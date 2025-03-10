Как связаны нарушение сна, тревожность, невыносимый характер и телефоны? И что делать при бессоннице?

Тревога о сне

Страх, связанный с засыпанием (или тревога о сне), может еще больше усложнить ситуацию, поскольку человек начинает тревожиться просто из-за того, что пора идти спать. У тех, кто долго не может уснуть или постоянно просыпается по ночам, сами мысли о сне могут вызывать беспокойство. Мысли и тревога о том, что нужно спать, переводят ум в режим повышенной активности, что противоречит принципам засыпания. Многонедельное недосыпание, пробуждение в изнуренном состоянии — все это приводит к тому, что спать становится страшно.

Чувство страха, что вы снова проснетесь разбитыми на следующий день, — невыносимо. И это снова создает замкнутый круг «беспокойство — плохой сон» и усугубляет проблемы. Когда вы застреваете в водовороте негативных мыслей, поток размышлений еще больше мешает вам уснуть. Многие из тех, кто недосыпает, много тревожатся. Как и в случае со сном и психическим здоровьем, связь между сном и тревожностью тоже двунаправленная. Наладив сон, можно уменьшить тревогу.

Но есть и хорошая новость: тревожность лечится. Если стресс, страхи и беспокойство разрушают вас изнутри, обратитесь к врачу, и вы получите необходимую помощь.

Сон и депрессия

Неудивительно, что, как и в случае с тревожностью, сон и депрессия неразрывно связаны. Все мы люди, поэтому для нас нормально грустить, разочаровываться, горевать из-за потерь. Но депрессия — это чрезмерное чувство грусти и опустошенности. Она также может проявляться в виде сильной усталости и отсутствия интереса к делам, которые когда-то нравились. По данным ООН, число людей, живущих с депрессией, — более 300 миллионов. Большинство из них страдают еще и от бессонницы, и чем сильнее депрессия, тем серьезней бессонница.

Недавно на канале ABS News сообщили, что семь из десяти людей с проблемами сна страдают от депрессии. Депрессия и бессонница могут усугублять друг друга, формируя порочный круг. Как мы уже говорили, связь между депрессией и бессонницей двунаправленная. Депрессия мешает спать, а люди, страдающие бессонницей, подвержены большему риску развития депрессии по сравнению с теми, кто спит нормально. Журналистка Лорен Крауз в своей статье о связи между сном и депрессией пишет: «Поскольку бессонница считается фактором риска возникновения депрессии, ученые предполагают, что ранняя диагностика и лечение проблем со сном может стать профилактикой состояния депрессии».

Вы снова можете начать думать, что депрессия — ваша вина, поскольку вы не можете собраться и сами себя вытащить. Но реальная причина, по которой хроническое недосыпание может привести к депрессии, — снижение секреции важнейшего нейромедиатора в мозге — серотонина. Помимо всего прочего, серотонин помогает активировать внимание, влияет на поведение, настроение, пищеварение и кровообращение. Без достаточного уровня серотонина вы чувствуете грусть, усталость и депрессию.

Недосып снижает уровень серотонина в организме, что тянет за собой целую вереницу проблем. И самая серьезная из них — это депрессия. Когда человек страдает и от депрессии, и от бессонницы, я рекомендую решать проблему с обеих сторон — лечить и то и другое одновременно. Предотвратить или смягчить депрессию помогут консультации с психотерапевтом или психологом, изменение образа жизни, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и медикаментозное лечение. Для подбора правильного антидепрессанта врач может назначить генетическое тестирование.