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Психология

Как начать продуктивно работать после отпуска (и не паниковать от накопившихся задач!): 6 советов HR-директора

С возвращением к зумам и отчетам! И к желанию работать плодотворно (даже если белопесочные пляжные флэшбеки отвлекают). Какой to-do лист сформировать в первый день в офисе и почему важно создать символичный ритуал возвращения (например, купить гладиолусы)? Об этом в колонке для Собака.ru рассказывает Оксана Молодикова, заместитель генерального директора по управлению персоналом холдинга Encore (с 3 тысячами сотрудников!), карьерный консультант и автор тг-канала «О! Молодикова про карьеру и HR».

Roman Samborskyi

После летнего отдыха бывает непросто снова сосредоточиться на работе. Эти ощущения нормальны и связаны с так называемым «послеотпускным синдромом». Так, 57% британских путешественников сообщили, что испытывают «post-vacation blues». Хотя этот термин не является официальным в психологии, он широко обсуждается в медиа и знаком многим из нас на личном опыте. Есть несколько простых шагов, которые помогают мне быстрее вернуться к продуктивной работе. 

Выделите день для планирования 

Не нагружайте себя в первый день после отпуска множеством встреч и сложных задач. Лучше посвятить этот день планированию: разобрать почту и мессенджеры, ознакомиться с текущими делами, составить свой график на неделю. Это позволит плавно вернуться в рабочий ритм и избежать стресса. 

Если вы — руководитель, не планируйте совещания сразу в первый рабочий день по возвращению из отпуска, особенно в понедельник. Этот день тяжелый для всех сотрудников —  даже не уходивших в отпуск. Я предпочитаю проводить встречи с командой по четвергам: идеальное время, чтобы подвести итоги недели и наметить план на следующую. 

Пересмотрите цели

Сентябрь — своеобразный «новый учебный год» для взрослых. Это отличное время, чтобы пересмотреть свои годовые цели, сделать промежуточную оценку и наметить планы на оставшийся квартал. 

Для этого можно начать с техники «Колесо баланса». Она помогает наглядно оценить различные сферы жизни и понять, каким именно не достает нашего внимания. 

Делим круг на 8 секторов: 

  • Физическое здоровье
  • Ментальное здоровье
  • Карьера
  • Финансы
  • Отношения
  • Духовное развитие
  • Социальная сфера
  • Личное время

Далее ставим оценки от 1 до 10 для каждой из сфер. 

Приведу пример из практики. Недавно на консультации с клиенткой обсуждали, почему ей не хватает энергии на карьерное развитие. Благодаря колесу баланса мы выяснили, что карьера находится на уровне 6 из 10. Однако сферы отношений, личного времени и социальной жизни получили более низкие оценки. В итоге именно они вытягивают все внимание и энергию.

Если у вас есть желание развиваться профессионально, недовольство другими сферами жизни может серьезно ограничивать вашу мотивацию. Важно увидеть, где именно нужно восстановить равновесие, чтобы двигаться вперед. 

Roman Samborskyi

Используйте ритуалы

Вспомните, как в детстве мы готовились к 1 сентября, покупая новую школьную форму и канцелярские принадлежности. Взрослая жизнь тоже может включать такие ритуалы: как насчет того, чтобы обновить рабочий гардероб новым костюмом, украсить рабочее место цветами или просто надеть белую рубашку на работу? Моя традиция в этот день вот уже много лет — букет гладиолусов. 

Восстановите и пересмотрите режим

Если вам удалось сохранить режим и в отпуске, избегая социального джетлага, возвращение к рабочим будням пройдет легче. Однако после отдыха важно не только вернуться к привычному ритму, но и восстановить полезные привычки, связанные с обучением, тренировками и личным развитием.

Составьте осенний график, включив в него спортивные тренировки, культурные мероприятия и обучающие курсы. Для эффективного обучения можно использовать правило «70–20–10»:

  • 70% времени — обучение через выполнение рабочих задач. Это наиболее ценно, так как основано на практике.
  • 20% времени — самообразование и получение обратной связи от коллег и наставников, участие в профильных конференциях. Этот опыт также закрепляется практикой.
  • 10% времени — формальное обучение, знания от которого, возможно, пока что негде применить. Например, в вашей компании не работают с ИИ, но вы хотите пройти курс, чтобы разобраться в этой теме.
Roman Samborskyi

Запланируйте следующий отпуск

В разных странах подход к отпуску разнится: например, в Германии, Франции и Швеции работники получают до 30 дней оплачиваемого отпуска в год. В то время как в США оно составляет всего 10 дней, включая праздники. В Иране работникам дают 53 дня отпуска в год, что является лидирующим показателем в мире.

В российской культуре накопление отпусков стало нормой, и часто люди не используют свой законный отдых в виде отпуска длиною 28 дней (статья 107 ТК РФ). Однако это может привести к серьёзным последствиям. 

Трудовые инспекции и аудиторские компании обращают особое внимание на графики отпусков: игнорирование отдыха может привести к снижению концентрации, накоплению усталости и даже к трагическим последствиям. Например, если сотрудник, работающий водителем, не отдыхал несколько лет, риск несчастных случаев на дороге значительно возрастает. 

И напоследок 

Если после отпуска вы чувствуете сильную усталость или нежелание возвращаться к работе, это может быть признаком выгорания или того, что работа больше не приносит вам удовлетворения. Важно обратить внимание на эти чувства, в некоторых случаях — задуматься о необходимости изменений в карьере.

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