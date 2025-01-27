«Я боюсь летать на самолете!»: как преодолеть аэрофобию и успокоиться прямо перед поездкой?

Не пытайтесь силой заставить себя перестать бояться

Да, это как не думать о белой обезьяне, как только вас об этом попросили. Но мы физически не можем остановить стрессовую мысль! Она буквально носится по кругу. Возбуждение занимает ведущие центры мозга, и очень полезная и приличная идея (или даже совет со стороны) о том, что нужно перестать волноваться, просто не может затормозить этот тревожный экспресс. Данное состояние называется руминацией и против него работает переключение фокуса внимания на конкретные действия.

Попробуйте техники саморегуляции

Их много, и они достаточно просты. Но есть один важный момент — срабатывают в момент тревоги или сильного страха, только если вы их достаточно практиковали в спокойном состоянии.

Самая простая и уже классическая техника — «Дыхание по квадрату». Она хороша и для сильных эмоций, и даже для панической атаки.

Принцип выполнения:

На 4 счета вдох;

На 4 счета задержка дыхания;

На 4 счета выдох;

На 4 счета задержка дыхания.

Если вам не хватает счета или дыхания, вы можете увеличить счет до пяти-шести или сократить его до трех.

Почему это работает? Во-первых, ваше произвольное внимание занято счетом и контролем вдохов-выдохов. Во-вторых, дыхание замедляется, в организме увеличивается уровень углекислого газа, и за счет этого принудительно включается парасимпатическая нервная система, которая отвечает за процессы торможения.