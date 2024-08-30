Как начать продуктивно работать после отпуска (и не паниковать от накопившихся задач!): 6 советов HR-директора

После летнего отдыха бывает непросто снова сосредоточиться на работе. Эти ощущения нормальны и связаны с так называемым «послеотпускным синдромом». Так, 57% британских путешественников сообщили, что испытывают «post-vacation blues». Хотя этот термин не является официальным в психологии, он широко обсуждается в медиа и знаком многим из нас на личном опыте. Есть несколько простых шагов, которые помогают мне быстрее вернуться к продуктивной работе.

Выделите день для планирования

Не нагружайте себя в первый день после отпуска множеством встреч и сложных задач. Лучше посвятить этот день планированию: разобрать почту и мессенджеры, ознакомиться с текущими делами, составить свой график на неделю. Это позволит плавно вернуться в рабочий ритм и избежать стресса.

Если вы — руководитель, не планируйте совещания сразу в первый рабочий день по возвращению из отпуска, особенно в понедельник. Этот день тяжелый для всех сотрудников — даже не уходивших в отпуск. Я предпочитаю проводить встречи с командой по четвергам: идеальное время, чтобы подвести итоги недели и наметить план на следующую.

Пересмотрите цели

Сентябрь — своеобразный «новый учебный год» для взрослых. Это отличное время, чтобы пересмотреть свои годовые цели, сделать промежуточную оценку и наметить планы на оставшийся квартал.

Для этого можно начать с техники «Колесо баланса». Она помогает наглядно оценить различные сферы жизни и понять, каким именно не достает нашего внимания.

Делим круг на 8 секторов:

Физическое здоровье

Ментальное здоровье

Карьера

Финансы

Отношения

Духовное развитие

Социальная сфера

Личное время

Далее ставим оценки от 1 до 10 для каждой из сфер.

Приведу пример из практики. Недавно на консультации с клиенткой обсуждали, почему ей не хватает энергии на карьерное развитие. Благодаря колесу баланса мы выяснили, что карьера находится на уровне 6 из 10. Однако сферы отношений, личного времени и социальной жизни получили более низкие оценки. В итоге именно они вытягивают все внимание и энергию.

Если у вас есть желание развиваться профессионально, недовольство другими сферами жизни может серьезно ограничивать вашу мотивацию. Важно увидеть, где именно нужно восстановить равновесие, чтобы двигаться вперед.