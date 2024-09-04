«А вот сын маминой подруги...». Как перестать зависеть от чужого мнения, винить себя за «несовершенство» и думать, что вы хуже других?

Если ваш план выглядит так: утро — стать лучше всех на пилатесе, день — добиться одобрения начальства, вечер — порадовать каждого родственника, чтобы не обижались, то, кажется, вы о ком-то забыли. А именно, о себе. Почему паттерн самооценки через других людей разрушает жизнь (а не ведет к гиперуспеху) и как избавиться от формируемых им чувств недостаточности, долженствования, вины и слабости — рассказал Дэниэл Дж. Амен, д.м.н., нейробиолог, психиатр (и врач селебрити, помогающий Майли Сайрус и Белле Хадид!) в своей книге «Негативные мысли и мозг».
Словарь терминов:
Драконы — травмирующие воспоминания, вредные привычки и зависимости, отупляющие разум механизмы (реклама, соцсети, гаджеты и т.д.).
НАМы — негативные автоматические мысли.
Вы достаточны
НАМы «Хуже других» являются одним из самых токсичных факторов для вашей самооценки. Всякий раз, когда вы сравниваете себя с другими в негативном ключе, эти НАМы нападают на вас. Они причастны к эпидемическому росту подростковой депрессии и самоубийств, усугубляемых социальными сетями. Многие подростки проводят часы, сравнивая свою жизнь и свою внешность с ложным представлением о других. Родители могут также подливать масла в огонь, возлагая нереалистичные ожидания на своих детей и оказывая на них давление, чтобы они соответствовали шаблонам интернета. Эти НАМы — родня ваших Невидимых, незначимых, неполноценных или Ущербных драконов. НАМы «Хуже других» обычно начинают со слов «Я не…» или «Я недостаточно…»
- Я недостаточно хорош(-а).
- Я недостаточно хорошая мать / хороший отец.
- Я недостаточно хорошая дочь / хороший сын.
- Я недостаточно хорошая жена / хороший муж.
- Я недостаточно хороший начальник/сотрудник.
- Я недостаточно хороший христианин.
- Я недостаточно хороший инвестор.
- Я недостаточно умен.
- Я недостаточно богат.
- Я недостаточно высок.
- Я недостаточно силен.
- Я недостаточно красивая.
- Я недостаточно забавный.
- Я недостаточно добрый.
- Я недостаточно хорош, чтобы быть профессором/доктором/ юристом.
Если вы постоянно соревнуетесь с другими и сравниваете себя с ними, у вас неизбежно снизится самооценка и вы почувствуете в душе горечь. Если вы соревнуетесь, чтобы проявить свои лучшее качества, тогда вы станете лучше. Проблема в том, что часто мы сравниваем себя, какие мы есть в реальной жизни, с тем особенным качеством, которое другой человек высветил и подчеркнул тем или иным способом.
Когда я был еще молодым психиатром, только закончившим обучение, я заметил, что всякий раз, когда я считал, что у кого-то все в порядке (отличный брак, идеальные дети, карьерный успех и так далее), они в течение трех недель оказывались в моем кабинете, рассказывая мне о своих проблемах, таких как игровая зависимость, внебрачные связи или дети, которые воровали. Я встречал родителей с криминальным прошлым, священника, который больше не верил в Бога, и так далее. Это был такой важный урок. Немногие люди являются теми, кем они показывают себя внешнему миру. Я имел честь общаться с сенаторами США, актерами — обладателями премий «Оскар» и «Эмми», спортсменами из Зала славы, музыкантами, получившими «Грэмми», крупными бизнесменами и пасторами крупнейших церквей. У всех этих замечательных людей были такие же проблемы и то же ощущение нестабильности, что и у всех нас.
Когда вы позволяете НАМам «Хуже других» украсть ваше счастье, ваши Невидимые, незначимые, Ущербные и неполноценные драконы обретают силу. Вы перестаете праздновать свои победы, если у вас не получилось лучше, чем у других. Вы можете начать обижаться на людей, которых любите, и испытывать зависть, когда они добиваются успеха. В социальных сетях, когда мы сравниваем себя с другими, мы на самом деле завидуем их восприятию реальности, но при этом начинаем ненавидеть нашу действительную реальность. Будьте осторожны: не капитулируйте перед «инстаграммной*» версией чужой жизни.
* Instagram признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.
Вы не виноваты
Корни действий НАМов, терзаемых чувством вины, лежат в той моральной порке, которую вам некогда устраивали другие — родители или прочие авторитетные фигуры: «Ты должен был сделать это. Ты должен сделать то. Не смей больше так думать». У этих НАМов то же происхождение, что и у Должен-драконов, Драконов стыда, а также у Ответственных драконов из прошлого. Всякий раз, когда в вашей голове появляются такие слова, как «должен», «обязан», «придется», ваш мозг сигнализирует чувством вины. Конечно, есть вещи, которые вы должны и не должны делать. Но попытки мотивировать поведение чувством вины зачастую приводят к обратным результатам и могут быть контрпродуктивны. Вот несколько примеров мыслей от НАМов, терзаемых чувством вины:
- Я плохой сын, потому что не звоню своему отцу. Я должен приложить больше усилий.
- Мне следует чаще общаться с родителями в Zoom’е или FaceTime.
- Я должен отказаться от сахара.
- Я должна начать считать свои калории.
- Я должен больше заниматься спортом.
- Я должен больше отдавать.
- Я стыжусь сексуального опыта, который у меня был в подростковом возрасте. Я не должен был этого делать.
