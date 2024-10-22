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Психология

Серпентарий! Как выжить в токсичном коллективе (а не увольняться сразу)? Вот алгоритм действий

Don't you know that you're toxic? Что делать, если в офисе, несмотря на все тимбилдинги, нездоровые отношения? Как общаться с коллегами, начальством, как поставить себя и не хлопнуть дверью после первого конфликта (или все же хлопнуть?) Об этом в новом материале Собака.ru рассказывает Оксана Молодикова, HR-директор и автор тг-канала о карьере и ворк-лайф-балансе.

Anton Vierietin

Когда-то слово «токсичный» применялось только для описания ядовитых веществ, способных нанести вред человеку. С 2018 года понятие стало широко использоваться в другом значении — для характеристики людей, чье поведение негативно или вредно влияет на окружающих. Определение, которое бесит многих, тем не менее закреплено в Кембриджском словаре. 

Токсичность на рабочем месте проявляется через деструктивные формы поведения: агрессию, манипуляции, унижение, нарушение границ и культуры общения, оскорбления и доминирование. Такая атмосфера может возникать как внутри компании, так и в межличностных отношениях. 

В 2024 году компания «Культура Инноваций» провела исследование токсичности в корпоративной среде России. Вот что они выяснили, опросив более 1500 человек:

  • 75% сотрудников российских компаний сталкиваются с проявлениями токсичности на работе с разной периодичностью.
  • 71% сотрудников готовы покинуть место работы из-за токсичности.
  • 77% людей в возрасте 25–34 лет скорее могут сменить работу из-за токсичности. Чаще из-за токсичности компании покидают женщины (75% женщин и 67% мужчин).
  • Более половины участников опроса (53%) отмечают, что токсичность негативно сказывается на их продуктивности: значительно снижает или сводит к нулю. 

Исследование зарубежных коллег показало, что высокоэффективные коллеги способны улучшить результаты работы своих соседей по офису до 15%. Однако негативные «токсичные» коллеги могут иметь вдвое больший разрушительный эффект! Рабочее окружение оказывает огромное влияние на настроение всей команды и ее продуктивность.

Ред-флаги токсичной рабочей среды

Манипуляции через страх: сотрудника удерживают в чувстве вины и исходящей опасности. Его унижают, а иногда и похвалят, создав зависимость от редких комплиментов. Человек боится уйти, чувствуя себя ничтожным.

Обесценивание работы: неадекватные требования сопровождаются негативными комментариями: «Ты плохо работаешь» или «Ты что, ничего не умеешь?». Когда задачи выполняются не так, как задумано, сотрудник подвергается публичной критике.

Доминирование и давление авторитетом: слова вроде «Зачем ты нужен, если не справляешься?» или угроза отрубить финансирование демонстрируют давление и подавление.

Работа по индивидуальному графику: одни сотрудники обязаны начинать рабочий день в 10 утра и платить штрафы за опоздания, в то время, как руководство приходит в свои офисы в 14:00, создавая ощущение неравенства.

Несоблюдение правил и договоренностей: проявляется в таких мелочах, как игнорирование писем или отсутствие на встречах, на которые был приглашен сотрудник/руководитель. 

Искажение реальности: когда информация не устраивает, начальник утверждает, что говорил что-то другое. Это приводит к путанице и ощущению, что истинное положение вещей перевернуто.

Roman Samborskyi

Токсичная команда и/или руководитель

Вы устроились бы в новое место, заведомо зная, что будете работать в токсичной среде? Часто мы приходим в компании, зажженные их HR- брендом. Так, в 24 года я пришла в Coca-Cola, вдохновленная корпоративной культурой и восторженными отзывами сотрудников. Мне казалось, что работать там — это что-то потрясающее. Но через год я ушла, точнее, уехала на Скорой. 

Наделение меня полномочиями, к которым я была еще не готова, привело к гипертоническому кризу, после которого я восстанавливалась больше месяца. Как Джордж Клуни из фильма «Мне бы в небо», я ездила по городам Северо-Западного региона и увольняла порядка 200 человек. Там было все — слезы, мольбы, угрозы, адвокаты и маленькие дети. Мой руководитель, отличавшийся авторитарным методом управления, в этом не участвовал.

Чем отличается жесткий руководитель от токсичного? Жесткий начальник может быть требовательным и бескомпромиссным, но его цель зачастую — достижение результатов и развитие команды. Токсичный руководитель же подавляет и не ценит сотрудников, постоянно оказывая на них давление посредством угроз или злобных оскорблений. Токсичные лидеры всегда вредны для компании, а жесткие начальники абсолютно необходимы для долгосрочного успеха.

Казалось бы, токсичный стиль управления должен отталкивать людей и вызывать отток талантов, но нередко оказывается, что люди работают под началом подобных руководителей по 10-15 лет. Как это возможно?

! Часто в токсичных коллективах формируется группа сотрудников с «синдромом жертвы». Это психологическое состояние, при котором человек склонен принимать негативное отношение и агрессию как норму. Люди с таким синдромом часто не только мирятся с трудной ситуацией, но и, более того, чувствуют себя в ней комфортно. Для них это привычная среда, и они не стремятся её менять. 

