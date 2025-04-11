Я вечно листаю рилсы и отвлекаюсь: у меня СДВГ? Есть способ стать внимательнее? Как продуктивно учиться и работать людям с синдромом?

Почему все (и не зря!) говорят о синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)? Это сравнительно новое явление эпохи клипового мышления (спойлер: в науке нет такого термина!)? У таких людей иначе развивается мозг, и они суперкреативны? И, все-таки, если СДВГ нет, а отвлекающих стимулов миллион, как взять себя в руки и сосредоточиться? Объясняет Леонид Чутко, невролог, психотерапевт, д.м.н., создатель и руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой и соавтор книги «Моя жизнь с СДВГ. Как помочь детям, как справиться взрослым».
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — что его выдает?
Клинические проявления определяются тремя основными симптомами:
- невнимательностью (большая отвлекаемость, невозможность сосредоточиться);
- гиперактивностью (повышенная двигательная активность. Родители жалуются: «кажется, к нашему ребенку подключили электромотор»);
- импульсивностью (неумение контролировать себя, свое поведение и эмоции).
Человек не может дождаться своей очереди. Ребенок, допустим, прерывает учителя,выкрикивает ответы на уроке, не слушая окончание вопроса; может встать во время урока и подойти к окну. Из-за этого часто попадает в опасные ситуации. Одна мамочка горько шутила, что у них есть абонемент в травмпункт.
Что касается взрослых людей, то их характеризует все та же невнимательность, неспособность выполнить до конца и в срок задание, эмоциональная лабильность. Такие взрослые часто меняют работу и сексуальных партнеров. Водитель, который, перестраивается на дороге, не глядя в зеркала скорее всего, обладатель СДВГ.
Это синдром нового времени? О нем как будто бы начали говорить только недавно.
Невнимательность и гиперактивность у детей как заболевание врачи рассматривали давно. Так, в начале 19-го века шотландский врач сэр Александр Крайтон, описал расстройство, характеризующееся выраженной невнимательностью, отвлекаемостью, непостоянством, а также беспокойством и эмоциональной реактивностью. Первое подробное описание этого расстройства сделал английский врач Джордж Стилл) в 1902 г., который впервые предположил, что гиперактивное поведение имеет биологическую основу, а не обусловлено плохим воспитанием, как негласно предполагалось в те времена.
Это про нейроотличность?
Нейроотличность предполагает наличие особенностей у здоровых людей. Это не научный термин, а такая сладкая конфета, с помощью которой родные пациентов пытаются уменьшить свою тревогу, не называя поставленный диагноз.
При моем искреннем сочувствии — это не совсем правильно. Да, мы все, конечно, разные и у психической нормы очень широкие границы. Но, я — врач и моя задача ясно понимать степень тяжести ситуации. Всегда говорю правду родителям моих пациентов. СДВГ — это заболевание, которое начиная с конца 60-х годов 20-го века фигурирует в международных классификациях болезней. И те, кто страдает этим расстройством, нуждаются в медицинской помощи. Дети, а затем и взрослые с диагнозом испытывают большие проблемы с адаптацией в школе, университете, на работе и в семье. Их поведение и реакции зачастую шокируют и приводят к проблемам во взаимоотношениях.
В чем разница между СДВГ и гиперактивностью?
При болезни гиперактивность обязательно сочетается с невнимательностью. В отличие от просто энергичных детей активность у детей с синдромом носит бесцельный характер. И таким дошкольник будет почти всегда: дома, в детском саду, на детской площадке т.д. При этом если здоровый ребенок реагирует на окрик родителей, то наш маленький пациент не обратит на него внимание.
Здоровый ребенок с активным темпераментом, будет вертеться на уроке, но при хорошем уровне внимания он будет нормально учиться (а может, даже, и очень хорошо). Наши пациенты часто «отключаются» не слыша учителя, и думая о чем-то своем. Данная ситуация обусловлена тем что у них немного позже созревают некоторые области головного мозга, прежде всего лобная кора и подкорковые структуры (базальные ганглии).
То есть если человек не может сосредоточиться на одном деле и переключается на чай, сплетни, рилсы — это не обязательно болезнь?
Здоровый человек может отвлекаться на посторонние стимулы.
