Хватит перепроверять утюги и замки! Вот 4 шага, чтобы взять под контроль ОКР

Шаг 1. Переименование

[...] Вам нужно буквально делать мысленные пометки, например: «Эта мысль — обсессия, этот порыв — компульсия». Необходимо приложить усилия, чтобы справиться с интенсивными, биологически обусловленными мыслями и побуждениями, которые так настойчиво вторгаются в сознание.

Цель первого шага — научиться называть навязчивые мысли и побуждения в своем собственном сознании обсессиями и компульсиями. И делать это уверенно! Начните называть их именно так, пользуйтесь ярлыками «обсессия» и «компульсия». Например, приучите себя говорить: «Я не думаю и не чувствую, что у меня грязные руки. Обсессия заставляет меня так чувствовать». Или: «Я не чувствую необходимости мыть руки. Я испытываю компульсивное побуждение их вымыть». (Для других навязчивых идей и порывов используется та же техника, — например, для перепроверки замков и электроприборов или при компульсивном счете.)

Вы должны научиться распознавать навязчивые мысли и побуждения как симптомы ОКР. Основная идея переименования звучит так: называйте навязчивые мысли и компульсивные порывы тем, чем они являются на самом деле. Применяйте переименование активно и настойчиво, чтобы прийти к пониманию, что конкретное чувство — это просто ложная тревога, у которой либо вовсе нет, либо присутствует очень малое основание в реальности.

В результате многочисленных научных исследований мы смогли установить, что подобные позывы есть результат биологического дисбаланса в головном мозге. Называя их тем, чем они на самом деле являются, то есть обсессиями и компульсиями, вы начинаете понимать, что на самом деле они не несут в себе смысла. Это просто ложные сообщения, поступающие из мозга.

Просто переименовав эти мысли и побуждения, вы от них не избавитесь. Более того, худшее, что вы можете сделать, — это попытаться от них избавиться. Ничего не получится, потому что в их основе лежат биологические причины, на которые вы не можете повлиять. Зато вы можете повлиять на свой поведенческий ответ на эти позывы. Применяя переименование, вы начинаете понимать, что, какими бы реальными ни ощущались обсессии и компульсии, никакого смысла в них на самом деле нет. Ваша цель — научиться им сопротивляться.

Недавние научные исследования ОКР показали, что, научившись сопротивляться обсессиям и компульсиям с помощью поведенческой терапии, вы можете изменить биохимию своего мозга, которая вызывает симптомы ОКР. Но имейте в виду, что процесс устранения лежащей в основе биологической проблемы (и, следовательно, самих навязчивых мыслей и позывов) может занять недели или даже месяцы. Потребуется терпение и настойчивые усилия. Попытки избавиться от обсессий и компульсий за считаные секунды или минуты приведут только к разочарованию и стрессу. Более того, это только усугубит ваше состояние.