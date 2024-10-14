Храните радости в тайне! Такие «положительные секреты» помогают против стресса и страха неопределенности (инсайд от психологов!)

Got a secret, can you keep it? Как объясняет Майкл Слепян, психолог (эксперт в психологии секретов!) и доцент Колумбийского университета, умение выдержать секрет о радостном событии и обнаружить его в наиболее подходящий момент — классная позитивотерапия! Учимся смаковать приятные тайны, осваиваем сейворинг (расстановку акцентов на положительном, а не отрицательном) и не поддаемся на уловки мозга, предлагающего гиперфиксироваться на плохом — читаем книгу Слепяна «Скелеты в шкафу».
Положительные секреты
Представьте на миг, что вы узнали хорошие новости: получили награду, повышение на работе или что-то еще. Неважно, о чем вы подумаете, главное, чтобы это было нечто действительно хорошее. Что бы вы сделали в первую очередь?
В одном из исследований я опросил 500 человек, и 76% из них сказали, что первым делом поделятся новостями. Этот ответ полностью затмил второй по популярности: 10% сказали, что улыбнутся или будут прыгать от радости. Остальные участники заявили, что предпочли бы насладиться моментом в одиночестве, выразить благодарность или удостовериться, что они правильно поняли новость.
Конечно, большинство из нас радуются хорошим новостям, но чаще всего на первом месте стоит желание поделиться ими. Однажды я стал свидетелем того, как один коллега умчался с проклятиями, когда узнал, что его статья принята к публикации в журнале Science. Потом выяснилось, что он расстроился из-за насыщенности своего графика, который не позволял в этот самый момент позвонить своей подруге и договориться о праздновании такого успеха.
Чтобы захотелось поделиться новостями, они не обязательно должны быть самыми удивительными в жизни В последующем исследовании я спрашивал участников обо всем хорошем, что происходило в их жизни. Таких событий набралось почти 3000, и респонденты намеревались рассказать о них другим в 96% случаев. Кроме крупных успехов и важных событий жизни среди них были и «маленькие победы» вроде выполнения задания, получения поощрения, начала нового проекта, приобретения чего-то нового, рождения идеи и обнаружения потерянной вещи. Вот о каких моментах нам хочется рассказать людям.
Каждый рассказ о хорошей новости — это дополнительная возможность порадоваться. Когда мы делимся своими радостями с другими, то продлеваем приятные моменты. Однако мы не всегда делимся хорошими новостями сразу же, а сохраняем что-то в тайне в ожидании идеального момента для сообщения об этом.
Кажется, пришло время признаться, что я утаил кое-что от вас. Когда я представил карту распространенных секретов, то не сказал, что на ней не хватает двух тайн, входящих в список из 38 категорий. Эти два секрета — предложение руки и сердца и другие запланированные сюрпризы — не попали на карту, поскольку находятся в совершенно другом пространстве и составляют отдельную категорию.
! Когда дело касается «положительных секретов», весь смысл утаивания заключается в подготовке их впечатляющего раскрытия в будущем, и ожидание момента откровения несет в себе особые преимущества.
Прорыв через повседневность и взгляд в будущее
Мы не слишком задумываемся о будущем, когда дело касается наших секретов. Даже когда мы придумываем приемы защиты и сочиняем хитрые истории, чтобы скрыть что-то, они больше ориентированы назад, чем вперед, поскольку переключают внимание на прошлые события (и, возможно, на их альтернативные версии).
О будущем мы начинаем размышлять, как правило, только тогда, когда собираемся раскрыть секрет. Однако в случае положительных секретов мы гораздо охотнее смотрим вперед в ожидании момента, когда секрет будет раскрыт. Размышления о раскрытии чего-то позитивного могут заставить этот позитив сиять ярче — и не только во время подготовки к этому моменту, но зачастую и после него.
Что-то хорошее на горизонте
Представьте, что вы собираетесь провести два уикенда подряд в соседнем городе. В первый раз вы едете к довольно раздражительному родственнику, с которым у вас не особо теплые отношения. Вы не ожидаете получить удовольствие от этого визита, но он относится к тем вещам, которые иногда приходится делать. Вторые выходные вы посвящаете хорошим друзьям, которых давно не видели. Предположим, что у вас есть возможность выбирать очередность визитов. К кому вы поедете сначала?
Когда в одном исследовании был задан этот вопрос, 90% респондентов сказали, что предпочли бы сначала сделать неприятный визит, а на вторые выходные увидеться с друзьями, независимо от того, какой вариант им предложили первым. Разумеется, если вы сначала посетите друзей, то сможете с теплом вспоминать об этом во время неприятных разговоров во второй уикенд, однако перспектива чего-то положительного кажется неизмеримо более привлекательной.
Организаторы другого исследования намеренно повысили уровень стресса у испытуемых, предложив им подготовить и произнести пятиминутную речь о том, что делает их хорошими друзьями для других. Одной группе участников перед выступлением показали юмористические рисунки из журнала The New Yorker. Другой группе пообещали показать эти рисунки после выступления. Так вот, участники, предвкушавшие позитив, чувствовали себя перед выступлением лучше, чем те, кто уже получил положительные эмоции.