- Это связано с недостатком силы воли или низкой мотивацией.
Но если в этот момент рядом с ним окажется требовательный руководитель, наставник или замаячит угроза лишения премии, то отвлекаемость исчезнет.
- Также проблемы с вниманием возникают у здоровых людей при значительных перегрузках, но после отдыха ситуация нормализуется.
В тех ситуациях, когда человек испытывает на себе последствия острого или хронического стресса, приводящего к тревоге (ощущению беспокойства и постоянного напряжения) и астении (упадка сил, повышенной истощаемости), внимание также может снижаться. Но в этих случаях люди могут сказать, с какого времени у них появились эти проблемы.
А при СДВГ человек отмечает у себя повышенную отвлекаемость, как правило, начиная с младших классов школы. Учителя и родители жалуются, что дети чрезвычайно подвижны, беспокойны, не могут усидеть на месте во время урока и выполнения домашних заданий. Они оказываются «выброшенными со школьного конвейера».
Как на формирование синдрома влияют гаджеты, соцсети и клиповое мышление?
СДВГ является наследственным заболеванием. На его появление могут повлиять также патологические проблемы периода беременности и родов. Да, в научной литературе отмечен факт, что у учащихся, которые использовали цифровые медиа с высокой частотой, на 10% чаще зарегистрированы проявления синдрома. Но здесь, скорее идет не о причине появления, а о последствиях этого недуга. На степень тяжести влияет семейная ситуация: в тех случаях, когда родители не уделяют внимания своему ребенку, мало общаются с ним, и он больше времени проводит с гаджетами, проявления заболевания более выраженные. Однако данный кейс, больше обусловлен семьей, а не девайсами.
Может ли этот синдром быть полезным — к примеру, мозг таких людей идеально работает в творческой сфере?
То, что дети, а затем и взрослые с заболеванием становятся более значимыми людьми в креативной индустрии — миф. Конечно, среди них тоже попадаются весьма одаренные и творческие, но с синдромом это не связано. Он не дает каких-то преимуществ в жизни или работе а напротив мешает.
Детям трудно учиться, потому что в школе, для получения хороших оценок недостаточно нормального интеллекта: нужно быть организованным, волевым, хорошо контролировать свои эмоции и управлять временем. А эти школьники не умеют правильно контролировать и планировать свою учебную деятельность, им сложно распределять свое время для выполнения тех или иных заданий. В подростков возрасте у них значительно чаще развивается асоциальное поведение: они чаще попадают в криминальные ситуации, пьют алкоголь и принимают запрещенные вещества. Все это диктует необходимость лечения этого расстройства, начиная с дошкольного или младшего школьного возраста.
Взрослые люди с СДВГ реже получают высшее образование, зарабатывают меньше денег, испытывают большие проблемы в семейной жизни.
Как лечится СДВГ у детей и взрослых? И всегда ли его нужно лечить?
Терапия должна носить комплексный характер и включать в себя как использование лекарственных препаратов, так и психологическую коррекцию. При этом ведущим звеном является тренинг родительской компетентности: изменение поведения взрослых (родителей и учителей). Во время консультации я объясняю мамам и папам, что происходит с их ребенком, что необходимо от него требовать, а что, необязательно. Учу: критиковать, но не ругать. И, конечно, надо показывать ребенку, что вы его любите.
А как все-таки перепрошить свой мозг людям без синдрома, но любящим пытаться во все везде и сразу, и научиться выполнять задачи в сроки, последовательно и не отвлекаясь?
Здесь помогут разнообразные методики тайм-менеджмента и управления внимания (менеджмент внимания). Потому что, прежде всего, необходимо максимально структурировать свое время.
Для борьбы с отвлекаемостью уменьшите влияние рассеивающих ваше внимание факторов. Для этого закройте в компьютере все ненужные в данный момент программы и вкладки, выключите сигналы оповещения на всех гаджетах (кроме самых важных сейчас чатов).
И, конечно, надо тренировать свою силу воли и повышать мотивацию. Есть такая техника «Послание будущему себе»:. напишите письмо себе, где рассказываете о своих целях, стремлениях и победах, которые вы хотите достичь. Завершите его со словами поддержки и веры в себя.
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