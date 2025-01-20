Как успешно влиться в дружескую компанию или рабочий коллектив: считываем tone of voice, ставим голос, взгляд и тело

Если год начинается со вхождения в новое комьюнити: от гончарного кружка до друзей детства партнера и новых коллег, то не нервничайте, а тренируйтесь. О том, как эффектно показать все грани своей личности (чтобы локальному крыссовету было не к чему придраться!) — рассказала эксперт по ораторскому и актерскому мастерству, основательница школы Reforma Lab Алиса Старовойтова.
Как управлять голосом
Тон очень важен в разговоре, особенно в самопрезентации в новой компании. Если вы правильно говорите, это поможет показать свои лучшие качества.
- Обратите внимание на произношение и говорите уверенно. Это манера речи, которая транслирует собеседнику, что вы спокойны, открыты и компетентны в том, о чем рассказываете. Такой тон позволяет больше владеть ситуацией и более точно доносить свои мысли.
Как еще можно создать уверенный тон голоса? Для этого во время произношения речи дышите животом. Если чувствуете, что этот пункт проседает, то можно позаниматься со специалистом (диктором, актером), чтобы раскрыть диапазон голоса. Можно тренироваться и дома. Например, записав свой голос на диктофон. Послушайте его и скорректируйте так, как вам необходимо. Создать еще большую убежденность в своей правоте (и неотразимости) помогут утвердительные конструкции. Вместо «я думаю, что это может быть полезно» говорите «это полезно, потому что…».
- Проговаривайте слова четко, не быстро и не слишком медленно, акцентируя внимание на ключевых фразах. Это могут быть ожидания от кандидата и должностные обязанности, которые выделены в вакансии.
- Избегайте монотонной речи, играйте интонацией. Это поможет удержать внимание слушателя.
- Старайтесь подстроиться под громкость речи вашего собеседника.
Если у вас слишком высокий голос и для его уверенности нужно добавить баса, потренируйтесь делать его более низким.
- Расслабьте мышцы шеи и плеч. Напряжение в этой зоне сужает голосовые связки и делает голос выше.
- Контролируйте дыхание. Дышите медленно и глубоко. Это сделает голос более насыщенным.
- Говорите из диафрагмы. Почувствуйте, как звук идет из нижней части живота, а не из горла.
- Замедляйте темп речи. Быстрая речь может повысить тональность голоса.
Еще можно выполнять несколько простых упражнений, чтобы сделать голос более низким:
- Произнесите глубокое «ммммммм», ощущая вибрацию в грудной клетке. Это расслабляет голосовые связки и «опускает» звук.
- Пойте низкие ноты или пробуйте упражнения для вокалистов. Например, проговаривание фраз с постепенным понижением тональности.
Что делать с телом
Жесты также служат отражением личности, в том числе профессионализма. Деликатные движения тела продемонстрируют вашу внимательность, тактичность и умение владеть собой.
Держите руки на уровне груди, не складывая их перед собой. Придерживайтесь открытых поз. Они показывают вашу уверенность и готовность к диалогу. Например, открытая поза — это когда вы сидите или стоите и держите спину прямо, расслабив плечи. Вы не скрещиваете руки, а ваши ноги находятся на ширине плеч. Избегайте закрытых поз, при которых руки скрещены или в положении сидя одна нога заброшена на другую.
Но! Чрезмерная жестикуляция может отвлекать от сути. Попробуйте жестами подчеркивать самые главные смыслы вашего высказывания. Допустим, поднесите руки к груди, чтобы проиллюстрировать ключевые моменты, можно добавить фразы: «Это первое», «Это важно». Руками вы можете показывать размеры и масштаб. Например: «Вот настолько важно», «Настолько велико».
Старайтесь во время монолога не крутить ручку, не причесывать волосы и не касаться лица. Эти акты лишь отвлекают аудиторию и показывают ваше неспокойное состояние.
Следите за вашей осанкой. Грациозно выровненная спина и расслабленные плечи придадут образу основательность (не давящую!), достоинство. А это не будет лишним при общении, будь то с новыми коллегами или знакомыми.
