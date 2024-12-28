Как подвести итоги года без самокритики и поставить амбициозные, но достижимые цели на следующие 365 дней?

А чего добились вы в 2024-м? Это не укол, а призыв подумать и порадоваться, тому, что даже если обошлось без покорения сверхвершин, то сохраненные по максимуму нервы и отказ от встречи с бывшим красным флагом — уже достижение, за которое важно себя похвалить. Как анализировать свои результаты правильно — чтобы получить не самоподзатыльник, а заряд энергии на год вперед? И какие цели перед собой ставить, чтобы точно их реализовать? Рассказывает Ксения Иорданян, экзистенциальный и логотерапевт, специалист психологической платформы Alter.
В декабре ленты наших соцсетей пестрят списками достижений за год — одних это вдохновляет, а другим уже набило оскомину. Но даже те, кто предпочитает не делиться своими успехами в социальных сетях, так или иначе задумываются о том, что произошло с ними за минувшие 12 месяцев и как провести лучше следующие.
Зачем планировать что-то на предстоящий год и подводить итоги
Никто вас к этому не обязывает (кроме, разве что, руководителя). Но, на самом деле, это и правда полезная практика: таким образом мы понимаем, кто мы и чего хотим, а также размышляем над тем, чего нам удалось достичь, что еще предстоит и туда ли мы вообще идем. Планирование и рефлексия — это важные процессы самопознания.
Как перестать сравнивать свои результаты с другими
- Формат подведения итогов, когда мы не делимся в соцсетях, а размышляем наедине с собой, тоже вполне рабочий. К тому же, гораздо более безопасный, поскольку итоги здесь меньше подвержены социальному одобрению: на вас никто не смотрит, вас никто не оценивает, ни с кем не сравнивает и не дает непрошеную обратную связь.
- В соцсетях успехи других кажутся более значимыми, потому что мы видим только результат и совсем не видим путь, который человек прошел ради своей цели. Не чувствуем боль неудач и бессилие от препятствий на пути. Из-за этого создается ощущение, что достижение далось человеку легко. Просыпается чувство зависти, злость, ощущение несправедливости.
- Старайтесь не рефлексировать над жизнью других людей — то, что они считают успехом, может не подходить вам, и наоборот.
Как подвести итоги без самобичевания
- Частой ошибкой при подведении итогов является фокусирование на негативных переживаниях — Чего я не сделал/а», «Что не удалось», «Где я не преуспел/а».
Задайте себе вопрос: «Что я сделал/а для этой цели?» Попытайтесь отыскать хотя бы небольшие шаги по направлению к ней, ведь они больше, чем ничего — не стоит их обесценивать. А если вдруг действительно окажется, что вы не сделали ничего для достижения цели, посмотрите на то, что занимало ваше время — скорее всего, это было важнее.
- Есть мнение, что если мы не успешны финансово, то неуспешны вовсе, но оно ошибочно. Попробуйте выполнить технику «Колесо Баланса», которая поможет это увидеть. Нарисуйте круг и разделите его на 6 секторов:
- Семья, любовь, дети;
- Окружение и друзья;
- Карьера и финансы;
- Здоровье;
- Отдых и досуг;
- Саморазвитие и обучение.
Оцените по 10-балльной шкале вашу вовлеченность в каждую из 6 сфер жизни — то, чему вы больше всего уделяли внимания в уходящем году. Если вы учились или ухаживали за ребёнком, а не зарабатывали, — это не значит, что вы не успешны. Если вы занимались здоровьем (например, лечили зубы или делали операцию и потом восстанавливались), а не купили машину, то задумайтесь: уверены ли вы, что машина — это действительно то, чего вы хотели? Часто в погоне за «успешным успехом» мы теряем здоровье и не находим время на отношения — и, как следствие, чувствуем себя одинокими.
- Подумайте о важных и значимых событиях года. Возможно, что-то происходило с вами впервые. Этот опыт тоже важно зафиксировать.
- При подведении итогов старайтесь фокусироваться на тех событиях и достижениях, которые доставили вам удовольствие или новые впечатления. Яркие эмоции будут маркером этих событий.
Растяните удовольствие: некоторые мысли и воспоминания нагоняют нас позже. Отыскать хорошее всегда сложнее, и на это может понадобиться больше времени. Выделите себе время по 10-15 минут каждый день. На протяжении двух недель задавайтесь вопросом: «Что хорошего или яркого случилось со мной за этот год?».
- Удовольствие должно приносить не столько достижение цели, сколько путь к ней! Научитесь наслаждаться процессом, и тогда вы будете довольны результатом, независимо от его величины. Делая что-то, задумайтесь, зачем вы это делаете, нравится ли это вам, хотите ли вы этим заниматься. Задайте себе вопрос, какая часть процесса приносит вам больше всего удовольствия.
- Не забывайте себя хвалить за любые достижения на пути к вашим целям, даже если они кажутся вам незначительными. Порадуйте себя желанным подарком к Новому Году — благодарностью себе за прошедший год!
Как ставить цели на предстоящий год
- Сначала напишите на бумаге (или в заметках) все, что приходит вам в голову, в качестве планов и целей на следующий год.
- Отделите мечты от целей. Здесь может помочь техника SMART. Цель должна быть:
- Конкретной (specific),
- Измеримой (measurable),
- Реалистичной, достижимой для вас (attainable),
- Актуальной, подходящей вам (relevant)
- Иметь четкий срок, к которому вы хотите ее достичь (time-bound).
Например: «Я хочу посетить две страны за предстоящий отпуск в июне», или «Я планирую вылечить все больные зубы до октября», или «К концу года я планирую накопить X тыс. рублей и купить себе…».
- Выберите примерно 5-10 реальных, достижимых целей (по 1-2 на каждую сферу жизни из упражнения «Колесо Баланса»).
- Далее разбейте ваши цели на маленькие подзадачи и дайте этим задачам время. Например, разбить цель «отпуск» на подзадачи можно так: рассчитать бюджет, посмотреть билеты в январе, посмотреть варианты жилья в феврале, обозначить маршрут и достопримечательности и так далее.
- В середине временного промежутка оцените свой прогресс и, если необходимо, скорректируйте цель — это ведь ваша личная цель, и вы можете ее адаптировать под текущие обстоятельства. Например, «Две страны посетить не получается, зато я могу посетить больше городов внутри одной страны.»
Корректная постановка целей помогает оставаться в русле ваших желаний и отслеживать, все ли идет по плану. Имейте в виду, что планирование — это не умение успеть все, а навык отказываться от того, что сейчас не актуально или не по силам.
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