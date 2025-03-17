Кризис среднего возраста отменяется! Почему ученые больше в него не верят? И какой кризис приходит ему на смену?

Счастье распределено по жизни неравномерно — сначала следует веселая и беззаботная юность, потом тревоги и разочарования берут свое. Где-то между 30 и 50 годами удовлетворенность жизнью падает до самой низкой точки, после чего вновь растет. Социальные исследователи называют эту схему «U-образной функцией счастья», а все остальные — кризисом среднего возраста.

Это явление описано во множестве научных статей, научно-популярных книг и художественных романах. Долгое время считалось, что так выглядит универсальная схема, по которой на своем жизненном пути проходят все люди. Высказывались предположения, что она актуальна даже для человекообразных обезьян. Проблема в том, что U-образная функция счастья, возможно, не работает. Во всяком случае, не для всех и не всегда.

Так, еще в ноябре 2024 года в журнале Science Advances вышла статья американских антропологов во главе с Майклом Гурвеном, в которой ученые показали: для многих человеческих обществ кризис среднего возраста вообще не актуален. В частности, они проанализировали данные о субъективной оценке счастья жителями бедных сельскохозяйственных общин из 23 стран Африки, Азии и Латинской Америки (всего в исследовании приняли участие почти 7 тысяч человек).

Выяснилось, что нечто похожее на U-образную функцию счастья можно выявить у сельских жителей только в 8 странах, а в 14, напротив, середина жизни является самым субъективно счастливым временем. Вероятно, это связано с тем, что благополучие и статус человека в таких обществах, живущих натуральным хозяйством, во многом связано со способностью к физическому труду, которая по мере возраста снижается.