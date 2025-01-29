Как перестать абьюзить и принять свое тело? Через анализ снов и бессознательных багов! Вот инструкция

Знакомьтесь, дримтерапия — способ вскрыть через сновидения то, что прячется в глубинах нашего разума и мешает нам полюбить себя. Как благодаря этому превратить жизнь из боди-хоррора в боди-арт и при чем тут мышление в стиле «Я есть
Грут пирсинг»? Объясняет практикующий психотерапевт, PhD Кэтрин К. Холт, автор книги «Принимай свое тело и его особенности».
Сны — это мост между нашим сознательным и бессознательным. Сны неподвластны контролю нашей воли, словно дикие звери, от которых мы не можем убежать. Они живут своей жизнью и приоткрывают завесу тайны нашего внутреннего мира. Так сны дают глубокое понимание тех сторон нас самих, которые скрыты в часы бодрствования.
Если вы спросите пятерых человек, что такое сновидения, то получите пять разных ответов. Нет единого мнения о том, почему мы видим сны, зачем они нужны и что делать с этим таинственным миром, который посещает нас по ночам. Нейробиолог, возможно, объяснит, что сны — это просто хаотичная активность мозга, пытающегося переработать информацию после долгого дня, а бихевиорист (психолог, изучающий поведение) скажет, что во сне мы стараемся решить проблемы, с которыми не можем справиться наяву. С точки зрения юнгианской психологии сны — это непосредственное взаимодействие с бессознательным: это живые, реальные аспекты нашей психики, которые могут направлять нашу жизнь, начиная с самой души, если мы будем относиться к ним внимательно и с уважением. Сны — один из способов, которые позволяют нам прислушаться к направляющей силе даймона, однако лишь немногие из нас знают, как работать со сложным языком сновидений.
Символизм против буквализма
Во сне мы часто сталкиваемся со знакомыми людьми, местами и предметами. Но эти привычные образы — не буквально те, кем или чем они являются в реальности, хотя не умеющий работать с символами человек может ошибочно воспринимать их именно так. Мне знаком символический язык, и если мне снится брат, я задумываюсь, что он олицетворяет. Я не воспринимаю такое сновидение буквально, как сон о моем реальном брате (хотя из этого правила бывают исключения). Иными словами, мой сон выбрал образ брата, чтобы показать мне то, что я ассоциирую с ним. В работе со сновидениями мы переходим от буквального восприятия образов к символическому. В наших снах есть более глубокий смысл и сущность, и нам нужно учиться гибко и с любопытством прислушиваться к ним.
Образы снов как части вашей личности
Один из подходов к работе со снами — рассматривание каждой их детали (предметы, люди и даже звуки) как аспекты вашей собственной сущности. Например, когда я приходила в себя после разрыва отношений и предательства любимого человека, мне приснилось, что у него появился новый пирсинг. Работая с этим сном, я вжилась в образ пирсинга — представила, что я и есть этот пирсинг, отбросив свое эго, разум и его интерпретации. Я поняла: мне было так больно, что я хотела «проткнуть» этого человека. Иными словами, образ помог мне соприкоснуться с собственным гневом и агрессией, не проявляя их бессознательно или напрямую. Это также позволило мне более осознанно пережить душевную боль. Когда мы работаем с образами сновидений, отождествляясь с ними, мы учимся воплощать эти образы и слышать их непосредственно.
Уравновешивание психики
Сны уравновешивают наше сознательное, рациональное мышление и бессознательные, нелинейные, иррациональные аспекты психики. Юнгианская психология считает, что сны компенсируют нечто и предупреждают о чем‑то: одни показывают то, что нам нужно увидеть, почувствовать или признать, другие высвечивают то, что мы, возможно, недооцениваем в своей жизни. Наша культурная недооценка снов, наша склонность видеть в них поочередно забавные или досадные фантазии, случайно порождаемые мозгом, отражают утрату символического мышления и непризнание бессознательного и души. Работа со сновидениями — один из действенных способов войти в контакт с душой, даймоном и глубокими эмоциями, подавленными неприятием тела, особенно когда это неприятие начинает уступать место чему‑то более важному.
Вот несколько советов, как работать со снами в ближайшие недели.
