Храните радости в тайне! Такие «положительные секреты» помогают против стресса и страха неопределенности (инсайд от психологов!)

Got a secret, can you keep it? Как объясняет Майкл Слепян, психолог (эксперт в психологии секретов!) и доцент Колумбийского университета, умение выдержать секрет о радостном событии и обнаружить его в наиболее подходящий момент — классная позитивотерапия! Учимся смаковать приятные тайны, осваиваем сейворинг (расстановку акцентов на положительном, а не отрицательном) и не поддаемся на уловки мозга, предлагающего гиперфиксироваться на плохом — читаем книгу Слепяна «Скелеты в шкафу».