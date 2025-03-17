Кризис среднего возраста отменяется! Почему ученые больше в него не верят? И какой кризис приходит ему на смену?

За последние месяцы социальные ученые из разных стран опубликовали несколько работ, которые показывают — концепция кризиса среднего возраста вызывает все больше вопросов. Что все это значит? Разбираемся вместе с экспертами!
Счастье распределено по жизни неравномерно — сначала следует веселая и беззаботная юность, потом тревоги и разочарования берут свое. Где-то между 30 и 50 годами удовлетворенность жизнью падает до самой низкой точки, после чего вновь растет. Социальные исследователи называют эту схему «U-образной функцией счастья», а все остальные — кризисом среднего возраста.
Это явление описано во множестве научных статей, научно-популярных книг и художественных романах. Долгое время считалось, что так выглядит универсальная схема, по которой на своем жизненном пути проходят все люди. Высказывались предположения, что она актуальна даже для человекообразных обезьян. Проблема в том, что U-образная функция счастья, возможно, не работает. Во всяком случае, не для всех и не всегда.
Так, еще в ноябре 2024 года в журнале Science Advances вышла статья американских антропологов во главе с Майклом Гурвеном, в которой ученые показали: для многих человеческих обществ кризис среднего возраста вообще не актуален. В частности, они проанализировали данные о субъективной оценке счастья жителями бедных сельскохозяйственных общин из 23 стран Африки, Азии и Латинской Америки (всего в исследовании приняли участие почти 7 тысяч человек).
Выяснилось, что нечто похожее на U-образную функцию счастья можно выявить у сельских жителей только в 8 странах, а в 14, напротив, середина жизни является самым субъективно счастливым временем. Вероятно, это связано с тем, что благополучие и статус человека в таких обществах, живущих натуральным хозяйством, во многом связано со способностью к физическому труду, которая по мере возраста снижается.
Майкл Гурвен и соавторы
Из статьи, опубликованной в журнале Science Advances:
Представление о том, что средний уровень [субъективно воспринимаемого] счастья в течение жизни совершает нырок, по-прежнему преподносится сторонниками U-образной функции счастья как «абсолютно универсальный для человеческих существ феномен» и как «научное открытие первого ранга, которое переживет нас на сотни лет». Тем не менее на сегодняшний день большая часть доказательств в поддержку U-образной функции получена в результате исследований в больших городах, расположенных в странах с высоким уровнем дохода… Наши результаты показывают, что благополучие [в бедных слабоурбанизированных обществах] часто либо [постепенно и равномерно] снижается с возрастом, либо остается относительно неизменным в период от 45 до 70 лет.
«Слишком упрощенная модель»
Майкл Гурвен не единственный ученый, который поставил под сомнение идею кризиса среднего возраста. «В последние десятилетия социологи все активнее пересматривают эту концепцию, пытаясь развеять данный любимый миф массовой психологии», — рассказывает Собака.ru ведущий научный сотрудник Социологического института РАН Жанна Чернова.
Данные многочисленных лонгитюдных и кросс-культурных исследований показывают, что обязательность и универсальность этого кризиса сильно преувеличена, — продолжает собеседница редакции. — На их основании можно говорить, что лишь около 10–20% людей действительно испытывают выраженные кризисные переживания именно в среднем возрасте, причем чаще всего они связаны не столько с самим возрастом, сколько с конкретными жизненными событиями — потерей работы, разводом, болезнью и другими проблемами, с которыми можно столкнуться в любом возрасте».
Об этом же говорит в беседе с редакцией Анастасия Промская, клинический психолог W Clinic. Несмотря на то, что есть исследования, подтверждающие существование U-образной функции счастья, сегодня у ученых есть все больше вопросов к этим доказательствам, поясняет собеседница редакции. Так, старые работы о кризисе среднего возраста были написаны на американском и европейском материале, часто не учитывая культурные, социально-экономические и индивидуальные особенности. «Между тем для понимания уровня счастья необходимо учитывать множество факторов, помимо просто возраста. Культура, социальные условия, уровень жизни, доступ к ресурсам — все это играет важную роль», — говорит собеседница редакции.
Анастасия Промская
Клинический психолог W Clinic:
В ходе исследований было выявлено, что в некоторых социальных группах вообще не было заметного снижения счастья в среднем возрасте. Это ставит под сомнение универсальность кризиса среднего возраста и стереотипы о мужчинах в кризисе среднего возраста, покупающих дорогие спортивные машины. Реальность оказывается куда сложнее, показывая нам, что это не обязательно широко распространенное явление. Сейчас наблюдается стремление к более нюансированному и комплексному подходу и такой взгляд встречает поддержку у многих экспертов. Мнение ученых меняется. Теперь очевидно, что кривая счастья — слишком упрощенная модель. Современные ученые стараются не только задавать вопрос "насколько вы счастливы?", но и понять, почему человек так чувствует. Это приводит к пониманию, что счастье — это не только вопрос возраста, но и сложная мозаика из множества факторов.
Этап личной свободы и беспрецедентный уровень тревожности
Как отмечает в беседе с Собака.ru Ольга Абрамова, старший преподаватель Департамента психологии Факультета социальных наук НИУ ВШЭ, «в последние 10 лет подвергаются критике почти все социально-психологические теории, ранее казавшиеся универсальными». Это связано как с получением больше количества данных о разных обществах, так и с социальными изменениями.
Так, в феврале 2025 года ученые Джин Твенге и Дэвид Бланчфлауэр опубликовали статью, подготовленную по заказу ООН. В ней говорится, что сразу в шести англоязычных странах (Австралии, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии и Великобритании) наблюдается заметное снижение уровня субъективного счастья среди молодых. «U-образная функция счастья, которая раньше существовала в этих странах, теперь исчезла, ее заменил кризис благополучия среди молодежи», — говорится в публикации.
«Сегодня молодые люди испытывают беспрецедентно высокий уровень тревожности, депрессии и неопределенности из-за экономической нестабильности, инфляции дипломов о высшем образовании, давления социальных сетей, — говорит в беседе с Собака.ru Жанна Чернова. — На этом фоне традиционный период кризиса среднего возраста, напротив, становится едва ли не самым стабильным периодом относительного благополучия из-за освобождения от давления многих социальных стереотипов и связанного с ними стресса. Взросление и переход к зрелости перестает восприниматься исключительно как период потерь и ограничений, становясь скорее этапом личной свободы, самореализации и переосмысления ценностей».
Жанна Чернова
Ведущий научный сотрудник Социологического института РАН (Санкт-Петербург):
Значит ли это, что нужно забыть концепцию «кризиса среднего возраста» и U-образной кривой счастья? Не совсем. Современные социологические исследования предлагают их по-прежнему использовать, но только рассматривать не как универсальные константы, а скорее как социально-культурные конструкты, характерные для определенного времени, места и конкретных социальных групп (например, американских мужчин среднего класса 1960–80-х годов).
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
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