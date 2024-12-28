Как подвести итоги года без самокритики и поставить амбициозные, но достижимые цели на следующие 365 дней?

Как подвести итоги без самобичевания

Частой ошибкой при подведении итогов является фокусирование на негативных переживаниях — Чего я не сделал/а», «Что не удалось», «Где я не преуспел/а».

Задайте себе вопрос: «Что я сделал/а для этой цели?» Попытайтесь отыскать хотя бы небольшие шаги по направлению к ней, ведь они больше, чем ничего — не стоит их обесценивать. А если вдруг действительно окажется, что вы не сделали ничего для достижения цели, посмотрите на то, что занимало ваше время — скорее всего, это было важнее.

Есть мнение, что если мы не успешны финансово, то неуспешны вовсе, но оно ошибочно. Попробуйте выполнить технику «Колесо Баланса», которая поможет это увидеть. Нарисуйте круг и разделите его на 6 секторов:

Семья, любовь, дети; Окружение и друзья; Карьера и финансы; Здоровье; Отдых и досуг; Саморазвитие и обучение.

Оцените по 10-балльной шкале вашу вовлеченность в каждую из 6 сфер жизни — то, чему вы больше всего уделяли внимания в уходящем году. Если вы учились или ухаживали за ребёнком, а не зарабатывали, — это не значит, что вы не успешны. Если вы занимались здоровьем (например, лечили зубы или делали операцию и потом восстанавливались), а не купили машину, то задумайтесь: уверены ли вы, что машина — это действительно то, чего вы хотели? Часто в погоне за «успешным успехом» мы теряем здоровье и не находим время на отношения — и, как следствие, чувствуем себя одинокими.

Подумайте о важных и значимых событиях года. Возможно, что-то происходило с вами впервые. Этот опыт тоже важно зафиксировать.

При подведении итогов старайтесь фокусироваться на тех событиях и достижениях, которые доставили вам удовольствие или новые впечатления. Яркие эмоции будут маркером этих событий.

Растяните удовольствие: некоторые мысли и воспоминания нагоняют нас позже. Отыскать хорошее всегда сложнее, и на это может понадобиться больше времени. Выделите себе время по 10-15 минут каждый день. На протяжении двух недель задавайтесь вопросом: «Что хорошего или яркого случилось со мной за этот год?».