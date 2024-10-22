Серпентарий! Как выжить в токсичном коллективе (а не увольняться сразу)? Вот алгоритм действий

Don't you know that you're toxic? Что делать, если в офисе, несмотря на все тимбилдинги, нездоровые отношения? Как общаться с коллегами, начальством, как поставить себя и не хлопнуть дверью после первого конфликта (или все же хлопнуть?) Об этом в новом материале Собака.ru рассказывает Оксана Молодикова, HR-директор и автор тг-канала о карьере и ворк-лайф-балансе.
Когда-то слово «токсичный» применялось только для описания ядовитых веществ, способных нанести вред человеку. С 2018 года понятие стало широко использоваться в другом значении — для характеристики людей, чье поведение негативно или вредно влияет на окружающих. Определение, которое бесит многих, тем не менее закреплено в Кембриджском словаре.
Токсичность на рабочем месте проявляется через деструктивные формы поведения: агрессию, манипуляции, унижение, нарушение границ и культуры общения, оскорбления и доминирование. Такая атмосфера может возникать как внутри компании, так и в межличностных отношениях.
В 2024 году компания «Культура Инноваций» провела исследование токсичности в корпоративной среде России. Вот что они выяснили, опросив более 1500 человек:
- 75% сотрудников российских компаний сталкиваются с проявлениями токсичности на работе с разной периодичностью.
- 71% сотрудников готовы покинуть место работы из-за токсичности.
- 77% людей в возрасте 25–34 лет скорее могут сменить работу из-за токсичности. Чаще из-за токсичности компании покидают женщины (75% женщин и 67% мужчин).
- Более половины участников опроса (53%) отмечают, что токсичность негативно сказывается на их продуктивности: значительно снижает или сводит к нулю.
Исследование зарубежных коллег показало, что высокоэффективные коллеги способны улучшить результаты работы своих соседей по офису до 15%. Однако негативные «токсичные» коллеги могут иметь вдвое больший разрушительный эффект! Рабочее окружение оказывает огромное влияние на настроение всей команды и ее продуктивность.
Ред-флаги токсичной рабочей среды
Манипуляции через страх: сотрудника удерживают в чувстве вины и исходящей опасности. Его унижают, а иногда и похвалят, создав зависимость от редких комплиментов. Человек боится уйти, чувствуя себя ничтожным.
Обесценивание работы: неадекватные требования сопровождаются негативными комментариями: «Ты плохо работаешь» или «Ты что, ничего не умеешь?». Когда задачи выполняются не так, как задумано, сотрудник подвергается публичной критике.
Доминирование и давление авторитетом: слова вроде «Зачем ты нужен, если не справляешься?» или угроза отрубить финансирование демонстрируют давление и подавление.
Работа по индивидуальному графику: одни сотрудники обязаны начинать рабочий день в 10 утра и платить штрафы за опоздания, в то время, как руководство приходит в свои офисы в 14:00, создавая ощущение неравенства.
Несоблюдение правил и договоренностей: проявляется в таких мелочах, как игнорирование писем или отсутствие на встречах, на которые был приглашен сотрудник/руководитель.
Искажение реальности: когда информация не устраивает, начальник утверждает, что говорил что-то другое. Это приводит к путанице и ощущению, что истинное положение вещей перевернуто.
Токсичная команда и/или руководитель
Вы устроились бы в новое место, заведомо зная, что будете работать в токсичной среде? Часто мы приходим в компании, зажженные их HR- брендом. Так, в 24 года я пришла в Coca-Cola, вдохновленная корпоративной культурой и восторженными отзывами сотрудников. Мне казалось, что работать там — это что-то потрясающее. Но через год я ушла, точнее, уехала на Скорой.
Наделение меня полномочиями, к которым я была еще не готова, привело к гипертоническому кризу, после которого я восстанавливалась больше месяца. Как Джордж Клуни из фильма «Мне бы в небо», я ездила по городам Северо-Западного региона и увольняла порядка 200 человек. Там было все — слезы, мольбы, угрозы, адвокаты и маленькие дети. Мой руководитель, отличавшийся авторитарным методом управления, в этом не участвовал.
Чем отличается жесткий руководитель от токсичного? Жесткий начальник может быть требовательным и бескомпромиссным, но его цель зачастую — достижение результатов и развитие команды. Токсичный руководитель же подавляет и не ценит сотрудников, постоянно оказывая на них давление посредством угроз или злобных оскорблений. Токсичные лидеры всегда вредны для компании, а жесткие начальники абсолютно необходимы для долгосрочного успеха.
Казалось бы, токсичный стиль управления должен отталкивать людей и вызывать отток талантов, но нередко оказывается, что люди работают под началом подобных руководителей по 10-15 лет. Как это возможно?
! Часто в токсичных коллективах формируется группа сотрудников с «синдромом жертвы». Это психологическое состояние, при котором человек склонен принимать негативное отношение и агрессию как норму. Люди с таким синдромом часто не только мирятся с трудной ситуацией, но и, более того, чувствуют себя в ней комфортно. Для них это привычная среда, и они не стремятся её менять.
