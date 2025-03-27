4 крутые техники, чтобы успокоить фоновую тревожность и настроить мозг на работу: вход в альфа-состояние и прогрессивная мышечная релаксация!

Нервы, работа внутренних органов и психологические перегрузки

Нервная система играет ключевую роль в реакции организма на стресс. Она делится на центральную (ЦНС) и периферическую (ПНС) системы.

ЦНС включает головной и спинной мозг, которые обрабатывают информацию и контролируют поведение. ПНС — соматическую (отвечающую за осознанные движения) и вегетативную систему, регулирующую работу внутренних органов.

Вегетативная нервная система, в свою очередь, включает симпатическую и парасимпатическую системы:

Симпатическая активируется в моменты стресса, ускоряя сердцебиение, повышая артериальное давление и уровень адреналина. Это помогает организму мобилизоваться для борьбы или бегства.

активируется в моменты стресса, ускоряя сердцебиение, повышая артериальное давление и уровень адреналина. Это помогает организму мобилизоваться для борьбы или бегства. Парасимпатическая отвечает за расслабление, восстановление и снижение уровня стресса. При хроническом стрессе симпатическая система остается активной, подавляя парасимпатическую, что приводит к физическому и психоэмоциональному истощению.

Последствия стресса:

Увеличение уровня кортизола, подавляющего иммунную защиту. Нарушение сна из-за снижения выработки мелатонина. Ослабление когнитивных функций, включая память и концентрацию. Эмоциональная нестабильность и риск выгорания.

Нейропсихология стресса

1. Снижение активности префронтальной коры. Эта область мозга отвечает за принятие решений и контроль эмоций. При длительном эмоциональном перенапряжении ее работа сбивается, а миндалевидное тело, отвечающее за страх и тревогу, становится более бодрым.

Решение: Медитация и дыхательные упражнения.

2. Нарушение системы вознаграждения. Стресс снижает уровень дофамина и серотонина, что лишает человека удовольствия от привычных занятий.

Решение: Чередование видов деятельности и небольшие поощрения за выполненные задачи.

3. Повышенная тревожность и неуверенность в себе. Человек начинает сомневаться в своих способностях, даже если имеет объективные достижения.

Решение: Позитивное мышление и ведение дневника успехов.

4. Эмоциональное выгорание. Дефицит эндорфинов приводит к апатии и утрате интереса к жизни.

Решение: Полноценный отдых, прогулки на свежем воздухе и творческая деятельность.

5. Когнитивные нарушения. Возникают проблемы с обработкой информации, памятью и концентрацией.

Решение: Головоломки и интеллектуальные игры.