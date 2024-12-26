Вам (и нам!) пора освоить кинкипинг — умение сохранять связь с родственниками и друзьями! Для чего этот скилл и есть ли (виртуальные!) альтернативы общим ужинам?

Что такое кинкипинг и почему для поддержания дружбы и семейности теперь нужно новое слово

Кинкипинг (от англ. «keeping» — сохранение и «kin» — родственные связи) — важный аспект человеческих отношений, определяющий процесс заботы, который мы проявляем к близким.

Сам факт того, что для некогда естественного процесса сохранения отношений в большой семье, состоящей из многих поколений, появляется новое название о многом говорит. «В условиях высокой урбанизации, когда нуклеарная семья стала самым распространенным способом ведения хозяйства, мы переоцениваем, заново открываем для себя значение родственных связей», — говорит в беседе с Собака.ru Ольга Савинская, доцент Факультета социальных наук НИУ ВШЭ.

Все это, продолжает эксперт, укладывается в общий (и глобальный!) тренд на «переоткрытие эмоций». «И вдруг мы понимаем, что наши старые, народные практики оказываются очень полезными, чтобы работать с эмоциональной сферой, — говорит Савинская. — Но если раньше поддержание эмоциональных связей с родственниками происходило в силу традиции и являлось в некотором смысле обязанностью, то теперь мы осознанно понимаем, что это составляющая часть нашего благополучия».

«С психологической точки зрения, кинкипинг — это не только внутрисемейное явление, но также часть дружеских групп и рабочих коллективов, — уточняет Анна Мухамедова, психолог, преподаватель международного института психологии Smart.— Забота в сложный период может укрепить доверие и создать атмосферу взаимопонимания. Представьте любую социальную группу, где люди чутко относятся друг к другу: один замечает усталость другого и приносит кофе, кто-то выслушивает проблемы, а кто-то предлагает конкретную помощь. Это и есть кинкипинг в действии».