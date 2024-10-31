Реальные упыри: как распознать энергетического вампира и противостоять ему?

Истощение, слабость, вялость, отсутствие интереса к чему-либо: так чувствуешь себя после общения с энергетическим вампиром, ведь он питается чужими эмоциями. Термин не профессиональный: в быту им называют людей, которые отнимают силы у окружающих одним своим присутствием. Разбираемся, как вычислить такого человека по поведению и защититься от его приемов. Бу! (и счастливого Хэллоуина, Самайна и Велесовой ночи!)
Вамп-флэг: вам плохо
Ваш внутренний дискомфорт после контакта с человеком-вампиром и будет первым красным флагом. Причем если вам повезло оказаться еще и эмпатичной, высокочувствительной личностью, эти ощущения появятся у вас быстрее, будут более выраженными и длительными.
«Задумайтесь, с какими людьми вам приятно общаться, а с кем после встречи есть неприятный "осадок"», — рекомендует Ксения Ковалева, психолог и основательница благотворительного фонда помощи людям с психрасстройствами «Равновесие».
Дискомфорт может проявляться:
- физической усталостью;
- эмоциональным утомлением, подавленным состоянием;
- грустью;
- тревогой, беспокойством, ощущением «что-то не так»;
- злостью;
- стыдом, недовольством собой;
- чувством вины.
«Если после общения с человеком вы чувствуете опустошение, попробуйте понять, что именно этому способствовало. В целом важно повышать осознанность и внимательное отношение к себе. Тогда будет проще понять, какие люди вам подходят, а какие нет», — добавляет Ксения.
Как они это делают?
Зачастую «вампирами» становятся люди, которые пытаются восполнить потребность во внимании и валидации, говорит Сьюзи Ридинг, психолог и почетный член Британского психологического сообщества. Для этого они могут выбрать одну из следующих моделей поведения (или совмещать все).
Я-центричность общения: разговоры крутятся вокруг него. Если он перестает получать внимание и поддержку, его настроение портится. Чужие проблемы его попросту не волнуют. Такие люди могут перебивать, переводить все темы на себя, не слушать собеседника и не задавать вопросы. Возникает чувство, что вас используют как «контейнер» для переживаний, а ваши тревоги игнорируются.
Отсюда следующая черта — навязчивое требование доказательств интереса, любви, поддержки (в зависимости от уровня отношений). Частые просьбы о помощи тоже могут быть признаком вампиризма.
«Кровопийцы» склонны выбирать позицию жертвы и фокусироваться на негативе, иногда сами не замечая, что постоянно говорят только о плохом. При этом брать на себя ответственность за какие-либо события или решения они отказываются.
У собеседника может сложиться впечатление, что жизнь такого человека полна невзгод, мир настроен против него, а черная полоса никогда не кончается. При этом сразу после потока жалоб он может с легкостью переключиться на другую тему, шутить и смеяться, забыв о только что перечисленных проблемах – еще один признак того, что жалобы для него являются частью «роли». На встречные жалобы он скорее всего ответит обесцениванием («Ты просто сильно заморачиваешься») или повернет коммуникацию на себя («А мне, по-твоему, легко?»).
Эмоциональные вампиры не любители прямой коммуникации. Им легче прибегнуть к манипуляциям: надавить на жалость или чувство вины и тем самым получить желаемое (помощь, похвалу, восхищение). Могут использовать и элементы обесценивающего газлайтинга, убеждая вас в том, что то, что вы чувствуете, неправильно или преувеличено.
Также есть люди, привыкшие к пассивно-агрессивной коммуникации или подколам. Они выбирают такой стиль общения, потому что им сложно делиться своими мыслями и чувствами.
Почему они такие?
Такую модель поведения люди выбирают по разным причинам. Например, за этим может стоять депрессия, тревожность или расстройство личности.
«Это может быть мужчина с нарциссическим расстройством личности, а может быть девушка, чья потребность во внимании и любви не удовлетворялась с самого детства, или человек, чувства которого никогда не принимали всерьез», — объясняет психолог Ксения Ковалева.
Нередко люди с тревожным типом привязанности пытаются таким образом обратить на себя внимание партнера из страха быть отвергнутыми.
Если эмпатичного человека заботит состояние собеседника, то энергетического вампира интересуют только его собственные потребности. Это свидетельствует о низком эмоциональном интеллекте последнего, подчеркивает американский клинический психолог Карла Мэнли.
Как уменьшить вред?
Лучшее, что можно сделать, если у вас в окружении есть такой человек, это ограничить с ним общение. Прекратить все контакты не всегда возможно, в таком случае нужно минимизировать ущерб. Определите ситуации, в которых вы коммуницируете с ним менее болезненно. Вы можете общаться, например, не наедине, а в компании, не по несколько часов, а несколько минут за чашкой кофе во время обеда.
Ксения Ковалева советует проанализировать, для чего вы общаетесь с этим человеком, и соблюдать границы.
«Если общение необходимо (это коллега по работе), стоит определить для себя границы. Например, я готова говорить о работе, но не обсуждаю личную жизнь. Я буду возвращать прямым вопросом попытку манипуляции или неприятной шутки. Я могу быть вежливой, но при этом неудобной», — поясняет психолог.
Поскольку главная задача «вампира» — подпитаться от вас, он потеряет к вам интерес, если вы перестанете давать ему нужное.
И, пожалуй, самое сложное: придется принять тот факт, что понимания и сочувствия от такого человека вы вряд ли дождетесь. Что особенно печально, если такой токсичный человек – ваш близкий родственник. Но избавление от иллюзий поможет не разочаровываться и критически относиться к его приемам, а значит, не поддаваться им.
Автор: Екатерина Янсон
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