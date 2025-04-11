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Психология

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Я вечно листаю рилсы и отвлекаюсь: у меня СДВГ? Есть способ стать внимательнее? Как продуктивно учиться и работать людям с синдромом?

Почему все (и не зря!) говорят о синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)? Это сравнительно новое явление эпохи клипового мышления (спойлер: в науке нет такого термина!)? У таких людей иначе развивается мозг, и они суперкреативны? И, все-таки, если СДВГ нет, а отвлекающих стимулов миллион, как взять себя в руки и сосредоточиться? Объясняет Леонид Чутко, невролог, психотерапевт, д.м.н., создатель и руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой и соавтор книги «Моя жизнь с СДВГ. Как помочь детям, как справиться взрослым».

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Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — что его выдает?

Клинические проявления определяются тремя основными симптомами:

  1. невнимательностью (большая отвлекаемость, невозможность сосредоточиться);
  2. гиперактивностью (повышенная двигательная активность. Родители жалуются: «кажется, к нашему ребенку подключили электромотор»);
  3. импульсивностью (неумение контролировать себя, свое поведение и эмоции).

Человек не может дождаться своей очереди. Ребенок, допустим, прерывает учителя,выкрикивает ответы на уроке, не слушая окончание вопроса; может встать во время урока и подойти к окну. Из-за этого часто попадает в опасные ситуации. Одна мамочка горько шутила, что у них есть абонемент в травмпункт. 

Что касается взрослых людей, то их характеризует все та же невнимательность, неспособность выполнить до конца и в срок задание, эмоциональная лабильность. Такие взрослые часто меняют работу и сексуальных партнеров. Водитель, который, перестраивается на дороге, не глядя в зеркала скорее всего, обладатель СДВГ. 

От СДВГ страдает 5-10% детей и 2-4 % взрослых.

Это синдром нового времени? О нем как будто бы начали говорить только недавно.

Невнимательность и гиперактивность у детей как заболевание врачи рассматривали давно. Так, в начале 19-го века шотландский врач сэр Александр Крайтон, описал расстройство, характеризующееся выраженной невнимательностью, отвлекаемостью, непостоянством, а также  беспокойством  и эмоциональной реактивностью. Первое подробное описание этого расстройства сделал английский врач Джордж Стилл) в 1902 г., который впервые предположил, что гиперактивное поведение имеет биологическую основу, а не обусловлено плохим воспитанием, как негласно предполагалось в те времена.  

Это про нейроотличность?

Нейроотличность предполагает наличие особенностей у здоровых людей. Это не научный термин, а такая сладкая конфета, с помощью которой родные пациентов пытаются уменьшить свою тревогу, не называя поставленный диагноз.

При моем искреннем сочувствии — это не совсем правильно. Да, мы все, конечно, разные и у психической нормы очень широкие границы. Но, я — врач и моя задача  ясно понимать степень тяжести ситуации. Всегда говорю правду родителям моих пациентов. СДВГ — это заболевание, которое начиная с конца 60-х годов 20-го века фигурирует в международных классификациях болезней. И те, кто страдает этим расстройством, нуждаются в медицинской  помощи. Дети, а затем и взрослые с диагнозом испытывают большие проблемы с адаптацией в школе, университете, на работе и в семье. Их поведение и реакции зачастую шокируют и приводят к проблемам во взаимоотношениях. 

В чем разница между СДВГ и гиперактивностью? 

При болезни гиперактивность обязательно сочетается с невнимательностью. В отличие от просто энергичных детей активность у детей с синдромом носит бесцельный характер. И таким дошкольник будет почти всегда: дома, в детском саду, на детской площадке т.д. При этом если здоровый ребенок реагирует на окрик родителей, то наш маленький пациент не обратит на него внимание.

Здоровый ребенок с активным темпераментом, будет вертеться на уроке, но при хорошем уровне внимания он будет нормально учиться (а может, даже, и очень хорошо). Наши  пациенты часто «отключаются» не слыша учителя, и думая о чем-то своем. Данная ситуация обусловлена тем что у них немного позже созревают некоторые области головного мозга, прежде всего лобная кора и  подкорковые структуры (базальные ганглии).

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То есть если человек не может сосредоточиться на одном деле и переключается на чай, сплетни, рилсы — это не обязательно болезнь?

Здоровый человек может отвлекаться на посторонние стимулы.

  • Это связано с недостатком силы воли или низкой мотивацией.

Но если в этот момент рядом с ним окажется требовательный руководитель, наставник или замаячит угроза лишения премии, то отвлекаемость исчезнет.

  • Также проблемы с вниманием возникают у здоровых людей при значительных перегрузках, но после отдыха ситуация нормализуется. 

