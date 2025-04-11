Я вечно листаю рилсы и отвлекаюсь: у меня СДВГ? Есть способ стать внимательнее? Как продуктивно учиться и работать людям с синдромом?

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — что его выдает?

Клинические проявления определяются тремя основными симптомами:

невнимательностью (большая отвлекаемость, невозможность сосредоточиться); гиперактивностью (повышенная двигательная активность. Родители жалуются: «кажется, к нашему ребенку подключили электромотор»); импульсивностью (неумение контролировать себя, свое поведение и эмоции).

Человек не может дождаться своей очереди. Ребенок, допустим, прерывает учителя,выкрикивает ответы на уроке, не слушая окончание вопроса; может встать во время урока и подойти к окну. Из-за этого часто попадает в опасные ситуации. Одна мамочка горько шутила, что у них есть абонемент в травмпункт.

Что касается взрослых людей, то их характеризует все та же невнимательность, неспособность выполнить до конца и в срок задание, эмоциональная лабильность. Такие взрослые часто меняют работу и сексуальных партнеров. Водитель, который, перестраивается на дороге, не глядя в зеркала скорее всего, обладатель СДВГ.

От СДВГ страдает 5-10% детей и 2-4 % взрослых.

Это синдром нового времени? О нем как будто бы начали говорить только недавно.

Невнимательность и гиперактивность у детей как заболевание врачи рассматривали давно. Так, в начале 19-го века шотландский врач сэр Александр Крайтон, описал расстройство, характеризующееся выраженной невнимательностью, отвлекаемостью, непостоянством, а также беспокойством и эмоциональной реактивностью. Первое подробное описание этого расстройства сделал английский врач Джордж Стилл) в 1902 г., который впервые предположил, что гиперактивное поведение имеет биологическую основу, а не обусловлено плохим воспитанием, как негласно предполагалось в те времена.

Это про нейроотличность?

Нейроотличность предполагает наличие особенностей у здоровых людей. Это не научный термин, а такая сладкая конфета, с помощью которой родные пациентов пытаются уменьшить свою тревогу, не называя поставленный диагноз.

При моем искреннем сочувствии — это не совсем правильно. Да, мы все, конечно, разные и у психической нормы очень широкие границы. Но, я — врач и моя задача ясно понимать степень тяжести ситуации. Всегда говорю правду родителям моих пациентов. СДВГ — это заболевание, которое начиная с конца 60-х годов 20-го века фигурирует в международных классификациях болезней. И те, кто страдает этим расстройством, нуждаются в медицинской помощи. Дети, а затем и взрослые с диагнозом испытывают большие проблемы с адаптацией в школе, университете, на работе и в семье. Их поведение и реакции зачастую шокируют и приводят к проблемам во взаимоотношениях.

В чем разница между СДВГ и гиперактивностью?

При болезни гиперактивность обязательно сочетается с невнимательностью. В отличие от просто энергичных детей активность у детей с синдромом носит бесцельный характер. И таким дошкольник будет почти всегда: дома, в детском саду, на детской площадке т.д. При этом если здоровый ребенок реагирует на окрик родителей, то наш маленький пациент не обратит на него внимание.

Здоровый ребенок с активным темпераментом, будет вертеться на уроке, но при хорошем уровне внимания он будет нормально учиться (а может, даже, и очень хорошо). Наши пациенты часто «отключаются» не слыша учителя, и думая о чем-то своем. Данная ситуация обусловлена тем что у них немного позже созревают некоторые области головного мозга, прежде всего лобная кора и подкорковые структуры (базальные ганглии).