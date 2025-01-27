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Психология

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«Я боюсь летать на самолете!»: как преодолеть аэрофобию и успокоиться прямо перед поездкой?

Если при мысли об аэропортах и городах страх в голове берет октавы выше, чем Владимир Пресняков, то мы спешим на помощь. Рассказываем, как успокоить расшалившиеся нервы прямо перед трапом и проработать тревогу в глобальной перспективе — вместе с психологом Маргаритой Алексеевой. Важно! Техники саморегуляции и успокоения (от дыхания до ВАКОГ-планирования) подойдут и для тех, кого бросает в дрожь от поездов и машин.

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Не пытайтесь силой заставить себя перестать бояться

Да, это как не думать о белой обезьяне, как только вас об этом попросили. Но мы физически не можем остановить стрессовую мысль! Она буквально носится по кругу. Возбуждение занимает ведущие центры мозга, и очень полезная и приличная идея (или даже совет со стороны) о том, что нужно перестать волноваться, просто не может затормозить этот тревожный экспресс. Данное состояние называется руминацией и против него работает переключение фокуса внимания на конкретные действия.

Попробуйте техники саморегуляции

Их много, и они достаточно просты. Но есть один важный момент — срабатывают в момент тревоги или сильного страха, только если вы их достаточно практиковали в спокойном состоянии.

Самая простая и уже классическая техника — «Дыхание по квадрату». Она хороша и для сильных эмоций, и даже для панической атаки.

Принцип выполнения:

  • На 4 счета вдох;
  • На 4 счета задержка дыхания;
  • На 4 счета выдох;
  • На 4 счета задержка дыхания.

Если вам не хватает счета или дыхания, вы можете увеличить счет до пяти-шести или сократить его до трех.

Почему это работает? Во-первых, ваше произвольное внимание занято счетом и контролем вдохов-выдохов. Во-вторых, дыхание замедляется, в организме увеличивается уровень углекислого газа, и за счет этого принудительно включается парасимпатическая нервная система, которая отвечает за процессы торможения. 

GoodStudio

Метод «Пять пальцев». Поможет, когда вы чувствуете либо большой наплыв эмоций, либо приступ тревоги.

Для начала выполните какой-либо стоп-сигнал. Например, хлопните в ладоши или нажмите на болевую точку в середине ладони. И скажите громко «СТОП». Затем сделайте очень простой перформанс руками: берите себя за каждый палец по очереди и говорите:

  • Мизинец: «Такие состояния у меня бывают, я это знаю».
  • Безымянный: «Это тревога (или любое другое чувство, которое вас сейчас беспокоит), и я это знаю». 
  • Средний: «Эти состояния всегда проходят, и я это знаю».
  • Указательный: «Я знаю, как себе помочь».
  • Большой: «Я прихожу в себя. Я успокаиваюсь».

После выполните одно из следующих действий:

  • Найдите предметы красного (любого другого) цвета;
  • Найдите в комнате 3-4-5 предметов и каждому предмету дайте по 3-4-5 прилагательных;
  • Посчитайте в уме, последовательно вычитая: 100-16=84; 84-16=68; 68-16.....;
  • Заметьте, какие звуки слышите, какие запахи чувствуете, какова ваша одежда на ощупь;
  • Вспомните стихотворение и прочитайте его про себя или вслух;
  • Вспомните таблицу умножения.

И после этого действия обязательно себя похвалите!

Можно ли упростить задачу? Допустим, просто следить за дыханием, считать пульс? Такие способы нежелательны — они могут тревогу усилить. Когда вы следите за своим частым дыханием и сердцебиением, довольно быстро приходят в голову мысли о том, что с вами что-то не так (слишком высокий пульс!), и вот уже голова кружится. Так себя можно довести даже до обморока.

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Что делать, если вам предстоит перелет

Не провоцировать тревогу во время сборов. Постарайтесь все сделать с запасом времени и максимально комфортно. Спланируйте, что вы берете с собой, сложите вещи, проверьте, что напротив каждого пункта из списка «Не забыть» стоит галочка.

Летите с комфортом и даже с удовольствием, хотя бы телесным. Когда люди подвержены стрессу, часто возникает желание собраться как можно раньше (не путать с заблаговременными собрами). А это может отражаться на недостаточно вдумчивом выборе одежды, внешнем виде, на тех вещах, которые беспокойные пассажиры хотят уместить с собой в ручную кладь, из-за чего та становится размером с увесистый чемодан и не проходит предполетный досмотр (стресс x 10!).

Берите с собой маски, патчи, компрессионные гольфы, тапочки, любимую мягкую игрушку (даже если вам 40 лет), беруши. Не надевайте тугую и сдавливающую одежду (да, никаких скинни в восьмичасовой перелет). Чем лучше вы себя чувствуете физически, тем больше шансов на то, что тревога не включится.

Чем отвлечь мысли в воздухе

Техники саморегуляции, о которых мы говорили выше, весьма эффективные, но они сами по себе не требуют много времени, а в самолете нужно что-то продолжительнее, чтобы занять себя. Что-то, что можно выполнять от руления по взлетной до момента погашения табло «Пристегните ремни».

Попробуйте планировать. Один ваш день или несколько дней по прилету. Работает с любым контекстом: отпуск, командировка, деловая встреча, визит к родственникам.

Главный ваш инструмент в рабочем планировании — принцип ВАКОГ, то есть вовлечение в процесс всех каналов восприятия.

Визуально — что я увижу?

Аудиально — что я услышу?

Кинестетически — какие будут ощущения?

Ольфакторно — какой будет запах?

Густаторно — какой будет вкус?

По всем пяти сенсорным системам максимально подробно представляйте ваш день или вечер после выхода из самолета. Концентрируйтесь не на событиях, а на небольших чувственных ощущениях. Вспомните тот момент, когда вы прилетаете в жаркую страну, выходите из здания аэропорта, и в лицо бьет волна горячего воздуха. Вот такие мысли будут удерживать психику в состоянии спокойствия и умиротворения.

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Как быть, если тревожится спутник

Заметить беспокойство вашего тревел-мейта можно по следующим признакам:

  • сильное напряжение в теле: челюсти и кулаки сжаты, а за ручки кресла человек держится так сильно, что костяшки белеют;
  • учащенное или слишком глубокое дыхание:
  • беспокойный бегающий взгляд:
  • быстрая, сбивчивая речь или, наоборот, состояние заторможенности.

Как действовать?

  1. Не используйте в разговоре запрещенные слова «Не волнуйся, все нормально, все в порядке» и прочее. Потому что в этот момент сопротивление психики возрастает многократно, и в ответ вы услышите в лучшем случае крик «Да я и не волнуюсь»!
  2. Начните разговор на любую тему: о книге, которую вы читаете, о том что будете делать, как доберетесь до места назначения. Фильм, хобби, интересные факты с вашей учебы или работы — подойдет все.
  3. Задавайте вопросы, на которые человеку надо отвечать развернуто, а не сухо «Да» или «Нет».
  4. Предложите провести уже известные вам техники успокоения.
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