Храните радости в тайне! Такие «положительные секреты» помогают против стресса и страха неопределенности (инсайд от психологов!)

Прорыв через повседневность и взгляд в будущее

Мы не слишком задумываемся о будущем, когда дело касается наших секретов. Даже когда мы придумываем приемы защиты и сочиняем хитрые истории, чтобы скрыть что-то, они больше ориентированы назад, чем вперед, поскольку переключают внимание на прошлые события (и, возможно, на их альтернативные версии).

О будущем мы начинаем размышлять, как правило, только тогда, когда собираемся раскрыть секрет. Однако в случае положительных секретов мы гораздо охотнее смотрим вперед в ожидании момента, когда секрет будет раскрыт. Размышления о раскрытии чего-то позитивного могут заставить этот позитив сиять ярче — и не только во время подготовки к этому моменту, но зачастую и после него.

Что-то хорошее на горизонте

Представьте, что вы собираетесь провести два уикенда подряд в соседнем городе. В первый раз вы едете к довольно раздражительному родственнику, с которым у вас не особо теплые отношения. Вы не ожидаете получить удовольствие от этого визита, но он относится к тем вещам, которые иногда приходится делать. Вторые выходные вы посвящаете хорошим друзьям, которых давно не видели. Предположим, что у вас есть возможность выбирать очередность визитов. К кому вы поедете сначала?

Когда в одном исследовании был задан этот вопрос, 90% респондентов сказали, что предпочли бы сначала сделать неприятный визит, а на вторые выходные увидеться с друзьями, независимо от того, какой вариант им предложили первым. Разумеется, если вы сначала посетите друзей, то сможете с теплом вспоминать об этом во время неприятных разговоров во второй уикенд, однако перспектива чего-то положительного кажется неизмеримо более привлекательной.

Организаторы другого исследования намеренно повысили уровень стресса у испытуемых, предложив им подготовить и произнести пятиминутную речь о том, что делает их хорошими друзьями для других. Одной группе участников перед выступлением показали юмористические рисунки из журнала The New Yorker. Другой группе пообещали показать эти рисунки после выступления. Так вот, участники, предвкушавшие позитив, чувствовали себя перед выступлением лучше, чем те, кто уже получил положительные эмоции.

Предвкушать нечто приятное оказалось полезнее, нежели просто испытать его.

Люди предвкушают не только позитивные впечатления, но и раскрытие чего-то неизвестного. В пилотном эпизоде сериала «Сайнфелд» Джерри сидит на диване с тарелкой, лопает хлопья и смотрит телевизор. Звонит телефон, и он отвечает: «Если-ты-знаешь-что-происходило-в-игре- Mets-ничего-не-говори-я-ее-записал. Алло». Такое телефонное приветствие вызывает смех у публики, но оказывается, что просто ошиблись номером. Когда Джерри вешает трубку, в кадре впервые появляется Крамер — он распахивает дверь с криком: «Mets проиграл сегодня, слышал?» Джерри в отчаянии падает на пол — и не потому, что Mets проиграл, а потому, что Крамер убил интригу.

! Незнание исхода до самого конца — неотъемлемая часть удовольствия от многих занятий, а не только от спорта, книг и фильмов. Одно из исследований показало, что люди предпочитают откладывать получение информации о том, является ли лотерейный билет выигрышным. Пока будущее неопределенно, нас волнуют возможности. Пока будущее нам неизвестно, мы считаем, что возможно всё.

В книге «Спотыкаясь о счастье» Дэниел Гилберт показывает, что неопределенность усиливает эмоциональные переживания — как положительные, так и отрицательные. Ожидание результатов медицинского обследования делает их процесс еще более неприятным, а от ожидания выигрыша получение приза становится еще более приятным.

Мы знаем это из эксперимента, проведенного в Вирджинском университете, где все участники получали небольшие призы — открывалки для бутылок, кофейные кружки, шоколад и тому подобное. Участникам предлагали выбрать желаемый приз, причем два раза. Далее испытуемые из одной группы крутили барабан, узнавали, какой приз они выиграли — первого или второго выбора, а затем выполняли ряд заданий. Вторая группа сначала выполняла задания, а потом крутила барабан. Третьей группе сообщили, что исследование практически закончено и, поскольку остались лишние призы, им не нужно крутить барабан — они просто получат и первый, и второй выбранный приз.

Кроме того, исследователи просили испытуемых заполнить анкеты и описать в них свое настроение в определенные моменты. Когда участники слышали о барабане с призами перед экспериментом, у всех в целом было хорошее настроение. Однако в конце исследования хорошее настроение было только у тех, кто еще не знал, какой приз выиграет, — даже у получивших оба приза настроение было хуже.

! Логика говорит, что два подарка лучше, чем один. Однако подарок-сюрприз таит в себе то, чего нет в двух известных призах, — неопределенность. Удовольствие приносит предвкушение положительного события, возможность представлять сценарии будущего развития ситуации.