В тех ситуациях, когда человек испытывает на себе последствия острого или хронического стресса, приводящего к тревоге (ощущению беспокойства и постоянного напряжения) и астении (упадка сил, повышенной истощаемости), внимание также может снижаться. Но в этих случаях люди могут сказать, с какого времени у них появились эти проблемы. 

А при СДВГ человек отмечает у себя повышенную отвлекаемость, как правило, начиная с младших классов школы. Учителя  и родители жалуются, что дети чрезвычайно подвижны, беспокойны, не могут усидеть  на месте во время урока и выполнения домашних заданий. Они оказываются «выброшенными со школьного конвейера».  

Как на формирование синдрома влияют гаджеты, соцсети и клиповое мышление?

СДВГ является наследственным заболеванием. На его появление могут повлиять также патологические проблемы периода беременности и родов. Да, в научной литературе отмечен факт, что у учащихся,  которые использовали цифровые медиа с высокой частотой, на 10% чаще зарегистрированы проявления синдрома. Но здесь, скорее идет не о причине появления, а о последствиях этого недуга. На степень тяжести влияет семейная ситуация: в тех случаях, когда родители не уделяют внимания своему ребенку, мало общаются с ним, и он больше времени проводит с гаджетами,  проявления заболевания более выраженные. Однако данный кейс, больше обусловлен семьей, а не девайсами. 

Термин «клиповое мышление» не является общепризнанным и используется, преимущественно, социологами и педагогами, но не психологами, физиологами и врачами. Это не научный факт, а модное образное понятие, не имеющее  в своей основе научной базы. Нет исследований, показавших кардинальные особенности мышления, связанные с использованием интернета. У детей с СДВГ нет нарушений мышления, а есть проблемы с вниманием и поведением. И, нет, диагноз не может появиться от частого пребывания в социальных сетях.

Может ли этот синдром быть полезным — к примеру, мозг таких людей идеально работает в творческой сфере?

То, что дети, а затем и взрослые с заболеванием становятся более значимыми людьми в креативной индустрии — миф. Конечно, среди них тоже попадаются весьма одаренные и творческие, но с синдромом это не связано. Он не дает каких-то преимуществ в жизни или работе а напротив мешает.

Детям трудно учиться, потому что в школе, для получения хороших оценок недостаточно нормального интеллекта: нужно быть организованным, волевым, хорошо контролировать свои эмоции и управлять временем. А эти школьники не умеют правильно контролировать и планировать свою учебную деятельность, им сложно распределять свое время для выполнения тех или иных заданий. В подростков возрасте у них значительно чаще развивается асоциальное поведение: они чаще попадают в криминальные ситуации, пьют алкоголь и принимают запрещенные вещества. Все это диктует необходимость лечения этого расстройства, начиная с дошкольного или младшего школьного возраста.

Взрослые люди с СДВГ реже получают высшее образование, зарабатывают меньше денег, испытывают большие проблемы в семейной жизни. 

Недавно появилась статья в которой показано, что средняя продолжительность жизни человека с СДВГ на 6-9 лет меньше средней ожидаемой. Да, это заболевание, и его нужно лечить, а не романтизировать.

Как лечится СДВГ у детей и взрослых? И всегда ли его нужно лечить?

Терапия должна носить комплексный характер  и включать в себя как использование лекарственных препаратов, так и психологическую коррекцию. При этом ведущим звеном является тренинг родительской компетентности: изменение поведения взрослых (родителей и учителей). Во время консультации я объясняю мамам и папам, что  происходит с их ребенком, что необходимо от него требовать, а что, необязательно. Учу: критиковать, но не ругать.  И, конечно, надо показывать ребенку, что вы его любите.

А как все-таки перепрошить свой мозг людям без синдрома, но любящим пытаться во все везде и сразу, и научиться выполнять задачи в сроки, последовательно и не отвлекаясь?

Здесь помогут разнообразные методики тайм-менеджмента и управления внимания (менеджмент внимания). Потому что, прежде всего, необходимо максимально  структурировать свое время.

Для борьбы с отвлекаемостью уменьшите влияние рассеивающих ваше внимание факторов. Для этого закройте в компьютере все ненужные в данный момент  программы и вкладки, выключите сигналы оповещения на всех гаджетах (кроме самых важных сейчас чатов).

И, конечно, надо тренировать свою силу воли и повышать мотивацию. Есть такая техника «Послание будущему себе»:. напишите письмо себе, где рассказываете о своих целях, стремлениях и победах, которые вы хотите достичь. Завершите его со словами поддержки и веры в себя.

Редакция напоминает, что материал не может использоваться для самодиагностики. Необходима консультация специалиста.

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