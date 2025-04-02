Как общаться с человеком с аутизмом, чтобы не обидеть его, и разговор получился комфортным и интересным?

Как общаться с людьми с РАС? Главный принцип

У всех нас есть потребность в коммуникации, и аутичные люди — не исключение. Они так же любят делиться новостями, болтать, шутить и дискутировать. Но иногда им нужно немного больше времени, чтобы справиться с волнением, подобрать нужные слова и адаптироваться к диалогу. Некоторым требуются для общения специальные программы на планшете или карточки.

Правда, что все аутичные люди — замкнутые?

Ошибочно считать, что одиночество для них комфортнее. Как и другие дети, малыши с аутизмом формируют отношения привязанности с близкими, они хотят дружить и играть с другими детьми. Взрослым с диагнозом тоже важно иметь друзей и быть частью социума. Иногда аутичным людям сложно инициировать общение, трудно понять эмоции или намерения человека напротив.

В разговоре с нейроотличным собеседником будьте дружелюбны, сохраняйте спокойствие и проявляйте терпение: не говорите слишком быстро, делайте паузы, предоставляя человеку возможность ответить. Общаясь с ребенком — постарайтесь говорить на его/ее уровне. Не нависайте над ним сверху, не говорите когда он или она находится к вам спиной — ребенок может не отреагировать на такую коммуникацию. Со взрослым человеком с РАС общайтесь как с равным — избегайте сюсюканья и формулировок, которые используются в разговорах с детьми.