Серпентарий! Как выжить в токсичном коллективе (а не увольняться сразу)? Вот алгоритм действий

Don't you know that you're toxic? Что делать, если в офисе, несмотря на все тимбилдинги, нездоровые отношения? Как общаться с коллегами, начальством, как поставить себя и не хлопнуть дверью после первого конфликта (или все же хлопнуть?) Об этом в новом материале Собака.ru рассказывает Оксана Молодикова, HR-директор и автор тг-канала о карьере и ворк-лайф-балансе.