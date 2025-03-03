Личная эффективность: как измерить (в цифровом и качественном формате!), повысить (через правило Парето!) и не сойти с ума

В эру гипер-, экстра-, мегапродуктивности главный вопрос — а когда достигаторство все-таки нужно? Может быть вместо KPI нужен другой концепт (к примеру, не изменять себе, если вы спонтанный)? Рассуждает наш колумнист Александра Тутова (Глазкова) — консультант высокотехнологичного бизнеса, предприниматель, преподаватель, автор канала «А я вам говорила…».
Что это вообще такое — личная эффективность?
Давайте разберем понятие по составляющим:
- Личная — значит ваша, персональная, принадлежащая только вам.
- Эффективность — соотношение результата и затраченных ресурсов.
Таким образом, личная эффективность — это ваш уникальный результат с учетом вложенных усилий. Но как ее измерить и оценить?
Компании используют KPI, чтобы избежать ситуации «веселились-веселились, посчитали — прослезились». Показатели помогают держать фокус на цели, корректировать путь или даже отказаться от цели, если она себя исчерпала.
Но насколько важно измерять личную эффективность? Это зависит от ваших ориентиров:
- Если у вас есть четкие цели — будь то спорт, чтение, развитие навыков — замеры помогут не сбиться с курса.
- Если же вы ставите на первое место спонтанность, то постоянный контроль может лишь создать ненужное напряжение.
Чтобы оценивать свою эффективность, я использую микс из цифровых и качественных показателей.
Цифровые метрики:
- Годовой доход — помогает отслеживать финансовый рост и видеть, насколько эффективно я распоряжаюсь своими профессиональными ресурсами. Например, если в этом году доход вырос за счет нового проекта — это сигнал, что я двигаюсь в правильном направлении.
- Количество тренировок — чтобы держать себя в форме, я ориентируюсь на базовый расчет: в году 52 недели, минимум — 2 тренировки в неделю, значит, ориентир — 104 тренировки. С учетом моего нынешнего состояния (ожидания ребенка), я скорректировала цель до 80 тренировок в год. На конец февраля сделано 12, и это уже ощутимо сказывается на самочувствии в положительную сторону. Если бы не было конкретной цифровой цели, прокрастинации точно было бы больше — такие вот личностные особенности. Но для здоровья важна не только регулярность, но и разнообразие. Если я чувствую, что тренировки стали скучными или прогресс остановился, это сигнал внести изменения.
- Культурные события — количество прочитанных книг, посещенных выставок или спектаклей. Например, ставлю себе цель — одна новая книга в месяц. Это не про количество ради количества, а про развитие кругозора и новые идеи.
Ощущения и самочувствие:
- Удовлетворенность процессами — задаю себе вопрос: что мне приносит радость? Например, если каждый вечер заканчивается чувством выжатости, это повод задуматься о перераспределении нагрузки.
- Эмоциональное состояние — замечаю, как часто испытываю усталость или раздражение. Если это стало привычным фоном, возможно, пора пересмотреть подход к отдыху или работе.
- Баланс в жизни — например, однажды я заметила, что почти не провожу времени с друзьями из-за работы. Это был сигнал — поставить личные встречи на один уровень с рабочими задачами.
Если вы хотите измерить свою эффективность в обучении, можно сформулировать цель: пройти три онлайн-курса за полгода. Замер здесь будет простой, цифровой — вы либо завершили курс, либо нет. Но важно и другое: чему вы научились? Полученные знания и их применение в жизни — это уже качественный показатель.
Теории о личной эффективности: кому верить?
Тема персонального KPI волнует людей давно, особенно тех, кто изучает менеджмент или уже является руководителем с большой ответственностью. Поэтому неудивительно, что существует множество теорий на этот счет. Среди наиболее известных:
- Правило Парето, согласно которому 20% действий дают 80% результата.
