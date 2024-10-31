Реальные упыри: как распознать энергетического вампира и противостоять ему?

Как они это делают?

Зачастую «вампирами» становятся люди, которые пытаются восполнить потребность во внимании и валидации, говорит Сьюзи Ридинг, психолог и почетный член Британского психологического сообщества. Для этого они могут выбрать одну из следующих моделей поведения (или совмещать все).

Я-центричность общения: разговоры крутятся вокруг него. Если он перестает получать внимание и поддержку, его настроение портится. Чужие проблемы его попросту не волнуют. Такие люди могут перебивать, переводить все темы на себя, не слушать собеседника и не задавать вопросы. Возникает чувство, что вас используют как «контейнер» для переживаний, а ваши тревоги игнорируются.

Отсюда следующая черта — навязчивое требование доказательств интереса, любви, поддержки (в зависимости от уровня отношений). Частые просьбы о помощи тоже могут быть признаком вампиризма.

«Кровопийцы» склонны выбирать позицию жертвы и фокусироваться на негативе, иногда сами не замечая, что постоянно говорят только о плохом. При этом брать на себя ответственность за какие-либо события или решения они отказываются.

У собеседника может сложиться впечатление, что жизнь такого человека полна невзгод, мир настроен против него, а черная полоса никогда не кончается. При этом сразу после потока жалоб он может с легкостью переключиться на другую тему, шутить и смеяться, забыв о только что перечисленных проблемах – еще один признак того, что жалобы для него являются частью «роли». На встречные жалобы он скорее всего ответит обесцениванием («Ты просто сильно заморачиваешься») или повернет коммуникацию на себя («А мне, по-твоему, легко?»).

Эмоциональные вампиры не любители прямой коммуникации. Им легче прибегнуть к манипуляциям: надавить на жалость или чувство вины и тем самым получить желаемое (помощь, похвалу, восхищение). Могут использовать и элементы обесценивающего газлайтинга, убеждая вас в том, что то, что вы чувствуете, неправильно или преувеличено.

Также есть люди, привыкшие к пассивно-агрессивной коммуникации или подколам. Они выбирают такой стиль общения, потому что им сложно делиться своими мыслями и чувствами.