«У меня флешбэки!»: почему психика проигрывает на репите страшное событие и 10 способов справляться с потрясением

Что нам делать с эмоциональным флeшбэком?

Так как люди видят, что флeшбэк часто возникает в ответ на триггер, напрашивается просто взять и избавиться от триггеров. Сделать как-то, чтобы со мной обращались только хорошо.

Но полностью убрать триггеры, пока у вас есть партнер, терапевт, коллеги, социальные сети — а у некоторых людей еще и дети — нереально. Всегда кто-то зацепит, причем часто совершенно не намеренно. Не живые люди — так фильмы, тексты, картины, музыка (запретите им!). И даже если вы оставите все мирские дела и уедете в Тибет — проблема в том, что травматический опыт прорывается не только в ответ на внешние стимулы. Он начинает пробиваться изнутри, когда все спокойно, и от переработки травмы наконец ничего не отвлекает.

Это причина, по которой у людей именно на фоне полного благополучия откуда-то возникают эмоциональные флeшбэки — как будто триггерит само спокойствие, напоминая о том, что в опыте было и по-другому. «Все было неестественно мирно, как в кино, когда ждет западня».

Но что-то все-таки можно поделать?

1. Узнать состояние. Если внутри звучит «Все плохо навсегда, это никогда не кончится» или если вы проговариваете это словами через рот — это флeшбэк. Это бывает, это оправданная реакция на ненормальный опыт, это пройдет за несколько дней или часов. Вы находи тесь на территории травмы, эта территория вам в целом известна, с нее можно уйти.

2. Говорить. Если флeшбэк связан со словами или действиями конкретного человека, и вы ему доверяете — попробуйте объясниться, возможно, это решит проблему. Если не доверяете ему, попробуйте рассказать кому-то, кому доверяете. Если может помочь терапевт — короткий созвон, переписка, аудиосообщение или дополнительная встреча — очень хорошо.

3. Зависнуть. Не принимать жизненно важных решений, тем более необратимых. Не натворить ничего, пока состояние продолжается — чтобы не разгребать потом еще и последствия того, что вас вынесло. Сделать что-то, чтобы сильный аффект не стрелял сразу в руки, ноги и действия.

Заземлиться, назвав 5 предметов вокруг вас, 4 звука, которые вы слышите, 3 вещи, которых касаетесь, 2 запаха или вкуса.

Умыться холодной водой.

Пробежаться.

Послушать музыку, которая поможет переключиться.

Уйти от людей, если вы чувствуете, что можете быть опасны.

Попросить кого-то побыть рядом, если это нужно.

Все это не факт, что поможет радикально, но облегчит состояние до относительно терпимого. Для людей, чья основная проблема «как не наломать дров под влиянием аффекта», была придумана ДБТ (диалектико-бихевиоральная терапия).

4. «I’ll be back» — если переживание невыносимо, переключаясь, пообещайте внутрь себя «я сейчас не могу помочь, но я вернусь». Конечно, бывает, что ваше мнение никто изнутри не спрашивает, а все части одновременно сносит волной аффекта, но попробовать стоит. Важно: обещание, данное внутреннему сироте, нужно выполнить — действительно вернуться и постараться разобраться, что это было и чем можно помочь. Обычно с этим может помочь терапевт.

5. Не сливать и не сливаться, если переживание переносимо. «Просто побудь с этим», как говорят гештальтисты. Не пытаться убрать, подавить, заткнуть боль, иначе будет «Я сказала себе: “Хватит плакать!” — а слезы как польются!». Не злоупотреблять переключением по той же причине: тот, кто горюет внутри вас, почувствует, что его оставили, и это не просто не прекратит страдание, но и может его усилить.