда защищает мозг от Альцгеймера? Рассказывает Наталья Бехтерева

Феномен когнитивного резерва впервые описали в конце 1980-х годов, когда исследователи заметили, что у некоторых пациентов с болезнью Альцгеймера симптомы проявлялись позже, несмотря на значительные патологические изменения в мозге. Последующие исследования подтвердили: люди с высоким когнитивным резервом лучше сопротивляются деменции, последствиям инсультов и черепно-мозговых травм.

Хорошая новость в том, что когнитивный резерв — не просто врожденная особенность. Он формируется на протяжении всей жизни под влиянием образования, физической активности, социальных связей и даже питания.

Когнитивный резерв vs старение населения

Проблема когнитивного здоровья особенно важна на фоне стремительного старения населения и роста нейродегенеративных заболеваний. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2021 году число страдающих деменцией в мире составило 57 миллионов человек (почти 10 миллионов новых случаев каждый год!). Это делает ее глобальным социально-экономическим вызовом — с ежегодным ущербом, оцениваемым в 1,3 триллиона долларов.

Парадокс современного долголетия — увеличение продолжительности жизни без сохранения когнитивного здоровья приводит к удлинению периода беспомощности и зависимости. Ярким примером осознанного подхода к этой проблеме может служить японская программа «Общество 100-летней жизни», которая включает обязательные когнитивные тренировки для пожилых. С этого года в центрах московского долголетия стартовала аналогичная программа по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья, разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России.

Умные стареют позже?

Феномен когнитивного резерва наглядно демонстрирует, почему люди с аналогичными возрастными изменениями мозга могут иметь совершенно разную когнитивную сохранность. Клинические случаи показывают поразительные контрасты: в то время как 85-летний профессор-лингвист продолжает писать мемуары и свободно говорить на четырех языках, несмотря на обнаруженные при вскрытии характерные для болезни Альцгеймера бляшки, другой человек в 70 лет уже испытывает серьезные проблемы с памятью при менее выраженных патологических изменениях.

Знаменитое «Исследование монахинь» (Nun Study) показало, что монахини с одинаковой патологией Альцгеймера в мозге демонстрировали разную клиническую картину. У монахинь с высоким уровнем образования (PhD) симптомы проявлялись на 10-15 лет позже, чем у менее образованных.

Научное объяснение этого феномена кроется в способности мозга с высоким когнитивным резервом использовать альтернативные нейронные сети и более эффективные стратегии обработки информации. Например, при повреждении гиппокампа могут задействоваться лобные доли для компенсации нарушений памяти.

Масштабные исследования, включавшие анализ мозга тысяч умерших, показали, что около 25% людей имели выраженные признаки болезни Альцгеймера, но при жизни не проявляли симптомов деменции благодаря высокому уровню образования и сложной профессиональной деятельности.