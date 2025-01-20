Как успешно влиться в дружескую компанию или рабочий коллектив: считываем tone of voice, ставим голос, взгляд и тело

Как управлять голосом

Тон очень важен в разговоре, особенно в самопрезентации в новой компании. Если вы правильно говорите, это поможет показать свои лучшие качества.

Обратите внимание на произношение и говорите уверенно. Это манера речи, которая транслирует собеседнику, что вы спокойны, открыты и компетентны в том, о чем рассказываете. Такой тон позволяет больше владеть ситуацией и более точно доносить свои мысли.

Как еще можно создать уверенный тон голоса? Для этого во время произношения речи дышите животом. Если чувствуете, что этот пункт проседает, то можно позаниматься со специалистом (диктором, актером), чтобы раскрыть диапазон голоса. Можно тренироваться и дома. Например, записав свой голос на диктофон. Послушайте его и скорректируйте так, как вам необходимо. Создать еще большую убежденность в своей правоте (и неотразимости) помогут утвердительные конструкции. Вместо «я думаю, что это может быть полезно» говорите «это полезно, потому что…».

Проговаривайте слова четко, не быстро и не слишком медленно, акцентируя внимание на ключевых фразах. Это могут быть ожидания от кандидата и должностные обязанности, которые выделены в вакансии.

Избегайте монотонной речи, играйте интонацией. Это поможет удержать внимание слушателя.

Старайтесь подстроиться под громкость речи вашего собеседника.

Если у вас слишком высокий голос и для его уверенности нужно добавить баса, потренируйтесь делать его более низким.

Расслабьте мышцы шеи и плеч. Напряжение в этой зоне сужает голосовые связки и делает голос выше. Контролируйте дыхание. Дышите медленно и глубоко. Это сделает голос более насыщенным. Говорите из диафрагмы. Почувствуйте, как звук идет из нижней части живота, а не из горла. Замедляйте темп речи. Быстрая речь может повысить тональность голоса.

Еще можно выполнять несколько простых упражнений, чтобы сделать голос более низким: