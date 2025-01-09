Уже всё (и все) бесит? Вот 12 советов, как справляться с гневом и не считать себя злым человеком

Иногда у нас есть настолько сильный запрет на гнев, что мы запрещаем себе в принципе его ощущать. То есть до сознания человека даже не доходит информация о том, что он злится. Бывает так, что на консультации я спрашиваю человека о том, что его злит. В отчет получаю: «Ничего не злит. Я вообще не злой человек». Но это совершенно другая история.

Злой человек — это тот, который намеренно стремится причинить кому-то зло. Если говорить про злость в ответ на какие-то неподобающие действия: нарушение границ, обесценивание, отвержение, то испытывать гнев в ответ — нормально. Но многие люди не признают даже возможность злиться на кого-либо. Тогда происходит реализация напряжения через скрытый гнев, нелегализованный, непризнанный.

Форматы скрытого гнева

Ворчание.

Часто говорят, что этим грешат всякие старики и старушки. Возможно, у них недостаточно сил на проявление гнева или они ощущают свою уязвимость. Ворчание, как и раздражение, течет тонкой струйкой, отравляя жизнь как самому человеку, так и окружению.

Порча одежды и вещей другого.

Однажды у меня на консультации была женщина, которая случайно сожгла несколько рубашек мужа утюгом. Она мне говорит: «Ты знаешь, я не могу понять, что со мной происходит. Гладила свое платье — все в порядке. А его рубашки прожгла на самом видном месте». Когда мы начали копать в этом направлении, то выяснили, что женщина просто злится на мужа, а сама даже не осознает этого. А гнев всегда найдет способ выражения.

Опоздание.

Забывчивость.

Бывает так, что люди забывают о каких-то договоренностях, встречах. Это тоже может быть проявлением скрытого гнева. Стремление и желание причинить как-то другому человеку боль, чтобы восстановить внутренний баланс таким подпольным способом.

Отказ от близости.

Женщина очень часто наказывает мужчину нежеланием секса. Тут происходит скрытый отказ под предлогом болезни, плохого самочувствия, внезапный приход менструации. На самом деле если женщина сильно злится на мужчину, но не выносит чувство это в контакт, то она просто не может ему позволить войти в себя, потому что злость — регулятор дистанции. А секс предполагает близость как физическую, так и психологическую. А также очень часто женщины используют это в манипулятивных приемах, показывая свою власть. Фактически все эти формы скрытого гнева являются способами наказания человека.

Зависимость (убегание в иллюзорный мир).

От скрытого гнева человек может убегать в зависимости: в работу, в алкоголь, в игры. Тогда это не способ наказания другого, а исчезание из контакта с ним, чтобы не чувствовать злость, непозволительную, нелегализованную.

Подавление гнева

Очень важно осознавать, что в нашем теле, как и в нашем бессознательном, ничего никуда не пропадает бесследно. Если гнев появился в ответ на какую-то ситуацию, мобилизовал организм, то напряжение уже есть. Вопрос лишь в том, прожил его человек или нет. Когда импульс пошел, а человек его сдерживает и засовывает обратно, то в теле это зачастую проявляется скрещенными на груди руками («держать себя в руках»), спазмом в горле, сжатыми челюстями. Так он делает вид, что ничего не происходит.

Если это повторяется из раза в раз, то в результате в области грудной клетки появляется панцирь, который скапливает внутри подавленный гнев, и растет напряжение. Подавление гнева порождает синдром скороварки: чем больше нагнетается давление в ней, тем мощнее может быть взрыв, если не спускать пар.

У человека точно так же: если уровень напряжения зашкаливает, то необходимо выпустить пар. Сделать это можно даже бессознательно, посредством различных танцев, холотропа, пения, занятий спортом — где экспрессивно и интенсивно включается тело и дыхание. Благодаря этому приходит освобождение и расслабление. Но это только крайняя мера для того, чтобы не произошел взрыв. Иногда бывает так, что не удалось вовремя выпустить пар.

И последняя капля, которая переполняет вашу «скороварку», может быть вообще сущей ерундой. Тогда напряжение находит выход в совершенно неподходящее время и неадекватным способом: реакция не равносильна произошедшему событию, слишком бурная и яростная.

Подобный слив энергии помогает долгое время находиться в спокойном состоянии, чтобы повторно копить ее до следующего раза. Но это не терапия гнева, не работа с ним, а лишь скидывание напряжения.