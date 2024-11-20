Психологически здоровая семья — это как? Выходим из детской позиции (и нормально заходим во взрослую!), исправляем баги с доверием

Что такое функциональная и дисфункциональная семья?

Функциональная семья — семья, где все поддерживают друг друга, общаются открыто и честно, умеют решать конфликты и заботятся о нуждах каждого.

Основные характеристики такой семьи:

Общение: члены семьи проводят время вместе, несмотря на давление повседневных забот и стресса.

Четкие границы: дети не вовлечены в конфликты между родителями и не становятся их участниками.

Уважение: взрослых ценят, как минимум, за их ответственность, а детей — за их индивидуальность и желания. Ребенку не нужно заслуживать любовь родителей, он понимает, что она у него есть безусловно.

Безопасность: родители заботятся о детях, а дети не обязаны брать на себя взрослые роли. Каждый член семьи чувствует себя устойчиво, домашняя атмосфера свободна от всех форм насилия — и физического, и эмоционального.

Разногласия — естественная часть семейной жизни: разлад допустим, и каждый может выразить эмоции. Никто не осуждается за испытываемые чувства, им есть место.

Учитываются индивидуальные особенности: каждый родственник имеет право выражать мнение и стремиться к удовлетворению личных потребностей.

Дисфункциональная семья, напротив, характеризуется отсутствием поддержки, частыми ссорами, нездоровыми паттернами общения и игнорированием потребностей членов семьи.

Ее главные черты:

Перекладывание ответственности: дети часто вынуждены брать на себя взрослые обязательства, заботясь о семье вместо того, чтобы иметь беззаботное детство.

Недостаток внимания: дети остаются предоставленными самим себе и учатся справляться без помощи взрослых.

Физическое и эмоциональное насилие: в семье может присутствовать насилие как между родителями, так и по отношению к детям.

Доминирование одного человека: когда один из членов семьи подавляет других, это мешает свободному выражению чувств и желаний остальных.

Нехватка тепла: любовь и ласка могут быть редкостью из-за культурных традиций или личных установок.

Нарушение границ: приватность не соблюдается — например, родители могут читать личные записи детей без их разрешения.

Подавление самовыражения: члены семьи не имеют возможности свободно общаться друг с другом, их точка зрения часто остается неуслышанной.