Другой взгляд на ситуацию — человек терпит ядовитую среду осознанно, по разным причинам: работа приносит бонусы и/или соответствует карьерной траектории человека. Здесь важно понимать, ЗАЧЕМ ты находишься на этой работе. 

5 советов: как вести себя с токсичным начальником до увольнения 

Есть несколько подходов, которые вы можете использовать, чтобы сделать ситуацию управляемой, пока не найдете другую работу:

  1. Распознать и даже принять токсичный стиль общения. Чем больше вы знаете об их коммуникации, тем лучше вы сможете адаптироваться и подготовиться к более эффективному сотрудничеству
  2. Установить границы. Вы не можете контролировать то, что делают другие, но вы можете выбирать, как реагировать на других. Постарайтесь поддерживать строго профессиональные отношения, взаимодействуя только при необходимости и управляя своими ожиданиями от каждого взаимодействия.
  3. Оставаться профессионалом. Делайте свою работу настолько хорошо, насколько это возможно.
  4. Стать надежным партнером. Часто токсичные руководители одиноки и нуждаются в поддержке.
  5. Не принимать все на свой счет. Токсичность — это их проблема, а не ваша. Если ваша цель — подняться по карьерной лестнице, найдите способы продвинуться вперед, показав другим коллегам в организации свою ценность, и создайте надежный профессиональный нетворкинг вне работы.
Roman Samborskyi

А что делать с токсичными подчиненными 

Токсичное поведение среди подчиненных может проявляться в разных формах:

  • Постоянные жалобы;
  • Сплетни и распространение слухов;
  • Колкости и сарказм;
  • Недовольство и постоянная критика.

Такие сотрудники заражают коллектив своим негативом, что неизбежно сказывается на общей производительности.

Почему сотрудники становятся токсичными?

Для начала важно понять причины токсичного поведения. Иногда это временное явление, связанное с личными проблемами или стрессом. Однако, в большинстве случаев такие люди ведут себя одинаково в любой команде, независимо от условий работы. Они отравляют атмосферу, снижают продуктивность и мешают развитию коллектива.

Как справляться с токсичными сотрудниками?

  • Выявить и устранить проблему. Если поведение токсичного сотрудника постоянно нарушает работу коллектива, лучше всего расстаться с ним. Никто не увольняет сотрудников с пометкой «токсичный», но обычно такие люди нарушают и другие аспекты трудовой дисциплины: несоблюдение сроков, конфликты, низкое качество работы.
  • Изолировать «негативщика». Если увольнение невозможно (например, из-за его высокой квалификации), стоит минимизировать его влияние на команду. Это можно сделать, пересадив его в другой кабинет, заняв дополнительными задачами или предоставив отдельные проекты. Это поможет снизить токсичность в коллективе.
  • Избегать «охоты на ведьм». Важно не превращать борьбу с токсичными сотрудниками в массовую чистку. Решать проблему следует, только если есть явные признаки негативного влияния на коллектив.

Коучинговый подход в общении с токсичным подчиненным

Если вы хотите понять, что стоит за агрессивным или негативным поведением сотрудника, можно применить коучинговый подход. Задавайте открытые вопросы, которые помогут сотруднику задуматься о своих мотивах и поведении. Например, можно спросить: «Что вызвало у тебя такую реакцию?» или «Как по-твоему можно улучшить наши рабочие процессы?». Эти вопросы помогут переключить внимание с агрессии на решение проблем.

Представим, что сотрудник постоянно проявляет агрессию в ответ на замечания или предложения. Такое поведение портит атмосферу и затрудняет сотрудничество. Вместо того чтобы вступать в конфликт, важно сразу обозначить границы: «Для меня важно, чтобы в нашем общении сохранялось уважение. Я готов обсудить любые вопросы, но без повышения голоса». Далее можно применить коучинговый подход и спросить: «Что бы ты изменил в текущей работе?» или «Как ты думаешь, что могло бы улучшить нашу командную работу?». Таким образом, вы не только устанавливаете правила взаимодействия, но и побуждаете сотрудника к более осознанному и конструктивному подходу в разрешении конфликтов.

Что делать, если токсичный ты сам

Если вы заметили, что проявляете токсичное поведение, важно разобраться в причинах. Это может быть следствием стресса, перегрузки на работе или личных проблем. Вот несколько шагов, которые помогут восстановить баланс:

  1. Признание проблемы. Первый шаг — осознать, что ваше поведение негативно влияет на окружающих. Признание ошибки — ключевой элемент изменений.
  2. Разбор причин. Проанализируйте, что вызывает ваше раздражение или агрессию. Возможно, это накопившийся стресс или выгорание. 
  3. Управление стрессом. Найдите способы справляться с кризисами: физическая активность, медитация, отдых помогут снизить напряжение.
  4. Обратная связь. Попросите коллег или друзей дать вам честную обратную связь, чтобы увидеть картину со стороны.
  5. Постановка границ. Научитесь отказываться от задач, которые перегружают вас эмоционально и физически.
  6. Визит к специалисту. Если не получается справиться самостоятельно, обратитесь к психологу, коучу или карьерному консультанту.
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Оксана Молодикова

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