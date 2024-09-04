«А вот сын маминой подруги...». Как перестать зависеть от чужого мнения, винить себя за «несовершенство» и думать, что вы хуже других?

Словарь терминов:

Драконы — травмирующие воспоминания, вредные привычки и зависимости, отупляющие разум механизмы (реклама, соцсети, гаджеты и т.д.).

НАМы — негативные автоматические мысли.

Вы достаточны

НАМы «Хуже других» являются одним из самых токсичных факторов для вашей самооценки. Всякий раз, когда вы сравниваете себя с другими в негативном ключе, эти НАМы нападают на вас. Они причастны к эпидемическому росту подростковой депрессии и самоубийств, усугубляемых социальными сетями. Многие подростки проводят часы, сравнивая свою жизнь и свою внешность с ложным представлением о других. Родители могут также подливать масла в огонь, возлагая нереалистичные ожидания на своих детей и оказывая на них давление, чтобы они соответствовали шаблонам интернета. Эти НАМы — родня ваших Невидимых, незначимых, неполноценных или Ущербных драконов. НАМы «Хуже других» обычно начинают со слов «Я не…» или «Я недостаточно…»

Я недостаточно хорош(-а). Я недостаточно хорошая мать / хороший отец. Я недостаточно хорошая дочь / хороший сын. Я недостаточно хорошая жена / хороший муж. Я недостаточно хороший начальник/сотрудник. Я недостаточно хороший христианин. Я недостаточно хороший инвестор. Я недостаточно умен. Я недостаточно богат. Я недостаточно высок. Я недостаточно силен. Я недостаточно красивая. Я недостаточно забавный. Я недостаточно добрый. Я недостаточно хорош, чтобы быть профессором/доктором/ юристом.

Если вы постоянно соревнуетесь с другими и сравниваете себя с ними, у вас неизбежно снизится самооценка и вы почувствуете в душе горечь. Если вы соревнуетесь, чтобы проявить свои лучшее качества, тогда вы станете лучше. Проблема в том, что часто мы сравниваем себя, какие мы есть в реальной жизни, с тем особенным качеством, которое другой человек высветил и подчеркнул тем или иным способом.

Когда я был еще молодым психиатром, только закончившим обучение, я заметил, что всякий раз, когда я считал, что у кого-то все в порядке (отличный брак, идеальные дети, карьерный успех и так далее), они в течение трех недель оказывались в моем кабинете, рассказывая мне о своих проблемах, таких как игровая зависимость, внебрачные связи или дети, которые воровали. Я встречал родителей с криминальным прошлым, священника, который больше не верил в Бога, и так далее. Это был такой важный урок. Немногие люди являются теми, кем они показывают себя внешнему миру. Я имел честь общаться с сенаторами США, актерами — обладателями премий «Оскар» и «Эмми», спортсменами из Зала славы, музыкантами, получившими «Грэмми», крупными бизнесменами и пасторами крупнейших церквей. У всех этих замечательных людей были такие же проблемы и то же ощущение нестабильности, что и у всех нас.

Когда вы позволяете НАМам «Хуже других» украсть ваше счастье, ваши Невидимые, незначимые, Ущербные и неполноценные драконы обретают силу. Вы перестаете праздновать свои победы, если у вас не получилось лучше, чем у других. Вы можете начать обижаться на людей, которых любите, и испытывать зависть, когда они добиваются успеха. В социальных сетях, когда мы сравниваем себя с другими, мы на самом деле завидуем их восприятию реальности, но при этом начинаем ненавидеть нашу действительную реальность. Будьте осторожны: не капитулируйте перед «инстаграммной*» версией чужой жизни.

* Instagram признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.