- Мои трудности — моя вина. Я должен уметь справляться лучше. (Это также и НАМ-обвинитель.)
- Я эгоист, раз обращаюсь за помощью. Я не должен был этого делать. (Это еще и НАМы — навешиватели ярлыков.)
- Я должен уволиться, потому что все проблемы на работе — моя вина. (Это также и НАМ-обвинитель.)
- Я чувствую вину за то, что уделяю время себе.
- Я должен победить эту депрессию без лекарств.
- Мне не следовало переходить на новую работу.
- Я должна лучше учиться.
- Я должен/должна быть хорошей женой / хорошим мужем.
Что происходит, когда вы позволяете этим НАМам кружить у вас в голове? Заставляют ли они вас больше общаться с родителями, сокращать потребление сахара, считать калории, быть физически активными или больше отдавать? Я сомневаюсь в этом. Человеческой природе свойственно сопротивляться, когда мы чувствуем, что должны что-то сделать, даже если это идет нам на пользу. Ключ к уничтожению НАМов, терзаемых чувством вины и питающих наших Должен-драконов и Драконов стыда, — замена их нарративов другими фразами, например:
- Я хочу это сделать. Это соответствует моим целям. Было бы полезно сделать это.
- Я хочу навестить своих родителей, потому что они особенные для меня.
- Моя цель — перестать есть сахар, потому что это уменьшит мою тягу к еде; предотвратит энергетические сбои, диабет и уменьшит воспаление в моем организме; и, кроме того, поможет мне сойти с этих эмоциональных американских горок. Я хочу считать свои калории, так как это поможет мне взять под контроль свое питание.
- В моих интересах ходить в спортзал, так как это поможет мне чувствовать себя более энергичным.
- Я щедрый человек, и моя цель — посвящать больше своего времени тем делам, которые, по моему мнению, стоят того.
У Терри были проблемы с успеваемостью в школе. Его родители и учителя заставили его поверить, что он «ленивый, глупый и безответственный» (Должен-драконы и Драконы стыда). Всю свою жизнь он испытывал невероятный стыд. В конце концов он бросил школу, впал в депрессию (Безнадежные и беспомощные драконы) и жил, отгородившись от мира. Он не верил, что у него когда-нибудь может быть семья. Он очень много работал, но денег хватало только на то, чтобы сводить концы с концами.
В 46 лет его психическое здоровье ухудшилось, и он полагал, что что-то не так с его мозгом. Однако МРТ показала норму, как это часто бывает в таких случаях. Магнитно-резонансная томография изучает структуру мозга, а не то, как он функционирует, что часто является корнем проблемы при диагностике.
Когда он поступил в нашу клинику в Нью-Йорке, ОФЭКТ-сканирование показало серьезные повреждения лобных долей, что соответствовало черепно-мозговой травме, которую, как он позже узнал, получил в детстве. Он рассказал своей матери о сканировании, и они вместе проплакали несколько часов. Они поняли, что его проблемы с обучением шли вовсе не от его плохого отношения к учебе — у него были проблемы с мозгом. Терри всерьез занялся восстановлением своего мозга с помощью нашей программы, включая рекомендации по диете, пищевые добавки и гипербарическую оксигенотерапию. Месяцы спустя его сканирование показало значительное улучшение. Наметились улучшения и в его жизни в целом. Его настроение, энергия и надежда резко возросли, и теперь он видит для себя гораздо более светлое будущее, включая создание семьи.
Вас не определяет стороннее мнение
Эти НАМы убеждены, что читают чужие мысли и могут знать, что думает и чувствует другой человек, даже если он об этом не говорит. Именно тогда мы говорим себе такие вещи, как «все думают, что я глупый» или «они смеются надо мной». Когда вы уверены, что знаете, о чем думают другие, даже если они вам этого не говорили, а вы их не спрашивали, знайте — ваш мозг наводнили НАМы-чтецы. У меня за плечами 25 лет профильного образования, и я не могу сказать, о чем думают другие, пока они сами мне не скажут. Взгляд в вашу сторону не означает, что кто-то говорит о вас или злится на вас. Я говорю людям, что злобный взгляд, брошенный человеком, может вполне означать, что у него запор! Вы просто не знаете. НАМы-чтецы любят включать наполнять наш мозг следующим:
- Мой отец считает, что я слабак.
- Я не нравлюсь своему боссу.
- Люди думают, что я боюсь носить маску на публике.
- Мои друзья думают, что я не смогу быть им ровней в предстоящем походе.
- Мой отец думает, что я никогда ничего не добьюсь.
- Люди думают, что я тупой.
- Люди думают, что я лечусь от депрессии, чтобы привлечь к себе внимание.
- Людям на работе на меня наплевать.
- Я могу умереть, и людям будет все равно.
- Все разочарованы во мне.
- Моя мама считает, что я хуже моих братьев и сестер.
- Я расстраиваю всех, кто меня знает.
- Моя жена предпочла бы быть с кем-то другим.
- Моему пастору на меня наплевать.
- Он считает всех остальных идиотами.
Помните правило 18–40–60 (в 18 лет мы переживаем, что о нас думают, в 40 нам все равно, а в 60 приходит понимание, что о нас не думают. — Прим. ред.)? Подавляющее большинство людей проводят свои дни, беспокоясь и думая о себе, а не о вас, поэтому перестаньте пытаться читать их мысли. Не позволяйте этим НАМам сожрать ваши добрые чувства. Когда вы чего-то или кого-то не понимаете, попросите разъяснений. НАМы-чтецы заразны, они натравливают ваших драконов на драконов других людей.
Комментарии (0)