- Исследования психолога Андерса Эрикссона, показывающие, что для достижения мастерства необходимо около 10 000 часов практики.
- Гипотеза о 21 дне, утверждающая, что именно столько времени требуется для формирования привычки. Кстати, была опровергнута — времени необходимо больше.
- Теория обучения через опыт Дэвида Колба, согласно которой обучение проходит в цикле, где рефлексия играет ключевую роль.
На мой взгляд, полезно изучить 5–7 различных подходов к личной эффективности и попробовать внедрить те, которые больше всего откликаются.
Начинать это делать весьма ценно на 3–4 курсе университета, когда важно не просто учиться, но и совмещать учебу с работой, осознавать свои желания не только здесь и сейчас, но и в контексте долгосрочного жизненного планирования. После изучения выбранные принципы важно практиковать — со временем они станут частью ваших привычек и окажут значительное влияние на вашу эффективность на протяжении всей жизни.
Есть ли смысл в книгах по личной эффективности?
Смысл есть не только в книгах, но и в фильмах, спектаклях, путешествиях, разговорах — все это нас обогащает, а значит, повышает личную эффективность. Кстати, в Библии более 300 раз упомянуто «не бойся» — не это ли базовая книга по личной эффективности?
Для меня особую ценность представляют биографии людей, добившихся многого, — писателей, ученых, философов. В них можно найти не только вдохновение, но и реальные стратегии, которые работают. Допустим, Майя Плисецкая — феноменальный трудоголик, пример невероятной силы воли, стати, мощи и грации. Марина Абрамович — глобальная фигура в искусстве, символ креативности и поиска новых путей, своего рода «голубой океан» в мире перформанса.
Большинство управленцев знакомы с книгой «Продавец обуви» Фила Найта, основателя Nike, а многие женщины-руководители читали биографию Мишель Обамы и знают, что ее будущий супруг когда-то был ее стажером.
Биографии Пеле, Стивена Кинга, Ричарда Брэнсона, Стивена Хокинга и других выдающихся личностей не просто расширяют кругозор — они помогают увидеть разнообразные пути к успеху и выстроить свою уникальную систему личной эффективности, соответствующую вашим ценностям, мотивации и стилю жизни.
Как стать продуктивнее? Мои лайфхаки
- Перестать зацикливаться на эффективности — иногда лучший способ стать эффективнее. Чем больше давления, тем выше риск выгорания.
- Оставить место для спонтанности — жесткое расписание может убивать креативность, а возможность гибкости позволяет мозгу находить нестандартные решения.
- Слушать себя — рефлексия и осознанность важнее, чем слепое следование плану. Важно понимать, почему вы что-то делаете и действительно ли это ведет к цели.
- Фокусироваться на 3–5 ключевых задачах в день — выделяю приоритетные дела, которые требуют не менее 15 минут внимания. Мелкие задачи стараюсь делать сразу, не откладывая.
- Минимум отвлечений — если берусь за задачу, концентрируюсь на ней полностью. Чем меньше переключений, тем выше скорость и качество работы.
- Главный навык, которому я учила всех своих персональных ассистентов — фиксировать задачи, вносить в календарь и сразу запускать в работу.
- Зачастую выполнение задачи требует участия других людей или определенного процесса. Чем дольше вы держите ее у себя, тем больше времени уходит на реализацию. А ближе к дедлайну неизбежно возникает либо героизм, либо коллапс, которых легко можно было избежать.
Вывод: продуктивность — это не бесконечный список дел, а умение вовремя начинать, правильно расставлять приоритеты и сохранять баланс.
И напоследок
Фокус только на продуктивности может быть ловушкой. Важно не забывать про внутренний диалог: эта цель все еще моя? Не изменились ли обстоятельства? Не пора ли сделать паузу? Иногда полезнее сменить вектор, чем продолжать двигаться по инерции. Главное — помнить: личная эффективность существует для вас, а не вы для нее.
Фотограф: Алексей Костромин
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