- Если вы не запоминаете сны регулярно, начните просыпаться помедленнее. Когда звонит будильник, не вскакивайте сразу с кровати, отложите телефон. Скорее всего, сны вам снятся, просто вы их не помните. Неторопливое пробуждение и намерение запомнить увиденное помогают построить мосты между миром снов и явью.
- Держите дневник или блокнот для записи снов рядом с кроватью. Так вы даете знак своей психике, что вам интересно услышать, о чем говорят ваши сны. Проснувшись, постарайтесь сразу, не вставая с постели, записать все, что помните. (Можно использовать приложение для голосовых заметок, если вам так удобнее.)
- Записывая сон, излагайте от первого лица в настоящем времени: «Я плыву в лодке со своей собакой. Мы направляемся на вечеринку». Дневник поможет отслеживать повторяющиеся темы, которые мы обычно упускаем из виду.
- Каждую неделю активно прорабатывайте хотя бы один сон, используя схему работы со сновидениями, приведенную ниже.
- Сделайте работу со сном ритуалом. Мало просто прийти к какому‑то прозрению — нужно что‑то сделать! Тони Вольф, уважаемый юнгианский аналитик, порой отказывалась работать с клиентами, если они относились к своим снам недостаточно серьезно и не хотели что‑либо предпринимать. Она говорила, что, если они лишь поразмыслили над сном, значит, не готовы к той работе, что она предлагает. Я тут с Тони соглашусь: если вы нашли время вспомнить сон, записать и изучить его, сделайте еще что‑нибудь ощутимое. Измените какую‑то привычку, напишите письмо, попробуйте нечто новое.
Упражнение. Работа со сновидениями
- Сон: запишите свой сон от первого лица в настоящем времени. Например: «Я иду по своей улице, но она не такая, как наяву. Чувствую, что со мной кто‑то есть».
- Что вы чувствовали во сне? Что почувствовали, проснувшись? Есть ли у вас какие‑то интуитивные догадки по поводу этого сновидения?
- Запишите любые возникшие вопросы о своем сне.
- Какие образы из сна привлекли ваше внимание? Какие показались яркими или загадочными? Выберите три образа, наиболее вас зацепившие, — это может быть человек, предмет или место, — и запишите их. С ними вы будете работать в этом упражнении.
- Теперь не торопясь представьте, что вы становитесь каждым из этих образов. Прочувствуйте его изнутри. Доверьтесь себе и просто «поиграйте» с тем, что услышите и заметите. Например, если я выберу лодку как один из образов сна, то вот что сделаю: я сольюсь с лодкой, как будто она живая, как будто я и есть эта лодка. И уже из этого состояния отвечу на вопросы в рабочей схеме: «Я — убежище. Я держусь на плаву, когда все остальное тонет. Я здесь, чтобы доставить людей в безопасное место».
Прим.ред. Используйте для аналитики таблицу и по примеру разбирайте все образы из сна последовательно.
|Образ из сна 1
|Кто я?
|Зачем я здесь?
|Что я хочу сообщить сновидцу?
|Какой совет я могу дать сновидцу?
- Поразмышляйте об этих образах и о том, что от них исходило. О чем был этот сон?
- Почему он актуален для вашей сегодняшней жизни?
- Что вы вынесете из этого сна?
Готовность работать со снами часто требует прыжка веры. Когда я прошу клиентов обращать внимание на сны в дополнение к нашей работе, обычно нужно несколько раз их подтолкнуть, прежде чем они наконец это сделают. Как правило, сон — это недостающий кусочек пазла в нашей совместной работе. Иногда он меняет жизнь — не потому, что сам по себе важен, а потому, что несет в себе крупицу чувства или знания, которое раньше было бессознательным, а теперь осознанно, как и любой сон. Сны — скромные, всегда находящиеся рядом проводники, от которых мы так легко отмахиваемся, как от муравьев в мифе о Психее и Эросе. Они всегда рядом, но мы их недооцениваем.
Неприятие тела и попытки его изменить — яркий пример «конкретизации психики», когда вместо того, чтобы символически взглянуть на свою боль, смятение и тоску по другому телу, мы выражаем это буквально.
В процессе исцеления от неприятия крайне важно перейти от конкретного к символическому. Вместо того чтобы связывать все свои сокровенные надежды с формами или весом, вы прорабатываете эти устремления на символическом уровне, чему и помогает научиться работа со снами.
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