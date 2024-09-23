Тай-чи, осознанность, когнитивно-поведенческая терапия: вот методы борьбы с депрессией, которые одобряет нейромедицина

Антидепрессанты нужны, чтобы перестать негативить?

Низкий уровень серотонина может стать причиной депрессии у некоторых людей, но не является необходимым и достаточным условием для нее. Серотониновые препараты, очевидно, ослабляют симптомы депрессии и, хотя у всех них разная эффективность, и она варьируется от человека к человеку. Когда они работают, они действуют очень хорошо. Но их роль не всегда сводится к компенсации дефицита. Здесь все гораздо интереснее.

Одна из необъяснимых тайн серотониновой гипотезы — почему антидепрессанты повышают уровень серотонина сразу, а настроение улучшается гораздо позже? Это значит, что само по себе повышение уровня серотонина не лечит депрессию. Уровень должен постоянно оставаться высоким, и тогда через некоторое время настроение станет лучше. Почему?

В поисках ответа на этот вопрос оксфордский профессор Кэтрин Хармер сделала открытие, которое привело к исчерпывающему объяснению действия антидепрессантов. Ее теория дает подсказку, для кого они будут наиболее эффективны.

Эта теория известна как когнитивная: она о том, как антидепрессанты меняют мышление, память, восприятие и соответствующие функции мозга. Когнитивная теория отличается от прочих, которые касаются только биологического воздействия на клетки и сети мозга.

Для психического здоровья крайне важна интерпретация внешнего и внутреннего мира. Она, как правило, включает в себя эмоциональное суждение. Например, каждый день мозг решает, как интерпретировать социальное общение, что важно для настроения и эмоций.

Однажды коллега прошел мимо вас в коридоре, ничего не сказав. Он тайно ненавидит вас? Или просто задумался? Как вы истолковали его поведение, так вы и относитесь к окружающему миру. Одни склонились бы к первой версии, другие — ко второй. Постоянство в такого рода предпочтениях называется эмоциональным искажением.

Крайнюю степень проявления или отсутствия эмоций может определить каждый. Но если выражение лица неоднозначно, толкование зависит от мировоззрения. Где порог, начиная с которого лицо выглядит агрессивным? У всех он разный. Если, например, в лице 20–30% агрессии, кому-то оно покажется нейтральным, а кому-то уже злым.

Как и следовало ожидать, у людей с депрессией низкий порог. Любую неоднозначность они толкуют негативно. Это распространяется не только на лица, но и на все сферы жизни. Люди с депрессией запоминают и обращают внимание на плохое. Отрицательные воспоминания, восприятия и толкования со временем приводят к негативным убеждениям и ожиданиям — о себе и о жизни — и становятся причиной симптомов депрессии, таких как плохое настроение, отсутствие мотивации и аппетита.

Согласно этой теории, депрессия начинается с эмоционального сдвига. Антидепрессанты возвращают эмоции в норму, и не через несколько недель, а почти сразу. Даже маленькая доза поможет разглядеть радость в нейтральном выражении лица и вспомнить много хорошего, что у вас было в жизни.

Одна доза антидепрессантов меняет еще и то, как мозг реагирует на эмоциональную информацию: повышает активность миндалевидного тела в ответ на положительные эмоции и снижает — в ответ на отрицательные. По сути, антидепрессанты мгновенно меняют низкоуровневую обработку эмоций, тем самым подталкивая мозг мыслить позитивнее.

Хармер и ее коллега Филип Коуэн сформулировали это так: антидепрессанты не повышают непосредственно настроение, а меняют восприятие. Если у вас депрессия, то благодаря антидепрессантам (если они сработают) вы уже не подумаете, что коллега вас ненавидит, и склонитесь к выводу, что он просто задумался. Сухость в письме вы воспримете не как отказ, а как признак того, что человеку было некогда. Антидепрессанты способствуют выбору более позитивной интерпретации. Ваше эмоциональное искажение начнет потихоньку двигаться к нейтральности.

Вслед за незаметной сменой негативного мировосприятия на позитивное начинает меняться настроение. Мелкие трансформации в обработке информации об окружающем мире накапливаются и заметно преображают отношение к жизни. Постепенно, после многих положительных интерпретаций, меняется картина мира. Это может ощущаться как улучшение настроения и психического здоровья. Таков эффект от антидепрессантов.