Серпентарий! Как выжить в токсичном коллективе (а не увольняться сразу)? Вот алгоритм действий

Когда-то слово «токсичный» применялось только для описания ядовитых веществ, способных нанести вред человеку. С 2018 года понятие стало широко использоваться в другом значении — для характеристики людей, чье поведение негативно или вредно влияет на окружающих. Определение, которое бесит многих, тем не менее закреплено в Кембриджском словаре.

Токсичность на рабочем месте проявляется через деструктивные формы поведения: агрессию, манипуляции, унижение, нарушение границ и культуры общения, оскорбления и доминирование. Такая атмосфера может возникать как внутри компании, так и в межличностных отношениях.

В 2024 году компания «Культура Инноваций» провела исследование токсичности в корпоративной среде России. Вот что они выяснили, опросив более 1500 человек:

75% сотрудников российских компаний сталкиваются с проявлениями токсичности на работе с разной периодичностью.

71% сотрудников готовы покинуть место работы из-за токсичности.

77% людей в возрасте 25–34 лет скорее могут сменить работу из-за токсичности. Чаще из-за токсичности компании покидают женщины (75% женщин и 67% мужчин).

Более половины участников опроса (53%) отмечают, что токсичность негативно сказывается на их продуктивности: значительно снижает или сводит к нулю.

Исследование зарубежных коллег показало, что высокоэффективные коллеги способны улучшить результаты работы своих соседей по офису до 15%. Однако негативные «токсичные» коллеги могут иметь вдвое больший разрушительный эффект! Рабочее окружение оказывает огромное влияние на настроение всей команды и ее продуктивность.

Ред-флаги токсичной рабочей среды

Манипуляции через страх: сотрудника удерживают в чувстве вины и исходящей опасности. Его унижают, а иногда и похвалят, создав зависимость от редких комплиментов. Человек боится уйти, чувствуя себя ничтожным.

Обесценивание работы: неадекватные требования сопровождаются негативными комментариями: «Ты плохо работаешь» или «Ты что, ничего не умеешь?». Когда задачи выполняются не так, как задумано, сотрудник подвергается публичной критике.

Доминирование и давление авторитетом: слова вроде «Зачем ты нужен, если не справляешься?» или угроза отрубить финансирование демонстрируют давление и подавление.

Работа по индивидуальному графику: одни сотрудники обязаны начинать рабочий день в 10 утра и платить штрафы за опоздания, в то время, как руководство приходит в свои офисы в 14:00, создавая ощущение неравенства.

Несоблюдение правил и договоренностей: проявляется в таких мелочах, как игнорирование писем или отсутствие на встречах, на которые был приглашен сотрудник/руководитель.

Искажение реальности: когда информация не устраивает, начальник утверждает, что говорил что-то другое. Это приводит к путанице и ощущению, что истинное положение вещей перевернуто.