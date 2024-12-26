Вам (и нам!) пора освоить кинкипинг — умение сохранять связь с родственниками и друзьями! Для чего этот скилл и есть ли (виртуальные!) альтернативы общим ужинам?

Интуитивно поддерживать хорошие отношения с людьми — одно, а делать это в самом позитивном и искреннем смысле специально — совершенно другое и, между прочим, зачастую правильное. Почему теперь мы осознанно вкладываемся в сохранение эмоционального контакта (становимся кинкиперами) и нужно ли это делать только в отношении кровной семьи или следует расширить ее понятие до друзей и коллег как сделал главный кинкип-краш Доминик Торетто? Разбираемся в материале Cобака.ru.
Что такое кинкипинг и почему для поддержания дружбы и семейности теперь нужно новое слово
Кинкипинг (от англ. «keeping» — сохранение и «kin» — родственные связи) — важный аспект человеческих отношений, определяющий процесс заботы, который мы проявляем к близким.
Сам факт того, что для некогда естественного процесса сохранения отношений в большой семье, состоящей из многих поколений, появляется новое название о многом говорит. «В условиях высокой урбанизации, когда нуклеарная семья стала самым распространенным способом ведения хозяйства, мы переоцениваем, заново открываем для себя значение родственных связей», — говорит в беседе с Собака.ru Ольга Савинская, доцент Факультета социальных наук НИУ ВШЭ.
Все это, продолжает эксперт, укладывается в общий (и глобальный!) тренд на «переоткрытие эмоций». «И вдруг мы понимаем, что наши старые, народные практики оказываются очень полезными, чтобы работать с эмоциональной сферой, — говорит Савинская. — Но если раньше поддержание эмоциональных связей с родственниками происходило в силу традиции и являлось в некотором смысле обязанностью, то теперь мы осознанно понимаем, что это составляющая часть нашего благополучия».
«С психологической точки зрения, кинкипинг — это не только внутрисемейное явление, но также часть дружеских групп и рабочих коллективов, — уточняет Анна Мухамедова, психолог, преподаватель международного института психологии Smart.— Забота в сложный период может укрепить доверие и создать атмосферу взаимопонимания. Представьте любую социальную группу, где люди чутко относятся друг к другу: один замечает усталость другого и приносит кофе, кто-то выслушивает проблемы, а кто-то предлагает конкретную помощь. Это и есть кинкипинг в действии».
Как гендерные роли влияют на вовлеченность человека в кинкипинг и чем здесь помогают смартфоны
Традиционно поддержание внутрисемейных связей отводилось женщинам — таким положение вещей остается, полагает Савинская, однако перемены также заметны. «Этим больше занимаются женщины, — говорит она, — однако мы видим что эмоциональность в мужчинах все больше приветствуется в самых разных культурных контекстов. Поэтому гендерные роли [и в кинкипинге] меняются, пусть и медленно».
Еще одно изменение, продолжает эксперт, касается технических возможностей для укрепления семейных связей. «Тот самый смартфон, который часто ругают за то, что, якобы, отрывает людей друг от друга, позволяет нам легко создавать и поддерживать межпоколенческие малые группы, — говорит она. — Семейные чаты, в которых люди обмениваются фотографиями, новостями дают совершенно новые возможности для сохранения позитивного межпоколенческого контекста».
Ольга Савинская
доцент Департамента социологии Факультета социальных наук НИУ ВШЭ
«Можно сказать, что наш подход к внутрисемейным взаимодействиям меняется. Если эти отношения не складываются мы намного проще и спокойнее, чем раньше, их разрываем. Однако если эмоциональная связь есть, то она становится намного более осознанной, не основанной на традициях, мол, вот это бабушка к ней надо сходить на поклон. Это выбор, который люди ценят и видят в нем особое удовольствие совместного переживания эмоций в кругу семьи, даже если этот круг связан лишь виртуально за счет современных технологий».