Другой взгляд на ситуацию — человек терпит ядовитую среду осознанно, по разным причинам: работа приносит бонусы и/или соответствует карьерной траектории человека. Здесь важно понимать, ЗАЧЕМ ты находишься на этой работе.
5 советов: как вести себя с токсичным начальником до увольнения
Есть несколько подходов, которые вы можете использовать, чтобы сделать ситуацию управляемой, пока не найдете другую работу:
- Распознать и даже принять токсичный стиль общения. Чем больше вы знаете об их коммуникации, тем лучше вы сможете адаптироваться и подготовиться к более эффективному сотрудничеству
- Установить границы. Вы не можете контролировать то, что делают другие, но вы можете выбирать, как реагировать на других. Постарайтесь поддерживать строго профессиональные отношения, взаимодействуя только при необходимости и управляя своими ожиданиями от каждого взаимодействия.
- Оставаться профессионалом. Делайте свою работу настолько хорошо, насколько это возможно.
- Стать надежным партнером. Часто токсичные руководители одиноки и нуждаются в поддержке.
- Не принимать все на свой счет. Токсичность — это их проблема, а не ваша. Если ваша цель — подняться по карьерной лестнице, найдите способы продвинуться вперед, показав другим коллегам в организации свою ценность, и создайте надежный профессиональный нетворкинг вне работы.
А что делать с токсичными подчиненными
Токсичное поведение среди подчиненных может проявляться в разных формах:
- Постоянные жалобы;
- Сплетни и распространение слухов;
- Колкости и сарказм;
- Недовольство и постоянная критика.
Такие сотрудники заражают коллектив своим негативом, что неизбежно сказывается на общей производительности.
Почему сотрудники становятся токсичными?
Для начала важно понять причины токсичного поведения. Иногда это временное явление, связанное с личными проблемами или стрессом. Однако, в большинстве случаев такие люди ведут себя одинаково в любой команде, независимо от условий работы. Они отравляют атмосферу, снижают продуктивность и мешают развитию коллектива.
Как справляться с токсичными сотрудниками?
- Выявить и устранить проблему. Если поведение токсичного сотрудника постоянно нарушает работу коллектива, лучше всего расстаться с ним. Никто не увольняет сотрудников с пометкой «токсичный», но обычно такие люди нарушают и другие аспекты трудовой дисциплины: несоблюдение сроков, конфликты, низкое качество работы.
- Изолировать «негативщика». Если увольнение невозможно (например, из-за его высокой квалификации), стоит минимизировать его влияние на команду. Это можно сделать, пересадив его в другой кабинет, заняв дополнительными задачами или предоставив отдельные проекты. Это поможет снизить токсичность в коллективе.
- Избегать «охоты на ведьм». Важно не превращать борьбу с токсичными сотрудниками в массовую чистку. Решать проблему следует, только если есть явные признаки негативного влияния на коллектив.
Коучинговый подход в общении с токсичным подчиненным
Если вы хотите понять, что стоит за агрессивным или негативным поведением сотрудника, можно применить коучинговый подход. Задавайте открытые вопросы, которые помогут сотруднику задуматься о своих мотивах и поведении. Например, можно спросить: «Что вызвало у тебя такую реакцию?» или «Как по-твоему можно улучшить наши рабочие процессы?». Эти вопросы помогут переключить внимание с агрессии на решение проблем.
Представим, что сотрудник постоянно проявляет агрессию в ответ на замечания или предложения. Такое поведение портит атмосферу и затрудняет сотрудничество. Вместо того чтобы вступать в конфликт, важно сразу обозначить границы: «Для меня важно, чтобы в нашем общении сохранялось уважение. Я готов обсудить любые вопросы, но без повышения голоса». Далее можно применить коучинговый подход и спросить: «Что бы ты изменил в текущей работе?» или «Как ты думаешь, что могло бы улучшить нашу командную работу?». Таким образом, вы не только устанавливаете правила взаимодействия, но и побуждаете сотрудника к более осознанному и конструктивному подходу в разрешении конфликтов.
Что делать, если токсичный ты сам
Если вы заметили, что проявляете токсичное поведение, важно разобраться в причинах. Это может быть следствием стресса, перегрузки на работе или личных проблем. Вот несколько шагов, которые помогут восстановить баланс:
- Признание проблемы. Первый шаг — осознать, что ваше поведение негативно влияет на окружающих. Признание ошибки — ключевой элемент изменений.
- Разбор причин. Проанализируйте, что вызывает ваше раздражение или агрессию. Возможно, это накопившийся стресс или выгорание.
- Управление стрессом. Найдите способы справляться с кризисами: физическая активность, медитация, отдых помогут снизить напряжение.
- Обратная связь. Попросите коллег или друзей дать вам честную обратную связь, чтобы увидеть картину со стороны.
- Постановка границ. Научитесь отказываться от задач, которые перегружают вас эмоционально и физически.
- Визит к специалисту. Если не получается справиться самостоятельно, обратитесь к психологу, коучу или карьерному консультанту.
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