Зрительный контакт с собеседником демонстрирует хорошее воспитание и желание узнать и услышать человека. Ваш взгляд — инструмент управления вниманием аудитории.
- Если вы презентуете себя перед компанией, чтобы не застревать на ком-то одном, не забывайте переводить взгляд между людьми, уделяя фокус каждому слушателю. Это создает эффект личного общения.
- Смотрите чуть выше глаз аудитории. Это позволяет охватывать всех присутствующих.
- Не опускайте глаза. Это сигнализирует о сомнениях в себе. Если нужно подумать, задержите взгляд на одном объекте (например, на стене).
Навык уверенно смотреть в глаза собеседнику также можно тренировать. Выполните дома простое упражнение: встаньте перед зеркалом, проговаривайте текст вслух и удерживайте взгляд на «собеседнике».
Как строить речь и считывать tone of voice компании
Структура в вашей самопрезентации — это фундамент! Она не позволит вам скакать с темы на тему, раскрывать неуместные детали из личной жизни и просто тратить время.
- Сперва расскажите, как вас зовут, на какую должность вы пришли, если это новый рабочий коллектив, и почему рады присоединиться к компании.
- Обязательно упомяните, что у вас есть общие цели и интересы. Например: «Меня очень впечатлили реализованные вами проекты, и я буду рад развиваться вместе».
- В завершении вашей речи попробуйте перейти на диалог. Например: «Буду рад познакомиться поближе и узнать больше о ваших интересах».
Обратите внимание на лексикон. Словарный запас может рассказать о человеке больше, чем он запланировал. Избегайте канцеляризмов и слишком формальных фраз. Так речь станет более естественной и понятной аудитории или собеседнику. Говорите просто и по делу. Например, устаревшие (и уставшие!) обороты легко заменить:
- «В настоящем документе» → «В этом документе».
- «Осуществлять контроль» → «Контролировать».
- «Имеет место быть»→ «Происходит».
- «Принять меры» → «Действовать».
- «В связи с чем» → «Поэтому».
- «Довести до вашего сведения» → «Сообщить».
- «На основании вышеизложенного» → «Итак».
- «По состоянию на текущий момент» → «Сейчас».
- «Обеспечить выполнение» → «Сделать» или «Выполнить».
Чтобы быстро влиться в новую команду на работе или стать своим среди новых знакомых, научитесь считывать tone of voice окружения.
Для этого сначала займите позицию обозревателя, больше молчите и слушайте, отмечайте фразы, которые используют коллеги, анализируйте их стиль письма в чатах и манеру поведения на встречах. Постарайтесь подстроиться под общий стиль. Если не уверены, что это выходит органично, то придерживайтесь нейтральной деловой речи.
Соблюдайте баланс, избегая излишней формальности и заискивания. Чтобы не впасть в фамильярность, старайтесь найти равновесие между дружелюбным и профессиональным тоном. Не допускайте слишком личное обращение или шутки, которые могут быть непонятны в новом коллективе.
Как справляться с волнением: психологические лайфхаки
Испытывать мандраж в первые дни в новом коллективе абсолютно нормально. Существуют несколько проверенных способов, которые помогут снизить его интенсивность.
- Сделайте три глубоких вдоха животом. Это уменьшит уровень стресса и поможет сосредоточиться.
- Представьте себе, что вы уже стали частью команды
-частью корабля, где ваше мнение играет весомое значение. Скажите себе: «Я здесь, потому что меня выбрали, и у меня есть что предложить!».
- Разомните плечи или сделайте легкую гимнастику перед выступлением. Это поможет снять напряжение в теле.
- Переводите внимание с волнения на интерес к людям, с которыми вы разговариваете. Это очень отвлекает от тревоги.
- Подготовьтесь к выступлению заранее. Продумайте, что вы хотите сказать, но не учите текст наизусть. Так вы с меньшей вероятностью замешкаетесь.
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