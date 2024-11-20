Психологически здоровая семья — это как? Выходим из детской позиции (и нормально заходим во взрослую!), исправляем баги с доверием

Ровно 35 лет назад была принята Конвенция о правах ребенка, и с тех пор каждое 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Международный документ устанавливает, в частности, права детей на семью и духовное благополучие, а мы рассказываем, как создать поддерживающую и надежную ячейку общества, избежав конфликтов и травм отцов и детей. Проконсультировала нас психотерапевт и профессиональный коуч Мария Фокина.
Что такое функциональная и дисфункциональная семья?
Функциональная семья — семья, где все поддерживают друг друга, общаются открыто и честно, умеют решать конфликты и заботятся о нуждах каждого.
Основные характеристики такой семьи:
Общение: члены семьи проводят время вместе, несмотря на давление повседневных забот и стресса.
Четкие границы: дети не вовлечены в конфликты между родителями и не становятся их участниками.
Уважение: взрослых ценят, как минимум, за их ответственность, а детей — за их индивидуальность и желания. Ребенку не нужно заслуживать любовь родителей, он понимает, что она у него есть безусловно.
Безопасность: родители заботятся о детях, а дети не обязаны брать на себя взрослые роли. Каждый член семьи чувствует себя устойчиво, домашняя атмосфера свободна от всех форм насилия — и физического, и эмоционального.
Разногласия — естественная часть семейной жизни: разлад допустим, и каждый может выразить эмоции. Никто не осуждается за испытываемые чувства, им есть место.
Учитываются индивидуальные особенности: каждый родственник имеет право выражать мнение и стремиться к удовлетворению личных потребностей.
Дисфункциональная семья, напротив, характеризуется отсутствием поддержки, частыми ссорами, нездоровыми паттернами общения и игнорированием потребностей членов семьи.
Ее главные черты:
Перекладывание ответственности: дети часто вынуждены брать на себя взрослые обязательства, заботясь о семье вместо того, чтобы иметь беззаботное детство.
Недостаток внимания: дети остаются предоставленными самим себе и учатся справляться без помощи взрослых.
Физическое и эмоциональное насилие: в семье может присутствовать насилие как между родителями, так и по отношению к детям.
Доминирование одного человека: когда один из членов семьи подавляет других, это мешает свободному выражению чувств и желаний остальных.
Нехватка тепла: любовь и ласка могут быть редкостью из-за культурных традиций или личных установок.
Нарушение границ: приватность не соблюдается — например, родители могут читать личные записи детей без их разрешения.
Подавление самовыражения: члены семьи не имеют возможности свободно общаться друг с другом, их точка зрения часто остается неуслышанной.
Все ли в порядке в вашей семье?
Предлагаем ответить «Да» или «Нет»:
- В нашей семье мы открыто обсуждаем проблемы и стараемся находить решения сообща.
- Я чувствую себя комфортно, выражая свои чувства и эмоции близким.
- В нашей семье мы приходим на выручку друг другу в трудные времена.
- Все члены семьи имеют возможность участвовать в принятии решений, которые их касаются.
- Мы проводим время вместе, занимаясь общими делами или увлечениями.
- Я ощущаю уважение со стороны всех членов моей семьи к моему личному пространству и мнению.
- Конфликты в нашей семье решаются конструктивно и без агрессии.
- У нас есть семейные традиции и ритуалы, которые укрепляют наши связи.
- Я могу обратиться к любому члену моей семьи, если у меня возникнут проблемы.
- В нашей семье мы умеем прощать друг другу ошибки и двигаться дальше.
Интерпретация результатов:
Если вы ответили «Да» на большинство вопросов (7-10), это свидетельствует о том, что в вашей семье существует здоровая атмосфера. Это проявляется через доверительные и открытые связи между всеми членами семьи.
Если вы ответили «Да» на 4-6 вопросов, это может указывать на то, что в вашей семье есть некоторые области, которые требуют внимания и улучшения. Пробуйте чаще обсуждать чувства и переживания открыто, уделяйте время совместным занятиям и хобби, цените личное пространство каждого члена семьи, а также учитесь конструктивно решать конфликты.
Если вы ответили «Да» менее, чем на 4 вопроса, это может сигнализировать о том, что в семье существуют проблемы с коммуникацией и взаимодействием. Ситуация, которая требует внимания и работы на улучшением отношений внутри семьи.
Чтобы исправить положение дел:
- Ведите открытые разговоры с членами семьи. Выразите свои чувства и мысли честно и поощряйте других делать то же самое. Это поможет создать атмосферу доверия.
- Практикуйте активное слушание при взаимодействии с близкими. Покажите, что вы заинтересованы в их точке зрения, задавая вопросы и проявляя эмпатию.
- Проводите больше времени вместе (не номинально в одной локации, а взаимодействуя на самом деле) — укрепляет семейные связи.
- Попробуйте быть более поддерживающими в повседневной жизни — маленькие акты заботы важны для теплой семейной атмосферы.
- Работайте над умением находить компромиссы при решении семейных вопросов — снизит конфликты и недопонимание.
- Регулярно обсуждайте прогресс в отношениях внутри семьи и предлагайте конструктивную обратную связь друг другу.
Почему взрослые проблемы часто идут из детства?
Семья играет ключевую роль в развитии детей, она должна давать безопасность, любовь и тыл (абсолютная база!). Это важно для формирования у ребенка здорового и полного представления о том, кто он, какой он и что с ним все в порядке. В функциональной семье ребенок учится взаимодействовать с окружающими, развивает эмоциональный интеллект и получает навыки решения проблем на соответствующем его возрасту уровне.
Ребенку необходимо ощущать себя в спокойно, как в физическом, так и в эмоциональном плане. И полное принятие дает ему понимание, что его ценят таким, какой он есть. В идеале семья укрепляет стремление к самопознанию и образованию, а родители служат примером через собственные поступки и поведение.
Красные флаги в поведении ребенка, выдающие проблемы в семье:
- Агрессивность или замкнутость, потеря интереса к увлечениям, частые истерики и плач без видимой причины.
- Постоянное чувство тревоги или подавленности, низкая самооценка, агрессивное поведение.
- Проблемы со сном (бессонница или кошмары), снижение аппетита или переедание.
- Изоляция от сверстников, трудности в общении с другими детьми или взрослыми.
! Следить за состоянием младших особенно важно, потому что дети часто не могут выразить свои чувства словами так ясно, как взрослые.
Как построить нетравмоопасную семью?
- Создавайте культуру уважительного общения. Признавайте и принимайте мнения и чувства каждого без осуждения — это поможет укрепить взаимоотношения.
- Подумайте о введении в жизнь семьи определенных ритуалов и порядка (общие завтраки, совместная подготовка к праздникам). Это создаст атмосферу стабильности и безопасности. Но важно помнить о гибкости — правила должны меняться вместе с потребностями семьи.
- Избегайте физических наказаний или угроз как методов воспитания.
- Четко определите роли родителей и детей, чтобы не перекладывать на младших взрослые обязанности и сохранять при этом авторитет родителей, не превращая их исключительно в «друзей».
- Помимо этого, иногда полезно обратиться к семейному специалисту. Профессиональная терапия поможет разобраться в корнях проблем и наладить отношения между членами семьи.
Функциональная семья не является единственной основной счастливой жизни. Но, выстроенная как единый механизм, она дает каждому почувствовать себя услышанным и любимым. А это формирует благоприятную среду для будущих поколений.
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