Здесь интересно обратить внимание на исследование, авторы которого заметили, как по-разному мужчины и женщины вовлечены в поддержание киберсвязей. Они пришли к выводу, что женщины более активны в личных сообщениях в (анализом охватывалась сеть WhatsApp), чем мужчины. Это, по мнению ученых, указывает на то, что использование женщинами платформы для личных сообщений соответствует их общей склонности уделять внимание отношениям и фактическому участию в личных беседах. Мужчины, напротив, больше сосредоточены на коллективных связях, предпочитают групповое общение и сообщают о большем количестве групповых чатов. Безусловно, эти данные не формируют глобальную картину, однако дают представление о том, что подход к роли кинкипера каждому нужен свой.
Надо ли всем и каждому осваивать кинкипинг и как не выгореть за новым занятием
Почему заниматься сохранением родства и близости важно? «Потому что забота — это профилактика эмоционального выгорания, — отвечает психолог Анна Мухамедова. — В 2020-м Центр эмоционального здоровья Стэнфордского университета провел исследование, которое показано: люди, получающие регулярную эмоциональную обратную связь, на 40% реже испытывают хронический стресс и в 1,5 раза эффективнее адаптируются к жизненным вызовам. Например, участие в совместных обедах или общении может значительно повысить удовлетворенность жизнью. Такие моменты делают нас не только более счастливыми, но и более устойчивыми перед вызовами».
Аналитика ученых показывает, что чувство близости с членами семьи позитивно и для психического здоровья и, что интересно, для физического. Кейтлин Аллен, специалист по социологии и поведению из Медицинского университета Южной Каролины, автор исследования, посвященного нашей теме, подчеркивает в нем, что «хранители родственных связей» могут играть принципиальную роль в укреплении здоровья всей семьи. Делясь историей болезни родной ячейки общества и мотивируя близких обращаться за профилактической помощью, кинкиперы защищают жизни родственников.
Однако, по словам Анна Мухамедовой, с осознанным, специальным сохранением близости связаны и определенные минусы. Психологическая нагрузка возникает, когда один человек берет на себя слишком много. Представьте мать, которая пытается совмещать работу и закрытие эмоциональных потребностей всей семьи. Без разделения нагрузки это может привести к выгоранию.
Это же предупреждение дает и доктор психиатрии Пуджа Лакшмин в интервью The New York Times: «Когда это делается из чувства щедрости и ответственности, он [кинкипинг] может быть по-настоящему вдохновляющим. Многие хранители рода искренне ценят то, что родственники обращаются к ним за советом, или то, что они несут ответственность за передачу эстафеты от старших поколений.[...] Но когда это делается из чувства обиды или обязанности, когда воспринимается как рутина, ваше психическое здоровье и отношения с семьей могут начать ухудшаться».
Более того, помощь иногда используется для манипуляции, продолжает Мухамедова, и становится способом давления («Я делаю для тебя все, жертвую своим свободным временем, а что ты даешь взамен?»). Поэтому важно помнить, что забота должна быть А — искренней, Б — взаимной.
Как правильно заботиться? Анна называет три ключевых принципа:
- Искренность намерений;
- Уважение личных границ;
- Готовность услышать и принять.
Потому, главным и ключевым вопросом остается: как же разделить такие эмоциональные обязанности в семьях и других группах? Здесь все просто — процесс требует открытого общения. Мухамедова советует начать с обсуждения потребностей каждого, а затем определить роли. Регулярные встречи помогут установить обратную связь и выявить возможные перегрузки.
Анна Мухамедова
психолог, преподаватель международного института психологии Smart
«Можно ли обойтись без кинкипинга? Да. Совместные увлечения и праздники создают единство. Но стоит помнить: он является отражением нашей глубинной потребности в близости. Без него мы рискуем упустить важные эмоциональные связи. Это искусство, которое обогащает наши отношения и помогает нам чувствовать себя частью чего-то большего. Забота о других делает нас более человечными и дает жизни глубину и смысл».
Текст: Дарья Скаянская, Константин Крылов
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