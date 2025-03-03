Личная эффективность: как измерить (в цифровом и качественном формате!), повысить (через правило Парето!) и не сойти с ума

Что это вообще такое — личная эффективность?

Давайте разберем понятие по составляющим:

Личная — значит ваша, персональная, принадлежащая только вам.

Эффективность — соотношение результата и затраченных ресурсов.

Таким образом, личная эффективность — это ваш уникальный результат с учетом вложенных усилий. Но как ее измерить и оценить?

Компании используют KPI, чтобы избежать ситуации «веселились-веселились, посчитали — прослезились». Показатели помогают держать фокус на цели, корректировать путь или даже отказаться от цели, если она себя исчерпала.

Но насколько важно измерять личную эффективность? Это зависит от ваших ориентиров:

Если у вас есть четкие цели — будь то спорт, чтение, развитие навыков — замеры помогут не сбиться с курса.

Если же вы ставите на первое место спонтанность, то постоянный контроль может лишь создать ненужное напряжение.

Чтобы оценивать свою эффективность, я использую микс из цифровых и качественных показателей.

Цифровые метрики:

Годовой доход — помогает отслеживать финансовый рост и видеть, насколько эффективно я распоряжаюсь своими профессиональными ресурсами. Например, если в этом году доход вырос за счет нового проекта — это сигнал, что я двигаюсь в правильном направлении. Количество тренировок — чтобы держать себя в форме, я ориентируюсь на базовый расчет: в году 52 недели, минимум — 2 тренировки в неделю, значит, ориентир — 104 тренировки. С учетом моего нынешнего состояния (ожидания ребенка), я скорректировала цель до 80 тренировок в год. На конец февраля сделано 12, и это уже ощутимо сказывается на самочувствии в положительную сторону. Если бы не было конкретной цифровой цели, прокрастинации точно было бы больше — такие вот личностные особенности. Но для здоровья важна не только регулярность, но и разнообразие. Если я чувствую, что тренировки стали скучными или прогресс остановился, это сигнал внести изменения. Культурные события — количество прочитанных книг, посещенных выставок или спектаклей. Например, ставлю себе цель — одна новая книга в месяц. Это не про количество ради количества, а про развитие кругозора и новые идеи.

Ощущения и самочувствие:

Удовлетворенность процессами — задаю себе вопрос: что мне приносит радость? Например, если каждый вечер заканчивается чувством выжатости, это повод задуматься о перераспределении нагрузки. Эмоциональное состояние — замечаю, как часто испытываю усталость или раздражение. Если это стало привычным фоном, возможно, пора пересмотреть подход к отдыху или работе. Баланс в жизни — например, однажды я заметила, что почти не провожу времени с друзьями из-за работы. Это был сигнал — поставить личные встречи на один уровень с рабочими задачами.

Если вы хотите измерить свою эффективность в обучении, можно сформулировать цель: пройти три онлайн-курса за полгода. Замер здесь будет простой, цифровой — вы либо завершили курс, либо нет. Но важно и другое: чему вы научились? Полученные знания и их применение в жизни — это уже качественный показатель.

Опаснее всего здесь заниматься достигаторством, оглядываясь на других. Вдохновляться чужими успехами — это одно, а вот устраивать негласные соревнования с кем-то — совершенно другое. Вы никогда не знаете, с чего начинал этот человек, какие у него ресурсы и в каком контексте он добивается своих целей. Посторонние успехи могут ввести в заблуждение и даже загнать в тупик, более того — в депрессию. Поэтому сравнивать нужно только себя нынешнего с собой вчерашним.