Люди предвкушают не только позитивные впечатления, но и раскрытие чего-то неизвестного. В пилотном эпизоде сериала «Сайнфелд» Джерри сидит на диване с тарелкой, лопает хлопья и смотрит телевизор. Звонит телефон, и он отвечает: «Если-ты-знаешь-что-происходило-в-игре- Mets-ничего-не-говори-я-ее-записал. Алло». Такое телефонное приветствие вызывает смех у публики, но оказывается, что просто ошиблись номером. Когда Джерри вешает трубку, в кадре впервые появляется Крамер — он распахивает дверь с криком: «Mets проиграл сегодня, слышал?» Джерри в отчаянии падает на пол — и не потому, что Mets проиграл, а потому, что Крамер убил интригу.
В книге «Спотыкаясь о счастье» Дэниел Гилберт показывает, что неопределенность усиливает эмоциональные переживания — как положительные, так и отрицательные. Ожидание результатов медицинского обследования делает их процесс еще более неприятным, а от ожидания выигрыша получение приза становится еще более приятным.
Мы знаем это из эксперимента, проведенного в Вирджинском университете, где все участники получали небольшие призы — открывалки для бутылок, кофейные кружки, шоколад и тому подобное. Участникам предлагали выбрать желаемый приз, причем два раза. Далее испытуемые из одной группы крутили барабан, узнавали, какой приз они выиграли — первого или второго выбора, а затем выполняли ряд заданий. Вторая группа сначала выполняла задания, а потом крутила барабан. Третьей группе сообщили, что исследование практически закончено и, поскольку остались лишние призы, им не нужно крутить барабан — они просто получат и первый, и второй выбранный приз.
Кроме того, исследователи просили испытуемых заполнить анкеты и описать в них свое настроение в определенные моменты. Когда участники слышали о барабане с призами перед экспериментом, у всех в целом было хорошее настроение. Однако в конце исследования хорошее настроение было только у тех, кто еще не знал, какой приз выиграет, — даже у получивших оба приза настроение было хуже.
! Логика говорит, что два подарка лучше, чем один. Однако подарок-сюрприз таит в себе то, чего нет в двух известных призах, — неопределенность. Удовольствие приносит предвкушение положительного события, возможность представлять сценарии будущего развития ситуации.
Хороший, плохой и сейворинг
В предвкушении будущих событий мы больше размышляем о них и о том, как они могут выглядеть. И чем больше мы думаем о положительном событии, тем больше ценим его, когда оно происходит.
Сейворинг (англ. savoring, буквально — смакование, наслаждение) — это психологический термин, обозначающий действия, направленные на усиление внимания к положительным ощущениям и их оценку.
Смаковать события можно еще до того, как они наступят, представляя их и предвкушая, например выходные с друзьями и предстоящие приятные моменты. Можно смаковать события и после, вспоминая и описывая их другим, подобно участникам моего исследования, которые собирались поделиться хорошими новостями и маленькими победами. Вы также можете наслаждаться ощущениями в тот момент, когда они возникают.
Если поискать в интернете фотографии на тему «смакования», то наверняка попадутся изображения людей, которые настолько сосредоточены на положительных переживаниях — ощущении тепла от глотка кофе, восхитительном кусочке идеально приготовленного блюда, запахе цветка или вдыхании свежего воздуха, — что закрывают глаза в стремлении отгородиться от визуальных раздражителей и насладиться моментом.
! Известный совет «расслабься и получи удовольствие» призывает наслаждаться хорошими моментами, а наслаждение хорошим повышает удовлетворенность жизнью. Можно подумать, что советы вроде «расслабься и получи удовольствие» нужны, поскольку положительные события редки и поэтому важно ценить их, когда они все же случаются. Однако на самом деле они нужны по противоположной причине. Положительных событий гораздо больше, чем отрицательных. Однако мы часто не осознаем этого, потому что положительные события зачастую не кажутся нам уникальными.
В ходе одного исследования участникам предложили заниматься своими делами, имея при себе включенный магнитофон. Оказалось, что в речи людей преобладают положительные, а не отрицательные слова. Развивая эту идею, другая исследовательская группа собрала массив из более чем 100 млн слов из разных источников, включая книги, личные письма и дневники, а также записи разговоров, выступлений и совещаний.
Данные показали, что положительные слова встречаются в речи гораздо чаще, чем отрицательные. Например, слово «хороший» используется в пять раз чаще, чем «плохой», — 795 против 153 раз на миллион слов. В другом эксперименте участников в течение недели спрашивали по 10 раз в день, как они себя чувствуют, и выяснили, что большую часть времени люди чувствуют себя хорошо. Таким образом, люди высказываются чаще позитивно, чем негативно, и большую часть времени чувствуют себя хорошо.
Так почему же тогда зачастую кажется, что негатив преобладает? Чтобы разобраться в этом, ученые провели эксперимент, в котором участники каждый день в течение недели фиксировали одно положительное и одно отрицательное событие. В конце недели испытуемых попросили оценить, насколько схожи друг с другом произошедшие за этот период события. Оказалось, что участники эксперимента считали положительные события довольно похожими. А вот отрицательные события, хотя и отличались от положительных, воспринимались как несхожие друг с другом. Именно поэтому отрицательные события привлекают больше внимания — они кажутся уникальными и по-своему неприятными, что заставляет дольше задерживаться на них. Чтобы положительное событие запомнилось, оно должно быть по-настоящему ярким и значимым. Поэтому мы часто стараемся изо всех сил сделать обычные положительные моменты особенными. И здесь нам на помощь приходят секреты.
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